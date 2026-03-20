2026年ワールドカップのユニフォーム：アルゼンチン、ドイツ、メキシコ、ポルトガルなど、主要チームのユニフォームが公開

世界中の多くの人々にとって冬が訪れつつある今、サッカーの夏を夢見るしかありません。しかし、もうじき2026年ワールドカップが開催されます。6月11日に開幕するこの大会は、アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国が、史上最高の大会となるよう開催を目指しています。

リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表は、カタール2022で獲得したワールドカップのタイトル防衛を目指します。リオネル・メッシら選手たちが念願のトロフィーを手にしたこの大会は、アルゼンチンにとって3度目のワールドカップ優勝となりました。

大会を控え、アディダス、ナイキ、プーマなど主要ブランド各社が、ピッチ上で鮮烈な印象を与える新ユニフォームを発表しました。 2025年11月5日、アディダスは前回優勝国のドイツ、スペイン、ベルギー、共同開催国のメキシコなど、22カ国のホームユニフォームを発表した。このコレクションは、各国の歴史的なビジュアルアイデンティティと伝統を融合させ、モダンで未来志向の美学で表現している。

adidas

大胆なデザインのユニフォームは、各国のアイデンティティを象徴する色使いやパターンを通じて、それぞれの国の魂を表現しています。豊かな歴史から有名な風景、伝統的な建築、そして象徴的な過去のユニフォームデザインに至るまで、どのユニフォームも、自国への共通の情熱を通じてファンを一つに結ぶことを目指しています。

PUMAもこれに続き、2025年12月4日にポルトガル、オーストリア、チェコ、アイスランド、スイスのユニフォームを発表しました。これらはアイデンティティと伝統を探求したもので、その見事なデザインに私たちは心を奪われています。

最新のユニフォームの大規模な発表は2026年3月20日に行われ、アディダスはパートナー加盟国25カ国すべての公式アウェイユニフォームを公開しました。各国の独自の文化を取り入れ、アウェイユニフォームは幾何学模様やスタイリッシュな縦線といったアディダス・ワールドカップのクラシックな美学を、ファンと選手の双方に響くモダンで現代的なスタイルで再解釈しています。

adidas

ピッチ上のパフォーマンスからストリート文化への影響に至るまで、アディダスとサッカーの絆は深く根付いています。36年ぶりに世界サッカーの最大の舞台にその名を刻むため、アディダスのオリジナリティの象徴である「アディダス・トレフォイル」が、各ユニフォームの胸の右側にプリントされています。 各ユニフォームは、90年代のサッカー文化へのオマージュであり、現代のアスリートのニーズに合わせて再解釈され、それを身にまとうアスリートやファンの文化とコミュニティのために誇りを持って作られています。

自宅で観戦するにせよ、友人と観戦パーティーを開くにせよ、あるいは現地へ赴いてワールドカップを直に観戦するにせよ、その場にふさわしい装いが必要です。GOALが全ラインナップを徹底解説しますので、このビッグトーナメントに向けて装備を整えましょう：

ショップ：2026年ワールドカップ ユニフォーム