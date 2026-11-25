2026年のブラックフライデーが到来し、先行セールがすでに始まっている。自宅のリビングを最高の試合観戦環境に整えたい人も、EA FC 27でリーグを制したい人も、自身のプレシーズンの体力づくりを記録したい人も、11月はテック製品やサッカー用品を新調する絶好の時期だ。
セールページを延々と探し回らずに済むよう、サッカーファンに向けて、今すぐ購入できるブラックフライデーのテック製品・用品のおすすめをまとめた。
2026年のブラックフライデーが到来し、先行セールがすでに始まっている。自宅のリビングを最高の試合観戦環境に整えたい人も、EA FC 27でリーグを制したい人も、自身のプレシーズンの体力づくりを記録したい人も、11月はテック製品やサッカー用品を新調する絶好の時期だ。
セールページを延々と探し回らずに済むよう、サッカーファンに向けて、今すぐ購入できるブラックフライデーのテック製品・用品のおすすめをまとめた。
アンダーアーマー メンズ チャージド ローグ4は、快適さ、通気性、反発力のバランスを求めるニュートラルランナー向けの、幅広い用途に使えるデイリートレーニングシューズだ。軽量なエンジニアードメッシュのアッパーに、同社独自のCharged Cushioning®ミッドソールを組み合わせ、短距離から中距離のランニング、ジムでのトレーニング、普段履きで高い衝撃吸収性を発揮する。
スマートウォッチのようなかさばりを感じずに、試合に向けたコンディションや睡眠、試合後の回復を記録できるOura Ring 5。チタン製の本体は40％小型化され、バッテリーは最大9日間持続する。運動中のリアルタイム計測と水深100m相当の耐水性能も備えたスマートリングが、ブラックフライデーでは珍しく25％引き。トレーニング習慣を手軽にアップグレードできる。
フットボールマネージャー27で、お気に入りのクラブを思いのままに率いよう。ビジュアルは一新され、戦術面の操作はさらに奥深く、移籍市場も抜け目なく動く。監督席があなたを待っている。指揮を執る準備はできているか。
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休暇で海外へ行っても地元クラブの動向を追いたい人にも、重要なPKの直前にインターネット接続業者に通信速度を制限されるのが嫌な人にも、高品質なVPNは現代のサッカーファンの必需品だ。シーズンで最も忙しい時期に合わせ、Proton VPN は年間最大の大型セールとして、2年間のサブスクリプションを75％引きにすると発表した。通常よりはるかに安い価格で、149カ国にある2万798台の高速サーバーからなる高品質なネットワークを利用でき、普段のネット閲覧やストリーミングをアップグレードできる。
フットボールマスターのポップアップ式トレーニング用品セットで、プレーをレベルアップ。120cmのポップアップゴール2基、トレーニングコーン10個、パスの精度を磨くアーチ2個が入った、俊敏性と正確性を鍛えるための一式だ。付属のキャリーバッグに収納すれば、どこでもトレーニングできる。
マイター インペルは、インペル ワンとして頻繁に更新されている、学校や地域クラブ向けの練習用サッカーボールの中でも特に人気が高く、よく売れている製品の一つだ。日常的な使用を想定し、手頃な価格と安定した形状保持性を両立。天然芝でも人工芝でも、パス、シュート、ボールコントロールの練習に欠かせない。
試合のない日のケアを充実させるなら、セラボディのTheraFace Mask Glo。赤色、赤外線、青色のLED計504個と心地よい頭皮への振動マッサージを組み合わせ、肌荒れを抑えて肌の輝きを高める。完全コードレスで、目を保護するシールドも備え、手を使わずに12分間のケアが可能。ブラックフライデーのセール期間中に手に入れたい、プロ仕様のスキンケア用品だ。
SPORTSROYALSのパワータワー・ディップステーションは、高い評価を得ている、自宅での自重トレーニング向けの多機能器具だ。厚さ2mmの頑丈な合金鋼フレームに、滑り止め付きの脚を備えた横長のH字型ベースを組み合わせ、激しい運動中も高い安定性を発揮する。上半身と体幹を鍛える5役を1台に集約し、懸垂、ディップス、垂直方向の脚上げ、インバーテッドロウ、足を高くした腕立て伏せを、省スペースで行える。
Meta Quest 3S 128GBなら、仮想のピッチに飛び込んだり、約7.9mの巨大な映画館スクリーンで試合のライブ配信を見たりできる。Snapdragon XR2 Gen 2チップを搭載した完全ワイヤレスのオールインワンヘッドセットで、鮮明な高精細映像とフルカラーの複合現実パススルーに対応。PCやゲーム機を必要とせず、没入感のあるゲーム、リビングでのフィットネス、大画面でのエンターテインメントを楽しめる。ブラックフライデーで小売価格から15％引きとなる今、クリスマスプレゼントとしても注目だ。
試合の日の身だしなみを整えるなら、ブラウン シリーズ9 ヒゲトリマー。長く切れ味が続くProBlade、パワーブーストモード、52段階に調節できるPrecisionWheelを組み合わせ、理容室のような精度で手軽に整えられる。本体は完全防水で、コードレス使用時間は最長180分。身だしなみ用品を入れたバッグに加えたい一台だ。
EA FC 27で、世界のサッカーゲームの次なる進化を体験しよう。新たなオープンワールドの交流拠点、一新された監督キャリア、正式ライセンスを取得した2万1000人超の選手を収録し、これまでで最もリアルで操作感のあるサッカー体験を提供する。
Hyperice Hypervolt Go 3なら、外出先でも試合後の筋肉の回復を早められる。重さ約0.73kgの軽量な振動式マッサージガンで、5段階の速度設定と、ほぼ無音のQuietGlide技術を備える。USB-C充電で最長4時間使え、交換可能なヘッドアタッチメント2個と、TSAの検査にも対応するキャリーケースが付属。ブラックフライデーで最大20％引きの今、用具バッグに加えたい一品だ。
Beats Solo 4は、アップルが2024年5月に発売した、人気のオンイヤー型ワイヤレスヘッドホンの最新世代だ。おなじみのデザインを保ちながら、音質の向上、バッテリー駆動時間の延長、iOSとAndroidの両方で使えるスマート機能など、内部を大幅に改良している。
16インチのSamsung Galaxy Book6 Proなら、試合の一瞬も見逃さない。3KのAMOLEDディスプレーは滑らかな120Hzのリフレッシュレートを備え、どの試合もスタンドで見ているかのように映し出す。高速のIntel Core Ultra Series 3プロセッサーとWi-Fi 7接続により、遅延のないストリーミング、高い処理性能、延長戦やPK戦よりも長く続く終日駆動のバッテリーを実現。厚さ1.27cm未満で非常に軽く、外出先でも高性能なテック製品を使いたいファンにとって、アウェー観戦の理想的な相棒だ。
SHOKZ OpenRun Pro 2なら、音質を犠牲にせず、道路を走る際も周囲の状況を把握できる。耳をふさがない骨伝導とDualPitchの空気伝導技術を組み合わせ、深みのある低音とクリアな音を届ける。軽量なチタン製フレームはIP55の耐汗性能を備え、バッテリーは最長12時間持続。ブラックフライデーで小売価格から最大3分の1引きとなる今、用具バッグに加えたい高性能なトレーニング用ヘッドホンだ。
FORZAの約7.3m×2.4mのフルサイズ・ストライプ柄サッカーゴールネットは、規定サイズの11人制ゴール向けに設計された高品質な交換用ネットだ。Net World Sportsが製造し、頑丈さとプロ仕様の外観を両立。地域クラブもプロクラブも、ゴールをチームカラーに合わせられる。
ロジクール G PRO X 2 LIGHTSPEED ワイヤレスヘッドセットなら、ピッチ上の細かな音を聞き取り、クリアに会話できる。画期的な50mmグラフェンドライバーを搭載し、eスポーツのプロにも信頼される一台。ウィークエンドリーグを制するために必要な、遅延のない高精度な音を届ける。
2025年4月発売のGarmin vívoactive 6は、普段使いに適した多機能な健康・フィットネス向けGPSスマートウォッチだ。約3.0cmの明るいAMOLEDタッチスクリーン、軽量な設計、最長11日間のバッテリー駆動を特徴とし、高度なランニング機能をより手の届きやすい価格で提供する。