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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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2026年ワールドカップのオランダ代表メンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

ワールドカップ
オランダ

2026 FIFAワールドカップに向けたオランダ代表チームについて知っておくべきこと

オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度の決勝進出（1974年、1978年、2010年）ながら優勝を逃した。

ただし2014年ブラジル大会では初戦でスペインに5-1で雪辱し、準決勝まで進出したもののPK戦の末アルゼンチンに敗れた。

2018年のロシア大会では予選グループを3位で終え、本大会出場を逃した。

2022年大会でもアルゼンチンと2－2の延長戦の末、PK戦で敗れた。

来年の大会で運は好転するのか。代表チームの戦力を分析し、その行方を探る。

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    ゴールキーパー

    オランダのゴールキーパーは人材が豊富だ。来年の大会では、ブライトンのバート・フェルブルッヘンが正ゴールキーパーの最有力候補。 

    昨夏ブンデスリーガのレバークーゼンに移籍したマーク・フレッケンも候補に名を連ねる。さらにサンダーランドの正GKロビン・ロエフスも代表入りが期待される。

    選手所属 
    バート・フェルブルッゲンブライトン
    ロビン・ロエフスサンダーランド
    マーク・フレッケンバイエル・レバークーゼン
    ジャスティン・ビジョウジェノア
    キェル・シェルペンユニオン
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ディフェンダー

    守備では、オランダ代表は世界最高水準のチームだ。キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクをはじめ、才能あるディフェンダーが揃う。リヴァプールのセンターバックであるファン・ダイクは今回も守備の要となる。

    マンチェスター・ユナイテッドのマタイス・デ・リフトも経験豊富で、大会には万全の状態で臨む見込みだ。控えにはステファン・デ・フライ、ナタン・アケ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ルツハレル・ゲートルイダもいる。

    両サイドも層が厚い。右にはデンゼル・ダムフリーズ、ジェレミー・フリンポン、デヴァイン・レンシュ、左にはミッキー・ファン・デ・ヴェン、イアン・マーツェン、若手のヨレル・ハトが控える。アーセナルで好調のユリアン・ティンバーも加わり、選択肢は豊富だ。

    フリンポンとマーツェンがフィットすれば、コエマン監督は彼らをウィングバックとしても起用できる。

    選手所属
    デンゼル・ダムフリーズインテル 
    ジェレミー・フリンポンリヴァプール
    ユリエン・ティンバーアーセナル
    ヤン・ポール・ファン・ヘッケブライトン
    ステファン・デ・フライインテル・ミラノ
    マタイス・デ・リフトマンチェスター・ユナイテッド
    ルツハレル・ヘルトゥイダサンダーランド
    ヴァージル・ファン・ダイクリヴァプール
    ミッキー・ファン・デ・ヴェン トッテナム
    ナタン・アケマンチェスター・シティ
    スヴェン・ボットマンニューカッスル・ユナイテッド
    イアン・マッツェンアストン・ヴィラ
    ヨレル・ハトアヤックス
    デヴァイン・レンシュASローマ
    ユーリ・バースアヤックス
    セップ・ファン・デン・ベルグブレントフォード
    サム・ブケマボローニャ
  • دي يونجGetty Images Sport

    ミッドフィールダー

    オランダ代表は中盤の選手層が守備陣ほど厚くないものの、ピッチ中央で試合のペースをコントロールし、主導権を握れる高品質な選手を擁している。

    バルセロナのフレンキー・デ・ヨングはフリック監督の下で調子を回復し、代表でも中心選手に成長した。彼のボール運びがワールドカップでのオランダの命運を握る。

    マンチェスター・シティのティヤニ・ラインダース、ユヴェントスのテウン・クープマイナーズも中盤の要候補だ。リヴァプールのライアン・グラヴェンベルフもクラブ・代表で存在感を示しており、クーマン監督の戦術でも中心となるだろう。

    マッツ・ウィッファー、ジョーイ・フェールマン、クインテン・ティンバーも層と汎用性を高める。若手のキース・スミットとルチアーノ・ヴァレンテも出場を虎視眈々と狙う。

    選手所属
    フレンキー・デ・ヨングバルセロナ
    ライアン・グラフェンベルフリヴァプール
    ティジャニ・ラインダースマンチェスター・シティ
    シャビ・シモンズRBライプツィヒ
    テウン・クープマイナーズユヴェントス
    マッツ・ヴィッファーブライトン
    マルテン・デ・ルーンアタランタ
    ジョーイ・ヴィーマンPSV
    グース・ティルPSV
    クインテン・ティンバーマルセイユ
    ケネス・テイラーラツィオ
    キース・スミットAZ
    ルチアーノ・ヴァレンテフェイエノールト
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    攻撃者

    堅固な守備と中盤に加え、オランダ代表は攻撃でも高い戦力を誇る。歴代最多得点を更新したメンフィス・デパイは前線の軸として再び最終ラインを任されるだろう。

    コディ・ガクポも代表で存在感を示し、来年の大舞台では勝敗を左右する鍵となるだろう。さらに、ジャスティン・クライファート、ドニエル・マレン、ブライアン・ブロッビー、ジョシュア・ジルクゼーも潜在能力を示している。

    結論として、オランダ代表はピッチの3エリアすべてで層が厚く、2026年W杯の後半ラウンド進出候補だ。

    選手所属クラブ
    メンフィス・デパイコリンチャンス
    コディ・ガクポリヴァプール
    ドニエル・マレンアストン・ヴィラ
    ジャスティン・クライファートボーンマス
    ジョシュア・ジルクゼーマンチェスター・ユナイテッド
    ノア・ラングガラタサライ
    ブライアン・ブロビーサンダーランド
    ワウト・ウェグホルトアヤックス
    エマニュエル・エメガストラスブール
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    オランダのスター選手たち

    オランダ代表は、ピッチの3エリアすべてに世界最高峰の選手を揃え、象徴的なオレンジ色のユニフォームに身を包む。チーム最多得点記録を持つメンフィス・デパイと、才能豊かなコディ・ガクポが攻撃を牽引する

    中盤ではフレンキー・デ・ヨングが正確なボール捌きと冷静さでゲームを支配する。バルセロナで躍進する彼は、チームに安定をもたらす。ティヤニ・ラインダースも中盤の要として欠かせない。

    センターバックのヴィルジル・ファン・ダイクは相手の攻撃を封じる。

    サイドのデンゼル・ダムフリーズも攻守で存在感を示す。インテルで好調を維持する彼は、代表でも欠かせない戦力だ。

  • Netherlands 2026Getty

    2026年ワールドカップ オランダ代表予想先発メンバー

    GKはバート・フェルブルッゲンが正守護神を維持し、マーク・フレッケンがバックアップする。

    守備では4バックを採用し、センターバックにファン・ダイクを軸にティンバー、デ・リフト、ファン・ヘッケが候補。左サイドはファン・デ・ヴェンがアケと競争し、右はダムフリーズが有力だ。

    中盤はライアン・グラフェンベルフとフレンキー・デ・ヨングのダブルボランチが軸。彼らの冷静さと広い視野が、コエマン監督の試合支配を支える。3人目はティジャニ・ラインダースが有力だ。

    前線では、コディ・ガクポの得点感覚と冷静なフィニッシュ力が主力ストライカーとしての地位を確立。メンフィス・デパイも同様に不可欠だ。右ウイングの最後の攻撃的ポジションはドニエル・マレンらが争う。

    予想先発（4-3-3）：ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、ラインダース、グラヴェンベルフ、マレン、メンフィス、ガクポ