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SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUMAFP
Harry Sherlock

翻訳者：

2026年ワールドカップのベルギー代表メンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される本大会に選ばれるのはどの選手か？

ベルギー
ワールドカップ

2026 FIFAワールドカップのベルギー代表チームについて知っておくべきことすべて。

ベルギーは2026年ワールドカップで優勝候補のダークホースと目されている。 

「レッドデビルズ」は近年世界トップクラスの選手を擁したが、「黄金世代」は大会で優勝を逃した。 

これまでに13回出場し、1958～1966年、1974、1978、2006、2010年大会を逃した。1950年は不参加。

最高成績は2018年の3位で、ケヴィン・デ・ブライネを軸に準決勝に進出し、3位決定戦でイングランドを破った。2026年、彼らはさらに2段階上、つまり決勝進出と優勝を狙えるか。

  • Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    ベルギーには世界屈指のGKティボ・クルトワがいる。レアル・マドリード所属で代表100試合以上出場。W杯では好セーブを連発し、ベルギー3位に貢献してゴールデングローブ賞を獲得した。 

    ノッティンガム・フォレストのマッツ・セルスが堅実なバックアップを務める。マンチェスター・ユナイテッドのセネ・ランメンスも加入後、プレミア屈指の守護神に成長した。この3人が代表入りする可能性が高いが、RBライプツィヒのマーテン・ヴァンデヴォルトがセルスやランメンスの座を脅かす。とはいえ、クルトワの地位は揺るぎない。

    チェルシーからストラスブールへレンタル移籍中のマイク・ペンダースもダークホースだ。

    選手所属
    ティボ・クルトワレアル・マドリード
    マッツ・セルスノッティンガム・フォレスト
    セネ・ランメンスマンチェスター・ユナイテッド
    マールテン・ヴァンデヴォルトRBライプツィヒ
    マイク・ペンダースストラスブール（チェルシーからレンタル移籍）
    ノルディン・ジャッカーズクラブ・ブルッヘ
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  • SOCCER WORLD CUP QUALIF NORTH MACEDONIA VS BELGIUMAFP

    ディフェンダー

    守備陣は、ヤン・ヴェルトンゲンやトビー・アルデルヴァイレルトの引退で世代交代が進んでいる。それでも、過去の大会を経験したトーマス・ムニエやティモシー・カスタニェが健在だ。 

    さらに、23歳のコニ・デ・ウィンターや22歳のゼノ・デバストといった若手も加わる見込みだ。

    ASモナコのウォウト・ファースも注目株だ。

    選手所属
    ウォウト・ファースモナコ
    トーマス・ムニエリール
    ティモシー・カスタニェフルハム
    アーサー・テイトアイントラハト・フランクフルト
    ゼノ・デバストスポルティングCP
    マキシム・デ・カイパーアーサー・シアター
    ブランドン・メシェルクラブ・ブルッヘ
    コニ・デ・ウィンターACミラン
    ホアキン・セイスクラブ・ブルッヘ
    ナタン・ンゴイリール
  • Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

    ミッドフィールダー

    ベルギー代表は中盤に優れた才能を持つ。ユーリ・ティエレマンスやアクセル・ヴィツェルに加え、34歳のケヴィン・デ・ブライネは依然として世界最高峰だ。 

    今回が彼の代表最後の大会となる可能性もあるが、17歳のナタン・デ・カットという若き才能も控えている。代表デビューはしていないものの、W杯の舞台で輝く潜在能力を持つ。 

    さらにハンス・ヴァナケンなどベテランも控え、チームは大会を通じて安定感を保つだろう。

    選手所属
    アクセル・ヴィツェルジローナ
    ケヴィン・デ・ブライネナポリ
    ユーリ・ティエレマンスアストン・ヴィラ
    アマドゥ・オナナアストン・ヴィラ
    ニコラス・ラスキンレンジャーズ
    ナタン・デ・キャットアンドレレヒト
    ハンス・ヴァナケンクラブ・ブルッヘ
    ディエゴ・モレイラストラスブール
    シャルル・ヴァンホッテニース
    ジョルティ・モキオアヤックス
  • Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images

    攻撃者

    ベルギー代表は強力な攻撃陣を持つ。ロメル・ルカクは身体能力と得点力に優れる。マンチェスター・シティのジェレミー・ドク、アーセナルのレアンドロ・トロサールもサイドで輝く。ただしルカクはハムストリングの怪我で出場が不透明だ。

    控えにもロイス・オペンダやミシー・バチュアイといった得点力のある選手がいる。シャルル・デ・ケテラールやアレクシス・サエレマエカーズも相手守備を崩し、自ら得点を奪える。 

    どのポジションも、スピードと才能を備えた選手で埋まっている。 

    選手所属
    ジェレミー・ドクマンチェスター・シティ
    ロメル・ルカクナポリ
    レアンドロ・トロサールアーセナル
    ミシー・バチュアイアイントラハト・フランクフルト
    ロメオ・ヴェルマントクラブ・ブルッヘ
    マリック・フォファナリヨン
    ロイス・オペンダユヴェントス
    ドディ・ルケバキオベンフィカ
    シャルル・デ・ケテラールアタランタ
    アレクシス・サエレマケルスACミラン
    ルーカス・スタシンサンテティエンヌ
    ミカ・ゴッツアヤックス
  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ベルギーのスター選手たち

    ケヴィン・デ・ブライネは世界最高峰の選手であり、現役最後のW杯で足跡を残そうとしている。ロメル・ルカクはどんな状況でも得点できるストライカーだ。 

    GKは層が厚いが、ティボ・クルトワは世界屈指で先発確実だ。

    守備陣に目立った選手はいないものの、ジェレミー・ドクレアンドロ・トロサールのドリブルがそれを補うだろう。 

  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    2026年ワールドカップ ベルギー代表予想先発

    ワールドカップでは、クルトワがベルギーのゴールを守る。 

    守備ではムニエとカスタニェがバックラインを固め、デ・ブライネとティエレマンスが相手の守備網を突く。 

    攻撃陣は、コンディションが整えばルカクが最前線に立ち、その背後でドクとトロサールが連携。2026年のワールドカップでベルギーが対戦するほとんどの守備陣に大きな脅威をもたらすだろう。 

    予想先発（4-3-3）：クルトワ、ムニエ、メシェル、テアテ、カスタニェ、ティエレマンス、デ・ブライネ、ヴィツェル、トロサール、ルカク、ドク。 

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