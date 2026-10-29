2026年のバロンドールはアレクシア・プテジャスが受賞。自身3度目の栄冠に輝いた。コパ賞はヴィッキー・ロペス、最優秀監督賞はロメウが受賞した。

2026年のバロンドール授賞式がロンドンで華やかに開催された。主役となったのは、バルセロナ出身で現在はロンドン・シティ・ライオネセスに所属するアレクシア・プテジャスだ。2021年、2022年に続き、最も栄誉ある賞を手にして通算3度目のバロンドールを獲得。アイタナ・ボンマティによって直近3大会で続いていたスペイン勢の席巻を継続した。なお、ボンマティは重傷のため今年の候補には入っていなかった。