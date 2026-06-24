2026年ワールドカップのトーナメント表。現時点で勝ち進むグループ3位は？ ベスト32の対戦カード、3位チームの順位、ドイツの対戦相手を展望。

ベスト8の組み合わせは合計495通りある。 FIFAは、グループステージで対戦したチームがノックアウトステージの早期ラウンドで再戦しないよう、各組み合わせに対する進行ルールを設定している。最終決定は、全パターンを計算したコンピュータが行う。

そのためトーナメント表には、各グループ1位が対戦するグループ3位の候補が複数記載されます。ドイツならグループA、B、C、D、Fの3位が対象です。 実際、ドイツ代表がラウンド32でグループCやDの3位と当たる確率は、グループA、B、Fの3位よりずっと高い。

以下にドイツ代表の対戦相手となる確率の一覧を示します。次のセクションでは、現時点での状況を踏まえたベスト32の対戦カード予想をご紹介します。