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2026年ワールドカップのアルゼンチン代表メンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるこの一大イベントに、どの選手たちが選出されるのか？

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2026 FIFAワールドカップのアルゼンチン代表チームについて知っておくべきことすべて

2022年に世界王者に輝いたアルゼンチンは、2026年にアメリカ、カナダ、メキシコで開催される大会で、その栄冠を守り抜くことになる。

アルビセレステはカタールのルサイル・スタジアムで行われた劇的な決勝戦でフランスを破り、3度目のワールドカップ優勝を果たした。これは1986年のメキシコ大会でディエゴ・マラドーナが成し遂げた伝説的な優勝以来、初の快挙である。 キリアン・エムバペの鮮やかなハットトリックにより、リオネル・スカローニ監督率いるチームは危うく勝利を逃すところだったが、PK戦でのエミリアーノ・マルティネスの活躍が青と白のユニフォームを纏う選手たちの勝利を決定づけ、リオネル・メッシの輝かしいキャリアにおける最高の瞬間を飾った。

アルビセレステはCONMEBOL予選を首位で突破し、その過程で宿敵ブラジルにホーム・アウェイ両方で勝利するなど、2026年ワールドカップへの出場権を余裕を持って確保した。

アルビセレステは、わずか4年間でコパ・アメリカ2回、ワールドカップ1回の優勝を果たしており、侮れない強豪だ。伝説のメッシが最後のワールドカップ出場を控える中、全ポジションに質の高い選手を擁し、今回も優勝候補の一角として大会に臨むことになる。年齢にもかかわらず、メッシはMLSで高いレベルでのプレーを続け、依然として独力で試合の流れを変えることができる。

2026年の大会を控え、GOALはアメリカ、カナダ、メキシコを舞台に戦う可能性のある代表メンバーを予想する。

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    ゴールキーパー

    予期せぬ事態が起きない限り、アストン・ヴィラのエミリアーノ・マルティネスが、2026年ワールドカップのアルゼンチン代表で正ゴールキーパーを務める見込みだ。マルティネスはアルゼンチンの近年の成功において重要な役割を果たしており、コパ・アメリカとワールドカップの両大会での優勝において、試合を決定づける活躍を見せた。彼はPK戦ではほぼ無敵であり、最大の局面で最高のストライカーさえも動揺させる心理戦を駆使する。

    マルセイユのジェロニモ・ルッリが控えGKを務める見込みで、元PSVのGKウォルター・ベニテスがGK陣を締めくくる可能性が高い。ただし、フアン・ムッソもまだ代表入りへの希望を捨ててはいないだろう。

    選手所属 
    エミリアーノ・マルティネスアストン・ヴィラ
    ジェロニモ・ルッリマルセイユ
    フアン・ムッソアトレティコ・マドリード
    ウォルター・ベニテスクリスタル・パレス
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  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ディフェンダー

    アルゼンチンは守備陣が充実しており、どのポジションにも質の高い選手が揃っている。クリスティアン・ロメロとリサンドロ・マルティネスのセンターバックコンビは、間違いなく世界最高峰の一つと言えるだろう。両選手はバックラインを牽引し、攻撃的な姿勢と冷静さを兼ね備えた守備を見せている。

    一方、ベテランのニコラス・オタメンディはリオネル・スカローニ監督率いるチームにとって依然として頼れる存在であり、今夏の大会が自身の最後のワールドカップとなることを明言している。大会終了後は代表からの引退を予定しているからだ。

    ワールドカップ決勝で決勝PKを決めたゴンサロ・モンティエルやニコラス・タリアフィコも堅実なプレーを見せ、負傷時の貴重な戦力としてチームに厚みと柔軟性をもたらしている。また、ナウエル・モリーナは今シーズン、アトレティコ・マドリードで数々の見事なゴールを決めた勢いそのままに、この大会に臨む。

    バレンティン・バルコ、フリオ・ソレール、マリアーノ・トロイロといった有望な若手選手たちも代表入りを狙っているが、フアン・フォイトはアキレス腱断裂のため選出から漏れた。

    選手所属
    バレンティン・バルコストラスブール
    ファクンド・メディナランス
    レオナルド・バレルディ マルセイユ
    クリスティアン・ロメロトッテナム・ホットスパー
    ナウエル・モリーナアトレティコ・マドリード
    ニコラス・オタメンディベンフィカ
    リサンドロ・マルティネスマンチェスター・ユナイテッド
    ニコラス・タリアフィコマルセイユ
    ジェルマン・ペッツェッラ リバー・プレート
    ゴンサロ・モンティエル セビージャ
    ネウエン・ペレスポルト
    マルコス・アクーニャリバー・プレート
    マリアーノ・トロイロベルグラノ
    ジュリオ・ソレールボーンマス
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ミッドフィールダー

    堅固な守備に加え、アルビセレステは中盤の戦力も充実している。2026年のワールドカップに向け、スカローニ監督は経験豊富な選手と期待の若手選手を織り交ぜた布陣を組むことになるだろう。

    アレクシス・マカリスト、ロドリゴ・デ・パウ、エンツォ・フェルナンデス、レアンドロ・パレデスらは、アルゼンチンの2022年優勝に重要な役割を果たし、現在もチームにおいて不可欠な存在である。

    フランコ・マスタンツォーノやクラウディオ・エチェベリといった新鋭たちは、それぞれの所属クラブで素晴らしい活躍を見せており、大会を控えたスカローニ監督に新たな選択肢をもたらす可能性がある。一方、チアゴ・アルマダのような選手もスカローニ監督のシステムで印象的なプレーを見せており、来年のワールドカップで重要な役割を果たす可能性がある。

    ジョバンニ・ロ・チェルソは、ビジャレアルへのレンタル移籍中に右脚の大腿四頭筋を断裂したため、アルゼンチン代表としてのワールドカップ出場は絶望的と見られている。また、バレンティン・カルボーニも深刻な膝の負傷により離脱が確定しており、出場できない見込みだ。 

    選手所属クラブ
    レアンドロ・パレデスASローマ
    ロドリゴ・デ・パウルアトレティコ・マドリード
    エンツォ・フェルナンデスチェルシー
    チアゴ・アルマダリヨン
    エクセキエル・パラシオスバイエル・レバークーゼン
    ニコラス・パスコモ
    フランコ・マスタンツォーノレアル・マドリード
    アレクシス・マカリストルリヴァプール
    クラウディオ・エチェベリマンチェスター・シティ
    グイド・ロドリゲスウェストハム・ユナイテッド
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    攻撃者

    アルゼンチンは攻撃陣も充実している。実際、アルビセレステが最も強さを発揮しているのは、間違いなく攻撃面だろう。あのリオネル・メッシを筆頭に、ファンはこの伝説的な背番号10による、またしても魔法のような活躍を期待している。

    メッシは攻撃陣において、2022年の優勝に重要な役割を果たしたフリアン・アルバレスらにしっかりと支えられている。また、インテル所属のラウタロ・マルティネスも絶好調を維持しており、クラブと代表の両方で重要な役割を担っている。マルティネスは2024年のコパ・アメリカで得点王に輝き、コロンビアとの決勝戦では決勝ゴールも決めた。

    アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督の息子、ジュリアーノ・シメオネも世界王者の一員として印象的な活躍を見せており、ワールドカップでの先発起用候補として浮上する可能性がある。

    ただし、2024年コパ・アメリカ優勝後に引退を表明したレジェンド、アンヘル・ディ・マリアは不在となる。

    選手所属クラブ
    ジュリアン・アルバレスアトレティコ・マドリード
    リオネル・メッシインテル・マイアミ
    ニコラス・ゴンサレスユヴェントス
    ジュリアーノ・シメオネアトレティコ・マドリード
    ラウタロ・マルティネスインテル・ミラノ
    アンヘル・コレアアトレティコ・マドリード
    パウロ・ディバラASローマ
    マティアス・スールASローマ
    アレハンドロ・ガルナチョマンチェスター・ユナイテッド
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    アルゼンチンのスター選手たち

    アルゼンチンは、世界サッカー界で最も注目を集める才能の数々を擁しており、近年も数多くのトッププレイヤーを輩出している。その一人であるフリアン・アルバレスは、欧州サッカー界で脅威となっている。現在アトレティコ・マドリードに所属するアルバレスは、ディエゴ・シメオネ監督の下でチームの要となり、来年の大会ではアルビセレステのファンから大きな期待を背負うことになるだろう。

    一方、ロドリゴ・デ・パウもまた、アルゼンチンの近年の成功に大きく貢献してきた選手の一人だ。彼はワールドカップでも、リオネル・スカローニ監督率いるチームにとって重要な戦力となるだろう。

    守備陣にはリーダー格の選手が揃っているが、その中でもエミリアーノ・マルティネスほど重要な存在はいない。このアルゼンチン人ゴールキーパーの存在は、特にPK戦において、チームのタイトル獲得に不可欠な役割を果たしてきた。また、クリスティアン・ロメロとリサンドロ・マルティネスのセンターバックコンビも、現世界王者にとって極めて重要な役割を担うことになるだろう。

    最後に、アルゼンチンのスター選手を挙げる上で、魔法のようなプレーを見せるリオネル・メッシの名を挙げずにはいられない。 インテル・マイアミに所属し、かつてPSGやバルセロナで活躍したこのスター選手は、ワールドカップ開幕時には39歳に迫っており、アルゼンチン代表としての最後の主要大会となる可能性がある。2022年にすでに優勝を経験しているメッシだが、自身の限界に挑戦し続ける決意は変わらず、依然として単独で試合の流れを変える能力を備えている。この象徴的な背番号10は、来年のこの一大イベントにおけるアルゼンチンの戦いの道程で、再び決定的な存在となるだろう。

    ジュリアーノ・シメオネとチアゴ・アルマダは、特にアンヘル・ディ・マリアの引退を受けて、リオネル・スカローニ監督率いるチームにおいて大きな影響力を持つ可能性のある2人の選手だ。

  • Chile v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026年ワールドカップにおけるアルゼンチンの予想先発メンバー

    守備陣において、スカローニ監督が第一候補として選ぶゴールキーパーは、間違いなくエミリアーノ・マルティネスだろう。マルティネスは同ポジションの他の選手を圧倒しており、現時点では他のゴールキーパーから真の脅威となる存在はいない。

    守備陣では、スカローニ監督は4バックを好んでおり、リサンドロ・マルティネスとクリスティアン・ロメロのセンターバックコンビを常に先発起用している。ニコラス・オタメンディはベンチから出場し、マルセイユのレオナルド・バレルディももう一つの選択肢となっている。

    サイドのポジションでは、ナウエル・モリーナとニコラス・タリアフィコがスカローニ監督の定位置であり、今回も先発出場すると見込まれる。

    一方、中盤と前線は、この世界王者にとってかなり興味深い領域となるだろう。ロドリゴ・デ・パウは先発メンバーの座を維持すると見られ、スカローニのシステムにおいて外せないもう一人の選手であるアレクシス・マカリストも同様に先発が予想される。 3番目のミッドフィルダーの座は、チアゴ・アルマダとエンツォ・フェルナンデスの両者が強力なアピールを見せているため、激しい争いとなるだろう。エンツォはアルゼンチンの2022年優勝において重要な役割を果たした一方、アルマダはここ数ヶ月、スカローニ監督の下で非常に印象的なプレーを見せている。現時点では、フェルナンデスが先発メンバー入りを果たす可能性が高い。

    前線では、リオネル・メッシとフリアン・アルバレスが不動の先発と見込まれており、ラウタロ・マルティネスも先発入りを確信しているだろう。

    アルゼンチンの予想先発メンバー（4-3-3）：エミ・マルティネス；モリーナ、リサンドロ、ロメロ、タリアフィコ；デ・ポール、マカリスト、フェルナンデス；メッシ、ラウタロ、アルバレス

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