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England World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

翻訳者：

2026年ワールドカップのイングランド代表メンバーの序列：コール・パーマーは脱落の危機だが、ジュード・ベリンガムの重要性は高まっている

Analysis
イングランド
ワールドカップ
トーマス・トゥヘル
ハリー・ケイン
ジュード・ベリンガム
ブカヨ・サカ
コール・パーマー
デクラン・ライス
マーカス・ラッシュフォード
モーガン・ロジャーズ
エリオット・アンダーソン
トレント・アレクサンダー＝アーノルド
エベレチ・エゼ
ジョーダン・ピックフォード
マーク・グエイ
マイルズ・ルイス＝スケリー
アンソニー・ゴードン
ノニ・マドゥエケ
リース・ジェームズ
モーガン・ギブス＝ホワイト
ジョン・ストーンズ
ジョーダン ・ヘンダーソン
ジェームズ・トラフォード
オリー・ワトキンス
ディーン・ヘンダーソン
エズリ・コンサ
ダニエル・バーン
ジェド・スペンス
ジャロッド・ボーウェン
ヴァレンティノ・リヴラメント
ルーベン・ロフタス＝チーク
ジャレル・クアンサー
トレヴォ・チャロバー
ジャック・グリーリッシュ
フィル・フォーデン
ハリー・マグワイア
イヴァン・トニー
ドミニク・ソランケ
ニック・ポープ
アーロン・ラムズデール
イーサン・ヌワネリ
ハーヴェイ・エリオット
ジョーブ・ベリンガム
アダム・ウォートン
ジェイミー・バイノー＝ギッテンス
ルイス・ホール
コビー・メイヌー
コナー・ギャラガー
カーティス・ジョーンズ
ルイス・デラップ
ジェイドン・サンチョ
メイソン・マウント
ジェームズ・マディソン
リーヴァイ・コルウィル
ルーク・ショー
リコ・ルイス
ハーヴィー・バーンズ
フィカヨ・トモリ
トシン・アダラビオヨ
ジェイコブ・マーフィー
ベン・ホワイト
ジョセフ・ゴメス
エリック・ダイアー
ニコ・オライリー
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特集＆コラム

トーマス・トゥヘル監督体制下の12試合において、イングランド代表は結果もパフォーマンスも一長一短だった。サー・ガレス・サウスゲート監督時代以降、長期間にわたって特に好調なプレーを見せているわけではないものの、依然として国際サッカー界屈指の強豪チームの一つである。とはいえ、いくつかの理由から、2026年ワールドカップ優勝の有力候補の一つに数えられている。

最も顕著なのは、チームに揃うスター選手の質の高さと、その層の厚さだ。イングランド代表は、数名の主力選手が欠場したとしても、どの対戦相手よりもはるかに優れた才能を誇るチームを編成することができるだろう。

ポジション争いは激化しており、ドイツ人監督の下でまだ存在感を示せていない主力選手がいる一方で、控え組の選手の中には、本大会への招集に値する活躍を見せている者もいる。

では、トゥヘル監督はこの夏、誰を招集するのだろうか？ 定位置が確固たる選手は誰で、危ういのは誰なのか？ GOALはワールドカップを控え、イングランド代表の現状を分析した。

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    間違いなく確実な選手

    まず、これらのカテゴリーを論じるにあたっては、トゥヘル監督が招集を希望する全選手が、FIFAへの最終登録期限までに万全のコンディションにあるという前提を置いておく必要がある。とはいえ、クラブや代表でのパフォーマンスの安定性を考慮すれば、確実に代表入りする選手はごくわずかだろう。キャプテンであり、歴代最多得点記録保持者のハリー・ケインは、これまで通り選出が確実視されている。

    アーセナルからはデクラン・ライスブカヨ・サカの2名がこの枠に名を連ねている。怪我さえなければ、彼らは依然として「スリー・ライオンズ」において最も安定した活躍を見せるスター選手の一人だ。アーセナルが三冠を目指し、シーズン終盤の過密日程を控えている中、トゥヘル監督は6月までに彼らが確実に万全のコンディションで準備を整えていることを切に願っていることだろう。

    長年にわたり、批評家たちはジョーダン・ピックフォードをイングランド代表から外そうとしてきたが、ユーロ2020でのPK阻止の活躍以来、彼はチーム内での存在感をますます高めている。時折独り言を言うような「変わり者」のゴールキーパーは誰もが好むものだ。当面の間、彼が正ゴールキーパーであることに変わりはない。

    もちろん、トゥヘルが命懸けで選ぶ選手を挙げる際に、リース・ジェームズを無視するのは不適切だろう。チェルシー時代、このドイツ人監督はジェームズを今日のようなトップクラスの右サイドバックへと育て上げ、彼がそのポジションの不動の第一候補であることは疑いようもない。

    選手総数：5名

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  • England Training & Media ActivityGetty Images Sport

    トゥヘル監督の他の主力選手たち

    かつて、ジュード・ベリンガムのチーム内での立場が危ぶまれているかのように見えた時期があった。トゥヘル監督が前月の合宿からの継続性を重視したため、彼は10月の合宿を欠席した。そして、このレアル・マドリードのスター選手がチームに復帰した際でさえ、監督からは不吉な警告が突きつけられた。「我々は単に才能ある選手を集めているわけではない。チームを築き上げようとしているのだ。 トロフィーを勝ち取るのはチームであり、他の誰でもない。」しかし、この「ガラクティコ」はトゥヘル監督の信頼を取り戻し、彼が不在だった2試合で惨憺たる結果に終わった後、ベリンガムの定位置は確固たるものとなったようだ。

    ベリンガムは以前、前述の選手たちに加え、マンチェスター・シティのDFマルク・ゲヒも名を連ねるリーダーシップチームの一員として言及されていた。ゲヒは1月にクリスタル・パレスからエティハド・スタジアムに移籍して以来、その活躍が注目されており、日本戦での敗戦時にはイングランド代表のキャプテンに指名された。

    選手総数：7名

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    ほぼ確実なこと

    次に、トゥヘル監督が明らかに起用を望んでおり、ほぼ間違いなく頼りにするであろう選手たちだが、彼らはまだ監督の「内輪」には入っていない。ここ数回の合宿でモーガン・ロジャースが10番の役割で見せた活躍も、ベリンガムにとって状況を複雑にしている。アストン・ヴィラのベリンガムは、むしろサポート役を務めることを好んでいるからだ。

    トゥヘルが気に入っているもう一人のアストン・ヴィラの選手はエズリ・コンサだ。彼はイングランド国内でも指折りのスピードを誇るセンターバックであり、直近の数回の合宿ではその回復力の速さが大きな強みとなった。

    ここ数回の合宿で驚異的なスピードで頭角を現しているのが、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンだ。彼は中盤でライスとの完璧なコンビネーションを見せ、その素晴らしいパフォーマンスから、ビッグ6のクラブへの巨額移籍が噂されているのも無理はない。

    選手総数：10名

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-ENG-JPNAFP

    有力候補

    マーカス・ラッシュフォードは、今シーズンバルセロナへのレンタル移籍で活力を取り戻している。かつてマンチェスター・ユナイテッドで見せたスーパースター級の活躍にはまだ戻っていないものの、スピードがあり、多才で、経験豊富なフォワードとして、ある程度の調子を維持している以上、26人のメンバー入りは確実だろう。ニューカッスルのアンソニー・ゴードンについても同様のことが言える。

    ゴールキーパーに関しては、クリスタル・パレスで活躍したディーン・ヘンダーソンが現在ピックフォードの第一候補となっているが、3番手となる最後の枠を誰が獲得するかは依然として不透明だ。

    選出選手数：13名

  • FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    ジョン・ストーンズ

    そう、ジョン・ストーンズには独自のカテゴリーが必要だ。分かっている、分かっている。全選手が万全のコンディションで怪我もないと仮定すると言ったのは確かだが、マンチェスター・シティのこのディフェンダーに関しては、それは到底無理な話だ。

    健康状態が許せばストーンズは飛行機に乗るだろうが、その見通しがどれほど現実的か、あるいは非現実的かを考慮すれば、もう少し現実的に考えて、彼をこのランキングの下位に置く必要がある。

    選手総数：14名

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    入る量の方が出る量より多い

    イングランド代表に選出される資格を持つ実力派の左サイドバックは決して不足しているわけではないが、中でもニューカッスルのルイス・ホールと、マンチェスター・シティでカラバオ・カップ優勝を果たしたニコ・オライリーの2名がひときわ際立っている。彼らのポジションは極めて競争が激しく、特に3月の試合では両者とも代表入りを後押しするような活躍を見せられなかったことを考えると、その座を巡る争いは熾烈を極めるだろう。

    コビー・マイヌーが最初の機会を捉えて代表チームに復帰したことは、マンチェスター・ユナイテッドのこのMFにとって好材料だ。特に、同ポジションのライバルたちとは異なり、彼はユーロ2024決勝の経験を持っているからだ。クリスタル・パレスのアダム・ウォートンも同大会に出場しており、今シーズンは波があったものの、トゥヘル監督の頭には常に留まっている。

    トゥヘル監督は、エベレチ・エゼを、たとえ途中出場の選手としてであっても重用する傾向にあり、この不振な期間にアーセナルのエゼが不在だったことで、むしろ彼への想いが強まったのかもしれない。

    トゥヘル監督のチームから外れがちなスーパースターたちの中では、マンチェスター・シティのフィル・フォーデンが選出される可能性が最も高いだろう。元チェルシー監督は、彼の技術力と前線での多才さに魅了されているようだ。現時点では、この選出は物議を醸すものとなるだろう。

    選手総数：20名

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    脇役

    クラブサッカーと同様、26人の選手全員が「自分はスタメンに入るべきだ」と考えているようなチーム構成は成り立たない。ロッカールームのバランスを保つためにも、自分の立場を理解し、それに満足している選手が必要なのだ。

    先週、トゥヘル監督がセンターバックの選択肢について語る際、元チェルシーの人気選手であるトレヴォ・チャロバの名を挙げたことは注目に値する。彼がサイドバックもこなせる点は大きな強みだ。

    トゥヘル監督は、現在ブレントフォードに所属するジョーダン・ヘンダーソンの経験とリーダーシップを頼りにしており、ウルグアイ戦ではこのミッドフィールダーをキャプテンに指名したほどだ。その対極にあるのが、ノニ・マドゥエケの持つ爽やかで若々しい活気と、両サイドでの直線的なプレーだ。

    フル代表入りを果たし、カラバオ・カップ決勝でも好パフォーマンスを見せたジェームズ・トラフォードは、マンチェスター・シティで毎週出場しているわけではないものの、最後のゴールキーパー枠を勝ち取る可能性がある。

    選手総数：24名

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    危機に瀕したスターたち

    トゥヘル監督は、選手の名前だけで選ぶのではなく、パフォーマンスやチームとしての相性を基準に選手を起用すると述べていたが、概ねその言葉通りに行動している。

    トレント・アレクサンダー＝アーノルドのイングランド代表での地位については、ほぼ常に議論が絶えなかったが、今や明らかになっているのは、レアル・マドリード所属の彼が、コンディションの問題以外でワールドカップ出場を逃すことなどあり得ないということだ。ウルグアイ戦と日本戦でのパフォーマンスを見れば、トゥヘルもきっとそう判断するだろう。

    ビッグマッチでの経験、セットプレーでの脅威、そして選手やファンから等しく愛されているという立場から、マンチェスター・ユナイテッドの主力ハリー・マグワイアは、先週トゥヘル監督から厳しい警告を受けたとはいえ、最終メンバー入りを正当化するだけの働きは十分に見せたと言えるだろう。

    選手総数：26名

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    危険区域

    イングランド代表のワールドカップメンバーから外れることになる有名選手がいるとすれば、それはコール・パーマーである可能性が極めて高い。ユーロ2024の決勝戦以外では、代表としてさらなる選出を正当化できるような活躍をほとんど見せていない上、プレシーズンを十分にこなせない過酷な2年間を過ごした彼にとって、この夏は休養に充てるのが良いかもしれない。

    パーマーは「贅沢品」というよりは「必需品」だ。おそらく、離脱者が出るため結局は26人のメンバー入りは果たすだろうが、6月と7月を自宅で過ごすことになるリスクはある。

    選手総数：27名

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    第9戦

    トゥヘル監督が日本戦に正真正銘のストライカーを起用せずに臨んだことは、ケイン以外の選択肢にあまり満足していないことを示唆している。同監督は、このイングランド代表チームにおけるかけがえのない影響力という点で、ケインをリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドに例えている。とはいえ、もし上記の27名からさらに誰かが外れるとしたら、それはおそらく直前に招集されるセンターフォワードだろう。

    何もしなくても、オリー・ワトキンスがアストン・ヴィラでシーズンを好調に締めくくれれば、頼れる控え選手としての評価はほぼ安泰だろう。一方、ドミニク・ソランケは、再び招集されるためには、トッテナムを降格圏から脱出させる活躍が必要になるかもしれない。

    ドミニク・カルバート＝ルーウィンはウルグアイ戦で34分間の出場機会を得たものの、目立った活躍はできず、プレミアリーグ残留争いでも結果を出さない限り、再びチャンスを得ることは難しいだろう。2人の「ドム」が不参加となったことで、ブライトンのダニー・ウェルベックやアル・アハリのイヴァン・トニーが、再びトゥヘル監督の候補に浮上する可能性がある。

    選手総数：31名

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    中退者への期待

    当然のことながら、ワールドカップ出場の可能性を秘めている選手全員が、この夏に万全のコンディションで臨めるわけではない。間違いなく空きポジションは出てくるはずであり、前述の控え選手たちがその恩恵を受けることになるだろう。

    守備陣では、ジェド・スペンスティノ・リブラメントダン・バーンフィカヨ・トモリジャレル・クアンサが、ここ数回の合宿でトゥヘル監督と密接に連携してきたが、クラブレベルで絶好調のルーク・ショーや、代表復帰を果たしたベン・ホワイトの存在には警戒が必要だろう。

    トゥヘル監督はエバートンのMFジェームズ・ガーナーに惚れ込んでおり、イングランド代表デビューを果たした彼をフェデリコ・バルベルデに例えている。一方、マージーサイドの反対側にあるリヴァプールでは、カーティス・ジョーンズも候補から外すべきではない。さらに前線では、ウェストハムのキャプテン、ジャロッド・ボーエンが常に代表入りへの道を見出しているが、ベンチからの頼れる得点源としての地位は、ニューカッスルのハーヴェイ・バーンズによって脅かされる可能性がある。

    選手総数：42名

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    かつての有力候補

    トゥヘルはかつてチェルシーの監督を務めていたため、イングランド代表の候補圏外にいる選手たちと直接指導した経験がある。ルーベン・ロフタス＝チークコナー・ギャラガーは、このランク帯においてまだ何らかの形で代表入りの可能性を残している2人だが、マンチェスター・ユナイテッドで連続出場を果たせていないメイソン・マウントはおそらく除外できるだろう（したがって、彼は最終的な合計人数には含まれない）。

    また、トゥヘルがイングランド代表監督に就任してから注目している選手たちもいますが、彼らは2025-26シーズンの終盤で好調を維持し、再び代表入りを勝ち取る必要があります。アーセナルのマイルズ・ルイス＝スケリー、ノッティンガム・フォレストのモーガン・ギブス＝ホワイト、そしてボーンマスのアレックス・スコットがこれに該当します。

    選手総数：47名

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    まだ飛行機に乗るには幼すぎる

    アーセナルの新星マックス・ダウマンとリヴァプールの若きエース、リオ・ングモハは、男子サッカーへの適応が極めて早かったことを踏まえ、トゥヘル監督が彼らを招集すべきだという意見もある。彼らがこうした名門クラブでプレーするだけでなく、シーズンに有意義な貢献を果たせていることは、代表チームでも活躍できる準備が整っていることを示唆している。

    トゥヘル監督は今月初め、10代の選手を招集する可能性を否定しなかったが、現段階で2026年ワールドカップに間に合うよう彼らをチームに組み込むことを期待するのは、少々非現実的だ。

    選手総数：49名

  • FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    ゴールキーパーの「ヴィブズメン」

    最後に、3人目の、そして最後のゴールキーパーの座を狙う選手たちを紹介しよう。誰もが知っている通り、これはどのチームでも最も楽しい役割だ。グローブを持ってきて、チームに活気を吹き込めば、仕事は完了だ。

    ニューカッスルでニック・ポープの座を奪ったアーロン・ラムズデールは、トップ3のゴールキーパーの誰かが何らかの理由で離脱した場合、最高の「ムードメーカー」となるだろう。また、3月の親善試合に意外にも招集されたブライトンの控えGK、ジェイソン・スティールも候補に名を連ねている。

    選手総数：52名

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    2026年ワールドカップのイングランド代表予想メンバー

    ゴールキーパージョーダン・ピックフォード、ディーン・ヘンダーソン、ジェームズ・トラフォード

    ディフェンダーリース・ジェームズ、マーク・ゲヒ、エズリ・コンサ、ジョン・ストーンズ、ルイス・ホール、ニコ・オライリー、トレヴォ・チャロバ、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ハリー・マグワイア

    MFデクラン・ライス、ジュード・ベリンガム、モーガン・ロジャース、エリオット・アンダーソン、コビー・マイヌー、アダム・ウォートン、ジョーダン・ヘンダーソン

    フォワードハリー・ケイン、ブカヨ・サカ、マーカス・ラッシュフォード、アンソニー・ゴードン、エベレチ・エゼ、フィル・フォーデン、ノニ・マドゥエケ