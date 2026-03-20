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Argentina and Germany WC 2026 away kitsadidas
Renuka Odedra

翻訳者：

2026年ワールドカップのユニフォーム：アルゼンチン、ブラジル、スペイン、イングランドなど、主要チームのユニフォームが公開

サッカーの夏に向けて、お気に入りのチームを応援しよう

世界中の多くの人々にとって冬が訪れつつある今、サッカーの夏を夢見るしかありません。しかし、もうじき2026年ワールドカップが開催されます。6月11日に開幕するこの大会は、アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国が、史上最高の大会となるよう開催を目指しています。

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リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表は、カタール2022で獲得したワールドカップのタイトル防衛を目指します。リオネル・メッシら選手たちが念願のトロフィーを手にしたこの大会は、アルゼンチンにとって3度目のワールドカップ制覇となりました。

大会を控え、アディダス、ナイキ、プーマなど主要ブランド各社が、ピッチ上で新鮮な印象を与える新ユニフォームを発表している。2025年11月5日、アディダスは前回王者のドイツ、スペイン、ベルギー、共催国のメキシコなど22カ国のホームユニフォームを発表した。このコレクションは、各国の歴史的なビジュアルアイデンティティと伝統を融合させ、モダンで未来志向の美学で表現している。

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大胆なデザインのユニフォームは、各国のアイデンティティの重要な要素を称えるカラーリングやパターンを通じて、それぞれの国の魂を反映しています。豊かな歴史から有名な風景、伝統的な建築、そして象徴的な過去のユニフォームデザインに至るまで、各ユニフォームは、自国への共通の情熱を通じてファンを一つに結ぶことを目指しています。

PUMAもこれに続き、2025年12月4日にポルトガル、オーストリア、チェコ、アイスランド、スイスのユニフォームを発表しました。これらはアイデンティティと伝統を探求したもので、その見事なデザインに私たちは心奪われています。

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2026年3月20日、アディダスはパートナー加盟国25カ国すべての公式アウェイキットを発表しました。各国の独自の文化を取り入れ、アウェイジャージは幾何学模様やスタイリッシュな縦線といったアディダス・ワールドカップのクラシックな美学を、ファンと選手の双方に響くモダンで現代的なスタイルで再解釈しています。 

ピッチ上のパフォーマンスからストリート文化への影響に至るまで、アディダスとサッカーの絆は深く根付いています。36年ぶりに世界サッカーの最大の舞台にその名を刻むアディダスのオリジナリティの象徴「トレフォイル」が、各ジャージの胸右側にプリントされています。  各ユニフォームは90年代のサッカー文化へのオマージュであり、現代のニーズに合わせて再構築され、それを身にまとうアスリートやファンの文化とコミュニティのために誇りを持って作られています。 

3月20日にはナイキが最新の主要ユニフォームを発表しました。各チームの伝統、文化、アイデンティティを深く掘り下げた代表チームのホームおよびアウェイユニフォームは、鮮烈な楽観主義と未来志向のインスピレーションを醸し出しています。 

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このコンセプトの核となるのが、ナイキの「Aero-FIT」パフォーマンス冷却テクノロジーです。これは、コンピュータ設計と、ステッチごとに最適化された特殊な編み方を組み合わせることで、今夏の大会で予想される過酷な環境下でも、アスリートが涼しさを保てるようサポートします。

自宅で観戦するにせよ、友人と観戦パーティーを開くにせよ、あるいはワールドカップを現地で観戦するために旅立つにせよ、その場にふさわしい装いが必要です。GOALが全ラインナップを徹底解説しますので、この一大大会に向けて万全の装備を整えましょう：

ショップ：2026年ワールドカップ ユニフォーム

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    アルジェリア I ホーム

    アルジェリアの砂漠の砂丘からインスピレーションを得たアルジェリア代表のホームユニフォームは、ベージュと白を基調としたダイナミックなストライプ柄が特徴で、ネックラインと肩の部分には鮮やかなグリーンがアクセントとして施されています。この国を象徴するうねるような砂丘を表現したデザインは、チームと故郷との絆を象徴しており、首の後ろにはアラビア語で「アルジェリア」の文字が記されています。

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    アルジェリア I アウェイ

    アルジェリア全土に見られる岩だらけの砂漠や緑豊かなオアシスの鮮やかな色彩からインスピレーションを得たアウェイユニフォームは、印象的な深緑を基調に、縦の緑のストライプが散りばめられており、同国の独特な風景と伝統的な色彩を反映しています。首の後ろにはアラビア語で「ALGERIA」と誇らしげに記され、ワールドカップの戦いの旅において、チームと祖国との絆を象徴しています。

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    アルゼンチン I ホーム

    スカイブルーと白の伝統的なアルゼンチン代表の縦縞が、ユニークな3色のグラデーション効果によって変化に富んだデザインへと生まれ変わりました。これは、1978年、1986年、2022年の3度のワールドカップ優勝時に着用されたユニフォームの青のトーンを取り入れたものです。首の後ろには、アルゼンチンサッカー協会（AFA）の設立年を記念した「1896」という特別な刻印が入っています。 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    アルゼンチン I アウェイ

    アウェイユニフォームは、アルゼンチンの豊かな芸術的遺産を取り入れており、同国の伝統的なモチーフに着想を得た、独特な渦巻くようなブルーのグラフィックパターンが特徴です。黒を基調に白をアクセントとして配することで、様式化されたライン、精巧な花の渦巻き、つる植物のモチーフが際立ち、鮮やかなコントラストによってデザインに生命感が宿っています。 首の後ろには、国の太陽のシンボルである「ソル・デ・マヨ」を背景に、特注の「アルゼンチン」モチーフが刻まれています。 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    オーストラリア I ホーム

    ホームキットは、オーストラリア代表の象徴的な2006年モデルと、ナイキの伝説的な「トータル90」シリーズから直接インスピレーションを得ています。伝統的なイエローとグリーンは、動きと奥行きを演出するグラデーションのグリーンショーツなど、現代的なデザインによって新たな息吹を吹き込まれています。このキットは、オーストラリアサッカーの歩みを称えつつ、トップレベルでの存在感をさらに強固なものにするものです。

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  • Australia WC 26 Away kitNike

    オーストラリア（アウェイ）

    アウェイキットはオーストラリアの日の出から着想を得ており、オーストラリアのサッカーを未来へと導く前進する勢いと可能性を表現しています。コーラルとダークグリーンのグラデーションがエネルギーと前進感を表現し、レンチキュラー加工を施した連盟のエンブレムが立体的な動きを演出しています。

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    ベルギー I ホーム

    ベルギーのホームユニフォームは、国内の建築物に見られる印象的なゴシック様式のステンドグラスからインスピレーションを得ています。男子代表の愛称「レッドデビルズ」と女子代表の愛称「レッドフレイムズ」を表すアイコンが、このスタイルでユニフォームの赤いベース全体に配されています。肩と袖口の縁取りは、国旗の色を反映した黒と黄色のディテールで仕上げられています。

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    ベルギー I アウェイ

    アウェイユニフォームは、ベルギーの芸術家ルネ・マグリットと、ベルギーの有名なシュルレアリスム運動へのオマージュとして、ライトブルー、ピンク、ホワイトの配色で全体にパターンが施されています。重なり合う線と形が奥行きと動きを生み出し、マグリットの作品への遊び心あふれるオマージュとなっています。ファンなら、国旗のエンブレムの象徴的な要素や、ボールやピッチのラインマークといったサッカーのシンボルもすぐに見分けられるでしょう。 「イメージの欺瞞（Ceci n'est pas une pipe）」という、本来「これはパイプではない」という意味の彼の作品にひねりを加えた「Ceci n'est pas un maillot（これはユニフォームではない）」というメッセージが、ジャージの首元にある繊細なディテールとして施されています。

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    ブラジル I ホーム

    ホームキットは、ブラジル代表サッカーのルーツを体現し、動き、エネルギー、そして表現を通じて国民的アイデンティティを再解釈したものです。ブラジルの国旗から着想を得た要素を歪ませ、特殊な編み技術を用いたグラフィックへと変容させることで、馴染み深いシンボルをシャツ全体に息づくテクスチャーへと昇華させました。静的なエンブレムではなく、国旗は身に着け、背負い、汗を流すものへと生まれ変わり、ピッチに立つ11人の選手が、自国を体現してプレーする姿を象徴しています。 象徴的なイエロー、グリーン、ブルーは、ニットならではの動きによって活力を帯び、ブラジルならではの視覚的アイデンティティを際立たせています。

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  • Brazil WC 26 away kitNike

    ブラジル I アウェイ

    ジョーダン・ブランドのブラジル代表アウェイユニフォームは、ブラジルで最も速く、最も恐ろしい捕食者の色合い、模様、プリントからインスピレーションを得て、ピッチに「頂点を目指す精神」をもたらします。ブラジルサッカーのユニフォームに伝統的な黄色と青を基調としつつ、ジョーダン・ブランドの象徴的なエレファントプリントも取り入れたこのユニフォームは、2つの異なる「偉大さ」の文化が融合した、ピッチ上での独自の表現を生み出しています。

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  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    チリ I ホーム

    チリの国鳥であるコンドルが、ホームジャージの主役を務めています。伝統的な赤を基調とした生地全体に、コンドルの羽を思わせる柄がプリントされており、首の後ろには、特注のロゴアイコンとして再びコンドルがデザインされています。 

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  • Chile Away kit WC 26adidas

    チリ I アウェイ

    チリ代表のアウェイユニフォームは、アタカマ砂漠で稀に見られる「砂漠の花咲き」の現象からインスピレーションを得ています。この国ならではの自然景観を称え、オフホワイトのベースに鮮やかなピンクの花が全面にグラフィックプリントされ、花が開く地割れを表現した控えめな茶色のディテールが施されています。デザインは、首の後ろに黒で配されたチリサッカー連盟のエンブレムをモチーフにした盾のマークで仕上げられています。

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    コロンビア I ホーム

    コロンビアのホームユニフォームは、幻想的な要素と現実的な風景を融合させた芸術様式「マジカル・リアリズム」から着想を得ており、黄色い蝶がその象徴としてよく用いられています。ブルーのショーツとレッドのソックスと組み合わせることで、一目でコロンビアとわかるスタイルを演出しています

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    コロンビア I アウェイ

    このアウェイユニフォームは、コロンビア特有の生物多様性を称え、同国の二つの海岸線の色彩を融合させています。デザインには、太平洋の濃い青とカリブ海の淡い青を組み合わせた全体に広がる繰り返しパターンが採用されており、ずらして配置された縦のラインによって生き生きとした印象を与えています。 3本ライン、袖口、ロゴを彩る大胆なイエローのトリムは、首の後ろに配された「COLOMBIA」の文字にも反映されており、祖国への誇りと絆を象徴しています。 

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  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    コスタリカ I ホーム

    コスタリカのホームユニフォームは、赤、青、ピンク色の葉やオオハシ、笑顔などのモチーフを組み合わせた、鮮やかで全面に広がるグラフィックプリントが特徴です。これらはすべて、「プラ・ビダ」を称えるビジュアルです。ジャージの首元後ろに記されたこの言葉は、楽観主義、感謝、満足感、そして自然との調和のとれた暮らしを象徴する、国民に深く根付いた精神を表しています。コスタリカの人々が誇りとするその精神です。

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  • Costa Rica Away kit WC 26adidas

    コスタリカ I アウェイ

    コスタリカのアウェイキットは、青とフクシア色のダイナミックなグラフィックが全面に施されており、コスタリカに生息する象徴的な鳥「オオハシ」のモチーフと、その生息地である広大な熱帯雨林の葉が組み合わされています。オオハシの鮮やかな色彩と群れをなす習性は、首の後ろに刻まれた「Pura Vida（プラ・ビダ）」という言葉に象徴される、コスタリカの活気に満ちた、明るく親しみやすい文化を反映しています。

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    クロアチア I ホーム

    ホームキットは、クロアチアの伝統的なチェック柄を、より小さく洗練されたスケールで再採用しています。1990年のデザインを忠実に踏襲しつつ、現代のサッカーに合わせてアップデートされています。 これは単なるレプリカではなく、オリジナルの精神と視覚的なインパクトを忠実に継承した再解釈です。その結果、一目でクロアチアとわかる親しみやすさと現代的な洗練さを兼ね備えたホームキットが完成しました。伝統とパフォーマンス重視の精密さを両立させ、クロアチアのサッカー史を形作った歴史的な瞬間を称える一着となっています。

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    クロアチア I アウェイ

    アウェイキットは、同じアイデンティティをよりダークで控えめな表現で表現しています。象徴的なチェック柄は引き継がれ、ブルーのカラーウェイで再解釈されており、ホームキットとの連続性を保ちつつ、強い視覚的コントラストを生み出しています。このダークな仕上がりにより、より落ち着きのある威厳ある存在感が生まれ、アウェイキットはホームキットを補完しつつ、それ自体でも自信を持って存在感を放つ、モダンな対となる存在となっています。

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    キュラソー I アウェイ

    キュラソーのアウェイキットは、首都ウィレムスタッド、そしてプンダ地区やオトロバンダ地区に立ち並ぶカラフルな建物を称えるデザインとなっています。ユネスコ世界遺産に登録されているこれらの地区は、陽光に照らされた鮮やかなファサードが特徴であり、その雰囲気は、パステルイエローのベースカラーと、大胆なピンク、ターコイズ、オレンジのストライプによってデザイン全体に表現されています。さらに、袖や袖口、そしてアディダスのロゴや国章の輪郭を流れるように施された、精巧なブルーのディテールが、このデザインの美しさを引き立てています。

  • England WC 26 Home kitNike

    イングランド I ホーム

    ホームキットは、イングランドサッカーの伝統を基盤とし、象徴的なオールホワイトのデザインを再確認しつつ、現代的な表現でその魅力を高めています。イングランドのサッカー文化から着想を得た繊細なモチーフが生地に直接織り込まれており、クラシックなシルエットを損なうことなく奥行きを生み出しています。エンブレムの上にあるメタリックゴールドの星は、従来の同系色での表現に代わるものです。このホームキットは、親しみやすさを感じさせつつも新たな力強さを放ち、歴史を称えながら、世界舞台におけるイングランドの復活を告げています。

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    イングランド I アウェイ

    アウェイキットは、赤のトップスとネイビーのショーツを組み合わせた、イングランド代表のビジュアルアイデンティティにおける歴史的な転換点を象徴しています。この大胆な組み合わせは、伝統を大切にしながらも、既成概念に挑む姿勢を見せる、未来志向のイングランド代表を表現しています。中央に配置された連盟のエンブレムは、メタリックゴールドの星の下に配され、存在感と誇りをさらに際立たせています。

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  • France WC 26 kit home Nike

    フランス I ホーム

    フランス代表のホームユニフォームは、新世代のエネルギーと現代のフランスサッカーが持つエレガンスを体現しています。若々しく、表現力豊かで、創造性に満ちたデザインです。フランスのオートクチュールからインスピレーションを得た白い襟は、伝統的な青・白・赤の配色を現代的に再解釈しています。生地に織り込まれた青の模様は、フランス代表チームのスピード感を表現しています。メタリックな銅色のエンブレムは、クラシックな白いポロカラーと赤いボタンプラケットと組み合わされています。 

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  • France WC 26 away kitNike

    フランス I アウェイ

    フランス代表のアウェイユニフォームは、フランス代表史上最も革新的なデザインの一つであり、現代史に深く根ざしています。「リベルテ（Liberté）」と名付けられたこのユニフォームは、フランスから米国への贈り物である自由の女神像から着想を得ています。ライトブルーグリーンのベースカラーは、像の現在の風合いを反映しており、その素材を彷彿とさせるメタリックな銅色のアクセントと対比を成しています。 スリーブのトリコロール（三色）のトリムとユニフォームのタイポグラフィーが、文化的でラグジュアリーかつミニマルな要素を加えています。このユニフォームは、伝統、エレガンス、そして現代的な洗練さを融合させ、過去から現在に至るまでフランスが掲げてきた自由というアイデンティティと価値観を確固たるものにしています。

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  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    ドイツ I ホーム

    この大会におけるドイツ代表の過去の栄光を称え、ホームユニフォームは同国を代表する名作ユニフォームの数々にオマージュを捧げています。繰り返し配されたダイヤモンド柄とシェブロン柄のディテールは、2014年ワールドカップ優勝時のユニフォームを含む、過去のユニフォームに見られる象徴的なグラフィックから着想を得ています。

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    ドイツ I アウェイ

    ホームキットのビジュアルコンセプトを引き継ぎ、斜めのシェブロン柄をネイビーブルーの全面柄として再解釈し、3つの形が互いに絡み合うリズム感のあるパターンを形成しています。 カラーパレットには、DFBの歴史における各時代の色調が融合されています。1954年に着用されたクラシックなブルーのクォータージップや、60年代、70年代、80年代のクラシックな青と白のトレーニングトップへのオマージュに加え、アクアブルーのアクセントは90年代の鮮やかなカラーリングのトレーニングウェアを彷彿とさせます。 これらすべてが、印象的で力強い視覚効果を生み出すよう設計されています。ジャージの裾にさりげなくあしらわれたフラッグラベルは、1954年以来続くアディダスとドイツ代表の長いパートナーシップを称えるものです。

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  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    ハンガリー I ホーム

    ハンガリーのホームユニフォームは、同国の伝統的なダークレッドを基調とし、ハンガリー国旗の色を象徴する白と緑の要素を組み合わせたデザインとなっています。このユニフォームには、ハンガリーサッカー連盟の創立125周年を記念する特別なジュビリーロゴが施されており、国章は胸の中心上部、連盟のロゴは胸の右側にそれぞれ配置されています。首の後ろには、ハンガリーを意味する「Magyarország」の文字がデザインされています。

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  • Hungary Away kit WC 26adidas

    ハンガリー I アウェイ

    このユニフォームは、ハンガリーの国旗の色をモチーフにしています。白を基調とし、肩と上腕部分に深紅のディテールを配し、ハンガリーサッカー連盟の創立125周年を記念しています。背中の首元には、ダークゴールドの特製「125」のロゴが施されています。

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  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    イタリア I ホーム

    イタリア代表ホームユニフォームは、伝統と革新が融合した一着です。イタリアサッカーの豊かな歴史にインスピレーションを得たこのユニフォームは、大胆なデザインでイタリアサッカー連盟の真髄を表現しています。代表チームの愛称であり、ユニフォームの色でもある「アズーラ（青）」を意味する「Azzurra」の文字が、ゴールドの文字でシャツの首元の後ろ側にあしらわれています。

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    イタリア I アウェイ

    伝統的なイタリアの仕立て技術を基に、歴史的な祝賀の瞬間に代表チームが着用したスマートなスーツジャケットからインスピレーションを得たこのジャージは、この種の衣服に見られる複雑な織り目を再現した、ライトブルーとホワイトの全体柄が特徴です。  袖、ロゴ、背番号には、マリンブルーとゴールドのディテールが施されています。また、首の後ろにはモノグラムをモチーフにした「Italia」の文字が刺繍されており、所有者とアイデンティティを象徴する、個性的な刺繍スタイルを表現しています。 

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    日本 I ホーム

    日本代表のホームユニフォームを象徴するクラシックなブルーに、アッシュブルーの直線的なディテールを施した抽象的なグラフィックを組み合わせ、空と海が交わる日本の地平線に見られる有名な霞を表現しています。首の後ろには、日本の国旗が誇らしげに配されています。

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    日本 I アウェイ

    「Colours Beyond the Horizon」からインスピレーションを得た日本代表のアウェイユニフォームは、ピッチ内外における国民の団結と絆を象徴する12色のストライプ柄によって表現されています。 オフホワイトのベースを背景に、雨のような効果を演出する11本の淡い縦線がシャツを縦断し、ピッチ上の11人の選手一人ひとりを象徴しています。一方、中央の太いストライプは国旗の赤い太陽の色を纏い、チームの心臓部であるファンたちを表しています。 首の後ろには、国民の誇りと集団としてのアイデンティティの象徴として、日本の国旗がプリントされています。 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    メキシコ I ホーム

    新しいメキシコ代表のホームユニフォームには、伝統と未来が融合しています。このユニフォームは、今度のFIFAワールドカップにおいて、世代を超えたファンを一つに結ぶエネルギーと誇りを体現しています。サッカーに生き、サッカーに息づくこの国の揺るぎない支持を称え、共有されるすべての瞬間がメキシコの魂を映し出しています。 首の後ろには、「SOMOS MÉXICO（我らはメキシコ）」というフレーズが刻まれています。これは、メキシコの精神を象徴する団結と情熱を表しています。

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    メキシコ I アウェイ

    メキシコの豊かな歴史からインスピレーションを得たアウェイユニフォームは、白地にグレーのグラフィックが全面に施されており、伝統的な建築や芸術に見られる「グレカス」と呼ばれる模様がモチーフとなっています。全面に繰り返されるこのモチーフは、抽象的な階段のパターンを特徴としており、メキシコの伝統的な建物によく見られる階段状の外観を彷彿とさせます。 首の後ろには「SOMOS MÉXICO」（「我らはメキシコ」の意）というフレーズが刻まれており、史上最多となる3度目のFIFAワールドカップ開催を控えたメキシコの精神を象徴する団結と情熱を表しています。 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    オランダ I ホーム

    オランダ代表のホームユニフォームは、象徴的な「オランジェ」を刷新するのではなく、その魅力をさらに引き立てることで再解釈しています。遠くからでも目立つようにデザインされたこのユニフォームは、これまでで最も鮮やかなオランダのオレンジ色を表現しています。革新的なレンチキュラー技術を採用した連盟エンブレムは、動きと立体感をもたらし、選手がピッチ上を動くにつれてその表情を変化させます。このホームユニフォームは、一目でそれとわかる存在感とエネルギーに満ち、オランダらしさを誇り高く表現しています。

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  • Netherlands WC 26 AwayNike

    オランダ I アウェイ

    アウェイキットは、オランダ代表の歴史あるオールホワイトのデザインを復活させました。微細なグラデーションから着想を得たオレンジ色の横方向のグラデーションがキット全体に走り、実験精神と精密さを象徴しています。中央に配置された特大のレンチキュラー・クレストは、革新性をアイデンティティとして強調しています。すっきりとしたラインと幾何学的なバランスは、オランダのデザイン原則を反映しつつ、進歩的な未来を予感させます。

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  • Nigeria WC 26 home kit Nike

    ナイジェリア I ホーム

    ナイジェリアのホームキットは、同国を象徴する最も有名なアイデンティティを現代的に解釈したものです。ナイジェリアの伝統的なグリーンをベースに、強さ、準備万端さ、そして競争力を彷彿とさせる、鎧をイメージしたサイドパネルがデザインに取り入れられています。 洗練された伝統的要素が、流麗でスピード感あふれるシルエットに融合され、スピード、意志、そして信念を持ってプレーするチームを象徴しています。このホームキットは、ナイジェリアのルーツを称えつつ、自信、進歩、そして戦いに臨む準備の整った姿勢を表現しています。

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  • Nigeria WC 26 away kitNike

    ナイジェリア I アウェイ

    アウェイキットは、表現力と若さあふれるエネルギーを存分に表現しています。モトクロスバイクの大胆なグラフィックから着想を得たデザインは、伝統的なグリーンからボルトカラーへと変化する、全面に広がる炎のパターンが特徴です。このグラデーションの表現は、動き、情熱、そして革新性を強調しており、ナイジェリアの次世代が文化、スタイル、そして世界的な存在感をどのように形作っているかを反映しています。 このアウェイキットは、大胆不敵で表現力豊かであり、勢いと野心を視覚的に表現しています。

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  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    北アイルランド I ホーム

    北アイルランドのホームユニフォームは、ティールとグリーンを基調とし、同国の建築に見られるダイナミックなラインから着想を得た抽象的なグラフィックがアクセントとなっています。これにより、ファンと選手をこの国の中心へと結びつけます。 

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    北アイルランド I アウェイ

    ファンの揺るぎない応援にインスパイアされたクラウドホワイトのアウェイユニフォームは、前面を斜めに走るミントグリーンのラインがアクセントとなっており、この配色はファンから絶大な支持を集めています。首の後ろにはローマ数字の「12」が刻まれており、スタンドからチームに寄せられる応援へのさらなるオマージュとなっています。 

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  • Norway WC 26 home kitNike

    ノルウェー I ホーム

    このホームキットは、ノルウェーの象徴である「オールレッド」のアイデンティティを継承しつつ、国旗から直接インスピレーションを得ています。バイキングの伝統に由来する同系色のウルネス様式のグラフィックが青いストライプの中に織り込まれ、古代の象徴性と現代のパフォーマンス性を結びつけています。このキットは、国民の誇りと団結の精神を反映し、ノルウェーの過去を称えつつ、世界舞台における同国の存在感をさらに高めています。

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    ノルウェー I アウェイ

    このアウェイキットは、ノルウェー代表史上初となる全身黒のユニフォームです。爆発的な激しさで知られる最前線の戦士「ヴァイキングのベルセルク」からインスピレーションを得たこのデザインは、ノルウェーサッカーの新たな時代の幕開けを告げるものです。ミニマルかつ容赦ない仕上がりとなったこのアウェイキットは、抑制の中に自信を表現し、漆黒の色合いと素材の質感を通じて強さを伝えています。

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  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    ペルー I ホーム

    ペルーの3つの地形要素――海岸線、高地、熱帯雨林――に着想を得て、ペルーのホームジャージの白いベース全体に、赤い帯が誇らしげにグラフィックプリントとして施されています。このプリントは、海岸線を表すペンギンや熱帯雨林を表す森の葉など、それぞれの風景を象徴する抽象的な線画を用いてデザインされています。首の後ろには、同様のグラフィックフォントスタイルで「PERU」の文字が配されています。

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  • Peru Away kit WC 26adidas

    ペルー I アウェイ

    伝統的なカラフルなポスターやアートによく見られる、ペルーの活気あふれる「チチャ」デザイン文化を称え、アウェイユニフォームは黒を基調とし、蛍光色のマゼンタ、ソーラーイエロー、ソーラーオレンジで彩られたトレフォイルのエンブレムと肩の3本ラインがアクセントとなっています。首の後ろにある「Peru」のタグにも、同じ「チチャ」にインスパイアされた色が使われており、デザイン全体を統一しています。

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  • Poland WC 26 home kitNike

    ポーランド I ホーム

    ホームキットは、モダンで表現力豊かな視点を通じて、レフの伝説を生き生きと描き出しています。白い鷲から着想を得たデザインは、その羽をグラフィックな表現へと昇華させ、袖やショーツ全体に流れるように広がっています。稲妻や雲のモチーフと組み合わさったこのパターンは、神話を象徴する「啓示の瞬間」を想起させ、国の象徴を文字通りのイメージではなく、精巧に作り込まれたテクスチャーへと昇華させています。 赤いディテールがアクセントとなったホームキットは、大胆で時代を超越した、紛れもなくポーランドらしい雰囲気を醸し出しています。 

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  • Poland WC 26 Away kitNike

    ポーランド I アウェイ

    このアウェイユニフォームは、ホームカラーを反転させるというポーランドの伝統を踏襲しています。過去のアウェイユニフォームは「スポーツレッド」と白を組み合わせることが多かったのですが、今回のモデルでは、より深みがあり洗練された色合いの「ノーブルレッド」を採用しています。この濃い色調がユニフォームに威厳と存在感を与え、強さと自信を象徴しています。将来的に定番となることを目指してデザインされたこのアウェイユニフォームは、よりシャープで威圧感のあるビジュアル表現を通じて、伝統を新たな形で表現しています。

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    ポルトガル I ホーム

    ポルトガルのホームユニフォームは、海の力と、世界の舞台で国を駆り立てる情熱を表現するためにデザインされました。象徴的な赤を基調に、波をモチーフにしたディテールと緑のアクセントが施されており、この国の海洋国家としてのルーツと、不屈で恐れを知らない精神を視覚的に表現しています。

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    カタール I ホーム

    カタール国旗の白とマルーン色の部分を分けるジグザグのラインをモチーフにデザインされた、マルーン色のカタール代表ホームユニフォームは、シャツの中央を走る一連の濃い色のギザギザしたラインがアクセントとなっており、首の後ろにはアラビア語で「カタール」の文字がサインとしてあしらわれています。 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    カタール I アウェイ

    カタールのアウェイユニフォームには、抽象的なグレーの波のようなグラフィックが施されています。砂漠の砂丘から着想を得たこのパターンは、息をのむような風景に見られる幾何学的な形状を取り入れています。首の後ろには、国民の誇りと団結の象徴として、アラビア語で「カタール」の文字が刻まれています。

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    サウジアラビア I ホーム

    サウジアラビアのホームユニフォームは、同国に見られる精巧に装飾された扉から着想を得た、紫と濃い緑のユニークな全面プリントが特徴です。この鮮やかなデザインには、この地域のラベンダー畑からインスピレーションを得たディテールも取り入れられています。深緑色のベースを背景に、この印象的なデザインは、同国の象徴であるハヤブサやヤシの木からもインスピレーションを得ていますが、幾何学模様と組み合わせることでモダンな美しさを演出しています。

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    サウジアラビア I アウェイ

    サウジアラビアのアウェイユニフォームは、真珠のような光沢を放つホワイトを基調に、様々な伝統衣装によく見られる独自の織り模様を採用し、サウジアラビアのファッションが持つ活気あふれるエッセンスを表現しています。ロゴとエンブレムにはロイヤルゴールドのディテールが施され、ネックラインと背番号には国の象徴である深緑色がさりげなくアクセントとして用いられています。背中には、ヤシの木と交差した剣を描いたサウジアラビアの紋章がプリントされ、その伝統とアイデンティティを象徴しています。

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    スコットランド I ホーム

    スコットランドのホームユニフォームでは、スコットランドの国旗にも描かれている伝統的な「ソタイア」が、定番のホームユニフォームの青地に、濃い青の繰り返しパターンとして中央に配されています。また、首の後ろ部分にもソタイアのグラフィックがアクセントとして施されています。

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    スコットランド（アウェイ）

    アウェイユニフォームには、スコットランドの伝統的なユニフォームの歴史に敬意を表して、スカーレットレッドの色調が再び採用されています。細い紫色の縦縞がアクセントとなり、時代を超えたデザインに洗練された現代的な要素を加えています。不屈の精神を象徴するスコットランドの国花、紫と緑のアザミが、首の後ろにさりげなくあしらわれています。

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  • SA 2026 kitadidas

    南アフリカ I ホーム

    南アフリカの2026年ホームユニフォームは、国民の誇りの象徴である、緑の縁取りが施された特徴的な黄色を基調としたデザインを踏襲しています。洗練されたディテールと精巧な作りによりシルエットが現代的に生まれ変わり、今日の世界的なサッカーの要求に応える、パフォーマンス重視のユニフォームとなっています。

    特に注目すべきは、南アフリカの12の公用語に敬意を表したデザインです。これは、同国の多様性、団結、そしてサッカーへの共通の愛を力強く反映しています。生地に織り込まれた繊細なグラフィック要素は、国内および世界中のスタジアムで共に響き渡る多くの声を象徴しています。 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    南アフリカ I アウェイ

    アウェイユニフォームは、南アフリカの象徴であるグリーンとゴールドを大胆に配し、同国のスポーツアイデンティティに深く根ざしたカラーコンビネーションを表現しています。伝統と洗練さを融合させたデザインで、ベースには伝統的なグリーンが用いられ、襟には白とゴールドの細やかなトリムが施されています。これは、同国におけるサッカーの威信と発展へのオマージュです。袖口やロゴにはゴールドとホワイトのアクセントが施され、時代を超えたエレガンスを映し出すと同時に、サッカーの最大の舞台で輝きたいという同国の野心を体現しています。

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    韓国 I ホーム

    ホームキットは、強さと守護の象徴として古くから親しまれてきた「白虎」を大胆に再解釈したデザインが中心となっています。生地には印象的な虎のカモフラージュ柄が施され、伝統に根ざしつつも明らかに現代的な、ダイナミックなビジュアルを生み出しています。特注のタイポグラフィは、韓国の伝統的な書道と西洋のデザイン要素を融合させ、過去と現在の融合を強調しています。 このホームキットは、抑制された攻撃性と視覚的な自信を通じて韓国のアイデンティティを表現し、驚かせ続けるために結成されたチームの精神を体現しています。

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  • South Korea WC 26 away kitNike

    韓国 I アウェイ

    アウェイキットは、韓国の情熱と勢いを花をモチーフにした表現で描き出し、「アンブッシュ」のテーマをさらに深化させています。このデザインは、高まりと解放の瞬間における動き、感情、そして集団のエネルギーを捉え、強烈な印象を放ちます。大胆なバイオレットを基調としたカラーウェイに、優雅さと力強さを両立させたグラフィックが施され、競技において美しさと攻撃性を融合させる韓国の能力を反映しています。このアウェイキットは、表現力豊かで自信に満ちた雰囲気を醸し出し、鋭い競争力を維持しつつ、文化的誇りを高揚させるもう一つのアイデンティティとなっています。

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    スペイン I ホーム

    2026年ワールドカップに向けたスペイン代表のホームユニフォームは、すっきりとしたピンストライプのデザインを採用。赤を基調とし、国旗やエンブレムから着想を得た黄色の縦縞が繰り返し配されています。シャツの首元背面には「ESPANA」の文字が記され、選手たちが国の魂を背負って戦うことになります。 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    スペイン I アウェイ

    スペイン代表のアウェイユニフォームのデザインは、同国の輝かしい文学史に着想を得ています。 古典的な書籍や写本に見られるイラストやグラフィックから着想を得た、複雑なパイライトカラーの全体柄が、紙のページを思わせるオフホワイトのベースにアクセントを添えています。袖とネックラインにはゴールドとバーガンディのディテールが施され、首の後ろには「ESPAÑA」の文字が刻まれています。特徴的な「Ñ」の文字は、スペイン語とその文化的遺産を称えるものです。

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    スウェーデン I ホーム

    スウェーデンのホームユニフォームを象徴する伝統的な黄色と青の色使いに、同国の1970年代へのオマージュを込め、モダンなアレンジが加えられています。 このデザインは、当時のジーンズや伝統的なスウェーデンの民族衣装によく見られた人気の花柄刺繍から着想を得て、生地に同系色のグラフィックを織り込んでいます。ノスタルジーを感じさせるこのユニフォームは、新鮮でありながら親しみやすい美学で、ファンが自国の伝統を称えることができるようになっています。さらに、首の後ろには「Sverige」（英語ではSweden）と書かれたモダンなタイポグラフィが施され、デザインを完成させています。

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    スウェーデン I アウェイ

    70年代のパターンからインスピレーションを得たスウェーデンのアウェイユニフォームは、3つの異なる青の色調を組み合わせた大胆な全面グラフィックデザインを採用し、同国の豊かな文化的遺産を表現しています。首の後ろには「Sverige」（英語ではSweden）というモダンなタイポグラフィが施されており、レトロな要素と現代的なタッチが見事に融合したこのデザインは、現代のファンに新鮮な印象を与えます。 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    スイス I ホーム

    スイス代表の2026年ユニフォームデザインは、同国を象徴する深紅を基調とし、白のグラフィックアクセントと大胆なシェブロン柄のディテールが施され、スイスの精密さと伝統を彷彿とさせます。プーマのモダンなデザインテンプレートにより、軽量で機能性の高い生地と人間工学に基づいたシルエットが採用されており、ピッチ上だけでなく街中でもスタイリッシュに着こなせます。鮮やかな白のプーマ・フォームストリップと、すっきりとしたエンブレムの配置が、スイスのミニマルなアイデンティティにぴったりと調和した洗練された美しさを際立たせています。

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  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    トルコ I ホーム

    ホームキットは、ベースカラーを「スポーツレッド」に変更しつつ、象徴的な胸のバンドをより控えめでモダンな形に刷新し、新たな時代の幕開けを告げています。バンド内には、エブル（Ebru）から着想を得た斬新なグラフィックが施され、質感と動きを演出するとともに、トルコの文化遺産の中核をなす工芸と芸術性を表現しています。ハイブリッドなネックラインはクルーネックとVネックの要素を融合させ、胸の中央にはトルコ国旗が際立って配されています。 従来は円形に囲まれていた国旗が、今回はジャージのシャープで角ばったデザインラインに合わせて長方形に配置され、国のシンボルにより洗練された現代的な幾何学模様をもたらしています。

    NikeShopにて「Türkiye」キットを発売中

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    トルコ I アウェイ

    アウェイキットは白を基調に戻し、クラシックな「トルコ」のルックを復活させつつ、象徴的なアクセントとして伝統的な赤い胸のバンドを継承しています。エブルのグラフィックが再びこのバンドに配され、ホームキットとアウェイキットを視覚的に結びつけ、コレクション全体の統一感を高めています。 赤いサイドパネルとソックスの赤いバンドがアウェイキットを完成させ、伝統と革新のバランスを表現しています。両キットに共通するヘリテージカラー、モダンなディテール、そしてクラフトへのオマージュが、コレクション全体に統一感をもたらしています。

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  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    ウクライナ I ホーム

    ウクライナのホームユニフォームは、同国の豊かな歴史と伝統へのオマージュです。伝統的な鮮やかな黄色と青を基調としたこのユニフォームには、より濃い黄色の繊細なグラフィック柄がシャツ全体に繰り返し施されており、そのパターンはウクライナの国章に見られる形状や要素から着想を得ています。首の後ろにはウクライナ語で「ウクライナ」を意味する「Україна」の文字が配され、デザインを完成させています。

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  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    ウクライナ I アウェイ

    現代のウクライナデザインに影響を受けたアウェイユニフォームは、伝統的な文化的要素やシンボルを大胆に再解釈し、伝統と革新が見事に融合しています。胸元の上部には、青を基調にミステリアスなインクカラーでグラフィックが力強く配され、ヴィンテージの美学と現代のストリートウェアの要素が見事に融合しています。首の後ろには、鮮やかな黄色でウクライナ語の「Ykpaïha」の文字が刻まれています。

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    ウルグアイ I ホーム

    ホームユニフォームは、ウルグアイサッカーの純粋な本質を体現しています。モダンクラシックなデザインを基調とし、ウルグアイを象徴するスカイブルーをすっきりとした仕上がりで表現。ネイビーのアクセントが、その鮮明さと自信をさらに際立たせています。このシンプルなデザインは、誠実で規律正しく、チーム一丸となって戦うというチームのアイデンティティを反映しています。

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  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    ウルグアイ I アウェイ

    アウェイキットは、ウルグアイの闘志をより大胆に表現しています。胸元を横切る力強い翼のパターンは、上昇、野心、そして勝利への執拗な追求を象徴しています。このビジュアルは、サッカーの黎明期におけるウルグアイの役割など、同国の歴史的な功績に敬意を表しつつ、その遺産をより鋭く、より攻撃的な視点で再解釈したものです。このアウェイキットは、コンパクトで、恐れを知らず、決して屈しない――最も反抗的なウルグアイの姿を体現しています。 

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  • USA WC 26 home kitNike

    米国 I ホーム

    ホームキットは、アメリカンサッカーのDNAに根ざし、星条旗を現代的で動きを重視した視点で再解釈したものです。歪んだストライプとグラデーション効果は、動きのある国旗を彷彿とさせ、多様なコミュニティ、風景、そしてサッカーへの愛によって形作られてきたこの国を象徴しています。

    国の象徴は、単なるグラフィックではなく、精巧に設計されたテクスチャーとして表現されており、誇り高きアメリカらしさを感じさせつつ、自信と前進する勢いを伝えるホームキットとなっています。このキットには、スタンドのファンなら誰の目にも留まるデザインが施されており、ピッチ上を力強く駆け抜ける姿も際立っています。

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  • USA WC 26 away kitNike

    アメリカ I アウェイ

    アウェイキットは、時代を超えて愛される「未来の定番」となることを目指してデザインされました。シンプルかつ象徴的なデザインは、時の試練に耐えうるよう考案されています。 ダークオブシディアンを基調としたカラーパレットを軸に、生地に繊細に織り込まれた特注のグリッドスターニットパターンを採用。ストライプから星へと、象徴的なモチーフの焦点を移しています。ミニマルでシャープ、ライフスタイルを重視したこのアウェイキットは、パフォーマンス性と着心地の良さを融合させ、ピッチの上でも外でも自らのアイデンティティを表現する世代を反映しています。それは、大げさな演出を必要としない、静かな自信を体現しています。

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  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    ベネズエラ I ホーム

    ベネズエラのホームユニフォームのバーガンディレッドは、テプイ山脈に見られる地形や形状から着想を得た、全面に施された抽象的なプリントによって生き生きと表現されています。首の後ろには、ベネズエラサッカー連盟の正式名称である「LA VINOTINTO」の文字がゴールドで刻まれています。 

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    ベネズエラのユニフォーム（Fanatics）今すぐ購入

  • Venezuela Away kit WC 26adidas

    ベネズエラ I アウェイ

    同連盟の歴史に敬意を表し、清潔感のある白いアウェイユニフォームには、3本ラインからロゴ、チームエンブレムに至るまで、特徴的な黄色、赤、青のディテールが随所に施されています。 左胸のエンブレムには「VENEZUELA」の文字がブロック体で配されており、そのデザインは1961年から1967年にかけて使用されていたエンブレムを彷彿とさせます。袖口と背番号のゴールドのディテールが洗練された上品な雰囲気を醸し出し、首の後ろには連盟の正式名称である「LA VINOTINTO」の文字が記されています。

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  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    ウェールズ I ホーム

    ウェールズのホームキットを象徴する赤を基調に、ダークグリーン、赤、白のストライプを配した横縞のデザインが新たに採用されました。中央の緑のストライプには、ウェールズの正式名称「CYMRU」が淡く刻まれています。 これに加え、首の後ろにはチームのモットーである「Gorau Chwarae Cyd Chwarae」（「最高のプレーはチームプレー」という意味）もあしらわれています。

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    Fanaticsでウェールズのユニフォームを購入する

  • Wales Away kit WC 26adidas

    ウェールズ I アウェイ

    ウェールズのアイデンティティと伝統を称えるウェールズ代表のアウェイキットは、クリーム色のベースに、ウェールズのドラゴンを抽象的なグラフィックで表現したデザインが施されています。ドラゴンのモチーフは落ち着いた赤色で描かれ、ジャージの前面に細部まで丁寧に表現されています。首の後ろには、チームのモットーである「Gorau Chwarae Cyd Chwarae」と共に「CYMRU」の文字が配されています。

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