「チームはガビ（チームメイトのガブリエル・ボルトレト）と私のことをとても評価してくれている。まだシーズンが始まったばかりだ」とヒュルケンベルグは木曜日、ベルギーGPを前に語った。「契約内容も明確だ。」
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2026年のF1はドイツ人ドライバー不在で始まるのか？ ニコ・ヒュルケンベルグのアウディでの去就が決定。
最近、ウィリアムズのカルロス・サインツが2027年からアウディに移籍するという噂があった。ヒュルケンベルグはこれを「F1の夏の噂話」と一蹴した。 「リザーブドライバーの席は空いていると思うが、彼が興味を持つとは考えにくい」とヒュルケンベルグはスパ・フランコルシャンで語った。「私に関しては、何の疑問の余地もない」
2024年に複数年契約を結んだヒュルケンベルグは、2025年に前身チームであるザウバーで走った。2026年にドイツのワークスチームとしてF1に参戦し、2027年は契約3年目となる。
チーム代表のマッティア・ビノットがニコ・ヒュルケンベルグを後押し
チーム代表マッティア・ビノットは2週間前、シルバーストンで「ニコの血には今もレースへの情熱が溢れている。彼は集中力があり、安定した走りで若いドライバーのような活気がある。順調な滑り出しで我々も嬉しい」と語った。
今季はマシンの問題もあり、ヒュルケンベルグは未だポイント獲得なし。9戦中4戦でリタイアしている。
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