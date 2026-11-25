2026年のブラックフライデーがいよいよ始まり、先行セールの商品も続々と登場している。リビングを試合観戦に最適な空間にしたい人も、EA FC 27でリーグを制したい人も、自分のプレシーズンの体調を記録したい人も、11月はテック製品やサッカー用品を新調する絶好の機会だ。
数多くのセールページを延々と探し回らずに済むよう、サッカーファンにおすすめの、今すぐ購入できるブラックフライデーのテック製品・用品セールをまとめた。
2026年のブラックフライデーがいよいよ始まり、先行セールの商品も続々と登場している。リビングを試合観戦に最適な空間にしたい人も、EA FC 27でリーグを制したい人も、自分のプレシーズンの体調を記録したい人も、11月はテック製品やサッカー用品を新調する絶好の機会だ。
数多くのセールページを延々と探し回らずに済むよう、サッカーファンにおすすめの、今すぐ購入できるブラックフライデーのテック製品・用品セールをまとめた。
アンダーアーマーのメンズ用チャージド ローグ4は、快適さ、通気性、反発性のバランスを求めるニュートラルランナー向けの、幅広い用途に使えるデイリートレーニングシューズだ。軽量なエンジニアードメッシュのアッパーと、同社独自のCharged Cushioning®ミッドソールを組み合わせ、短距離から中距離のランニング、ジムでのトレーニング、普段履きで高い衝撃吸収性を発揮する。
Oura Ring 5なら、スマートウォッチのようなかさばりを感じずに、試合当日に向けたコンディション、睡眠、試合後の回復状態を記録できる。チタン製の本体は40％小型化され、バッテリーは最長9日間持続する。運動中のリアルタイム記録と水深100m相当の耐水性能も備えた洗練されたウェアラブル端末が、ブラックフライデーでは珍しい25％オフに。トレーニング習慣に取り入れやすい一品だ。
フットボールマネージャー27で、お気に入りのクラブを思いのままに指揮しよう。映像表現の大幅な刷新、より深い戦術設定、抜け目のない移籍市場が待っている。監督席に立つ準備はできているか。
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休暇で海外に出かけても地元クラブの動向を追いたい人や、重要なPKの直前にインターネット接続がプロバイダーによって制限されるのにうんざりしている人にとって、高品質なVPNは欠かせない。シーズンで最も忙しい時期を前に、Proton VPN が今年最大級の特別オファーを発表した。2年間の契約が75％オフになる。通常より大幅に安い料金で、149カ国にある2万798台の高速サーバーを備えたプレミアムネットワークをフルに利用でき、普段のウェブ閲覧やストリーミングを快適にできる。
フットボールマスターのポップアップ式トレーニング用品セットで、プレーを磨こう。120cmのポップアップゴール2基、トレーニングコーン10個、正確なパスを練習するためのアーチ2基が入り、敏捷性と正確性を高める道具がひとそろいになっている。付属のキャリーバッグに収納すれば、どこでもトレーニングできる。
マイターのIMPELは、IMPEL ONEとして度々改良されている、学校や地域クラブ向けのトレーニング用サッカーボールの中でも特に人気が高く、よく売れている製品の一つだ。日常的な使用を想定し、手頃な価格と安定した形状保持性能を両立。天然芝でも人工芝でも、パス、シュート、ボールコントロールの練習に欠かせない用具だ。
セラボディのTheraFace Mask Gloで、ピッチ外でのケアを充実させよう。赤色光、赤外線、青色光のLED計504個と、心地よい頭皮への振動マッサージを組み合わせ、肌荒れを抑えて肌の輝きを高める。完全コードレスで、目を保護するシールドも備え、手を使わずに12分間のケアが可能だ。ブラックフライデーのセール期間中に取り入れたい、プロ仕様のスキンケア製品となっている。
スポーツロイヤルズのパワータワー・ディップステーションは、自宅のトレーニングスペース向けに設計された、評価の高い多機能な自重筋力トレーニング器具だ。厚さ2mmの頑丈な合金鋼フレームと、滑り止め付きの幅広いH字型ベースを採用し、激しい運動中も高い安定性を発揮する。上半身と体幹を鍛える5種類の運動に対応し、懸垂、ディップス、垂直方向のレッグレイズ、インバーテッドロウ、高い位置に手を置く腕立て伏せを、コンパクトな1台で行える。
ブラウンのシリーズ9 ヒゲトリマーで、試合の日も身だしなみを整えよう。切れ味が長持ちするプロブレード、パワーブーストモード、52段階に設定できるプレシジョンホイールを組み合わせ、理容師のように正確な手入れを手軽に実現する。本体は完全防水で、コードレスでの使用時間は最大180分。洗面用具に加えたい一品だ。
EA FC 27で、サッカーゲームの次なる進化を体験しよう。新たなオープンワールドの交流拠点、一新された監督キャリアモード、正式ライセンスを取得した2万1000人以上の選手を収録。これまでで最もリアルで、操作感にも優れたサッカー体験を届ける。
HypericeのHypervolt Go 3で、移動中も試合後の筋肉の回復を促そう。約0.73kgと軽量な振動式マッサージガンで、5段階の速度設定と、ほぼ無音のQuietGlide技術を備える。USB-C充電で最大4時間使用でき、交換可能なヘッドアタッチメント2種類と、米国の空港保安検査を受けやすいキャリーケースも付属。ブラックフライデーでは最大20％オフとなり、用具バッグに加えやすい。
Beats Solo 4は、2024年5月に発売された、Appleの人気オンイヤー型ワイヤレスヘッドホンの最新世代モデルだ。おなじみのデザインを踏襲しながら、音質の向上、バッテリー駆動時間の延長、iOSとAndroidの双方で使えるスマート機能など、内部が大きく進化している。
Samsung Galaxy Book6 Proの約40.64cmモデルなら、試合の一瞬も見逃さない。美しい3K AMOLEDディスプレイと滑らかな120Hzのリフレッシュレートにより、どの試合もスタンドで見ているかのように映し出す。高速なIntel Core Ultra Series 3プロセッサーとWi-Fi 7接続により、遅延のないストリーミング、優れた処理性能、延長戦やPK戦が終わるまで持つ終日駆動のバッテリーを実現。厚さ約1.27cm未満で非常に軽く、遠征先でも高性能な機器を使いたいファンに最適な一台だ。
SHOKZ OpenRun Pro 2なら、音質を犠牲にせず、路上でのランニング中も周囲の状況を把握できる。耳を塞がない骨伝導とDualPitch空気伝導技術を組み合わせ、深みのある低音と明瞭なサウンドを実現した。軽量でIP55の耐汗性能を備えたチタンフレームを採用し、バッテリーは最大12時間持続する。ブラックフライデーでは小売価格から最大3分の1引きとなり、トレーニング用バッグに加えたい高性能ヘッドホンだ。
FORZAの約7.32m×2.44mのフルサイズ・ストライプ柄サッカーゴールネットは、規定サイズの11人制ゴール向けに設計された高品質な交換用ネットだ。Net World Sportsが製造し、頑丈さとプロ仕様の外観を兼ね備える。地域クラブからプロクラブまで、ゴールをチームカラーに合わせられる。
ロジクールのG PRO X 2 LIGHTSPEEDワイヤレスヘッドセットなら、ピッチ上の細かな音まで聞き取り、クリアな音声でコミュニケーションできる。革新的な50mmグラフェンドライバーを搭載し、eスポーツのプロにも信頼されている。ウィークエンドリーグで勝ち抜くために必要な、遅延のない高精度なサウンドを届ける。
2025年4月に発売されたGarmin vívoactive 6は、日常使いを想定した多用途の健康・フィットネス向けGPSスマートウォッチだ。明るい約3.05cmのAMOLEDタッチスクリーン、軽量設計、最大11日間のバッテリー駆動時間を備え、プレミアムなランニング機能をより手の届きやすい価格で提供する。