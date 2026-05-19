2026年ワールドカップでドイツ代表はグループステージでどのチームと対戦するのか、試合開始時間は時差を考慮して何時になるのか？

抽選が終了し、対戦カードが決定しました！ドイツはグループEです。初戦はキュラソー、2戦目はコートジボワール、最終戦はエクアドルです。ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームは、比較的楽な組に入ったと言えます。

48チームが参加する初の大会で、試合数は合計104に及ぶ。1日に最大6試合が4つのキックオフ枠で組まれる。 試合開始時刻も決定。ドイツ時間では18時、21時、22時など視聴しやすい時間帯が多いが、現地では深夜キックオフも。0時、3時、4時、さらには6時開始の試合もある。