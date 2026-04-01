2026年ワールドカップのイングランド代表メンバーの序列：コール・パーマーは脱落の危機だが、ジュード・ベリンガムの重要性は高まっている

まず、これらのカテゴリーを論じるにあたっては、トゥヘル監督が招集を希望する全選手が、FIFAへの最終登録期限までに万全のコンディションにあるという前提を置いておく必要がある。とはいえ、クラブや代表でのパフォーマンスの安定性を考慮すれば、確実に代表入りする選手はごくわずかだろう。キャプテンであり、歴代最多得点記録保持者のハリー・ケインは、これまで通り選出が確実視されている。

アーセナルからはデクラン・ライスとブカヨ・サカの2名がこの枠に名を連ねている。怪我さえなければ、彼らは依然として「スリー・ライオンズ」において最も安定した活躍を見せるスター選手の一人だ。アーセナルが三冠を目指し、シーズン終盤の過密日程を控えている中、トゥヘル監督は6月までに彼らが確実に万全のコンディションで準備を整えていることを切に願っていることだろう。

長年にわたり、批評家たちはジョーダン・ピックフォードをイングランド代表から外そうとしてきたが、ユーロ2020でのPK阻止の活躍以来、彼はチーム内での存在感をますます高めている。時折独り言を言うような「変わり者」のゴールキーパーは誰もが好むものだ。当面の間、彼が正ゴールキーパーであることに変わりはない。

もちろん、トゥヘルが命懸けで選ぶ選手を挙げる際に、リース・ジェームズを無視するのは不適切だろう。チェルシー時代、このドイツ人監督はジェームズを今日のようなトップクラスの右サイドバックへと育て上げ、彼がそのポジションの不動の第一候補であることは疑いようもない。

選手総数：5名