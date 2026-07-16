最近、ウィリアムズのカルロス・サインツが2027年からアウディに移籍するという噂があった。ヒュルケンベルグはこれを「F1の夏の噂話」と一蹴した。 「リザーブドライバーの席は空いていると思うが、彼が興味を持つとは考えにくい」とヒュルケンベルグはスパ・フランコルシャンで語った。「私に関しては、何の疑問の余地もない」

2024年に複数年契約を結んだヒュルケンベルグは、2025年に前身チームであるザウバーで走った。2026年にドイツのワークスチームとしてF1に参戦し、2027年は契約3年目となる。