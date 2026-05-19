2026年ワールドカップでドイツ代表はグループステージでどのチームと対戦するのか、試合開始時間は時差を考慮して何時になるのか？

来年6月11日、アメリカ、カナダ、メキシコでワールドカップが開幕する。グループEのドイツ代表は、過去2大会で結果を残せなかったが、再び決勝トーナメントと優勝を目指す。
ドイツ代表の対戦相手と試合日程は、SPOXで確認しよう！
来年6月11日、アメリカ、カナダ、メキシコでワールドカップが開幕する。グループEのドイツ代表は、過去2大会で結果を残せなかったが、再び決勝トーナメントと優勝を目指す。
ドイツ代表の対戦相手と試合日程は、SPOXで確認しよう！
抽選が終了し、対戦カードが決定しました！ドイツはグループEです。初戦はキュラソー、2戦目はコートジボワール、最終戦はエクアドルです。ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームは、比較的楽な組に入ったと言えます。48チームが参加する初の大会で、試合数は合計104に及ぶ。1日に最大6試合が4つのキックオフ枠で組まれる。 試合開始時刻も決定。ドイツ時間では18時、21時、22時など視聴しやすい時間帯が多いが、現地では深夜キックオフも。0時、3時、4時、さらには6時開始の試合もある。
|日付
|ラウンド
|6月11日～27日
|グループステージ
|6月28日～7月3日
|ラウンド16
|7月4日～7日
|ラウンド16
|7月9日～11日
|準々決勝
|7月14日～15日
|準決勝
|7月18日
|3位決定戦
|7月19日
|決勝
グループA
|メキシコ
|南アフリカ
|韓国
|チェコ
グループB
|カナダ
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|カタール
|スイス
グループC
|ブラジル
|モロッコ
|ハイチ
|スコットランド
グループD
|アメリカ
|パラグアイ
|オーストラリア
|トルコ
グループE
|ドイツ
|キュラソー
|コートジボワール
|エクアドル
グループF
|オランダ
|日本
|スウェーデン
|チュニジア
グループG
|ベルギー
|エジプト
|イラン
|ニュージーランド
グループH
|スペイン
|カーボベルデ
|サウジアラビア
|ウルグアイ
グループI
|フランス
|セネガル
|イラク
|ノルウェー
グループJ
|アルゼンチン
|アルジェリア
|オーストリア
|ヨルダン
グループK
|ポルトガル
|コンゴ民主共和国
|ウズベキスタン
|コロンビア
グループL
|イングランド
|クロアチア
|ガーナ
|パナマ
1994年アメリカW杯のキックオフ時刻：
|17時30分
|18:00（ドイツ代表1試合）
|18時30分
|19:00（ドイツの試合1試合）
|21:00（ドイツ戦1試合）
|21時30分
|22:00（ドイツの試合2試合）
|22時30分
|1:30
2014年ブラジルW杯のキックオフ時間：
|18:00（ドイツ戦3試合）
|21:00（ドイツ戦2試合）
|22:00（ドイツ戦2試合）
|00:00
|午前3時