2026年ワールドカップのオランダ代表メンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催される大会に選ばれるのはどの選手か？

オランダはサッカー強豪国だが、ワールドカップでは3度の決勝進出（1974年、1978年、2010年）ながら優勝を逃した。

ただし2014年ブラジル大会では初戦でスペインに5-1で雪辱し、準決勝まで進出したもののPK戦の末アルゼンチンに敗れた。

2018年のロシア大会では予選グループを3位で終え、本大会出場を逃した。

2022年大会でもアルゼンチンと2－2の延長戦の末、PK戦で敗れた。

来年の大会で運は好転するのか。代表チームの戦力を分析し、その行方を探る。