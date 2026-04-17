2026年ワールドカップのオランダ代表メンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度の決勝進出（1974年、1978年、2010年）ながら優勝を逃した。
ただし2014年ブラジル大会では初戦でスペインに5-1で雪辱し、準決勝まで進出したもののPK戦の末アルゼンチンに敗れた。
2018年のロシア大会では予選グループを3位で終え、本大会出場を逃した。
2022年大会でもアルゼンチンと2－2の延長戦の末、PK戦で敗れた。
来年の大会で運は好転するのか。代表チームの戦力を分析し、その行方を探る。
オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度の決勝進出（1974年、1978年、2010年）ながら優勝を逃した。
ただし2014年ブラジル大会では初戦でスペインに5-1で雪辱し、準決勝まで進出したもののPK戦の末アルゼンチンに敗れた。
2018年のロシア大会では予選グループを3位で終え、本大会出場を逃した。
2022年大会でもアルゼンチンと2－2の延長戦の末、PK戦で敗れた。
来年の大会で運は好転するのか。代表チームの戦力を分析し、その行方を探る。
オランダのゴールキーパーは人材が豊富だ。来年の大会では、ブライトンのバート・フェルブルッヘンが正ゴールキーパーの最有力候補。
昨夏ブンデスリーガのレバークーゼンに移籍したマーク・フレッケンも候補に名を連ねる。さらにサンダーランドの正GKロビン・ロエフスも代表入りが期待される。
|選手
|所属
|バート・フェルブルッゲン
|ブライトン
|ロビン・ロエフス
|サンダーランド
|マーク・フレッケン
|バイエル・レバークーゼン
|ジャスティン・ビジョウ
|ジェノア
|キェル・シェルペン
|ユニオン
守備では、オランダ代表は世界最高水準のチームだ。キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクをはじめ、才能あるディフェンダーが揃う。リヴァプールのセンターバックであるファン・ダイクは今回も守備の要となる。
マンチェスター・ユナイテッドのマタイス・デ・リフトも経験豊富で、大会には万全の状態で臨む見込みだ。控えにはステファン・デ・フライ、ナタン・アケ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ルツハレル・ゲートルイダもいる。
両サイドも層が厚い。右にはデンゼル・ダムフリーズ、ジェレミー・フリンポン、デヴァイン・レンシュ、左にはミッキー・ファン・デ・ヴェン、イアン・マーツェン、若手のヨレル・ハトが控える。アーセナルで好調のユリアン・ティンバーも加わり、選択肢は豊富だ。
フリンポンとマーツェンがフィットすれば、コエマン監督は彼らをウィングバックとしても起用できる。
|選手
|所属
|デンゼル・ダムフリーズ
|インテル
|ジェレミー・フリンポン
|リヴァプール
|ユリエン・ティンバー
|アーセナル
|ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
|ブライトン
|ステファン・デ・フライ
|インテル・ミラノ
|マタイス・デ・リフト
|マンチェスター・ユナイテッド
|ルツハレル・ヘルトゥイダ
|サンダーランド
|ヴァージル・ファン・ダイク
|リヴァプール
|ミッキー・ファン・デ・ヴェン
|トッテナム
|ナタン・アケ
|マンチェスター・シティ
|スヴェン・ボットマン
|ニューカッスル・ユナイテッド
|イアン・マッツェン
|アストン・ヴィラ
|ヨレル・ハト
|アヤックス
|デヴァイン・レンシュ
|ASローマ
|ユーリ・バース
|アヤックス
|セップ・ファン・デン・ベルグ
|ブレントフォード
|サム・ブケマ
|ボローニャ
オランダ代表は中盤の選手層が守備陣ほど厚くないものの、ピッチ中央で試合のペースをコントロールし、主導権を握れる高品質な選手を擁している。
バルセロナのフレンキー・デ・ヨングはフリック監督の下で調子を回復し、代表でも中心選手に成長した。彼のボール運びがワールドカップでのオランダの命運を握る。
マンチェスター・シティのティヤニ・ラインダース、ユヴェントスのテウン・クープマイナーズも中盤の要候補だ。リヴァプールのライアン・グラヴェンベルフもクラブ・代表で存在感を示しており、クーマン監督の戦術でも中心となるだろう。
マッツ・ウィッファー、ジョーイ・フェールマン、クインテン・ティンバーも層と汎用性を高める。若手のキース・スミットとルチアーノ・ヴァレンテも出場を虎視眈々と狙う。
|選手
|所属
|フレンキー・デ・ヨング
|バルセロナ
|ライアン・グラフェンベルフ
|リヴァプール
|ティジャニ・ラインダース
|マンチェスター・シティ
|シャビ・シモンズ
|RBライプツィヒ
|テウン・クープマイナーズ
|ユヴェントス
|マッツ・ヴィッファー
|ブライトン
|マルテン・デ・ルーン
|アタランタ
|ジョーイ・ヴィーマン
|PSV
|グース・ティル
|PSV
|クインテン・ティンバー
|マルセイユ
|ケネス・テイラー
|ラツィオ
|キース・スミット
|AZ
|ルチアーノ・ヴァレンテ
|フェイエノールト
堅固な守備と中盤に加え、オランダ代表は攻撃でも高い戦力を誇る。歴代最多得点を更新したメンフィス・デパイは前線の軸として再び最終ラインを任されるだろう。
コディ・ガクポも代表で存在感を示し、来年の大舞台では勝敗を左右する鍵となるだろう。さらに、ジャスティン・クライファート、ドニエル・マレン、ブライアン・ブロッビー、ジョシュア・ジルクゼーも潜在能力を示している。
結論として、オランダ代表はピッチの3エリアすべてで層が厚く、2026年W杯の後半ラウンド進出候補だ。
|選手
|所属クラブ
|メンフィス・デパイ
|コリンチャンス
|コディ・ガクポ
|リヴァプール
|ドニエル・マレン
|アストン・ヴィラ
|ジャスティン・クライファート
|ボーンマス
|ジョシュア・ジルクゼー
|マンチェスター・ユナイテッド
|ノア・ラング
|ガラタサライ
|ブライアン・ブロビー
|サンダーランド
|ワウト・ウェグホルト
|アヤックス
|エマニュエル・エメガ
|ストラスブール
オランダ代表は、ピッチの3エリアすべてに世界最高峰の選手を揃え、象徴的なオレンジ色のユニフォームに身を包む。チーム最多得点記録を持つメンフィス・デパイと、才能豊かなコディ・ガクポが攻撃を牽引する。
中盤ではフレンキー・デ・ヨングが正確なボール捌きと冷静さでゲームを支配する。バルセロナで躍進する彼は、チームに安定をもたらす。ティヤニ・ラインダースも中盤の要として欠かせない。
センターバックのヴィルジル・ファン・ダイクは相手の攻撃を封じる。
サイドのデンゼル・ダムフリーズも攻守で存在感を示す。インテルで好調を維持する彼は、代表でも欠かせない戦力だ。
GKはバート・フェルブルッゲンが正守護神を維持し、マーク・フレッケンがバックアップする。
守備では4バックを採用し、センターバックにファン・ダイクを軸にティンバー、デ・リフト、ファン・ヘッケが候補。左サイドはファン・デ・ヴェンがアケと競争し、右はダムフリーズが有力だ。
中盤はライアン・グラフェンベルフとフレンキー・デ・ヨングのダブルボランチが軸。彼らの冷静さと広い視野が、コエマン監督の試合支配を支える。3人目はティジャニ・ラインダースが有力だ。
前線では、コディ・ガクポの得点感覚と冷静なフィニッシュ力が主力ストライカーとしての地位を確立。メンフィス・デパイも同様に不可欠だ。右ウイングの最後の攻撃的ポジションはドニエル・マレンらが争う。
予想先発（4-3-3）：ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、ラインダース、グラヴェンベルフ、マレン、メンフィス、ガクポ