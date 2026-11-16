2026年ブラックフライデーのおすすめスポーツ用品セール：スパイク、ユニフォーム、ゲーム、トレーニング用品

サンデーリーグで履くシューズを新調したい人も、最新の2026-27シーズンのクラブユニフォームを手に入れたい人も、自宅のトレーニング環境を充実させたい人も、ブラックフライデーはスポーツ用品を買う絶好の週だ。
ナイキ、アディダス、プロダイレクトサッカー、キットバッグ、アマゾンなどの大手販売店では、競技用用品、ファン向けウェア、アクセサリーが最大50％オフになる。数え切れないほどのオンラインストアを探し回る手間を省けるよう、GOALが現在利用できるおすすめのスポーツ用品セールをまとめた。
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EA FC 27で、サッカーゲームの新たな進化を体験しよう。新登場のオープンワールド型交流拠点、刷新された監督キャリア、正式ライセンスを取得した2万1000人以上の選手を収録し、シリーズ史上最もリアルで手応えのあるサッカー体験を届ける。
アディダス プレデター 26で試合を支配し、自分の歴史を刻もう。シューレース式の構造、狙い通りの精度を支える先進的なNanostrike+グリップゾーン、安定性を高めるStrikeframeプレートを備えた、司令塔のために設計されたスパイクだ。足を入れ、ひもを結び、ゲームを動かそう。
Beats Solo 4は、2024年5月に発売された、Appleの人気オンイヤー型ワイヤレスヘッドホンの最新世代モデルだ。おなじみのデザインを継承しながら、内部は大幅に進化。音質の向上、バッテリー駆動時間の延長に加え、iOSとAndroidの両方で使えるスマート機能を備える。
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2025年4月発売のGarmin vívoactive 6は、日常使いを想定した多機能な健康・フィットネス向けGPSスマートウォッチだ。明るい約3.0cmのAMOLEDタッチスクリーン、軽量設計、最長11日間のバッテリー駆動を備え、高機能なランニング用ツールをより手の届きやすい価格帯で提供する。
オプティマム・ニュートリションの微粉末クレアチンパウダーは、筋力、パワー、回復をサポートするために作られた、広く信頼されている単一成分のサプリメントだ。純粋なクレアチン一水和物を微粉末化することで粒子を小さくし、液体に溶けやすく、分散した状態も長く保てる。他のクレアチンサプリメントにありがちなざらつきを抑えている。
アンダーアーマーのメンズ用Charged Rogue 4は、快適性、通気性、反発性のバランスを求める、ニュートラルな走り方のランナー向けに設計された多用途のデイリートレーニングシューズだ。軽量なエンジニアードメッシュのアッパーと、同ブランドを代表するCharged Cushioning®ミッドソールを組み合わせ、短・中距離のランニング、ジムでのトレーニング、普段履きで衝撃を最大限に吸収する。
マイターのインペルは、インペル ワンとして頻繁にアップデートされており、学校や地域のクラブ向けトレーニング用サッカーボールの中でも、特に人気が高く、よく売れている商品の一つだ。日常的な使用を想定し、手頃な価格と安定した形状維持を両立。天然芝と人工芝のどちらでも、パス、シュート、ボールコントロールの練習に欠かせない用具となる。
FORZAの約7.3m×2.4mフルサイズ・ストライプ柄サッカーゴールネットは、規定サイズの11人制ゴール向けに設計された高品質な交換用ネットだ。Net World Sports製で、丈夫さとプロ仕様の見た目を兼ね備え、地域のクラブからプロクラブまで、ゴールをチームカラーに合わせられる。
スポーツロイヤルズのパワータワー・ディップステーションは、自宅のトレーニング環境向けに設計された、評価の高い多機能自重トレーニング器具だ。厚さ2mmの頑丈な合金鋼フレームと、滑り止め付きの脚を備えた幅広のH字型ベースにより、激しいトレーニング中も抜群の安定性を発揮する。上半身と体幹を鍛える5機能を一台に集約し、懸垂、ディップス、垂直方向のレッグレイズ、インバーテッドロウ、足を高くして行う腕立て伏せを、省スペースでこなせる。
SCI-MX Ultra Muscleは、除脂肪筋量の増加と回復を最大限に高めたいアスリートやジム利用者向けに作られた、筋量と筋力の増強を支える強力なオールインワン製品だ。複数の原料によるプロテインブレンドと複合炭水化物を組み合わせ、十分なカロリーに加え、クレアチンやグルタミンなどパフォーマンスを支える成分を、手軽な一杯のシェイクで摂取できる。
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