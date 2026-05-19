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2026年ワールドカップでドイツ代表はグループステージでどのチームと対戦するのか、試合開始時間は時差を考慮して何時になるのか？

ワールドカップ
ドイツ

ドイツ代表のワールドカップ対戦相手と、時差を考慮した試合開催時間は？SPOXがすべてをお伝えします！

来年6月11日、アメリカ、カナダ、メキシコでワールドカップが開幕する。グループEのドイツ代表は、過去2大会で結果を残せなかったが、再び決勝トーナメントと優勝を目指す。

ドイツ代表の対戦相手と試合日程は、SPOXで確認しよう！

  • 2026年ワールドカップでドイツ代表はグループステージでどのチームと対戦するのか、試合開始時間は時差を考慮して何時になるのか？

    抽選が終了し、対戦カードが決定しました！ドイツはグループEです。初戦はキュラソー、2戦目はコートジボワール、最終戦はエクアドルです。ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームは、比較的楽な組に入ったと言えます。

    48チームが参加する初の大会で、試合数は合計104に及ぶ。1日に最大6試合が4つのキックオフ枠で組まれる。 試合開始時刻も決定。ドイツ時間では18時、21時、22時など視聴しやすい時間帯が多いが、現地では深夜キックオフも。0時、3時、4時、さらには6時開始の試合もある。
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  • 2026年ワールドカップでドイツ代表はグループステージでどのチームと対戦するのか、また時差を踏まえた試合開始時間はいつなのかという重要な情報。

    • 大会：2026 FIFAワールドカップ
    • 参加国：48
    • 日程：2026年6月11日～7月19日
    • 開催地：アメリカ、カナダ、メキシコ

  • 2026年ワールドカップ：日程

    日付ラウンド
    6月11日～27日グループステージ
    6月28日～7月3日ラウンド16
    7月4日～7日ラウンド16
    7月9日～11日準々決勝
    7月14日～15日準決勝
    7月18日3位決定戦
    7月19日決勝

  • 2026年ワールドカップ：全グループの概要

    グループA

    メキシコ
    南アフリカ
    韓国
    チェコ

    グループB

     カナダ
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    カタール
    スイス

    グループC

     ブラジル
    モロッコ
    ハイチ
    スコットランド

    グループD

     アメリカ
    パラグアイ
    オーストラリア
    トルコ

    グループE

     ドイツ
    キュラソー
    コートジボワール
    エクアドル

    グループF

     オランダ
    日本
    スウェーデン
    チュニジア

    グループG

     ベルギー
    エジプト
    イラン
    ニュージーランド

    グループH

     スペイン
    カーボベルデ
    サウジアラビア
    ウルグアイ

    グループI

    フランス
    セネガル
    イラク
    ノルウェー

    グループJ

     アルゼンチン
    アルジェリア
    オーストリア
    ヨルダン

    グループK

     ポルトガル
    コンゴ民主共和国
    ウズベキスタン
    コロンビア

    グループL

     イングランド
    クロアチア
    ガーナ
    パナマ

  • 2026年ワールドカップのキックオフ時刻は？アメリカ、カナダ、メキシコで開催される試合の開始時間と、1994年・2014年の例。

    1994年アメリカW杯のキックオフ時刻

    17時30分
    18:00（ドイツ代表1試合）
    18時30分
    19:00（ドイツの試合1試合）
    21:00（ドイツ戦1試合）
    21時30分
    22:00（ドイツの試合2試合）
    22時30分
    1:30

    2014年ブラジルW杯のキックオフ時間：

    18:00（ドイツ戦3試合）
    21:00（ドイツ戦2試合）
    22:00（ドイツ戦2試合）
    00:00
    午前3時
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