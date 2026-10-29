2026年のバロンドール授賞式がロンドンで華やかに開催された。主役となったのは、バルセロナ出身で現在はロンドン・シティ・ライオネセスに所属するアレクシア・プテジャスだ。2021年、2022年に続き、最も栄誉ある賞を手にして通算3度目のバロンドールを獲得。アイタナ・ボンマティによって直近3大会で続いていたスペイン勢の席巻を継続した。なお、ボンマティは重傷のため今年の候補には入っていなかった。
AFP
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2026年のバロンドールはアレクシア・プテジャスが受賞。自身3度目の栄冠に輝いた。コパ賞はヴィッキー・ロペス、最優秀監督賞はロメウが受賞した。
ビッキー・ロペス、再び主役に
優れた若手選手に贈られるコパ賞は、バルセロナのFWヴィッキー・ロペスが2年連続で受賞した。直近の1年間にスペイン代表とクラブで計53試合に出場し、17得点15アシストを記録。バルセロナで3冠を達成し、スペイン代表ではUEFAネーションズリーグを制した。
カタ・コル、最優秀GK
今年の最優秀GKはバルセロナのカタ・コル。昨年は3位だった。今シーズンは39試合で23回のクリーンシートを記録し、年間を通じた失点はわずか18。女子チャンピオンズリーグ、女子リーガ、コパ・デ・ラ・レイナ、スペイン・スーパーカップでも優勝を果たした。
コラル、年間最優秀FWに
年間最優秀ストライカーに贈られるゲルト・ミュラー賞は、パチューカに所属する35歳のメキシコ人FW、チャーリン・コラルが受賞した。2025-26シーズンには実に57ゴールを記録。バロンドール授賞式で賞を受けた初のメキシコ人女子選手となった。
バルセロナ＝ロメウ
バルセロナの32歳の監督、ペレ・ロメウは、現時点で世界最強のクラブであらゆるタイトルを獲得した。UEFAチャンピオンズリーグ、スペインリーグ、コパ・デ・ラ・レイナ、スペイン・スーパーカップのトロフィーを手にしている。バルセロナは全公式戦で44勝3分け1敗、193得点21失点という成績でシーズンを終えた。
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