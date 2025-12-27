2026年ワールドカップのグループ分け…試合日程と放送局

2026年はエキサイティングなサッカーイベントが盛りだくさんですが、何と言っても最大の注目は、2026年6月から7月にかけて、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコの3カ国で初めて開催される「2026年FIFAワールドカップ」です。

第23回ワールドカップは、1930年の大会開始以来初めて48カ国が参加するユニークな大会となり、膨大な観客動員と激戦が予想されています。

本大会には強豪国が勢揃いする見込みで、アルゼンチンは 「前回王者」はタイトル防衛に大きな野心を抱き、準優勝のフランスは3度目の優勝を目指し、ベテランのカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表は、24年ぶりの優勝を目指して再浮上を図ります。

また、今回のワールドカップにはアラブ諸国からの大規模な参加が見込まれており、現時点で「エジプト、チュニジア、アルジェリア、モロッコ、ヨルダン、サウジアラビア、カタール」の7カ国が参加を確定している。なお、イラクがワールドカッププレーオフを突破すれば、この数はさらに増える可能性がある。

以下、クワラでは2026年ワールドカップのグループステージの試合日程と結果、および試合を放送するチャンネルについて紹介する。