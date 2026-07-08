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Michael Olise France 2026 World CupGetty

翻訳者：

2026年ワールドカップで警告を受けた全選手：イエローカードで準決勝出場が危ぶまれるのは誰か

ワールドカップ

イエローカード1枚で準決勝を欠場する可能性がある警告を受けた選手たちです。

  • フランス対モロッコ

    モロッコ

    イッサ・ディオプ、アシュラフ・ハキミ、レドゥアン・ハルハル、ビラル・エル・カンヌス


    フランス

    マイケル・オリゼ、マヌ・コネ

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  • スペイン対ベルギー

    スペイン

    フェラン・トーレス


    ベルギー

    ブランドン・メシェル

  • ノルウェー対イングランド

    ノルウェー

    アントニオ・ヌサ


    イングランド

    ジュード・ベリンガム、ニコ・オライリー、デクラン・ライス、マーク・ゲヒ

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  • アルゼンチン対スイス

    アルゼンチン

    ゴンサロ・モンティエル


    スイス

    グラニット・シャカ、デニス・ザカリア、ミロ・ムハイム


  • 規則

    グループステージで受けた警告はラウンド16前に取り消された。準々決勝後に2度目のリセットが行われ、退場などの重罰でない限り準決勝のファウルで決勝戦を欠場する選手はいない。