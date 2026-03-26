2026年ワールドカップのアルゼンチン代表メンバー：アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるこの一大イベントに、どの選手たちが選出されるのか？

2022年に世界王者に輝いたアルゼンチンは、2026年にアメリカ、カナダ、メキシコで開催される大会で、その栄冠を守り抜くことになる。

アルビセレステはカタールのルサイル・スタジアムで行われた劇的な決勝戦でフランスを破り、3度目のワールドカップ優勝を果たした。これは1986年のメキシコ大会でディエゴ・マラドーナが成し遂げた伝説的な優勝以来、初の快挙である。 キリアン・エムバペの鮮やかなハットトリックにより、リオネル・スカローニ監督率いるチームは危うく勝利を逃すところだったが、PK戦でのエミリアーノ・マルティネスの活躍が青と白のユニフォームを纏う選手たちの勝利を決定づけ、リオネル・メッシの輝かしいキャリアにおける最高の瞬間を飾った。

アルビセレステはCONMEBOL予選を首位で突破し、その過程で宿敵ブラジルにホーム・アウェイ両方で勝利するなど、2026年ワールドカップへの出場権を余裕を持って確保した。

アルビセレステは、わずか4年間でコパ・アメリカ2回、ワールドカップ1回の優勝を果たしており、侮れない強豪だ。伝説のメッシが最後のワールドカップ出場を控える中、全ポジションに質の高い選手を擁し、今回も優勝候補の一角として大会に臨むことになる。年齢にもかかわらず、メッシはMLSで高いレベルでのプレーを続け、依然として独力で試合の流れを変えることができる。

2026年の大会を控え、GOALはアメリカ、カナダ、メキシコを舞台に戦う可能性のある代表メンバーを予想する。