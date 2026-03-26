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2026年ワールドカップのブラジル代表メンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるこの一大イベントに、どの選手たちが選出されるのか？

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2026 FIFAワールドカップのブラジル代表チームについて知っておくべきことすべて

間違いなく世界で最も人気のあるサッカーチームの一つであるブラジルは、今もなお世界サッカー界において無視できない存在であり続けている。

ペレ、ガリンシャ、ロナウド・ナザリオ、ロナウジーニョ、リバウドといった伝説的な選手たちが皆、ブラジルの黄色いユニフォームを身にまとい、セレソンは他のどの国よりも多い5度のワールドカップ優勝を果たしている。

しかし、近年は全盛期の勢いを取り戻せておらず、特にワールドカップでは、直近の数大会におけるパフォーマンスは期待外れなものだった。2006年と2010年にはそれぞれ準々決勝とベスト16で敗退したが、最も屈辱的な敗北を喫したのは2014年の大会であり、それも自国開催という舞台でのことだった。 マラカナンで行われた準決勝で、ブラジルはドイツに7-1という衝撃的な大敗を喫し、屈辱を味わった。ドイツはその後、決勝でアルゼンチンを破り、大会を制した。

2018年、ブラジルは強力なメンバーを擁し優勝候補の一角と目されていたが、準々決勝でベルギーに敗れ、再び期待を裏切る結果となった。2022年ワールドカップでも同様の結果に終わり、クロアチアが劇的なPK戦の末にブラジルを破り、またしても準々決勝で敗退を喫した。

2026年ワールドカップのCONMEBOL予選における彼らのパフォーマンスも、決して説得力のあるものではなかった。しかし、数々のタイトルを獲得してきたカルロ・アンチェロッティが指揮を執り、チームには欧州で最も注目を集める才能ある選手たちが揃っていることから、「ジョガ・ボニート」を信じるファンたちの間には、グループCでモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦するにあたり、新たな希望が芽生えている。

しかし、それだけで24年にも及ぶ優勝から遠ざかっている状況をようやく打破できるのだろうか？GOALは、米国、メキシコ、カナダで開催される2026年の大会に向けて、ブラジルが擁する選手たちを分析する。

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    ブラジル代表のゴールキーパー事情は、常に注目に値するものだ。リヴァプールのアリソンが正ゴールキーパーの最有力候補である一方、セレソンには元マンチェスター・シティのエデルソン・モラエスという選択肢もある。彼は特に足元の技術に長けた、卓越したゴールキーパーだ。エデルソンは現在、トルコのフェネルバフチェでプレーしているが、必要とあれば依然として優れた代替要員となり得る。 また、ブラジルにはベント、ウーゴ・ソウザ、ウェヴェルトンといった選手もおり、ワールドカップでは控えの選択肢として機能し得る。

    選手所属 
    アリソン・ベッカーリヴァプール
    エデルソン・モラエスマンチェスター・シティ
    ベントアル・ナセル
    ウーゴ・ソウザコリンチャンス
    ウェヴェルトンパルメイラス
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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ディフェンダー

    ブラジル代表の守備陣は、経験豊富なベテランと台頭しつつある若手選手で構成されている。センターバックのマルキーニョスの存在は、来年の大会でセレソン（ブラジル代表）の守備陣を率いる上で重要な要素となるだろう。一方、元ユヴェントスのスター選手であるアレックス・サンドロは左サイドバックとして堅実な選択肢であり、インテル所属のカルロス・アウグストが信頼できる控えとして控えている。

    アーセナルのスター、ガブリエル・マガリャエスは、アーセナルでの圧倒的なシーズンを経てワールドカップに臨み、バックラインの中核でマルキーニョスとコンビを組むことになるだろう。しかし、モナコのヴァンデルソンは怪我のため大会を欠場する見込みであり、そのためウェズリー・フランカが右サイドバックを務めることになる可能性がある。

    カルロ・アンチェロッティ監督がこれらの選手をどのように起用するかは注目される。ブラジルの守備の脆弱さは、近年のワールドカップにおける不振の大きな要因となっており、大会で勝ち進むためには守備の強化が不可欠だ。

    選手所属
    マルキーニョスPSG
    ルーカス・ベラルドPSG
    アレクサンドロリール
    ロジャー・イバニェスアル・アハリ
    レオ・オルティスフラメンゴ
    ダニーロフラメンゴ
    エデル・ミリタオレアル・マドリード
    カルロス・アウグストインテル・ミラノ
    アレックス・サンドロフラメンゴ
    ウェズリーフラメンゴ
    ヤン・クートドルトムント
    グレイソン・ブレメルユヴェントス
    アレックス・テレスボタフォゴ
    ガブリエル・マガリャエスアーセナル
    ムリージョ ノッティンガム・フォレスト
    ギルヘルメ・アラナアトレチコ・ミネイロ
    ダグラス・サントスゼニト
    ウェスリー・フランカローマ
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    ミッドフィールダー

    守備陣と同様、ブラジル代表の中盤も新鋭とベテランのスター選手が混在している。ニューカッスル・ユナイテッドのブルーノ・ギマランイスは、プレミアリーグ屈指の中盤選手としての地位を確立し、代表チームでも欠かせない存在となっている。アンチェロッティ監督の下、ギマランイスは来年のワールドカップでブラジル代表の主力選手の一人となる可能性がある。

    マンチェスター・ユナイテッドのスター、カゼミーロもまた、ブラジルのワールドカップ制覇に向けて重要な役割を果たす可能性のあるプレミアリーグのミッドフィルダーだ。レアル・マドリード時代にすでにアンチェロッティ監督の下でプレーした経験を持つカゼミーロは、代表チームにおける重要なメンバーの一人である。

    ルーカス・パケタは2022年の大会においてブラジル代表の主力選手の一人だったが、ワールドカップ前のフランス戦およびクロアチア戦での親善試合の代表メンバーから外されたことで、代表入りが危ぶまれている。

    ダグラス・ルイス、ジェルソン、エデルソンらも、ワールドカップに向けたセレソン（ブラジル代表）の有力な選択肢となっている。

    選手所属クラブ
    ブルーノ・ギマランイスニューカッスル・ユナイテッド
    カゼミーロマンチェスター・ユナイテッド
    エデルソンアタランタ
    アンドレイ・サントスチェルシー
    ジェルソンフラメンゴ
    アンドレアス・ペレイラフルハム
    ジョエリントンニューカッスル・ユナイテッド
    ダグラス・ルイスユヴェントス
    ルーカス・パケタウェストハム・ユナイテッド
    マテウス・ペレイラクルゼイロ
    ラファエル・ヴェイガパルメイラス
    ジョアン・ゴメスウルブズ
    ガブリエル・サラガラタサライ
    ファビーニョアル・イッティハド
  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    攻撃者

    ブラジルがまさに卓越しているのは攻撃面だ。

    セレソンは、ヨーロッパのトップスターたちを含め、フォワード陣に豊富な選択肢を誇っている。ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリードでカルロ・アンチェロッティ監督の下、すでに複数のタイトルを獲得しており、その中には2度のチャンピオンズリーグ優勝も含まれている。ヴィニシウスが最高のコンディションを取り戻したのはアンチェロッティ監督の下でのことであり、それ以来、彼は安定したパフォーマンスを見せ続けている。

    一方、バルセロナのラフィーニャはハンス・フリック監督の下でキャリア最高の好調を維持しており、ワールドカップでもセレソンで同様のパフォーマンスを発揮できると期待している。

    しかし、大会を控えて話題を集めているのはネイマールだ。元バルセロナおよびPSGのスター選手は、ここ数シーズン怪我に悩まされ、その結果、幼少期を過ごしたサントスへ復帰した。ネイマールは戦線に復帰したものの、コンディションへの懸念は残っており、3月のフランス戦およびクロアチア戦に向けたアンチェロッティ監督の招集メンバーからは外された。

    マテウス・クーニャやジョアン・ペドロといった他の選択肢も有力な候補であり、アンチェロッティのシステムにおいて重要な役割を果たす可能性がある。一方、イゴール・チアゴはブレントフォードでの素晴らしいシーズンを経て、代表入りを強くアピールしている。また、1月にレアル・マドリードからフランスへレンタル移籍し、印象的なプレーを見せた有望株のエンドリックも注目すべき選手だ。

    一方、リシャルリソンは大会に間に合うようコンディションを証明するために時間との戦いを強いられており、ロドリゴは前十字靭帯（ACL）の負傷により離脱が確定している。

    選手所属
    ネイマールサントス
    ラフィーニャバルセロナ
    ヴィニシウス・ジュニアレアル・マドリード
    マテウス・クーニャマンチェスター・ユナイテッド
    リシャルリソントッテナム
    ジョアン・ペドロブライトン
    エステヴァオウィリアンチェルシー
    エヴァニルソンボーンマス
    ガブリエル・ジェズスアーセナル
    ガブリエル・マルティネッリアーセナル
    サヴィーニョマンチェスター・シティ
    アントニーマンチェスター・ユナイテッド
    イゴール・ジェズス ボタフォゴ
    パウリーニョパルメイラス
    ペペ ポルト
    ルイス・エンリケゼニト 
    イゴール・パイシャオ フェイエノールト
    エンドリックレアル・マドリード
    イゴール・チアゴブレントフォード
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-BOLAFP

    ブラジルのスター選手たち

    ブラジル代表は、2026年ワールドカップに向けたメンバーに数々のビッグネームを擁しており、来年の大会での戦いを左右する存在となる可能性がある。数十年にわたる不振を打破すべく意気込むアンチェロッティ監督にとって、トップクラスの選択肢に事欠くことはないだろう。

    PSGのセンターバック、マルキーニョスは最近、チームを3冠制覇に導き、絶好調を維持している。その経験とリーダーシップを武器に、マルキーニョスはワールドカップでブラジル代表の守備陣を率いる重要な役割を担うことになるだろう。

    ヴィニシウス・ジュニオールラフィーニャといった他のスター選手たちも、セレソン（ブラジル代表）の攻撃陣でさらなる活躍が求められる。アンチェロッティ監督の下、両選手とも世界最大の舞台で結果を出すことに自信を持っているだろう。

    一方、ネイマールがブラジル代表のスタメンに復帰できれば、その攻撃力と華麗なプレーで単独で試合を決定づけることができる、間違いなくチームの中心選手となるだろう。ブラジルサポーターは、この象徴的なスターの復活を期待しているが、彼が代表に招集されるかどうかについては、依然として大きな疑問符がついている。

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026年ワールドカップにおけるブラジル代表の予想先発メンバー

    ブラジル代表のゴールマウスでは、アリソンがワールドカップにおけるアンチェロッティ監督率いるチームの正ゴールキーパーとして、引き続き先発メンバーに名を連ねると見込まれている。エデルソンは引き続き控えとして起用される見通しだ。

    守備陣に関しては、アンチェロッティ監督は一貫して4バックを好んでおり、ワールドカップのセレソンでも同様のシステムを採用すると見られる。センターバックのコンビは現在マルキーニョスとガブリエルが第一候補であり、右サイドバックではウェズリー・フランカが負傷中のヴァンデルソンの代役を務める可能性がある。左サイドにはフラメンゴのアレックス・サンドロが起用される見込みだ。

    中盤では、ブルーノ・ギマランイスとカゼミーロは不動の地位にあり、ブラジルのテンポコントロールと守備の安定において極めて重要な役割を担うだろう。ネイマールの出場には依然として不透明な点が残るが、カルロ・アンチェロッティ監督には攻撃陣において多彩な選択肢がある。ヴィニシウス・ジュニア、ウィリアン・エステヴァオ、マテウス・クーニャ、ラフィーニャらが、スター選手揃いの攻撃陣の一員として先発出場する可能性がある。

    予想されるブラジル代表の先発メンバー（4-2-4）：アリソン；ウェズリー・フランカ、ガブリエル、マルキーニョス、サンドロ；ギマランイス、カゼミーロ；ヴィニシウス、エステヴァオ、クーニャ、ラフィーニャ。

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