アルジェリアは12年ぶりにW杯に戻り、米国・メキシコ・カナダ開催の今大会に向け、有望なメンバーでチームを構成している。

「フェネックス」の愛称で知られる彼らは2014年大会でベスト16に進出し、ドイツを延長戦まで追い詰めた。

ウラジミール・ペトコビッチ監督の下、チームは前回王者のアルゼンチン、オーストリア、ヨルダンと同居するグループ突破を目標にする。

本大会を前に、GOALが遠征メンバーを予想する。