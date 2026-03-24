世界中の多くの人々にとって冬が訪れつつある今、サッカーの夏を夢見るしかありません。しかし、もうじき2026年ワールドカップが開催されます。6月11日に開幕するこの大会は、アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国が、史上最高の大会となるよう開催を目指しています。

リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表は、カタール2022で獲得したワールドカップのタイトル防衛を目指します。リオネル・メッシら選手たちが念願のトロフィーを手にしたこの大会は、アルゼンチンにとって3度目のワールドカップ制覇となりました。

大会を控え、アディダス、ナイキ、プーマなど主要ブランド各社が、ピッチ上で新鮮な印象を与える新ユニフォームを発表している。2025年11月5日、アディダスは前回王者のドイツ、スペイン、ベルギー、共催国のメキシコなど22カ国のホームユニフォームを発表した。このコレクションは、各国の歴史的なビジュアルアイデンティティと伝統を融合させ、モダンで未来志向の美学で表現している。

adidas

大胆なデザインのユニフォームは、各国のアイデンティティを象徴する色使いやパターンを通じて、その国の魂を反映しています。豊かな歴史から有名な風景、伝統的な建築、そして過去の象徴的なユニフォームデザインに至るまで、それぞれのユニフォームは、自国への共通の情熱を通じてファンを一つに結ぶことを目指しています。

2026年3月20日、アディダスはパートナーとなる25カ国の全連盟の公式アウェイキットを発表しました。各国の独自の文化を取り入れ、アウェイジャージは幾何学模様やスタイリッシュな縦線といったアディダス・ワールドカップのクラシックな美学を、ファンと選手の双方に響くモダンで現代的なスタイルで再解釈しています。

PUMA

ピッチ上のパフォーマンスからストリートにおける文化的影響まで、アディダスとサッカーの絆は深く根付いています。36年ぶりに世界サッカーの最大の舞台にその存在感を示すため、アディダスのオリジナリティの象徴である「アディダス・トレフォイル」が、各ジャージの胸の右側にプリントされています。 各ユニフォームは90年代のサッカー文化へのオマージュであり、現代のニーズに合わせて再構築され、それを身にまとうアスリートとファンの文化とコミュニティのために誇りを持って作られています。

2026年3月20日、ナイキは最新の主要ユニフォームを発表しました。各チームの伝統、文化、アイデンティティを深く掘り下げたホームおよびアウェイユニフォームを披露し、鮮烈な楽観主義と未来志向のインスピレーションをもたらしました。

Nike

このビジョンの中心となるのが、ナイキの「Aero-FIT」パフォーマンス冷却テクノロジーです。これは、コンピューター設計と、特定のステッチに特化した高度な編み工程を活用し、今夏の大会を通じて予想される過酷な環境下でも、アスリートが涼しさを保てるようサポートします。

プーマも2026年3月24日にこれに続き、ワールドカップに出場する各代表チームのためのユニフォームを発表しました。アイデンティティと伝統を追求したそのデザインは、まさに圧巻の一言です。各デザインは、代表する国の文化、個性、そして精神を捉えるよう構築されており、最高レベルの試合に対応するよう設計されながらも、サッカーがプレーされるあらゆる場所で人々を駆り立てるのと同じ感情に根ざしています。

自宅で観戦するにせよ、友人と観戦パーティーを開くにせよ、あるいは現地へ赴いてワールドカップを直に観戦するにせよ、その場にふさわしい装いが必要です。GOALが全ラインナップを徹底解説しますので、この一大大会に向けて万全の装備を整えましょう：

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