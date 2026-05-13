ベルギーは2026年ワールドカップで優勝候補のダークホースと目されている。
「レッドデビルズ」は近年世界トップクラスの選手を擁したが、「黄金世代」は大会で優勝を逃した。
これまでに13回出場し、1958～1966年、1974、1978、2006、2010年大会を逃した。1950年は不参加。
最高成績は2018年の3位で、ケヴィン・デ・ブライネを軸に準決勝に進出し、3位決定戦でイングランドを破った。2026年、彼らはさらに2段階上、つまり決勝進出と優勝を狙えるか。
ベルギーは2026年ワールドカップで優勝候補のダークホースと目されている。
「レッドデビルズ」は近年世界トップクラスの選手を擁したが、「黄金世代」は大会で優勝を逃した。
これまでに13回出場し、1958～1966年、1974、1978、2006、2010年大会を逃した。1950年は不参加。
最高成績は2018年の3位で、ケヴィン・デ・ブライネを軸に準決勝に進出し、3位決定戦でイングランドを破った。2026年、彼らはさらに2段階上、つまり決勝進出と優勝を狙えるか。
ベルギーには世界屈指のGKティボ・クルトワがいる。レアル・マドリード所属で代表100試合以上出場。W杯では好セーブを連発し、ベルギー3位に貢献してゴールデングローブ賞を獲得した。
ノッティンガム・フォレストのマッツ・セルスが堅実なバックアップを務める。マンチェスター・ユナイテッドのセネ・ランメンスも加入後、プレミア屈指の守護神に成長した。この3人が代表入りする可能性が高いが、RBライプツィヒのマーテン・ヴァンデヴォルトがセルスやランメンスの座を脅かす。とはいえ、クルトワの地位は揺るぎない。
チェルシーからストラスブールへレンタル移籍中のマイク・ペンダースもダークホースだ。
|選手
|所属
|ティボ・クルトワ
|レアル・マドリード
|マッツ・セルス
|ノッティンガム・フォレスト
|セネ・ランメンス
|マンチェスター・ユナイテッド
|マールテン・ヴァンデヴォルト
|RBライプツィヒ
|マイク・ペンダース
|ストラスブール（チェルシーからレンタル移籍）
|ノルディン・ジャッカーズ
|クラブ・ブルッヘ
守備陣は、ヤン・ヴェルトンゲンやトビー・アルデルヴァイレルトの引退で世代交代が進んでいる。それでも、過去の大会を経験したトーマス・ムニエやティモシー・カスタニェが健在だ。
さらに、23歳のコニ・デ・ウィンターや22歳のゼノ・デバストといった若手も加わる見込みだ。
ASモナコのウォウト・ファースも注目株だ。
|選手
|所属
|ウォウト・ファース
|モナコ
|トーマス・ムニエ
|リール
|ティモシー・カスタニェ
|フルハム
|アーサー・テイト
|アイントラハト・フランクフルト
|ゼノ・デバスト
|スポルティングCP
|マキシム・デ・カイパー
|アーサー・シアター
|ブランドン・メシェル
|クラブ・ブルッヘ
|コニ・デ・ウィンター
|ACミラン
|ホアキン・セイス
|クラブ・ブルッヘ
|ナタン・ンゴイ
|リール
ベルギー代表は中盤に優れた才能を持つ。ユーリ・ティエレマンスやアクセル・ヴィツェルに加え、34歳のケヴィン・デ・ブライネは依然として世界最高峰だ。
今回が彼の代表最後の大会となる可能性もあるが、17歳のナタン・デ・カットという若き才能も控えている。代表デビューはしていないものの、W杯の舞台で輝く潜在能力を持つ。
さらにハンス・ヴァナケンなどベテランも控え、チームは大会を通じて安定感を保つだろう。
|選手
|所属
|アクセル・ヴィツェル
|ジローナ
|ケヴィン・デ・ブライネ
|ナポリ
|ユーリ・ティエレマンス
|アストン・ヴィラ
|アマドゥ・オナナ
|アストン・ヴィラ
|ニコラス・ラスキン
|レンジャーズ
|ナタン・デ・キャット
|アンドレレヒト
|ハンス・ヴァナケン
|クラブ・ブルッヘ
|ディエゴ・モレイラ
|ストラスブール
|シャルル・ヴァンホッテ
|ニース
|ジョルティ・モキオ
|アヤックス
ベルギー代表は強力な攻撃陣を持つ。ロメル・ルカクは身体能力と得点力に優れる。マンチェスター・シティのジェレミー・ドク、アーセナルのレアンドロ・トロサールもサイドで輝く。ただしルカクはハムストリングの怪我で出場が不透明だ。
控えにもロイス・オペンダやミシー・バチュアイといった得点力のある選手がいる。シャルル・デ・ケテラールやアレクシス・サエレマエカーズも相手守備を崩し、自ら得点を奪える。
どのポジションも、スピードと才能を備えた選手で埋まっている。
|選手
|所属
|ジェレミー・ドク
|マンチェスター・シティ
|ロメル・ルカク
|ナポリ
|レアンドロ・トロサール
|アーセナル
|ミシー・バチュアイ
|アイントラハト・フランクフルト
|ロメオ・ヴェルマント
|クラブ・ブルッヘ
|マリック・フォファナ
|リヨン
|ロイス・オペンダ
|ユヴェントス
|ドディ・ルケバキオ
|ベンフィカ
|シャルル・デ・ケテラール
|アタランタ
|アレクシス・サエレマケルス
|ACミラン
|ルーカス・スタシン
|サンテティエンヌ
|ミカ・ゴッツ
|アヤックス
ケヴィン・デ・ブライネは世界最高峰の選手であり、現役最後のW杯で足跡を残そうとしている。ロメル・ルカクはどんな状況でも得点できるストライカーだ。
GKは層が厚いが、ティボ・クルトワは世界屈指で先発確実だ。
守備陣に目立った選手はいないものの、ジェレミー・ドクとレアンドロ・トロサールのドリブルがそれを補うだろう。
ワールドカップでは、クルトワがベルギーのゴールを守る。
守備ではムニエとカスタニェがバックラインを固め、デ・ブライネとティエレマンスが相手の守備網を突く。
攻撃陣は、コンディションが整えばルカクが最前線に立ち、その背後でドクとトロサールが連携。2026年のワールドカップでベルギーが対戦するほとんどの守備陣に大きな脅威をもたらすだろう。
予想先発（4-3-3）：クルトワ、ムニエ、メシェル、テアテ、カスタニェ、ティエレマンス、デ・ブライネ、ヴィツェル、トロサール、ルカク、ドク。