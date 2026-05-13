ベルギーは2026年ワールドカップで優勝候補のダークホースと目されている。

「レッドデビルズ」は近年世界トップクラスの選手を擁したが、「黄金世代」は大会で優勝を逃した。

これまでに13回出場し、1958～1966年、1974、1978、2006、2010年大会を逃した。1950年は不参加。

最高成績は2018年の3位で、ケヴィン・デ・ブライネを軸に準決勝に進出し、3位決定戦でイングランドを破った。2026年、彼らはさらに2段階上、つまり決勝進出と優勝を狙えるか。