2026年ワールドカップのブラジル代表メンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるこの一大イベントに、どの選手たちが選出されるのか？

間違いなく世界で最も人気のあるサッカーチームの一つであるブラジルは、今もなお世界サッカー界において無視できない存在であり続けている。

ペレ、ガリンシャ、ロナウド・ナザリオ、ロナウジーニョ、リバウドといった伝説的な選手たちが皆、ブラジルの黄色いユニフォームを身にまとい、セレソンは他のどの国よりも多い5度のワールドカップ優勝を果たしている。

しかし、近年は全盛期の勢いを取り戻せておらず、特にワールドカップでは、直近の数大会におけるパフォーマンスは期待外れなものだった。2006年と2010年にはそれぞれ準々決勝とベスト16で敗退したが、最も屈辱的な敗北を喫したのは2014年の大会であり、それも自国開催という舞台でのことだった。 マラカナンで行われた準決勝で、ブラジルはドイツに7-1という衝撃的な大敗を喫し、屈辱を味わった。ドイツはその後、決勝でアルゼンチンを破り、大会を制した。

2018年、ブラジルは強力なメンバーを擁し優勝候補の一角と目されていたが、準々決勝でベルギーに敗れ、再び期待を裏切る結果となった。2022年ワールドカップでも同様の結果に終わり、クロアチアが劇的なPK戦の末にブラジルを破り、またしても準々決勝で敗退を喫した。

2026年ワールドカップのCONMEBOL予選における彼らのパフォーマンスも、決して説得力のあるものではなかった。しかし、数々のタイトルを獲得してきたカルロ・アンチェロッティが指揮を執り、チームには欧州で最も注目を集める才能ある選手たちが揃っていることから、「ジョガ・ボニート」を信じるファンたちの間には、グループCでモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦するにあたり、新たな希望が芽生えている。

しかし、それだけで24年にも及ぶ優勝から遠ざかっている状況をようやく打破できるのだろうか？GOALは、米国、メキシコ、カナダで開催される2026年の大会に向けて、ブラジルが擁する選手たちを分析する。