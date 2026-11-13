2026年のクリスマスは、サッカースパイクを買う絶好の時期だ。ワールドカップで節目となる1年を経て、各ブランドでは技術面の刷新も相次いだ。電光石火のウインガーや昔ながらの中盤の司令塔への贈り物を探している人も、冬場の連戦に向けて自分へのご褒美を考えている人も、選択肢は豊富だ。各ブランドは総力を挙げている。

このクリスマス、ツリーの下に置きたい注目のサッカースパイクを、GOALがスライド形式の決定版リストで紹介する。