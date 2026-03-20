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Argentina and Germany WC 2026 away kitsadidas
Renuka Odedra

翻訳者：

2026年ワールドカップのユニフォーム：アルゼンチン、ドイツ、メキシコ、ポルトガルなど、主要チームのユニフォームが公開

サッカーの夏に向けて、お気に入りのチームを応援しよう

世界中の多くの人々にとって冬が訪れつつある今、サッカーの夏を夢見るしかありません。しかし、もうじき2026年ワールドカップが開催されます。6月11日に開幕するこの大会は、アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国が、史上最高の大会となるよう開催を目指しています。

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リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表は、カタール2022で獲得したワールドカップのタイトル防衛を目指します。リオネル・メッシら選手たちが念願のトロフィーを手にしたこの大会は、アルゼンチンにとって3度目のワールドカップ優勝となりました。

大会を控え、アディダス、ナイキ、プーマなど主要ブランド各社が、ピッチ上で鮮烈な印象を与える新ユニフォームを発表しました。 2025年11月5日、アディダスは前回優勝国のドイツ、スペイン、ベルギー、共同開催国のメキシコなど、22カ国のホームユニフォームを発表した。このコレクションは、各国の歴史的なビジュアルアイデンティティと伝統を融合させ、モダンで未来志向の美学で表現している。

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大胆なデザインのユニフォームは、各国のアイデンティティを象徴する色使いやパターンを通じて、それぞれの国の魂を表現しています。豊かな歴史から有名な風景、伝統的な建築、そして象徴的な過去のユニフォームデザインに至るまで、どのユニフォームも、自国への共通の情熱を通じてファンを一つに結ぶことを目指しています。

PUMAもこれに続き、2025年12月4日にポルトガル、オーストリア、チェコ、アイスランド、スイスのユニフォームを発表しました。これらはアイデンティティと伝統を探求したもので、その見事なデザインに私たちは心を奪われています。

最新のユニフォームの大規模な発表は2026年3月20日に行われ、アディダスはパートナー加盟国25カ国すべての公式アウェイユニフォームを公開しました。各国の独自の文化を取り入れ、アウェイユニフォームは幾何学模様やスタイリッシュな縦線といったアディダス・ワールドカップのクラシックな美学を、ファンと選手の双方に響くモダンで現代的なスタイルで再解釈しています。 

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ピッチ上のパフォーマンスからストリート文化への影響に至るまで、アディダスとサッカーの絆は深く根付いています。36年ぶりに世界サッカーの最大の舞台にその名を刻むため、アディダスのオリジナリティの象徴である「アディダス・トレフォイル」が、各ユニフォームの胸の右側にプリントされています。  各ユニフォームは、90年代のサッカー文化へのオマージュであり、現代のアスリートのニーズに合わせて再解釈され、それを身にまとうアスリートやファンの文化とコミュニティのために誇りを持って作られています。 

自宅で観戦するにせよ、友人と観戦パーティーを開くにせよ、あるいは現地へ赴いてワールドカップを直に観戦するにせよ、その場にふさわしい装いが必要です。GOALが全ラインナップを徹底解説しますので、このビッグトーナメントに向けて装備を整えましょう：

ショップ：2026年ワールドカップ ユニフォーム

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    アルジェリア I ホーム

    アルジェリアの砂漠の砂丘からインスピレーションを得たアルジェリア代表のホームユニフォームは、ベージュと白を基調としたダイナミックなストライプ柄が特徴で、ネックラインと肩の部分には鮮やかなグリーンがアクセントとして施されています。この国を象徴するうねるような砂丘を表現したデザインは、チームと故郷との絆を象徴しており、首の後ろにはアラビア語で「アルジェリア」の文字が記されています。

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    アルジェリア I アウェイ

    アルジェリア全土に見られる岩だらけの砂漠や緑豊かなオアシスの鮮やかな色彩からインスピレーションを得たアウェイユニフォームは、印象的な深緑を基調に、縦の緑のストライプが散りばめられており、同国の独特な風景と伝統的な色彩を反映しています。首の後ろにはアラビア語で「ALGERIA」と誇らしげに記され、ワールドカップの戦いの旅において、チームと祖国との絆を象徴しています。

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    アルゼンチン I ホーム

    スカイブルーと白の伝統的なアルゼンチン代表の縦縞が、ユニークな3色のグラデーション効果によって変化に富んだデザインへと生まれ変わりました。これは、1978年、1986年、2022年の3度のワールドカップ優勝時に着用されたユニフォームの青のトーンを取り入れたものです。首の後ろには、アルゼンチンサッカー協会（AFA）の設立年を記念した「1896」という特別な刻印が入っています。 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    アルゼンチン I アウェイ

    アウェイユニフォームは、アルゼンチンの豊かな芸術的遺産を取り入れており、同国の伝統的なモチーフに着想を得た、独特な渦巻くようなブルーのグラフィックパターンが特徴です。黒を基調に白をアクセントとして配することで、様式化されたライン、精巧な花の渦巻き、つる植物のモチーフが際立ち、鮮やかなコントラストによってデザインに生命感が宿っています。 首の後ろには、国の太陽のシンボルである「ソル・デ・マヨ」を背景に、特注の「アルゼンチン」モチーフが刻まれています。 

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    ベルギー I ホーム

    ベルギーのホームユニフォームは、国内の建築物に見られる印象的なゴシック様式のステンドグラスからインスピレーションを得ています。男子代表の愛称「レッドデビルズ」と女子代表の愛称「レッドフレイムズ」を表すアイコンが、このスタイルでユニフォームの赤いベース全体に配されています。肩と袖口の縁取りは、国旗の色を反映した黒と黄色のディテールで仕上げられています。

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    ベルギー I アウェイ

    アウェイユニフォームは、ベルギーの芸術家ルネ・マグリットと、ベルギーの有名なシュルレアリスム運動へのオマージュとして、ライトブルー、ピンク、ホワイトの配色で全体にパターンが施されています。重なり合う線と形が奥行きと動きを生み出し、マグリットの作品への遊び心あふれるオマージュとなっています。ファンなら、国旗のエンブレムの象徴的な要素や、ボールやピッチのラインマークといったサッカーのシンボルもすぐに見分けられるでしょう。 「イメージの欺瞞（Ceci n'est pas une pipe）」という、本来「これはパイプではない」という意味の彼の作品にひねりを加えた「Ceci n'est pas un maillot（これはユニフォームではない）」というメッセージが、ジャージの首元にある繊細なディテールとして施されています。

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  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    チリ I ホーム

    チリの国鳥であるコンドルが、ホームジャージの主役を務めています。伝統的な赤を基調とした生地全体に、コンドルの羽を思わせる柄がプリントされており、首の後ろには、特注のロゴアイコンとして再びコンドルがデザインされています。 

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  • Chile Away kit WC 26adidas

    チリ I アウェイ

    チリ代表のアウェイユニフォームは、アタカマ砂漠で稀に見られる「砂漠の花咲き」の現象からインスピレーションを得ています。この国ならではの自然景観を称え、オフホワイトのベースに鮮やかなピンクの花が全面にグラフィックプリントされ、花が開く地割れを表現した控えめな茶色のディテールが施されています。デザインは、首の後ろに黒で配されたチリサッカー連盟のエンブレムをモチーフにした盾のマークで仕上げられています。

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    コロンビア I ホーム

    コロンビアのホームユニフォームは、幻想的な要素と現実的な風景を融合させた芸術様式「マジカル・リアリズム」から着想を得ており、黄色い蝶がその象徴としてよく用いられています。ブルーのショーツとレッドのソックスと組み合わせることで、一目でコロンビアとわかるスタイルを演出しています

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    コロンビア I アウェイ

    このアウェイユニフォームは、コロンビア特有の生物多様性を称え、同国の二つの海岸線の色彩を融合させています。デザインには、太平洋の濃い青とカリブ海の淡い青を組み合わせた全体に広がる繰り返しパターンが採用されており、ずらして配置された縦のラインによって生き生きとした印象を与えています。 3本ライン、袖口、ロゴを彩る大胆なイエローのトリムは、首の後ろに配された「COLOMBIA」の文字にも反映されており、祖国への誇りと絆を象徴しています。 

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  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    コスタリカ I ホーム

    コスタリカのホームユニフォームは、赤、青、ピンク色の葉やオオハシ、笑顔などのモチーフを組み合わせた、鮮やかで全面に広がるグラフィックプリントが特徴です。これらはすべて、「プラ・ビダ」を称えるビジュアルです。ジャージの首元後ろに記されたこの言葉は、楽観主義、感謝、満足感、そして自然との調和のとれた暮らしを象徴する、国民に深く根付いた精神を表しています。コスタリカの人々が誇りとするその精神です。

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  • Costa Rica Away kit WC 26adidas

    コスタリカ I アウェイ

    コスタリカのアウェイキットは、青とフクシア色のダイナミックなグラフィックが全面に施されており、コスタリカに生息する象徴的な鳥「オオハシ」のモチーフと、その生息地である広大な熱帯雨林の葉が組み合わされています。オオハシの鮮やかな色彩と群れをなす習性は、首の後ろに刻まれた「Pura Vida（プラ・ビダ）」という言葉に象徴される、コスタリカの活気に満ちた、明るく親しみやすい文化を反映しています。

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    キュラソー I アウェイ

    キュラソーのアウェイキットは、首都ウィレムスタッド、そしてプンダ地区やオトロバンダ地区に立ち並ぶカラフルな建物を称えるデザインとなっています。ユネスコ世界遺産に登録されているこれらの地区は、陽光に照らされた鮮やかなファサードが特徴であり、その雰囲気は、パステルイエローのベースカラーと、大胆なピンク、ターコイズ、オレンジのストライプによってデザイン全体に表現されています。さらに、袖や袖口、そしてアディダスのロゴや国章の輪郭を流れるように施された、精巧なブルーのディテールが、このデザインの美しさを引き立てています。

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    ドイツ I ホーム

    この大会におけるドイツ代表の過去の栄光を称え、ホームユニフォームは同国を代表する名作ユニフォームの数々にオマージュを捧げています。繰り返し配されたダイヤモンド柄とシェブロン柄のディテールは、2014年ワールドカップ優勝時のユニフォームを含む、過去のユニフォームに見られる象徴的なグラフィックから着想を得ています。

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    ドイツ I アウェイ

    ホームキットのビジュアルコンセプトを引き継ぎ、斜めのシェブロン柄をネイビーブルーの全面柄として再解釈し、3つの形が互いに絡み合うリズム感のあるパターンを形成しています。 カラーパレットには、DFBの歴史における各時代の色調が融合されています。1954年に着用されたクラシックなブルーのクォータージップや、60年代、70年代、80年代のクラシックな青と白のトレーニングトップへのオマージュに加え、アクアブルーのアクセントは90年代の鮮やかなカラーリングのトレーニングウェアを彷彿とさせます。 これらすべてが、印象的で力強い視覚効果を生み出すよう設計されています。ジャージの裾にさりげなくあしらわれたフラッグラベルは、1954年以来続くアディダスとドイツ代表の長いパートナーシップを称えるものです。

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  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    ハンガリー I ホーム

    ハンガリーのホームユニフォームは、同国の伝統的なダークレッドを基調とし、ハンガリー国旗の色を象徴する白と緑の要素を組み合わせたデザインとなっています。このユニフォームには、ハンガリーサッカー連盟の創立125周年を記念する特別なジュビリーロゴが施されており、国章は胸の中心上部、連盟のロゴは胸の右側にそれぞれ配置されています。首の後ろには、ハンガリーを意味する「Magyarország」の文字がデザインされています。

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  • Hungary Away kit WC 26adidas

    ハンガリー I アウェイ

    このユニフォームは、ハンガリーの国旗の色をモチーフにしています。白を基調とし、肩と上腕部分に深紅のディテールを配し、ハンガリーサッカー連盟の創立125周年を記念しています。背中の首元には、ダークゴールドの特製「125」のロゴが施されています。

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  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    イタリア I ホーム

    イタリア代表ホームユニフォームは、伝統と革新が融合した一着です。イタリアサッカーの豊かな歴史にインスピレーションを得たこのユニフォームは、大胆なデザインでイタリアサッカー連盟の真髄を表現しています。代表チームの愛称であり、ユニフォームの色でもある「アズーラ（青）」を意味する「Azzurra」の文字が、ゴールドの文字でシャツの首元の後ろ側にあしらわれています。

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    イタリア I アウェイ

    伝統的なイタリアの仕立て技術を基に、歴史的な祝賀の瞬間に代表チームが着用したスマートなスーツジャケットからインスピレーションを得たこのジャージは、この種の衣服に見られる複雑な織り目を再現した、ライトブルーとホワイトの全体柄が特徴です。  袖、ロゴ、背番号には、マリンブルーとゴールドのディテールが施されています。また、首の後ろにはモノグラムをモチーフにした「Italia」の文字が刺繍されており、所有者とアイデンティティを象徴する、個性的な刺繍スタイルを表現しています。 

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    日本 I ホーム

    日本代表のホームユニフォームを象徴するクラシックなブルーに、アッシュブルーの直線的なディテールを施した抽象的なグラフィックを組み合わせ、空と海が交わる日本の地平線に見られる有名な霞を表現しています。首の後ろには、日本の国旗が誇らしげに配されています。

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    日本 I アウェイ

    「Colours Beyond the Horizon」からインスピレーションを得た日本代表のアウェイユニフォームは、ピッチ内外における国民の団結と絆を象徴する12色のストライプ柄によって表現されています。 オフホワイトのベースを背景に、雨のような効果を演出する11本の淡い縦線がシャツを縦断し、ピッチ上の11人の選手一人ひとりを象徴しています。一方、中央の太いストライプは国旗の赤い太陽の色を纏い、チームの心臓部であるファンたちを表しています。 首の後ろには、国民の誇りと集団としてのアイデンティティの象徴として、日本の国旗がプリントされています。 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    メキシコ I ホーム

    新しいメキシコ代表のホームユニフォームには、伝統と未来が融合しています。このユニフォームは、今度のFIFAワールドカップにおいて、世代を超えたファンを一つに結ぶエネルギーと誇りを体現しています。サッカーに生き、サッカーに息づくこの国の揺るぎない支持を称え、共有されるすべての瞬間がメキシコの魂を映し出しています。 首の後ろには、「SOMOS MÉXICO（我らはメキシコ）」というフレーズが刻まれています。これは、メキシコの精神を象徴する団結と情熱を表しています。

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    メキシコ I アウェイ

    メキシコの豊かな歴史からインスピレーションを得たアウェイユニフォームは、白地にグレーのグラフィックが全面に施されており、伝統的な建築や芸術に見られる「グレカス」と呼ばれる模様がモチーフとなっています。全面に繰り返されるこのモチーフは、抽象的な階段のパターンを特徴としており、メキシコの伝統的な建物によく見られる階段状の外観を彷彿とさせます。 首の後ろには「SOMOS MÉXICO」（「我らはメキシコ」の意）というフレーズが刻まれており、史上最多となる3度目のFIFAワールドカップ開催を控えたメキシコの精神を象徴する団結と情熱を表しています。 

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  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    北アイルランド I ホーム

    北アイルランドのホームユニフォームは、ティールとグリーンを基調とし、同国の建築に見られるダイナミックなラインから着想を得た抽象的なグラフィックがアクセントとなっています。これにより、ファンと選手をこの国の中心へと結びつけます。 

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    北アイルランド I アウェイ

    ファンの揺るぎない応援にインスパイアされたクラウドホワイトのアウェイユニフォームは、前面を斜めに走るミントグリーンのラインがアクセントとなっており、この配色はファンから絶大な支持を集めています。首の後ろにはローマ数字の「12」が刻まれており、スタンドからチームに寄せられる応援へのさらなるオマージュとなっています。 

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  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    ペルー I ホーム

    ペルーの3つの地形要素――海岸線、高地、熱帯雨林――に着想を得て、ペルーのホームジャージの白いベース全体に、赤い帯が誇らしげにグラフィックプリントとして施されています。このプリントは、海岸線を表すペンギンや熱帯雨林を表す森の葉など、それぞれの風景を象徴する抽象的な線画を用いてデザインされています。首の後ろには、同様のグラフィックフォントスタイルで「PERU」の文字が配されています。

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  • Peru Away kit WC 26adidas

    ペルー I アウェイ

    伝統的なカラフルなポスターやアートによく見られる、ペルーの活気あふれる「チチャ」デザイン文化を称え、アウェイユニフォームは黒を基調とし、蛍光色のマゼンタ、ソーラーイエロー、ソーラーオレンジで彩られたトレフォイルのエンブレムと肩の3本ラインがアクセントとなっています。首の後ろにある「Peru」のタグにも、同じ「チチャ」にインスパイアされた色が使われており、デザイン全体を統一しています。

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    ポルトガル I ホーム

    ポルトガルのホームユニフォームは、海の力と、世界の舞台で国を駆り立てる情熱を表現するためにデザインされました。象徴的な赤を基調に、波をモチーフにしたディテールと緑のアクセントが施されており、この国の海洋国家としてのルーツと、不屈で恐れを知らない精神を視覚的に表現しています。

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    カタール I ホーム

    カタール国旗の白とマルーン色の部分を分けるジグザグのラインをモチーフにデザインされた、マルーン色のカタール代表ホームユニフォームは、シャツの中央を走る一連の濃い色のギザギザしたラインがアクセントとなっており、首の後ろにはアラビア語で「カタール」の文字がサインとしてあしらわれています。 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    カタール I アウェイ

    カタールのアウェイユニフォームには、抽象的なグレーの波のようなグラフィックが施されています。砂漠の砂丘から着想を得たこのパターンは、息をのむような風景に見られる幾何学的な形状を取り入れています。首の後ろには、国民の誇りと団結の象徴として、アラビア語で「カタール」の文字が刻まれています。

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    サウジアラビア I ホーム

    サウジアラビアのホームユニフォームは、同国に見られる精巧に装飾された扉から着想を得た、紫と濃い緑のユニークな全面プリントが特徴です。この鮮やかなデザインには、この地域のラベンダー畑からインスピレーションを得たディテールも取り入れられています。深緑色のベースを背景に、この印象的なデザインは、同国の象徴であるハヤブサやヤシの木からもインスピレーションを得ていますが、幾何学模様と組み合わせることでモダンな美しさを演出しています。

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    サウジアラビア I アウェイ

    サウジアラビアのアウェイユニフォームは、真珠のような光沢を放つホワイトを基調に、様々な伝統衣装によく見られる独自の織り模様を採用し、サウジアラビアのファッションが持つ活気あふれるエッセンスを表現しています。ロゴとエンブレムにはロイヤルゴールドのディテールが施され、ネックラインと背番号には国の象徴である深緑色がさりげなくアクセントとして用いられています。背中には、ヤシの木と交差した剣を描いたサウジアラビアの紋章がプリントされ、その伝統とアイデンティティを象徴しています。

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    スコットランド I ホーム

    スコットランドのホームユニフォームでは、スコットランドの国旗にも描かれている伝統的な「ソタイア」が、定番のホームユニフォームの青地に、濃い青の繰り返しパターンとして中央に配されています。また、首の後ろ部分にもソタイアのグラフィックがアクセントとして施されています。

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    スコットランド（アウェイ）

    アウェイユニフォームには、スコットランドの伝統的なユニフォームの歴史に敬意を表して、スカーレットレッドの色調が再び採用されています。細い紫色の縦縞がアクセントとなり、時代を超えたデザインに洗練された現代的な要素を加えています。不屈の精神を象徴するスコットランドの国花、紫と緑のアザミが、首の後ろにさりげなくあしらわれています。

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  • SA 2026 kitadidas

    南アフリカ I ホーム

    南アフリカの2026年ホームユニフォームは、国民の誇りの象徴である、緑の縁取りが施された特徴的な黄色を基調としたデザインを踏襲しています。洗練されたディテールと精巧な作りによりシルエットが現代的に生まれ変わり、今日の世界的なサッカーの要求に応える、パフォーマンス重視のユニフォームとなっています。

    特に注目すべきは、南アフリカの12の公用語に敬意を表したデザインです。これは、同国の多様性、団結、そしてサッカーへの共通の愛を力強く反映しています。生地に織り込まれた繊細なグラフィック要素は、国内および世界中のスタジアムで共に響き渡る多くの声を象徴しています。 

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  • 南アフリカ I アウェイ

    アウェイユニフォームは、南アフリカの象徴であるグリーンとゴールドを大胆に配し、同国のスポーツアイデンティティに深く根ざしたカラーコンビネーションを表現しています。伝統と洗練さを融合させたデザインで、ベースには伝統的なグリーンが用いられ、襟には白とゴールドの細やかなトリムが施されています。これは、同国におけるサッカーの威信と発展へのオマージュです。袖口やロゴにはゴールドとホワイトのアクセントが施され、時代を超えたエレガンスを映し出すと同時に、サッカーの最大の舞台で輝きたいという同国の野心を体現しています。

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  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    スペイン I ホーム

    2026年ワールドカップに向けたスペイン代表のホームユニフォームは、すっきりとしたピンストライプのデザインを採用。赤を基調とし、国旗やエンブレムから着想を得た黄色の縦縞が繰り返し配されています。シャツの首元背面には「ESPANA」の文字が記され、選手たちが国の魂を背負って戦うことになります。 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    スペイン I アウェイ

    スペイン代表のアウェイユニフォームのデザインは、同国の輝かしい文学史に着想を得ています。 古典的な書籍や写本に見られるイラストやグラフィックから着想を得た、複雑なパイライトカラーの全体柄が、紙のページを思わせるオフホワイトのベースにアクセントを添えています。袖とネックラインにはゴールドとバーガンディのディテールが施され、首の後ろには「ESPAÑA」の文字が刻まれています。特徴的な「Ñ」の文字は、スペイン語とその文化的遺産を称えるものです。

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    スウェーデン I ホーム

    スウェーデンのホームユニフォームを象徴する伝統的な黄色と青の色使いに、同国の1970年代へのオマージュを込め、モダンなアレンジが加えられています。 このデザインは、当時のジーンズや伝統的なスウェーデンの民族衣装によく見られた人気の花柄刺繍から着想を得て、生地に同系色のグラフィックを織り込んでいます。ノスタルジーを感じさせるこのユニフォームは、新鮮でありながら親しみやすい美学で、ファンが自国の伝統を称えることができるようになっています。さらに、首の後ろには「Sverige」（英語ではSweden）と書かれたモダンなタイポグラフィが施され、デザインを完成させています。

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    スウェーデン I アウェイ

    70年代のパターンからインスピレーションを得たスウェーデンのアウェイユニフォームは、3つの異なる青の色調を組み合わせた大胆な全面グラフィックデザインを採用し、同国の豊かな文化的遺産を表現しています。首の後ろには「Sverige」（英語ではSweden）というモダンなタイポグラフィが施されており、レトロな要素と現代的なタッチが見事に融合したこのデザインは、現代のファンに新鮮な印象を与えます。 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    スイス I ホーム

    スイス代表の2026年ユニフォームデザインは、同国を象徴する深紅を基調とし、白のグラフィックアクセントと大胆なシェブロン柄のディテールが施され、スイスの精密さと伝統を彷彿とさせます。プーマのモダンなデザインテンプレートにより、軽量で機能性の高い生地と人間工学に基づいたシルエットが採用されており、ピッチ上だけでなく街中でもスタイリッシュに着こなせます。鮮やかな白のプーマ・フォームストリップと、すっきりとしたエンブレムの配置が、スイスのミニマルなアイデンティティにぴったりと調和した洗練された美しさを際立たせています。

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  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    ウクライナ I ホーム

    ウクライナのホームユニフォームは、同国の豊かな歴史と伝統へのオマージュです。伝統的な鮮やかな黄色と青を基調としたこのユニフォームには、より濃い黄色の繊細なグラフィック柄がシャツ全体に繰り返し施されており、そのパターンはウクライナの国章に見られる形状や要素から着想を得ています。首の後ろにはウクライナ語で「ウクライナ」を意味する「Україна」の文字が配され、デザインを完成させています。

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  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    ウクライナ I アウェイ

    現代のウクライナデザインに影響を受けたアウェイユニフォームは、伝統的な文化的要素やシンボルを大胆に再解釈し、伝統と革新が見事に融合しています。胸元の上部には、青を基調にミステリアスなインクカラーでグラフィックが力強く配され、ヴィンテージの美学と現代のストリートウェアの要素が見事に融合しています。首の後ろには、鮮やかな黄色でウクライナ語の「Ykpaïha」の文字が刻まれています。

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  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    ベネズエラ I ホーム

    ベネズエラのホームユニフォームのバーガンディレッドは、テプイ山脈に見られる地形や形状から着想を得た、全面に施された抽象的なプリントによって生き生きと表現されています。首の後ろには、ベネズエラサッカー連盟の正式名称である「LA VINOTINTO」の文字がゴールドで刻まれています。 

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  • Venezuela Away kit WC 26adidas

    ベネズエラ I アウェイ

    同連盟の歴史に敬意を表し、清潔感のある白いアウェイユニフォームには、3本ラインからロゴ、チームエンブレムに至るまで、特徴的な黄色、赤、青のディテールが随所に施されています。 左胸のエンブレムには「VENEZUELA」の文字がブロック体で配されており、そのデザインは1961年から1967年にかけて使用されていたエンブレムを彷彿とさせます。袖口と背番号のゴールドのディテールが洗練された上品な雰囲気を醸し出し、首の後ろには連盟の正式名称である「LA VINOTINTO」の文字が記されています。

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  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    ウェールズ I ホーム

    ウェールズのホームキットを象徴する赤を基調に、ダークグリーン、赤、白のストライプを配した横縞のデザインが新たに採用されました。中央の緑のストライプには、ウェールズの正式名称「CYMRU」が淡く刻まれています。 これに加え、首の後ろにはチームのモットーである「Gorau Chwarae Cyd Chwarae」（「最高のプレーはチームプレー」という意味）もあしらわれています。

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  • Wales Away kit WC 26adidas

    ウェールズ I アウェイ

    ウェールズのアイデンティティと伝統を称えるウェールズ代表のアウェイキットは、クリーム色のベースに、ウェールズのドラゴンを抽象的なグラフィックで表現したデザインが施されています。ドラゴンのモチーフは落ち着いた赤色で描かれ、ジャージの前面に細部まで丁寧に表現されています。首の後ろには、チームのモットーである「Gorau Chwarae Cyd Chwarae」と共に「CYMRU」の文字が配されています。

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