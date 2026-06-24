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Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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翻訳者：

2026年ワールドカップのトーナメント表。現時点で勝ち進むグループ3位は？ ベスト32の対戦カード、3位チームの順位、ドイツの対戦相手を展望。

ワールドカップ
ドイツ

グループステージは終盤に差し掛かり、史上初めて16強戦が行われます。 現時点での3位通過チームと、ベスト32の組み合わせの可能性をお伝えします。

参加国が48に増え、ワールドカップ史上初めて16強戦が実施される。各グループの1位と2位、および成績上位8チームの3位がノックアウトステージに進出する。3位チームの選出は外部ランキングによる。 

MagentaTVでは全試合を生配信中。今すぐ登録を。

現在の3位チームの順位、ベスト32の対戦可能性、ドイツの対戦相手候補は以下をチェック。 

  • 2026年ワールドカップのトーナメント表。現時点で勝ち進むグループ3位チームと16強の対戦カードは？ 3位チームの順位表。

    別表のグループ3位決定順は、まずグループステージの獲得ポイントで決まる。その後、以下の順で重み付けが行われる： 

    • 得失点差、次に得点数。
    • フェアプレーポイント：反則が少ないほど有利。イエローカード1枚＝-1、イエロー2枚での退場（イエロー・レッド）＝-3、レッドカード＝-4。1試合でイエローとレッドの両方を提示された選手は-5。
    • それでも並んだ場合はFIFAランキング、さらに過去ランキングの順で決定します。
      • グループ3位最新順位表（2026年6月24日現在）：順位
    • チームグループ試合数得点勝ち点
      1ボスニア・ヘルツェゴビナB35:64
      2スウェーデンF26:63
      3スコットランドC21:13
      4クロアチアL23:43
      5アルジェリアJ22:43
      6パラグアイD22:43
      7カーボベルデH22:22
      8ベルギーG21:12
       /    
      9チェコA22:31
      10コンゴ民主共和国K21:21
      11エクアドルE20:11
      12セネガルI23:60
    • こちらでは、ワールドカップ全12グループの順位表をご覧いただけます。
    • 広告
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026年ワールドカップのトーナメント表では、現時点で勝ち上がるグループ3位とベスト32の対戦カードが注目される。ここではベスト32の予想組み合わせとドイツの対戦相手候補を紹介する。

    ベスト8の組み合わせは合計495通りある。 FIFAは、グループステージで対戦したチームがノックアウトステージの早期ラウンドで再戦しないよう、各組み合わせに対する進行ルールを設定している。最終決定は、全パターンを計算したコンピュータが行う。 

    そのためトーナメント表には、各グループ1位が対戦するグループ3位の候補が複数記載されます。ドイツならグループA、B、C、D、Fの3位が対象です。 実際、ドイツ代表がラウンド32でグループCやDの3位と当たる確率は、グループA、B、Fの3位よりずっと高い。 

    以下にドイツ代表の対戦相手となる確率の一覧を示します。次のセクションでは、現時点での状況を踏まえたベスト32の対戦カード予想をご紹介します。

  • 2026年ワールドカップのトーナメント表。現時点で勝ち進むグループ3位と、ベスト32の対戦カードは？

    • 6月24日時点のワールドカップラウンド16対戦カード：
    試合日時（中央ヨーロッパ夏時間）対戦カード対戦カード
    6月28日 21:00韓国 vs. カナダグループA 2位 vs. グループB 2位 
    6月29日19時ブラジル 対 日本 グループC 1位 vs. グループF 2位
    6月29日 22:30ドイツ vs. パラグアイグループE 1位 vs. グループA/B/C/D/F 3位
    6月30日 3:00オランダ vs. モロッコグループF 1位 vs. グループC 2位
    6月30日 19:00コートジボワール vs. ノルウェーグループE 2位 vs. グループI 2位
    6月30日 23:00フランス対スウェーデングループI 1位 vs. グループC/D/F/G/H 3位
    7月1日3:00メキシコ vs. スコットランドグループA 1位 vs. グループC/E/F/H/I 3位
    7月1日 18:00イングランド vs. アルジェリアグループL 1位 vs. グループE/H/I/J/K 3位
    7月1日 22:00エジプト vs. カーボベルデグループG 1位 vs. グループA/E/H/I/J 3位
    7月2日 2:00アメリカ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナグループD 1位 vs. グループB/E/F/I/J 3位
    7月2日 21:00スペイン vs. オーストリアグループH 1位 vs. グループJ 2位
    7月3日 1:00ポルトガル vs. ガーナグループK 2位 vs. グループL 2位
    7月3日 5:00スイス vs. ベルギーグループB 1位 vs. グループE/F/G/I/J 3位
    7月3日 20:00オーストラリア対イラングループD 2位 vs. グループG 2位
    7月4日0時アルゼンチン vs. ウルグアイグループJ 1位 vs. グループH 2位
    7月4日 3:30コロンビア vs. クロアチアグループK 1位 vs. グループD/E/I/J/L 3位
    • 3位通過国は太字
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026年ワールドカップのトーナメント表。現時点で勝ち進むグループ3位チームとベスト32の対戦カードは？グループ3位順位、ベスト32の予想対戦、ドイツ代表の相手、無料放送とライブ配信。

    16強戦の放送は、公共放送のARDZDF、および全試合を生中継するMagentaTVが担当する。 

    ただし、MagentaTVはラウンド32の6試合を独占配信する。 

    MagentaTVでは全試合を生配信中。今すぐ登録。

  • 2026年ワールドカップのトーナメント表。現時点で勝ち進むグループ3位は？ベスト32の対戦カードは？グループ3位の順位、ベスト32の組み合わせ、ドイツの対戦相手など、全グループの概要。

    グループAメキシコ南アフリカ韓国チェコ
    グループBカナダスイスボスニア・ヘルツェゴビナカタール
    グループCブラジルモロッコスコットランドハイチ
    グループDアメリカトルコパラグアイオーストラリア
    グループEドイツエクアドルコートジボワールキュラソー
    グループFオランダ日本スウェーデンチュニジア
    グループGベルギーエジプトイランニュージーランド
    グループHスペインウルグアイサウジアラビアカーボベルデ
    グループIフランスセネガルノルウェーイラク
    グループJアルゼンチンオーストリアアルジェリアヨルダン
    グループKポルトガルコロンビアウズベキスタンコンゴ民主共和国
    グループLイングランドクロアチアガーナパナマ
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