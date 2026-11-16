2026年ブラックフライデー、スポーツテック＆用品の注目セール：機材もプレーもアップグレード

2026年のブラックフライデーがいよいよ到来し、先行セールもすでに始まっている。リビングを試合観戦に最適な空間にしたい人も、EA FC 27でリーグを制したい人も、自身のプレシーズンの体力づくりを記録したい人も、11月は機器やサッカー用品をアップグレードする絶好の機会だ。
数多くのセールページを延々と探し回らずに済むよう、サッカーファンに向けて、今すぐ購入できるブラックフライデーのスポーツテック＆用品の注目セールをまとめた。
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アンダーアーマーのメンズ Charged Rogue 4は、快適さ、通気性、反発性のバランスを求めるニュートラルランナー向けの、用途の広いデイリートレーニングシューズだ。軽量なエンジニアードメッシュのアッパーに、同ブランド独自のCharged Cushioning®ミッドソールを組み合わせ、短・中距離のランニングやジムでのトレーニング、普段履きで衝撃を最大限に吸収する。
フットボールマネージャー27では、お気に入りのクラブを全面的に指揮できる。ビジュアルが大幅に刷新され、戦術面での操作はより深く、移籍市場は容赦なく知的になった。監督席があなたを待っている。指揮を執る準備はできているだろうか。
フットボールマスターのポップアップ・トレーニング用品セットで、プレーを磨こう。120cmのポップアップゴール2基、トレーニングコーン10個、正確なパスを練習するためのアーチ2個が付属。敏捷性と正確性を高めるための用具が一式そろう。付属のキャリーバッグに収納すれば、どこでもトレーニングできる。
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マイターのIMPEL（IMPEL Oneとして頻繁に更新されている）は、学校や地域のクラブ向けトレーニング用サッカーボールの中でも、特に人気が高く、よく売れている製品の一つだ。日常的な使用を想定し、手頃な価格と安定した形状保持性能を両立。天然芝でも人工芝でも、パス、シュート、ボールコントロールの練習に欠かせない用具だ。
SPORTSROYALSのパワータワー・ディップステーションは、家庭用ジム向けに設計された、高評価の多機能な自重筋力トレーニング器具だ。厚さ2mmの頑丈な合金鋼フレームと、滑り止め付きの幅広いH字型ベースを備え、激しいトレーニング中も高い安定性を発揮する。上半身と体幹を鍛える5種目に対応し、懸垂、ディップス、垂直レッグレイズ、インバーテッドロウ、足を高くした腕立て伏せを、コンパクトな1台で行える。
EA FC 27で、世界のサッカーゲームの次なる進化を体験しよう。新たなオープンワールドの交流拠点、刷新された監督キャリア、正式ライセンスを受けた2万1000人以上の選手を収録。これまでで最も本物に近く、手応えのあるサッカー体験を届ける。
2024年5月に発売されたBeats Solo 4は、Appleが手がける人気のオンイヤー型ワイヤレスヘッドホンの最新世代モデルだ。おなじみのデザインを継承しながら内部を大きく改良し、音質の向上、バッテリー駆動時間の延長、iOSとAndroidの双方で使えるスマート機能を実現した。
サムスンのGalaxy Book6 Pro 16インチなら、試合の一瞬も見逃さない。3KのAMOLEDディスプレイと滑らかな120Hzのリフレッシュレートを備え、どの試合もスタンドで観戦しているかのように映し出す。高速のIntel Core Ultra Series 3プロセッサーとWi-Fi 7接続により、遅延のないストリーミングと高い性能を実現。延長戦やPK戦が終わるまで持つ、終日使えるバッテリーも備える。厚さは約1.27cm未満で、驚くほど軽量。外出先でも高性能な機器を求めるファンにとって、アウェー観戦の頼もしい相棒だ。
FORZAの約7.32m×2.44mフルサイズ・ストライプ柄サッカーゴールネットは、11人制の標準規格のゴール向けに設計された高品質な交換用ネットだ。Net World Sportsが製造し、高い耐久性とプロ仕様の外観を両立。地域のクラブからプロクラブまで、ゴールをチームカラーに合わせられる。
ロジクールのG PRO X 2 Lightspeedワイヤレスヘッドセットなら、ピッチ上の細かな音まで聞き取り、明瞭にコミュニケーションを取れる。革新的な50mmグラフェンドライバーを搭載し、eスポーツのプロからも信頼される製品だ。ウィークエンドリーグで勝ち抜くために必要な、遅延のない高精度なサウンドを届ける。
2025年4月発売のGarmin vívoactive 6は、普段使いを想定した多用途の健康・フィットネス向けGPSスマートウォッチだ。明るい約3.0cmのAMOLEDタッチスクリーン、軽量設計、最長11日間のバッテリー駆動時間を備え、高機能なランニングツールをより手の届きやすい価格で提供する。