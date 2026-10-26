リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの二強時代が過去のものとなりつつある今、バロンドール争いはこの約20年間で最も予想が難しいものになっている。数多くの選手が、サッカー界で最も権威ある個人賞を手にするチャンスがあると信じてシーズンを迎えるようになった。ケガと不安定なパフォーマンスに悩まされてきたキャリアを経て、ウスマン・デンベレは2025年のバロンドールを受賞。2026年も、ひしめく候補者の一人に名を連ねている。

デンベレの受賞を大きく後押ししたのは、パリ・サンジェルマンの初の欧州制覇に貢献した際の活躍だった。今回のバロンドール争いでも、チャンピオンズリーグが再び大きな鍵を握りそうだ。ただ、2026年はワールドカップ開催年でもあったため、夏に北米で見せたパフォーマンスが最終結果を大きく左右する可能性もある。

アフリカネイションズカップも選考の対象となることを忘れてはならない。つまり、クラブで輝いただけでなく、シーズン中に2つの主要大会でも印象を残した選手がいるということだ。

とはいえ、ピッチ上でもインタビューでも、受賞に向けてこれ以上アピールできることは誰にもない。GOALのバロンドール・パワーランキングでは、過去12カ月にわたって2026年の受賞有力候補を追ってきた。10月26日（月）にロンドンで行われる授賞式で、表彰台の頂点に立つ可能性が最も高いと我々が考えるのは誰か……。