2026年のブラックフライデーがいよいよ到来し、先行セールもすでに始まっている。リビングを試合観戦に最適な空間にしたい人も、EA FC 27でリーグを制したい人も、自分のプレシーズンのコンディションを記録したい人も、11月はテック製品やサッカー用具を新調する絶好の機会だ。
数々のセールページを延々と探し回らずに済むよう、サッカーファンに向けて、今すぐ購入できるブラックフライデーのテック製品・用具のおすすめセールをまとめた。
2026年のブラックフライデーがいよいよ到来し、先行セールもすでに始まっている。リビングを試合観戦に最適な空間にしたい人も、EA FC 27でリーグを制したい人も、自分のプレシーズンのコンディションを記録したい人も、11月はテック製品やサッカー用具を新調する絶好の機会だ。
数々のセールページを延々と探し回らずに済むよう、サッカーファンに向けて、今すぐ購入できるブラックフライデーのテック製品・用具のおすすめセールをまとめた。
アンダーアーマーのメンズ向け「チャージド ローグ4」は、快適さ、通気性、反発性のバランスを求める、ニュートラルな走り方のランナー向けに設計された、汎用性の高いデイリートレーニングシューズだ。軽量なエンジニアードメッシュのアッパーと、同社独自のCharged Cushioning®ミッドソールを組み合わせ、短・中距離のランニングやジムでのトレーニング、普段履きで衝撃を最大限に吸収する。
オーラリング5なら、スマートウォッチのかさばりを感じることなく、試合当日のコンディションや睡眠、試合後の回復を記録できる。チタン製の本体は40％小型化され、バッテリーは最長9日間持続する。運動中のリアルタイム計測と水深100mまでの耐水性能も備えた洗練されたウェアラブル端末が、ブラックフライデーには珍しく25％引きに。トレーニング習慣に取り入れやすい機会だ。
「フットボールマネージャー27」で、お気に入りのクラブを思いのままに率いよう。大幅に刷新されたビジュアル、より奥深い戦術設定、抜け目ない判断が求められる移籍市場が待っている。監督として指揮を執る準備はできているか。
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休暇で海外に出かけても地元クラブの動向を追いたい人にも、重要なPKの直前にインターネット接続業者による通信速度の制限に悩まされたくない人にも、高性能なVPNは現代のサッカーファンに欠かせない。シーズンで最も忙しい時期に合わせ、プロトンVPN が今年最大の特典を発表した。なんと2年契約が75％引きになる。通常より大幅に安い料金で、149カ国にある2万798台の高速サーバーを備えた高品質のネットワークをフルに利用でき、日々のウェブ閲覧やストリーミングを快適にできる。
「フットボールマスター ポップアップ・トレーニング用具セット」で、プレーを磨こう。幅120cmのポップアップゴール2基、トレーニングコーン10個、パスの精度を鍛えるアーチ2個が入ったセットで、俊敏性と正確性を磨くために必要な用具がそろう。付属のキャリーバッグに収納すれば、どこでもトレーニングできる。
マイターの「インペル」は、名称が「インペル・ワン」に変更されることも多く、学校や地域のクラブ向けのトレーニング用サッカーボールとして、特に人気が高く売れ筋の商品だ。日常的な使用を想定し、手頃な価格と安定した形状保持性能を両立。天然芝でも人工芝でも、パス、シュート、ボールコントロールの練習に欠かせない用具となる。
VRのGKゲーム「CleanSheet Football 2」でゴールを守るもよし、ソニーのPlayStation VR2で次世代の世界に飛び込むもよし。片目あたり2000×2040画素のHDR対応OLEDディスプレーを2基搭載し、視線追跡機能とヘッドセットの繊細な振動フィードバックも備える。DualSenseの触覚フィードバックやアダプティブトリガーを再現する、人間工学に基づいたPS VR2 Senseコントローラーも付属。別売りのアダプターを使えばPCのVRゲームにも対応する、ケーブル1本でPS5に接続できるこのヘッドセットは、ブラックフライデーに手に入れたい注目の製品だ。
セラボディの「セラフェイス マスク グロー」で、ピッチ外でのリカバリー習慣を充実させよう。赤色、赤外線、青色のLEDを計504個搭載し、心地よい頭皮への振動マッサージも組み合わせることで、肌荒れをケアし、肌の輝きを高める。完全コードレスで目を保護するシールドも付いており、12分間、手を使わずにケアできる。ブラックフライデーのセール期間中に手に入れたい、プロ仕様のスキンケア用品だ。
スポーツロイヤルズの「パワータワー ディップステーション」は、自宅のトレーニングスペース向けに設計された、評価の高い多機能の自重トレーニング器具だ。厚さ2mmの頑丈な鋼合金フレームと、滑り止め付きの脚を備えた幅広のH字型ベースにより、激しい運動中も高い安定性を発揮する。上半身と体幹を鍛える5つの用途を1台にまとめ、限られたスペースで懸垂、ディップス、垂直方向のレッグレイズ、インバーテッドロウ、高い位置に手を置く腕立て伏せができる。
Meta Quest 3S 128GBなら、仮想のピッチに立つことも、対角約7.9mの巨大な映画館のスクリーンで試合をライブ視聴することもできる。Snapdragon XR2 Gen 2チップを搭載した完全ワイヤレスの一体型ヘッドセットで、鮮明な高精細映像とフルカラーの複合現実パススルー機能を備える。PCやゲーム機なしで、没入感のあるゲーム、リビングでのフィットネス、大画面でのエンターテインメントを楽しめる。ブラックフライデーには小売価格から15％引きとなり、クリスマスプレゼントとしても注目の一品だ。
試合当日の身だしなみを整えるなら、ブラウンの「シリーズ9 ヒゲトリマー」。切れ味が長持ちするProBlade、パワーブーストモード、52段階に調整できるPrecisionWheelを組み合わせ、理容店のような精度で手軽にヒゲを整えられる。完全防水の本体と最長180分のコードレス駆動時間を備え、洗面用具に加えたい一品だ。
「EA FC 27」で、サッカーゲームの新たな進化を体験しよう。新登場のオープンワールド型ソーシャルハブ、刷新された監督キャリア、正式ライセンスを取得した2万1000人以上の選手を収録し、これまでで最もリアルで手応えのあるサッカー体験を届ける。
ハイパーアイスの「ハイパーボルト Go 3」で、移動中も試合後の筋肉の回復を促そう。約730gと軽量なパーカッション式マッサージガンで、5段階の速度調整と、作動音を極力抑えるQuietGlide技術を備える。USB-C充電で最長4時間使用でき、交換可能なヘッドアタッチメント2種類と、TSAの基準に対応したキャリーケースも付属。ブラックフライデーには最大20％引きとなり、用具バッグに加えやすい。
ソニーのPlayStation 5用DualSenseワイヤレスコントローラーなら、「EA SPORTS FC」で激しいタックルや強烈なシュートの感触まで味わえる。没入感を高める触覚フィードバックと、状況に応じて抵抗が変わるアダプティブトリガーが、ゲーム内の試合を生き生きと再現する。プロクラブでの会話に使える内蔵マイクと、ゴール上隅に決めたシュートのリプレーを保存できるクリエイトボタンも搭載。使い古したコントローラーの買い替えにも、同じ部屋で協力プレーを楽しむための2台目にも、ブラックフライデーに押さえたい一品だ。
「Beats Solo 4」は、アップルが2024年5月に発売した、人気のオンイヤー型ワイヤレスヘッドホンの最新世代モデルだ。おなじみのデザインを踏襲しつつ、内部を大幅に改良。音質の向上、バッテリー駆動時間の延長、iOSとAndroidの両方で使えるスマート機能を実現した。
サムスンの「Galaxy Book6 Pro 16インチ」なら、試合の一瞬も見逃さない。約40.6cmの鮮やかな3K AMOLEDディスプレーは、滑らかな120Hzのリフレッシュレートを備え、どの試合もスタンドで観戦しているかのように映し出す。高速なIntel Core Ultraシリーズ3プロセッサーとWi-Fi 7接続により、遅延のないストリーミングと高い処理性能を実現。延長戦とPK戦を通しても使い続けられる、終日持続するバッテリーも備える。厚さ約1.3cm未満で非常に軽く、外出先でも高性能なテック製品を求めるファンにとって、アウェー観戦の心強い相棒だ。
「Shokz OpenRun Pro 2」なら、音質を犠牲にせず、道路を走る際に周囲の状況も把握できる。耳をふさがない骨伝導とDualPitch空気伝導技術を組み合わせ、深みのある低音とクリアな音声を届ける。軽量でIP55の耐汗性能を備えたチタン製フレームを採用し、バッテリーは最長12時間持続。ブラックフライデーには小売価格から最大3分の1引きとなり、トレーニング用具バッグに加えたい高性能ヘッドホンだ。
洗練された白い「MSI Pro MP251W E2」で、自宅の仕事場やゲーム用デスクをアップグレードしよう。約62.2cmのフルHD IPSモニターで、滑らかな120Hzのリフレッシュレートにより、サッカーのライブ配信や「EA SPORTS FC」のプレーを一般的なオフィス用モニターよりも鮮明に楽しめる。内蔵スピーカー、目に配慮したちらつき防止技術、HDMIとDisplayPortの接続端子も備える。平日の仕事にも試合当日の娯楽にも使える、ブラックフライデーに手頃な価格で購入したい多用途のディスプレーだ。
「FORZA フルサイズ・ストライプ柄サッカーゴールネット」は、約7.3m×約2.4mの、標準規格の11人制ゴール向けに設計された高品質の交換用ネットだ。ネット・ワールド・スポーツが製造し、優れた耐久性とプロ仕様の見た目を兼ね備える。地域のクラブからプロクラブまで、ゴールをチームカラーに合わせられる。
ロジクールの「G PRO X 2 LIGHTSPEED ワイヤレスヘッドセット」なら、ピッチ上の細かな音まで聞き取り、明瞭な声でコミュニケーションできる。革新的な50mmグラフェンドライバーを搭載し、eスポーツのプロ選手にも信頼される製品だ。ウィークエンドリーグを勝ち抜くために必要な、遅延のない高精度な音声を届ける。
2025年4月発売のガーミン「vívoactive 6」は、日常使いを想定した多機能な健康・フィットネス向けGPSスマートウォッチだ。明るい約3.0cmのAMOLEDタッチスクリーン、軽量設計、最長11日間のバッテリー駆動時間を備え、高度なランニング機能をより手頃な価格で提供する。