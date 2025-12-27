Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

2026年ワールドカップのグループ分け…試合日程と放送局

アメリカ合衆国
パラグアイ
ワールドカップ
オーストラリア
ブラジル
モロッコ
ハイチ
スコットランド
カタール
スイス
カナダ
メキシコ
南アフリカ
韓国
ドイツ
キュラソー島
コートジボワール
エクアドル
オランダ
日本
チュニジア
ベルギー
エジプト
ニュージーランド
イラン
スペイン
カーボベルデ
サウジアラビア
ウルグアイ
フランス
セネガル
ノルウェー
アルゼンチン
アルジェリア
ヨルダン
オーストリア
イングランド
クロアチア
ガーナ
パナマ
ポルトガル
ウズベキスタン
コロンビア
アメリカ
パラグアイ
オーストラリア
ブラジル
モロッコ
ハイチ
スコットランド
カタール
スイス
カナダ
メキシコ
南アフリカ
韓国
ドイツ
キュラソー
コートジボワール
エクアドル
オランダ
日本
チュニジア
ベルギー
エジプト
ニュージーランド
イラン
スペイン
カーボベルデ
サウジアラビア
ウルグアイ
フランス
セネガル
ノルウェー
アルゼンチン
アルジェリア
ヨルダン
オーストリア
イングランド
クロアチア
ガーナ
パナマ
ポルトガル
ウズベキスタン
コロンビア

2026年ワールドカップのグループ順位と試合日程をチェック…

2026年はエキサイティングなサッカーイベントが盛りだくさんですが、何と言っても最大の注目は、2026年6月から7月にかけて、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコの3カ国で初めて開催される「2026年FIFAワールドカップ」です。

第23回ワールドカップは、1930年の大会開始以来初めて48カ国が参加するユニークな大会となり、膨大な観客動員と激戦が予想されています。

本大会には強豪国が勢揃いする見込みで、アルゼンチンは 「前回王者」はタイトル防衛に大きな野心を抱き、準優勝のフランスは3度目の優勝を目指し、ベテランのカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表は、24年ぶりの優勝を目指して再浮上を図ります。

また、今回のワールドカップにはアラブ諸国からの大規模な参加が見込まれており、現時点で「エジプト、チュニジア、アルジェリア、モロッコ、ヨルダン、サウジアラビア、カタール」の7カ国が参加を確定している。なお、イラクがワールドカッププレーオフを突破すれば、この数はさらに増える可能性がある。

以下、クワラでは2026年ワールドカップのグループステージの試合日程と結果、および試合を放送するチャンネルについて紹介する。

  • 2026年ワールドカップはいつ開催されますか？

    2026年ワールドカップの開幕は2026年6月11日となり、メキシコで開催される開幕式では、グループAの試合としてメキシコ対南アフリカ戦が行われる。

    グループステージは2026年6月28日まで続き、その後ノックアウトステージが始まり、2026年7月19日まで行われます。決勝戦はアメリカ合衆国で開催されます。

     大会開幕決勝
    大会2026年ワールドカップ

    2026年6月11日

    2026年7月19日

    開催地

    （アメリカ合衆国 - メキシコ - カナダ）

    メキシコ

    アメリカ合衆国

    • 広告

  • 2026年ワールドカップはどのチャンネルで放送されますか？

    カタールのbeIN SPORTSグループは、中東地域における2026年ワールドカップの独占放映権を保有しており、beIN SPORTS HDおよびbeIN SPORTS MAXの各チャンネルで大会の全試合を放送する予定です。

    オンラインでのライブ配信をご希望の方は、TOD TVおよびbeIN Connectアプリを通じて試合をご覧いただけます

    Nord VPNを使って世界中どこからでもライブ配信を視聴しましょう。今すぐ登録！

    大会日程放送局オンライン配信
    2026年ワールドカップ2026年6月11日～7月19日beIN Sports

    beIN connect

    TOD

  • 2026年ワールドカップの大会方式はどのようなものですか？

    2026年ワールドカップでは、過去数大会の36チームから初めて48チームへと大幅な拡大が行われるため、国際サッカー連盟（FIFA）はグループ数を12に増やし、大会を共催する3カ国に配分することとした。

    各グループの上位2チームに加え、3位チームのうち成績上位8チームが直接決勝トーナメント（ラウンド32）に進出する。ここからノックアウト方式が始まり、優勝チームが決定する決勝戦まで続く。

    この変更は、大会をより包括的かつ競争力のあるものにするというFIFAの意向を反映しており、世界中の何百万人ものファンが、国際舞台に登場する新たな代表チームを応援できるようになる。 試合数は従来の64試合から104試合へと増加し、2026年大会がワールドカップ史上最大かつ最もエキサイティングなものになるという期待が高まっている。

  • 2026年ワールドカップ・グループAの試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1メキシコ - 南アフリカ2026年6月11
    日（木）23:00（エジプト・サウジアラビア時間）、00:00（UAE時間）    		-アステカ
    韓国 - チェコ2026年6月12日（金）
    06:00 エジプト・サウジアラビア、07:00 アラブ首長国連邦    		-アクロン
    2チェコ - 南アフリカ 2026年6月18日（木）
    20:00 エジプト・サウジアラビア、21:00 アラブ首長国連邦    		-メルセデス・ベンツ
    メキシコ - 韓国2026年6月19日（金）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-アクロン
    3メキシコ - チェコ2026年6月25日（木）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-グアダラハラ
    南アフリカ - 韓国2026年6月25日（木）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		- BBVA

  • グループAの順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1メキシコ00000000
    2韓国00000000
    3南アフリカ00000000
    4チェコ00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループBの試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1カナダ - ボスニア・ヘルツェゴビナ2026年6月12
    日（金）23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（UAE）    		-BMOフィールド
    スイス - カタール2026年6月13日（土）
    23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（UAE）    		-リーヴィス
    2ボスニア・ヘルツェゴビナ - スイス2026年6月17日（水）
    23:00 エジプト・サウジアラビア、00:00 アラブ首長国連邦    		-ソフィー
    カナダ - カタール2026年6月19日（金）
    02:00 エジプト・サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		-BCプレイス
    3スイス - カナダ 2026年6月24日（火）
    23:00（エジプト・サウジアラビア）、24:00（UAE）    		-BCプレイス 
    カタール - ボスニア・ヘルツェゴビナ2026年6月24日（水）
    23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（UAE）    		-ルメン・フィールド 

  • グループBの順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1カナダ00000000
    2スイス00000000
    3カタール00000000
    4ボスニア・ヘルツェゴビナ00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループCの試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1ブラジル - モロッコ2026年6月14日
    （日） 02:00（エジプト・サウジアラビア）、03:00（UAE）    		-メットライフ 
    ハイチ - スコットランド2026年6月14日（日）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-ジレット  
    2スコットランド - モロッコ2026年6月20日
    （土） 02:00 エジプト・サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		-ジレット・スタジアム 
    ブラジル - ハイチ2026年6月20日
    （土） 05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-リンカーン・ファイナンシャル・フィールド 
    3スコットランド - ブラジル2026年6月25日（木）
    02:00（エジプト・サウジアラビア）、03:02（UAE）    		-ハードロック・スタジアム 
    モロッコ - ハイチ2026年6月25日（木）
    02:00 エジプト・サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		-メルセデス・ベンツ・スタジアム 

  • グループ3の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1ブラジル00000000
    2モロッコ00000000
    3スコットランド00000000
    4ハイチ00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ4の試合日程

    ラウンド試合 結果スタジアム
    1アメリカ合衆国 - パラグアイ2026年6月13日（土）
    05:00（エジプト・サウジアラビア）、06:00（UAE）    		-ソフィ・スタジアム
    1オーストラリア - トルコ2026年6月14日（日）
    08:00 エジプト・サウジアラビア、09:00 アラブ首長国連邦    		-BCプレイス・スタジアム
    2アメリカ - オーストラリア2026年6月19日
    （金） 23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（UAE）    		-ルメン・フィールド
    2トルコ - パラグアイ2026年6月20日（土）
    08:00（エジプト・サウジアラビア）、09:00（UAE）    		-レヴァイ・スタジアム
    3トルコ - アメリカ合衆国2026年6月24日（金）
    06:00（エジプト・サウジアラビア）、07:00（UAE）    		-ソフィ・スタジアム
    3パラグアイ - オーストラリア2026年6月24日（金）
    06:00（エジプト・サウジアラビア）、07:00（UAE）    		-レヴァイ・スタジアム

  • グループ4の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1アメリカ00000000
    2パラグアイ00000000
    3オーストラリア00000000
    4トルコ00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ5の試合日程

    ラウンド 試合日時結果スタジアム
    1ドイツ - キュラソー2026年6月14日
    （日） 21:00（エジプト・サウジアラビア）、22:00（UAE）    		-NRG
    コートジボワール - エクアドル2026年6月15日（月）
    03:00 エジプト・サウジアラビア、04:00 アラブ首長国連邦    		 NRG
    2ドイツ - コートジボワール2026年6月21日
    （日） 00:00 エジプト・サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		-BMOフィールド
    エクアドル - キュラソー2026年6月21日
    （日） 04:00（エジプト・サウジアラビア）、05:00（UAE）    		 アローヘッド
    3エクアドル - ドイツ2026年6月24日
    （金） 00:00 エジプト・サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		-ミットライフ
    キュラソー - コートジボワール2026年6月24日
    （金） 00:00 エジプト・サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		 リンカーン・ファイナンシャル・フィールド

  • グループ5の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1ドイツ00000000
    2キュラソー00000000
    3コートジボワール00000000
    4エクアドル00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ6の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1オランダ - 日本2026年6月15日（月）
    00:00（エジプト・サウジアラビア）、01:00（UAE）    		-AT&Tスタジアム 
    チュニジア - スウェーデン2026年6月15日（月）
    06:00 エジプト・サウジアラビア、07:00 アラブ首長国連邦    		-BBVIスタジアム 
    2オランダ対スウェーデン2026年6月20日（土）
    21:00（エジプト・サウジアラビア）、22:00（UAE）    		-AT&Tスタジアム 
    チュニジア - 日本2026年6月21日
    （日） 08:00 エジプト・サウジアラビア、09:00 アラブ首長国連邦    		-BBVIスタジアム 
    3チュニジア - オランダ2026年6月24日
    （金） 03:00（エジプト・サウジアラビア）、04:00（UAE）    		-アローヘッド・スタジアム 
    日本 - スウェーデン2026年6月24日（金）
    03:00 エジプト・サウジアラビア、04:00 アラブ首長国連邦    		-AT&Tスタジアム 

  • グループ6の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1オランダ00000000
    2日本00000000
    3スウェーデン 0000000
    4チュニジア00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ7の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1ベルギー - エジプト2026年6月15日（月）
    23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（アラブ首長国連邦）    		-ルメン・フィールド
    イラン - ニュージーランド2026年6月16日（火）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-ソフィー
    2エジプト - ニュージーランド2026年6月22日（月）
    05:00 エジプト・サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-BCプラス
    ベルギー - イラン2026年6月21日
    （日） 00:00 エジプト・サウジアラビア、01:00 アラブ首長国連邦    		-ソフィー
    3エジプト対イラン2026年6月25日
    （土） 07:00 エジプト・サウジアラビア、08:00 アラブ首長国連邦    		-ルメン・フィールド
      ベルギー - ニュージーランド2026年6月25日
    （土） 07:00 エジプト・サウジアラビア、08:00 アラブ首長国連邦    		-BCプラス

  • グループ7の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1ベルギー00000000
    2エジプト00000000
    3イラン00000000
    4ニュージーランド00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ8の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1スペイン - カーボベルデ 2026年6月15日（月）
    20:00（エジプト・サウジアラビア）、21:00（UAE）     		-メルセデス・ベンツ・スタジアム
    サウジアラビア - ウルグアイ2026年6月16日（火）
    02:00（エジプト・サウジアラビア）、03:00（UAE）     		-ハードロック・スタジアム 
    2スペイン - サウジアラビア2026年6月21日
    （日） 20:00（エジプト・サウジアラビア）、21:00（UAE）     		-メルセデス・ベンツ・スタジアム 
    ウルグアイ - カーボベルデ2026年6月22日（月）
    02:00（エジプト・サウジアラビア）、03:00（UAE）     		-ハードロック・スタジアム 
    3カーボベルデ - サウジアラビア2026年6月25日
    （土） 04:00 エジプト・サウジアラビア、05:00 アラブ首長国連邦     		-NRGスタジアム 
    ウルグアイ対スペイン2026年6月25日（土）
    04:00（エジプト・サウジアラビア）、05:00（UAE）     		-アクロン・スタジアム 

  • グループ8の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1スペイン00000000
    2カーボベルデ 00000000
    3サウジアラビア00000000
    4ウルグアイ00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ9の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1フランス - セネガル2026年6月16
    日（火）23:00（エジプト・サウジアラビア）、00:00（アラブ首長国連邦）    		-ミットライフ
    ノルウェー - イラク2026年6月17日（水）
    02:00 エジプト・サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		 ジレット、フォックスボロ
    2フランス - イラク2026年6月23日（火）
    01:00 エジプト・サウジアラビア、02:00 アラブ首長国連邦    		-リンカーン・ファイナンシャル・フィールド
    ノルウェー - セネガル2026年6月23日（火）
    04:00（エジプト・サウジアラビア）、05:00（UAE）    		 メットライフ
    3ノルウェー対フランス2026年6月24日
    （金） 23:00 エジプト・サウジアラビア、00:00 アラブ首長国連邦    		-ジレット
    セネガル - イラク2026年6月24日
    （金） 23:00 エジプト・サウジアラビア、00:00 アラブ首長国連邦    		-BMOフィールド 

    *ワールドプレーオフB：以下の代表チームのうち、勝者が本大会への出場権を獲得します：（イラク - ボリビア - スリナム）

  • グループ9の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1フランス00000000
    2ノルウェー00000000
    3セネガル00000000
    4イラク00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ10の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1オーストリア - ヨルダン2026年6月17日
    （水） 02:00 サウジアラビア、03:00 アラブ首長国連邦    		 レヴィ
    アルゼンチン - アルジェリア 2026年6月17日
    （水） 05:00 サウジアラビア、06:00 アラブ首長国連邦    		-アロヘイド
    2オーストリア - アルゼンチン2026年6月22日
    （月） 21:00 サウジアラビア、22:00 アラブ首長国連邦    		-AT&T
    ヨルダン対アルジェリア2026年6月23日（火）
    07:00 エジプト・サウジアラビア、08:00 アラブ首長国連邦    		-リーヴィ
    3ヨルダン - アルゼンチン2026年6月28日（日）
    06:00 サウジアラビア、07:00 アラブ首長国連邦    		-AT&T
    アルジェリア対オーストリア2026年6月28日
    （日） 06:00 サウジアラビア、07:00 アラブ首長国連邦    		-アローヘッド

  • グループ10の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1アルゼンチン 00000000
    2オーストリア 00000000
    3アルジェリア 00000000
    4ヨルダン 00000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ11の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1ポルトガル - コンゴ民主共和国 2026年6月17日（水）
    21:00（エジプト・サウジアラビア）、22:00（アラブ首長国連邦）     		-NRGスタジアム
    ウズベキスタン - コロンビア2026年6月18日（木）
    06:00（エジプト・サウジアラビア）、07:00（UAE）     		-アステカ・スタジアム
    2ポルトガル - ウズベキスタン2026年6月23日
    （火） 21:00（エジプト・サウジアラビア）、22:00（UAE）     		-NRGスタジアム 
    コロンビア - コンゴ民主共和国2026年6月24日（水）
    06:00（エジプト・サウジアラビア）、07:00（UAE）     		-アクロン・スタジアム 
    3コロンビア - ポルトガル2026年6月28日（日）
    午前3時30分（エジプト・サウジアラビア）、午前4時30分（UAE）     		-ハードロック・スタジアム 
    コンゴ民主共和国 - ウズベキスタン2026年6月28日（日）
    午前3時30分（エジプト・サウジアラビア）、午前4時30分（UAE）     		-メルセデス・ベンツ・スタジアム 

  • グループ11の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1ポルトガル00000000
    2コロンビア00000000
    3ウズベキスタン 00000000
    4コンゴ民主共和国 0000000

  • 2026年ワールドカップ・グループ12の試合日程

    ラウンド試合日時結果スタジアム
    1イングランド - クロアチア 2026年6月18日
    （木） 00:00（エジプト・サウジアラビア） 01:00（UAE）     		-AT&Tスタジアム 
    ガーナ - パナマ2026年6月18日（木）
    03:00 エジプト・サウジアラビア、04:00 アラブ首長国連邦     		-BMOフィールド 
    2イングランド - ガーナ2026年6月24日（水）
    00:00（エジプト・サウジアラビア）、01:00（UAE）     		-ジレット・スタジアム 
    パナマ - クロアチア2026年6月24日（水）
    03:00 エジプト・サウジアラビア、04:00 アラブ首長国連邦     		-BMOフィールド 
    3パナマ対イングランド2026年6月28日
    （日） 01:00（エジプト・サウジアラビア）、02:00（UAE）     		-メット・ライフ・スタジアム 
    クロアチア対ガーナ2026年6月28日
    （日） 01:00（エジプト・サウジアラビア）、02:00（UAE）     		-リンカーン・ファイナンシャル・フィールド 

  • グループ12の順位 - 2026年ワールドカップ

    センター代表チーム試合得点勝ち点
    出場勝利引き分け敗戦得点差
    1イングランド00000000
    2クロアチア00000000
    3ガーナ00000000
    4パナマ00000000

  • 2026年ワールドカップのグループステージにおける3位チームの順位

    センターグループ代表チーム試合得点勝ち点
     出場勝利引き分け敗戦得点差
    1  00000000
    2  00000000
    3  00000000
    4  00000000
     5  00000000
    6  00000000
    7  00000000
    8  00000000
    9  00000000
    10  00000000
    11  00000000
    12  00000000