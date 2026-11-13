2026年のクリスマスに買いたい、おすすめのサッカースパイク

ワールドカップにとって節目となる一年と、技術面の刷新が相次いだ時期を経て迎える2026年のクリスマスは、サッカースパイクを買う絶好の機会だ。俊足のウインガーや昔ながらの中盤の司令塔への贈り物を探す人にも、冬場の追い込みを前に自分へのご褒美を選ぶ人にも、各ブランドが総力を挙げている。

このクリスマスにツリーの下へ置きたい、おすすめのサッカースパイクを紹介するGOALの決定版スライドリストをお届けする。