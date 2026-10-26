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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston
翻訳者：

2026年バロンドール・パワーランキング：ハリー・ケイン、ラミン・ヤマル、キリアン・エンバペが激しい争奪戦をリード

Power rankings
ハリー・ケイン
リオネル・メッシ
ラミン・ヤマル
キリアン・エンバペ
アーリング・ハーランド
ヴィニシウス・ジュニオール
ロドリ
ウスマン・デンベレ
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
デクラン・ライス
マイケル・オリーセ
ジュード・ベリンガム
ヴィティーニャ
ルイス・ディアス
アクラフ・ハキミ
パウ・クバルシ
ダビド・ラヤ
ラウタロ・マルティネス
ファビアン・ルイス
ミケル・オヤルザバル
ワールドカップ
UEFAチャンピオンズリーグ
プレミアリーグ
ラ・リーガ
セリエ A
ブンデスリーガ
リーグ・アン
アフリカ・ネイションズカップ

サッカー界で最も権威ある個人賞が月曜日に授与される。数多くの候補者に受賞のチャンスがある。

リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの二強時代が過去のものとなりつつある今、バロンドール争いはこの約20年間で最も予想が難しいものになっている。数多くの選手が、サッカー界で最も権威ある個人賞を手にするチャンスがあると信じてシーズンを迎えるようになった。ケガと不安定なパフォーマンスに悩まされてきたキャリアを経て、ウスマン・デンベレは2025年のバロンドールを受賞。2026年も、ひしめく候補者の一人に名を連ねている。

デンベレの受賞を大きく後押ししたのは、パリ・サンジェルマンの初の欧州制覇に貢献した際の活躍だった。今回のバロンドール争いでも、チャンピオンズリーグが再び大きな鍵を握りそうだ。ただ、2026年はワールドカップ開催年でもあったため、夏に北米で見せたパフォーマンスが最終結果を大きく左右する可能性もある。

アフリカネイションズカップも選考の対象となることを忘れてはならない。つまり、クラブで輝いただけでなく、シーズン中に2つの主要大会でも印象を残した選手がいるということだ。

とはいえ、ピッチ上でもインタビューでも、受賞に向けてこれ以上アピールできることは誰にもない。GOALのバロンドール・パワーランキングでは、過去12カ月にわたって2026年の受賞有力候補を追ってきた。10月26日（月）にロンドンで行われる授賞式で、表彰台の頂点に立つ可能性が最も高いと我々が考えるのは誰か……。

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20フェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン）

    2025-26シーズン：25ゴール、7アシスト。ワールドカップ、ラ・リーガ、スーペルコパ・デ・エスパーニャで優勝。

    フェラン・トーレスが2025-26シーズンで最も重要なゴールを決めたことは間違いない。ニュージャージーで行われたワールドカップ決勝の延長戦で、試合唯一のゴールを挙げた。特に、それまでのスペイン代表としての大会でのプレーがかなり物足りなかったことを考えれば、この一撃がバロンドール候補入りに大きく寄与したと言っていいだろう。

    とはいえ、トーレスはバルセロナのラ・リーガ連覇に貢献する多くのゴールも決めた。また、PSG加入後の好スタートも、数票を獲得する可能性を高めたはずだ。

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

    2025-26シーズン：4ゴール、6アシスト、31試合で無失点。プレミアリーグ優勝。

    現代のアーセナルを体現する選手として、ガブリエウ・マガリャンイス以上にふさわしい存在はいないかもしれない。ブラジル代表DFはプレミアリーグ屈指の危険なセットプレーの武器となった。一方、そのフィジカルを生かした守備スタイルも、ここ20年ほどで今ほど脚光を浴びたことはめったにない。

    ウィリアン・サリバは相変わらず洗練されたプレーを見せているが、アーセナルのCBコンビでは今やガブリエウの方が影響力の大きい選手と言える。ただし、チャンピオンズリーグ決勝でPKを失敗したことは、バロンドールの投票で間違いなく不利に働いただろう。ブラジル代表がワールドカップで比較的早く敗退したことも同様だ。

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18ラウタロ・マルティネス（インテル）

    2025-26シーズン：30ゴール、10アシスト。セリエAとコッパ・イタリアで優勝。

    インテルはチャンピオンズリーグでボデ／グリムトに敗れ、屈辱的な敗退を喫したものの、セリエA優勝を決め、コッパ・イタリア決勝でも勝利を収めるなど、成功のシーズンを送った。例年同様、その原動力となったのはラウタロ・マルティネスだった。

    ラウタロは2位に3ゴール差をつけてセリエA得点王に輝くと、その好調をワールドカップにも持ち込んだ。アルゼンチン代表として重要なゴールをいくつか決め、イングランドを破った準決勝では決勝点を挙げた。しかし決勝では、アルゼンチン代表が守備の安定を優先したため、ベンチから出場する機会はなかった。そのため、2024年のコパ・アメリカ決勝で挙げたような決勝点を再び決めることはできなかった。

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）

    2025-26シーズン：4ゴール、18アシスト、21試合でクリーンシート。アフリカネイションズカップ、チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、UEFAスーパーカップで優勝。

    世界最高の右サイドバックであるアクラフ・ハキミは、PSGで再び素晴らしいシーズンを送った。負傷からの復帰もチャンピオンズリーグ決勝に間に合い、優勝に全面的に貢献した。

    また、CAFが物議を醸したアフリカネイションズカップ決勝の結果を覆す裁定を下したことで、現時点ではアフリカ王者を名乗ることもできる。ただし、その後セネガルが行った異議申し立てによって、裁定が覆る可能性は残っている。いずれにせよ、モロッコはワールドカップで再びアフリカをけん引する存在であることを示し、ハキミも準々決勝までの戦いで力を発揮した。

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    16ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）

    2025-26シーズン：28得点、16アシスト。

    ヴィニシウス・ジュニオールにとって、2025年のレアル・マドリーでのパフォーマンスは苦しいものだった。バロンドールを巡る雪辱を期した戦いは思惑通りに進まず、暦年のラ・リーガで挙げた得点はわずか8点。「好調は一時的なもの、実力は変わらない」という古い格言の通り、ヴィニは2026年序盤の好調ぶりで、依然として勝負を決められることを示した。チャンピオンズリーグの決勝トーナメントでは6試合で4得点を挙げた。

    フラメンゴ出身のヴィニシウスが本来のレベルを取り戻しても、ベルナベウにタイトルをもたらすには至らなかった。しかし、ワールドカップでは4得点を挙げてブラジルをけん引し、代表での惨憺たる成績に終止符を打った。ただ、ブラジルをベスト16より先へ導くことはできず、6度目の優勝はお預けとなった。

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）

    2025-26シーズン：15得点、6アシスト。

    2024年に3位に入ったジュード・ベリンガムだが、その2年後にはバロンドールの候補入りすら難しいと思われていた。レアル・マドリーでのシーズンは大いに期待を裏切るものとなり、負傷からの回復のために2度、戦列を離れた。しかし、イングランド代表としてワールドカップで見せた活躍により、最終候補に名を連ねた。

    ベリンガムはイングランド代表の準決勝進出を牽引した。決勝トーナメントでのメキシコ戦とノルウェー戦では、それぞれ勝利を決める2得点を挙げ、大会通算7得点を記録。イングランド代表はまたしても世界の舞台で頂点に届かなかったが、ベリンガムのプレーはバロンドール投票者の記憶に長く残ったはずだ。

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14デクラン・ライス（アーセナル）

    2025-26シーズン：8ゴール、15アシスト。プレミアリーグ優勝。

    デクラン・ライスは、2024-25シーズンのチャンピオンズリーグでレアル・マドリーを相手に見せたパフォーマンスにより、世界屈指のMFとしての地位を確立した。アーセナルのライスはそれ以降も成長を続け、プレミアリーグ優勝の原動力の一人となったほか、チャンピオンズリーグ決勝進出にも大きく貢献した。

    力強いドリブルでの前進、守備での働き、セットプレーでのキックによって、ライスが試合で存在感を失うことはほとんどなかった。北米では負傷や体調不良に苦しみながらも、イングランドのワールドカップ準決勝進出に向けて重要な貢献を続けた。

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）

    2025-26シーズン：7ゴール、10アシスト。チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップで優勝。

    ヴィティーニャは2021年、ウォルヴァーハンプトンへのレンタル移籍で期待に応えられなかったが、2025年にはバロンドールで3位以内に入った。現在、PSGを取り仕切る司令塔は、多くの人から世界最高のMFと評されている。実際、昨季の大半でその評価にふさわしいプレーを見せ、ゴールとアシストも増やした。ルイス・エンリケ監督率いるチームは、再びリーグ・アンとチャンピオンズリーグの両方を制している。

    ヴィティーニャはチャンピオンズリーグ決勝でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、ワールドカップでもポルトガル代表の試合のテンポを作り続けた。ただ、チーム全体としては大きく期待を下回り、決勝トーナメント1回戦でスペインに敗れた。

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    12ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）

    2025-26シーズン：30得点、27アシスト。ブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップで優勝。

    リヴァプールのファンが、ルイス・ディアスを売却していなければ2025-26シーズンははるかに成功したものになっていたのではないかと考えるのも無理はない。多才なFWは2024-25シーズンのリヴァプールのリーグ優勝に重要な役割を果たしたが、新たな挑戦を望んだことから、クラブはコロンビア代表のディアスに対するバイエルン・ミュンヘンからの7500万ユーロ（6550万ポンド／8800万ドル）のオファーを受け入れた。

    移籍後のディアスは、ハリー・ケインをはじめとするバイエルンのチームメイトと見事な連係を築き、活躍を続けている。昨季のブンデスリーガでは見事なゴールをいくつも決めた。バイエルンが欧州の舞台でまたしても頂点に届かなかったとはいえ、チャンピオンズリーグでの躍動もバロンドールの投票者の目に留まったはずだ。また、コロンビア代表として臨んだワールドカップでも随所に見事なプレーを披露したが、チームはベスト16でスイスにPK戦の末に敗れた。

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11パウ・クバルシ（バルセロナ）

    2025-26シーズン：1得点、2アシスト、26試合でクリーンシート。ワールドカップ、ラ・リーガ、スーペルコパ・デ・エスパーニャで優勝。

    スペインがワールドカップに臨む際、注目はラミン・ヤマルに集まっていた。しかし、結果的にヤマル以上の輝きを放ったのは、同じバルセロナに所属する10代のパウ・クバルシだった。バルセロナで再びタイトルを獲得したシーズンを経て、19歳のクバルシは世界の舞台でもその存在を強く印象づけた。北米で行われた大会では、最も優れたセンターバックだったと多くの人から評価された。

    スペインの決勝での勝利を受け、クバルシは最優秀若手選手に選ばれた。スペインが優勝までに相手に許した枠内シュートはわずか10本、失点は1のみで、クバルシはその堅守に重要な役割を果たした。

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）

    2025-26シーズン：3ゴール、6アシスト。ワールドカップ、チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップで優勝。

    ファビアン・ルイスは昨季、負傷で相当な期間を欠場した。それでも、2025-26シーズンに最も多くのタイトルを獲得した選手として、バロンドールの候補リストに名を連ねた。PSGの同選手は、再び世界最高の中盤を構成する3人の一角を担い、チームの国内外での成功に重要な貢献を果たした。

    ルイスはその後、決勝トーナメントで先発メンバーに加わると、スペイン代表のワールドカップ優勝にも結果で貢献した。元ナポリのルイスはスペイン代表で50試合以上に出場して、いまだ敗北を経験していない。代表に幸運をもたらす存在は、2024年の欧州タイトル獲得に続き、世界タイトルも手にした。

  • haaland Getty Images

    9アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

    2025-26シーズン：58ゴール、11アシスト。FAカップとカラバオカップで優勝。

    自身の高い基準からすれば物足りないシーズンを経て、アーリング・ハーランドは2025-26シーズンの開幕とともに「ターミネーターモード」に突入した。主要タイトルの争いに再び加わろうとするマンチェスター・シティで、一人で相手守備を打ち破る存在となった。しかし、2026年に入ってからの得点が途絶えた時期には、ハーランドのバロンドール受賞の可能性だけでなく、シティのタイトル獲得の望みも危ぶまれた。チームはチャンピオンズリーグで敗退したものの、ハーランドとチームは立て直し、FAカップとカラバオカップで優勝。プレミアリーグの優勝争いでもアーセナルを最後まで追い詰めた。

    ハーランドは獲得可能だった最大のタイトルには届かなかった。それでも、ノルウェーが1998年以来となるワールドカップ出場を果たしたことで、バロンドール候補としての評価は間違いなく高まった。同国が史上初めて準々決勝に進んだ大会で、エースストライカーは7ゴールを挙げ、その機会を存分に生かした。

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

    2025-26シーズン：25得点、14アシスト。チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップで優勝。

    負傷の影響で、デンベレはPSGのシーズン前半に十分な力を発揮できず、バロンドール連覇は難しいとみられていた。しかし、万全の状態に戻ると本来の調子を取り戻し、再び候補に浮上。なかでもチャンピオンズリーグの決勝トーナメントでは、リヴァプール戦とバイエルン・ミュンヘン戦でそれぞれ勝利を決定づける活躍を見せ、アーセナルに勝利した決勝でもゴールを決めた。

    受賞の可能性をさらに高めるにはワールドカップでも結果を残す必要があったデンベレは、ついに同大会でキャリア初得点を記録。大会通算6得点を挙げ、ノルウェー戦でのハットトリックが最大の見せ場となった。しかし、北米での大会ではそれ以外の場面でチームメートの活躍に隠れ、バロンドール連覇は今やほぼ手の届かないものとなっている。

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7マイケル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン）

    2025-26シーズン：26得点、41アシスト。ブンデスリーガ、DFBポカール & DFLスーパーカップを制覇。

    マイケル・オリーセがクリスタル・パレスからバイエルン・ミュンヘンへのステップアップに苦しむと予想した人がいたなら、その見立ては大きく外れた。ウィンガーはブンデスリーガ王者で2年間にわたり素晴らしいパフォーマンスを見せている。自ら得点を奪うだけでなく、味方の得点を生み出す力にも優れる24歳は、欧州屈指の脅威となる攻撃的選手に成長し、チャンピオンズリーグでも存在感を示した。なかでも準々決勝のレアル・マドリー戦では、ベルナベウで長時間にわたり相手を翻弄し、バイエルン州での一戦では自らゴールを決めて対戦を締めくくった。

    クラブでの活躍は、激しいポジション争いの中でフランス代表の先発の座を確保することにもつながった。オリーセはフランス代表のワールドカップでの戦いを彩った選手の一人となり、創造性とパスを見極める力を生かして、新記録となる7アシストを記録した。

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6ロドリ（バルセロナ）

    2025-26シーズン：2ゴール。ワールドカップ、FAカップ、カラバオカップで優勝。

    2024年のバロンドールを防衛する望みを絶たれた前十字靱帯の負傷から復帰したロドリだが、2025-26シーズンの大半は以前と同じ選手には見えなかった。マンチェスター・シティが2つのタイトルを獲得するなか、存在感を示す場面もあったが、コンディション面の問題に苦しみ続け、時には動きに精彩を欠いた。

    しかし、ワールドカップではそうした懸念を払拭した。ロドリはスペイン代表の2度目の優勝に貢献した傑出した選手の一人で、大会最優秀選手に選ばれた。スペイン代表の主将は、多くの人が不可能だと考えていた再度のバロンドール獲得に向け、突如として有力候補に返り咲いた。

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    5フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）

    2025-26シーズン：23ゴール、10アシスト。チャンピオンズリーグ、リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、UEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップで優勝。

    チャンピオンズリーグの決勝トーナメントで最も際立った選手を選ぶなら、クヴィチャ・クヴァラツヘリアはほぼすべての選手を大きく上回るだろう。PSGのウインガーは、大会史上初めて決勝トーナメントの7試合連続でゴールまたはアシストを記録。その中には見事なゴールも含まれ、前回王者の再びの欧州制覇に貢献した。

    ただし、クヴァラツヘリアのシーズンを通じた出来は、決勝トーナメントで見せたほどの水準には達しなかった。さらに、ジョージアがワールドカップ出場を逃したことで、バロンドールの最終順位にも上限が生じる可能性がある。それでも「クヴァラドーナ」と呼ばれる男には、少なくとも表彰台に立つ道が残されている。そのためにできることは、ほぼすべてやり尽くしたと言えるだろう。

  • messi Getty Images

    4リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）

    2025-26シーズン： 44ゴール、30アシスト。MLSカップ優勝。

    リオネル・メッシがバロンドールの候補に選ばれる時代すら終わったと思われていた。だが、インテル・マイアミをクラブ史上初のMLSカップ優勝に導き、その後はアルゼンチン代表としてワールドカップでも輝きを放ったことで、過去8度の受賞者がバロンドールをもう一つ手にする可能性は十分にある。

    メッシは他を圧倒する活躍でMLSのMVPを2年連続で受賞。マイアミのプレーオフ6試合だけで6ゴール、7アシストを記録した。バロンドールの投票者が票を投じる際には、クラブでの成功も考慮されたはずだ。続くワールドカップでは圧巻のプレーで8ゴール、4アシストを記録。今回はアルゼンチン代表を最後まで勝ち進ませることはできなかったが、39歳にしてなお世界屈指、いや世界最高のサッカー選手であることを示すには十分だった。

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    3キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）

    2025-26年：58ゴール、14アシスト。

    キリアン・エンバペがついにバロンドールを手にするのは今年なのか？ モナコで10代の選手として頭角を現した頃から、エンバペは将来のバロンドール受賞者と目されてきた。しかし、12月に27歳となった今も、その頂点に立つ機会を待ち続けている。

    今季の大半を通じて、エンバペはその待望の受賞に向け、自らの可能性を最大限に高めていた。苦戦するレアル・マドリーをけん引するなかで膝を負傷し、完全な回復にも苦しんだ。その間に、レアル・マドリーがタイトルを獲得してシーズンを終える望みは徐々に遠のいていった。それでもエンバペはワールドカップで最高のパフォーマンスを見せる傾向にあり、3大会連続で際立った活躍を披露。10ゴールを挙げ、史上2度目となるゴールデンブーツを手にした。

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2ラミン・ヤマル（バルセロナ）

    2025-26シーズン：26ゴール、21アシスト。ワールドカップ、ラ・リーガ、スーペルコパ・デ・エスパーニャで優勝。

    昨季開幕前、ブックメーカーがバロンドールの最有力候補に挙げていたラミン・ヤマルは、21歳未満で同賞を受賞する初の選手となる道を着実に歩んでいる。しかも、その記録を達成するために2026年に受賞する必要はない。バルセロナの10代の選手は、2024-25シーズンのチャンピオンズリーグ終盤の活躍で、多くの人から世界最高の選手と目されるようになった。バロンドールの投票でデンベレに次ぐ2位に入ったことも、それを物語っている。

    一方で、ヤマルは大一番でより多くの決定的なプレーを見せる必要があると考える人もいる。また、若くして多くの試合に出場してきたことが負傷の増加につながっているとの懸念もある。その負傷によってクラブでのシーズンは最終的に早期終了を余儀なくされ、ワールドカップでスペイン代表としての活躍が限られた一因にもなった。スペイン代表が北米で優勝を果たすなか、ヤマルはそれでも持ち前の躍動感を示した。しかし、大会で個人としての存在感を十分に示せなかったことから、バロンドール争いでは再びあと一歩届かない可能性がある。

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）

    2025-26シーズン：73ゴール、8アシスト。ブンデスリーガ、DFBポカール、DFLスーパーカップで優勝。

    ハリー・ケインを十分に評価しない人は、いつの時代もいるだろう。だが、長らく批判の的となってきた無冠の重圧から解放されたバイエルン・ミュンヘンのストライカーは、個人としても評価されるにふさわしいことを証明しようと強い決意を見せている。驚異的なペースでゴールを重ね続けているのだ。

    昨シーズンに大量のゴールを挙げただけでなく、ケインはブンデスリーガ王者でその万能ぶりを存分に発揮した。さらに、イングランド代表がワールドカップ準決勝まで勝ち進む間に6得点を記録している。北米で頂点に届かなかったことで、ほかの選手がケインからバロンドールを奪う余地が生まれた。ただ、この賞が例年、最も優れた個人シーズンを送った選手に贈られることを考えれば、ケインが表彰台の頂点に立たなかったことにも異論を唱えにくい。