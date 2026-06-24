2026年ワールドカップのトーナメント表。現時点で勝ち進むグループ3位は？ ベスト32の対戦カード、3位チームの順位、ドイツの対戦相手を展望。

参加国が48に増え、ワールドカップ史上初めて16強戦が実施される。各グループの1位と2位、および成績上位8チームの3位がノックアウトステージに進出する。3位チームの選出は外部ランキングによる。
現在の3位チームの順位、ベスト32の対戦可能性、ドイツの対戦相手候補は以下をチェック。
参加国が48に増え、ワールドカップ史上初めて16強戦が実施される。各グループの1位と2位、および成績上位8チームの3位がノックアウトステージに進出する。3位チームの選出は外部ランキングによる。
現在の3位チームの順位、ベスト32の対戦可能性、ドイツの対戦相手候補は以下をチェック。
別表のグループ3位決定順は、まずグループステージの獲得ポイントで決まる。その後、以下の順で重み付けが行われる：
|チーム
|グループ
|試合数
|得点
|勝ち点
|1
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|B
|3
|5:6
|4
|2
|スウェーデン
|F
|2
|6:6
|3
|3
|スコットランド
|C
|2
|1:1
|3
|4
|クロアチア
|L
|2
|3:4
|3
|5
|アルジェリア
|J
|2
|2:4
|3
|6
|パラグアイ
|D
|2
|2:4
|3
|7
|カーボベルデ
|H
|2
|2:2
|2
|8
|ベルギー
|G
|2
|1:1
|2
|/
|9
|チェコ
|A
|2
|2:3
|1
|10
|コンゴ民主共和国
|K
|2
|1:2
|1
|11
|エクアドル
|E
|2
|0:1
|1
|12
|セネガル
|I
|2
|3:6
|0
ベスト8の組み合わせは合計495通りある。 FIFAは、グループステージで対戦したチームがノックアウトステージの早期ラウンドで再戦しないよう、各組み合わせに対する進行ルールを設定している。最終決定は、全パターンを計算したコンピュータが行う。
そのためトーナメント表には、各グループ1位が対戦するグループ3位の候補が複数記載されます。ドイツならグループA、B、C、D、Fの3位が対象です。 実際、ドイツ代表がラウンド32でグループCやDの3位と当たる確率は、グループA、B、Fの3位よりずっと高い。
以下にドイツ代表の対戦相手となる確率の一覧を示します。次のセクションでは、現時点での状況を踏まえたベスト32の対戦カード予想をご紹介します。
|試合日時（中央ヨーロッパ夏時間）
|対戦カード
|対戦カード
|6月28日 21:00
|韓国 vs. カナダ
|グループA 2位 vs. グループB 2位
|6月29日19時
|ブラジル 対 日本
|グループC 1位 vs. グループF 2位
|6月29日 22:30
|ドイツ vs. パラグアイ
|グループE 1位 vs. グループA/B/C/D/F 3位
|6月30日 3:00
|オランダ vs. モロッコ
|グループF 1位 vs. グループC 2位
|6月30日 19:00
|コートジボワール vs. ノルウェー
|グループE 2位 vs. グループI 2位
|6月30日 23:00
|フランス対スウェーデン
|グループI 1位 vs. グループC/D/F/G/H 3位
|7月1日3:00
|メキシコ vs. スコットランド
|グループA 1位 vs. グループC/E/F/H/I 3位
|7月1日 18:00
|イングランド vs. アルジェリア
|グループL 1位 vs. グループE/H/I/J/K 3位
|7月1日 22:00
|エジプト vs. カーボベルデ
|グループG 1位 vs. グループA/E/H/I/J 3位
|7月2日 2:00
|アメリカ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ
|グループD 1位 vs. グループB/E/F/I/J 3位
|7月2日 21:00
|スペイン vs. オーストリア
|グループH 1位 vs. グループJ 2位
|7月3日 1:00
|ポルトガル vs. ガーナ
|グループK 2位 vs. グループL 2位
|7月3日 5:00
|スイス vs. ベルギー
|グループB 1位 vs. グループE/F/G/I/J 3位
|7月3日 20:00
|オーストラリア対イラン
|グループD 2位 vs. グループG 2位
|7月4日0時
|アルゼンチン vs. ウルグアイ
|グループJ 1位 vs. グループH 2位
|7月4日 3:30
|コロンビア vs. クロアチア
|グループK 1位 vs. グループD/E/I/J/L 3位
16強戦の放送は、公共放送のARDとZDF、および全試合を生中継するMagentaTVが担当する。
ただし、MagentaTVはラウンド32の6試合を独占配信する。
|グループA
|メキシコ
|南アフリカ
|韓国
|チェコ
|グループB
|カナダ
|スイス
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|カタール
|グループC
|ブラジル
|モロッコ
|スコットランド
|ハイチ
|グループD
|アメリカ
|トルコ
|パラグアイ
|オーストラリア
|グループE
|ドイツ
|エクアドル
|コートジボワール
|キュラソー
|グループF
|オランダ
|日本
|スウェーデン
|チュニジア
|グループG
|ベルギー
|エジプト
|イラン
|ニュージーランド
|グループH
|スペイン
|ウルグアイ
|サウジアラビア
|カーボベルデ
|グループI
|フランス
|セネガル
|ノルウェー
|イラク
|グループJ
|アルゼンチン
|オーストリア
|アルジェリア
|ヨルダン
|グループK
|ポルトガル
|コロンビア
|ウズベキスタン
|コンゴ民主共和国
|グループL
|イングランド
|クロアチア
|ガーナ
|パナマ