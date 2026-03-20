2026年ワールドカップのユニフォーム：アルゼンチン、ブラジル、スペイン、イングランドなど、主要チームのユニフォームが公開

世界中の多くの人々にとって冬が訪れつつある今、サッカーの夏を夢見るしかありません。しかし、もうじき2026年ワールドカップが開催されます。6月11日に開幕するこの大会は、アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国が、史上最高の大会となるよう開催を目指しています。

リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表は、カタール2022で獲得したワールドカップのタイトル防衛を目指します。リオネル・メッシら選手たちが念願のトロフィーを手にしたこの大会は、アルゼンチンにとって3度目のワールドカップ制覇となりました。

大会を控え、アディダス、ナイキ、プーマなど主要ブランド各社が、ピッチ上で新鮮な印象を与える新ユニフォームを発表している。2025年11月5日、アディダスは前回王者のドイツ、スペイン、ベルギー、共催国のメキシコなど22カ国のホームユニフォームを発表した。このコレクションは、各国の歴史的なビジュアルアイデンティティと伝統を融合させ、モダンで未来志向の美学で表現している。

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大胆なデザインのユニフォームは、各国のアイデンティティの重要な要素を称えるカラーリングやパターンを通じて、それぞれの国の魂を反映しています。豊かな歴史から有名な風景、伝統的な建築、そして象徴的な過去のユニフォームデザインに至るまで、各ユニフォームは、自国への共通の情熱を通じてファンを一つに結ぶことを目指しています。

PUMAもこれに続き、2025年12月4日にポルトガル、オーストリア、チェコ、アイスランド、スイスのユニフォームを発表しました。これらはアイデンティティと伝統を探求したもので、その見事なデザインに私たちは心奪われています。

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2026年3月20日、アディダスはパートナー加盟国25カ国すべての公式アウェイキットを発表しました。各国の独自の文化を取り入れ、アウェイジャージは幾何学模様やスタイリッシュな縦線といったアディダス・ワールドカップのクラシックな美学を、ファンと選手の双方に響くモダンで現代的なスタイルで再解釈しています。

ピッチ上のパフォーマンスからストリート文化への影響に至るまで、アディダスとサッカーの絆は深く根付いています。36年ぶりに世界サッカーの最大の舞台にその名を刻むアディダスのオリジナリティの象徴「トレフォイル」が、各ジャージの胸右側にプリントされています。 各ユニフォームは90年代のサッカー文化へのオマージュであり、現代のニーズに合わせて再構築され、それを身にまとうアスリートやファンの文化とコミュニティのために誇りを持って作られています。

3月20日にはナイキが最新の主要ユニフォームを発表しました。各チームの伝統、文化、アイデンティティを深く掘り下げた代表チームのホームおよびアウェイユニフォームは、鮮烈な楽観主義と未来志向のインスピレーションを醸し出しています。

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このコンセプトの核となるのが、ナイキの「Aero-FIT」パフォーマンス冷却テクノロジーです。これは、コンピュータ設計と、ステッチごとに最適化された特殊な編み方を組み合わせることで、今夏の大会で予想される過酷な環境下でも、アスリートが涼しさを保てるようサポートします。

自宅で観戦するにせよ、友人と観戦パーティーを開くにせよ、あるいはワールドカップを現地で観戦するために旅立つにせよ、その場にふさわしい装いが必要です。GOALが全ラインナップを徹底解説しますので、この一大大会に向けて万全の装備を整えましょう：

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