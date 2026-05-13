アルジェリアは12年ぶりにW杯に戻り、米国・メキシコ・カナダ開催の今大会に向け、有望なメンバーでチームを構成している。
「フェネックス」の愛称で知られる彼らは2014年大会でベスト16に進出し、ドイツを延長戦まで追い詰めた。
ウラジミール・ペトコビッチ監督の下、チームは前回王者のアルゼンチン、オーストリア、ヨルダンと同居するグループ突破を目標にする。
本大会を前に、GOALが遠征メンバーを予想する。
アルジェリアは12年ぶりにW杯に戻り、米国・メキシコ・カナダ開催の今大会に向け、有望なメンバーでチームを構成している。
「フェネックス」の愛称で知られる彼らは2014年大会でベスト16に進出し、ドイツを延長戦まで追い詰めた。
ウラジミール・ペトコビッチ監督の下、チームは前回王者のアルゼンチン、オーストリア、ヨルダンと同居するグループ突破を目標にする。
本大会を前に、GOALが遠征メンバーを予想する。
フェネックスはライス・ムボリの後継者を探しており、正ゴールキーパーは未定だ。 しかし2026年ワールドカップでは、馴染み深い名前がゴールマウスに立つ可能性もある。ジネディーヌ・ジダンの息子ルカ・ジダンは昨年アルジェリア代表に転籍。アレクシス・グンドゥズの負傷により2025年アフリカネイションズカップでデビューした。
スペイン2部でプレーするジダンはグループステージ3試合中2試合と決勝トーナメント1回戦、準々決勝（敗退）に出場したが、期待に応えられなかった。 グエンドゥーズとアンソニー・マドレアも依然として候補だ。さらにペトコビッチ監督は、W杯前親善試合に19歳のDFキリアン・ベラズーグとメルヴィン・マスティルを急きょ招集し、2人にも代表入りのチャンスを与えた。
|選手
|所属
|ルカ・ジダン
|グラナダ
|アレクシス・グエンドゥズ
|MCアルジェ
|アンソニー・マンドレア
|カエン
アルジェリアの守備陣には、マンチェスター・シティのラヤン・アイト・ヌリやボルシア・ドルトムントのラミー・ベンセバイニなど、有名選手がそろう。チームを率いるのは、キャプテンでベテランのアイッサ・マンディ。彼は今年初めにアルジェリア代表の最多出場記録を更新した。 マンディはすでに100試合以上出場しており、今夏も記録を伸ばす見込みだ。
ラフィク・ベルガリはペトコビッチ監督の下でサイドバックの候補に名を連ね、出場可能だ。ベルガリとジダンはアフリカネイションズカップ準々決勝のナイジェリア戦後に起きた乱闘で出場停止となったが、その処分は同大会予選で消化されるため、ワールドカップには出場できる。
ジネディン・ベライドとサミール・シェルギも代表入りを狙う。シェルギは負傷から回復し、AFCON準々決勝進出メンバーに名を連ねた。 シェルギはけがから復帰する見込み。アシュラフ・アバダは3月のグアテマラ、ウルグアイ戦で代表入りし、最後のアピールが続く。モハメド・アミン・トゥガイは招集外となり、代表入りが不透明だ。
ジャウエン・ハジャムもブルキナファソ戦での足首負傷から復帰を目論む。 一方、サイドバックのユセフ・アタルはアキレス腱の怪我でシーズン終盤を欠場し、今回の招集から外れた。
|選手
|所属
|アイッサ・マンディ
|リール
|エミール・ドルヴァル
|バーリ
|モハメド・アミン・トゥガイ
|エスペランス・ド・チュニス
|ジネディン・ベライド
|JSカビリー
|ジャウエン・ハジャム
|ヤング・ボーイズ
|ラヤン・アイト・ヌリ
|マンチェスター・シティ
|ラミー・ベンセバイニ
|ボルシア・ドルトムント
|ラフィク・ベルガリ
|ヘラス・ヴェローナ
|サミル・シェルギ
|パリFC
|アシュラフ・アバダ
|USMアルジェ
2026年ワールドカップを目指すアルジェリア代表の中盤は、若さと経験が調和している。代表50試合以上に出場するイスマエル・ベンナセルは、AFCONでのハムストリング負傷から回復し代表入りを狙う。レンタル先のディナモ・ザグレブでプレーする彼は、3月の親善試合代表から意外にも外れた。
アデム・ゾルガネ、ヒマド・アブデッリ、ナビル・ベンタレブも招集外となり、ペトコビッチ監督は新戦力の見極めを優先した。イラン・ケッバルは負傷で選ばれなかった。
彼らの不在を受け、ウセム・アウアルとヤシン・ティトラウイが代表に復帰し、最終メンバー入りを狙う。一方、ファレス・シャイビの選出は確実視されている。アイントラハト・フランクフルトのスターである彼は中盤のあらゆるポジションをこなすが、中央でプレーを支配する役割が最も効果的だ。
バイエル・レバークーゼンの新星イブラヒム・マザもブンデスリーガでの活躍が評価され注目されている。シャルケのアディル・アウチシェも3月の親善試合で代表入りをアピールした。
|選手
|所属
|ウッセン・アウアル
|アル・イッティハド
|アディル・アウチシェ
|シャルケ04
|ヒシャム・ブダウィ
|ニース
|イスマエル・ベナセル
|ディナモ・ザグレブ
|ファレス・チャイビ
|アイントラハト・フランクフルト
|イブラヒム・マザ
|バイエル・レバークーゼン
|ヤシン・ティトラウイ
|シャルルロワ
|ラミズ・ゼルキ
|トゥウェンテ
|ナビル・ベンタレブ
|リール
|イラン・ケバル
|パリFC
アルジェリア攻撃の要、リヤド・マフレズは今回が最後のW杯と表明した。34歳のウイングは「フェネックス」の核であり、彼の不在は痛手だ。それでもチームには攻撃の才能が揃う。後継候補にはアニス・ハジ・ムッサが早くから挙げられている。
ヴォルフスブルクのモハメド・アムーラは代表42試合で19得点を挙げ、W杯予選では10ゴールでアフリカ最多得点を記録。マルセイユのアミン・グイリも才能豊かなフォワードだ。
22歳の若手アディル・ブルビナも将来を期待される選手だ。カタール開催の2025年アラブカップでアルジェリアの得点王となり、AFCONでは延長戦の鮮烈なゴールでチームを準々決勝へ導いた。
ペトコビッチ監督はファレス・ゲジェミスにも注目しており、フロジノーネのスターを複数回視察。今夏のメンバー入りは濃厚だ。
|選手
|所属クラブ
|モハメド・アムーラ
|ヴェルダー・ブレーメン
|ナディール・ベンブアリ
|ギョーリETO
|レドゥアン・ベルカネ
|アル・ワクラ
|アディル・ブルビナ
|アル・ドゥハイル
|アミン・チアカ
|ロセンボリ
|アミーン・グイリ
|マルセイユ
|ファレス・ゲジェミス
|アミール・アブドゥル・アズィーズ
|アニス・ハジ・ムッサ
|フェイエノールト
|リヤド・マフレズ
|アル・アハリ
|バグダッド・ブネジャ
|アル・シャマル
リヤド・マフレズは、レスター・シティのプレミアリーグ優勝に貢献し、その後マンチェスター・シティで3冠を獲得したアルジェリアのスターだ。現在はサウジアラビアのアル・アヒルに所属し、創造性と得点力でチームを牽引する。
守備の要として期待されるライアン・アイト・ヌリも、スピードを生かし攻勢的なサイドバックとしてチームを支える。
攻撃陣では、ヴォルフスブルク所属のフォワード、モハメド・アムーラも注目だ。驚異的なスピードを誇り、トップ3のどのポジションでもプレーできる。ドイツでの活躍から今夏のプレミアリーグ移籍が噂されており、W杯で結果を残せばさらに多くのクラブが注目するだろう。
アミン・グイリも外せない。肩の怪我でアフリカネイションズカップを欠場したマルセイユのストライカーだが、復帰後8試合で5得点を挙げるなど才能は確実だ。今大会が力を示すチャンスとなる。
開幕が迫る中、ゴールキーパーの起用は依然不透明だ。ルカ・ジダンはアフリカネイションズカップでゴールを守り、前回王者のアルゼンチンとの初戦で先発の座を狙う。
ディフェンスは経験豊富なラヤン・アイト・ヌリ、アイッサ・マンディ、ラミー・ベンセバイニの先発が確実視される。アフリカネイションズカップで右SBを務めたラフィク・ベルガリもポジション維持を狙う。
中盤はペトコビッチ監督が好む3人体制で、中心はフランクフルトのファレス・シャイビ。左右にはイスマエル・ベンナセルとヒシャム・ブダウィが候補に名を連ねる。
攻撃陣は流動的ながら、マフレズは右サイドで先発すると見込まれる。中央にはイブラヒム・マザ、左にはモハメド・アムーラが起用される見込みだ。
2026年W杯予想先発（4-3-3）：GKジダン、DFベルガリ、マンディ、ベンセバイニ、アイト・ヌリ、MFブダウイ、ベンナセル、シャイビ、FWマフレズ、マザ、アムーラ。