文＝Mark Doyle
【2025-26シーズン勝者と敗者】アルテタ＆セスクの偉業、“トランプ化”するレアル・マドリー会長、スロットの苦しみにPSG新時代まで
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勝者：ミケル・アルテタ
CL決勝後には「痛み」という感情に支配されたことを告白した指揮官だが、それも当然かも知れない。アーセナルは、現・欧州王者をPK戦まで追い詰めたのだから。この敗戦の痛みを乗り越えるには、本人も言うように多少時間がかかるだろう。
だが、その「痛み」はやがて「誇り」へと変わるはずだ。それも選手たちだけではない。アルテタは、この9カ月間の自分自身の努力を十分に誇っていいのだ。それだけのシーズンを過ごし、歴史の転換点を作ったと言っても過言ではないのだから。
5シーズン無冠で過ごし、彼には巨大な重圧がのしかかっていた。さらに、4月の成績から再び「ボトルジョブ」と揶揄されることも多かった。それでも彼は、アーセナルを2004年以来22年ぶりのプレミアリーグ王者に導いている。
確かに「美しいゲーム」で勝ったわけではないし、セットプレーへの依存度や時間稼ぎは問題視されている。OBティエリ・アンリでさえ、今のプレースタイルに100％同意しているわけではない。だが、アルテタは今のチームが最も必要としているものと冷静に向き合い、勝利のためにはすべてを捧げるメンタリティをチーム全体に植え付けた。そうして掴んだ22年ぶり悲願のトロフィーを、誰が非難できるのだろうか。その過程は美しいものではなかったが、疑いようもなく彼らの戦いは人々の心を打っている。
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勝者：セスク・ファブレガス
そんなアーセナルで育った若き指揮官が、歴史的な偉業を成し遂げた。シーズン最終戦後、輪になったコモの選手へ君たちは永遠に記憶されるだろう」と訴えたセスクだが、彼も同じく永遠に記憶されるはずだ。
クレモネーゼ戦での勝利により、コモは来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得。これまでヨーロッパ大会に一度も出場したことすらなかったクラブにとって、まさに歴史的な快挙である。
セスクは「すべて選手のおかげ」と話すが、コモの急速な躍進の原動力は間違いなく彼である。現代フットボールで最も注目を集める指揮官は、セリエBで戦っていたクラブを一から築き上げている。『DAZN Italia』でこう語る。
「ここでは本当に多くの決断をしなければならなかった。フットボール面について鍵を託され、始めたときには実質的に何もなかったからね。今日、私が選手としてプレーしに来た4年前に一緒だった理学療法士2人と話していたが、当時は練習場がなかったので、バーの奥の部屋のテーブルでマッサージをしていたことを振り返っていたよ！ そして今、我々はチャンピオンズリーグに行くんだ！」
セスクはセリエAで最高のフットボールをプレーするチームを作り上げただけでなく、一見不可能に思えた夢を実現した。彼はもっと称賛されるべきだ。
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敗者：ACミラン
セリエAシーズンの終了直前に行われた『ガゼッタ・デロ・スポルト』および『コッリエーレ・デッラ・セーラ』とのインタビューで、イタリアサッカー界のインフラ問題について議論している最中、ミランのオーナーであるジェリー・カルディナーレは昨年のチャンピオンズリーグ決勝でインテルが「姿を見せなかった」と非難した。確かにインテルはPSGにピッチ上で圧倒されたのかもしれないが、このレッドバード創設者がなぜミランの同市のライバルに言及せざるを得ないと感じたのか、正確に理解するのは難しい
イタリアのゲームには多くの問題があるかもしれないが、インテルはその一つではない。ミュンヘンでの試合は、3シーズンで2度目のチャンピオンズリーグ決勝出場だったのだ。一方で、ミランは今や2年連続で予選通過すらできていない。そしてロッソネリは、セリエAの大半のクラブで問題となっている悲惨な運営をむしろ象徴している。
昨夏の移籍市場でセリエAのライバルのどこよりも多く投資し、さらに欧州カップ戦の負担もなかったにもかかわらず、ミランはインテルと優勝争いをしていた状態から、最後の10試合で6敗してトップ4フィニッシュすら果たせなかった。
カルディナーレは「明確な失敗」に対応して、マッシミリアーノ・アッレグリ監督だけでなく、CEOのジョルジョ・フルラーニ、スポーツディレクターのイグリ・ターレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダも解任。しかし、この粛清はファンをなだめることにはならないだろう。カルディナーレらは、スクデット獲得から1年後にレジェンドであるパオロ・マルディーニを追いやった。ファンはその意味を証明する時間を与えたが、今や忍耐は尽きてしまった。カルディナーレと彼の特別顧問であるズラタン・イブラヒモヴィッチに対する抗議は続き、滞在するホテルの前に「カルディナーレ、家に帰れ！ 恥を知れ！」という横断幕も掲げている。
もし彼が今後もサン・シーロに留まるのなら……（初期報道ではこれまでより実務的な役割を担うともされているが）。再び頂点に立ったお隣さんを正しい目で観察しなければならない。
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勝者：バルセロナ
シーズン最後のクラシコ前、バルセロナのソーシャルメディアチームは笑顔のスカッドの写真を「One big family」という言葉とともに投稿した。これは、宿敵レアル・マドリーに対する明白な皮肉だろう。オーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデの衝突に象徴されるようにロッカールームが崩壊したライバルに対し、これ以上ないメッセージだったと言える。
そしてマドリーの“傭兵”たちとは対照的に、今のバルセロナは本当の“兄弟たち”に見える。それはスカッドの多くが下部組織出身だからではなく、ハンジ・フリックが素晴らしいチームスピリットを育んできたからだ。
確かにチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに敗れたことは深い痛手となったが、若き才能あふれるチームはさらに成長していくはずだ。そして帳簿調整の綱渡りが終了する公算も大きい。だからこそ、すでにアンソニー・ゴードンを獲得し、フリアン・アルバレスの獲得にも楽観的なのだ。
総合的に考えると、バルサを応援するには悪くない時期だろう。デコSDが言うように、これこそカンプ・ノウにおける「the beginning of a new era」なのかもしれない。
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敗者：フロレンティーノ・ペレス
5月15日、バルセロナはエル・クラシコでの勝利によりラ・リーガのタイトルを獲得した。そしてこの勝利はまた、レアル・マドリーが2シーズン連続無冠に終わること決定づけた。1月にシャビ・アロンソを解任し、経験のないアルバロ・アルベロアに託すという悲惨な監督交代は何も結果をもたらさず、フロレンティーノ・ペレスへの圧力は更に高まっている。
歴史的な2冠からわずか2年で、マドリーはピッチ内外で崩壊した。バルベルデの病院送りはすべてを象徴している。極度の緊張と屈辱にまみれた中で、ペレスは5月17日に記者会見を実施した。悲惨なシーズンに対するファンへの謝罪や自身の進退に関する発表も噂されたが、彼の口から最初に出たのは、この言葉だった。
「こんにちは。残念なお知らせとなるが、私は辞任しない」
彼が認識するあらゆる「敵」への敵意に満ちた1時間だった。この79歳は「フェイクニュース」という言葉を連発し、彼に対して共謀しているとされる報道機関に激しく非難を浴びせ、「超自然的な動物」と自称して自身の健康状態への懸念を退け、バルセロナとラ・リーガの双方を「汚職」だと非難し続けたのだ。
要するに、ペレスは完全に“トランプ化”したのだ。それが良いことであるはずがない。彼は完全に正気を失っているようにすら見え、会長選挙を求めるという彼の衝撃的な決断が裏目に出る可能性もある。
ペレスが2009年に復帰して以来初めてマドリーの会長職は争われることになり、再生可能エネルギーで財を成した大富豪エンリケ・リケルメの立候補が正式に承認された。したがって、ペレスは辞任しないものの、今や彼が追い出される可能性はゼロではない。
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勝者：ボデ/グリムト
ボデ/グリムトがチャンピオンズリーグのベスト16進出をかけてインテルをただ倒しただけでなく、サン・シーロで昨季のファイナリストを屈辱にまみれさせた後、監督のヒェティル・クヌートセンは言葉を失いかけた。「北の小さな町のチームが……信じられるか?!」 そして、その答えは「ノー」。本当に信じられない出来事だった。
金に支配され、そしてそれによって破壊されたフットボールの時代において、私たちは皆、毎年同じエリートクラブがチャンピオンズリーグのノックアウトステージに参加することに慣れてしまった。しかし大会初出場のボデ/グリムトは、夢はまだ叶うこと、素晴らしく運営されたクラブが強豪を打ち負かすことが可能であることを証明した。
忘れないでほしいのは、まぐれでプレーオフに進んだのではないということ。人工芝のピッチでペップ・グアルディオラのマンチェスター・シティを破り、その後メトロポリターノでディエゴ・シメオネのアトレティコ・マドリーに逆転勝利したのだ。
サン・シーロでの衝撃的な成功の後、マン・オブ・ザ・マッチに輝いたイェンス・ペッテル・ハウゲは、ある「素晴らしいプロジェクト」の一員であることへの誇りを語った。2018年にようやくノルウェーのトップリーグに昇格したばかりの彼らは、今やヨーロッパ中で手本とすべきモデルとして崇敬されている。クヌートセンは言う。
「今の場所にたどり着くまで、かなりの旅だったね。でも、フットボールには常にチャンスがある。たとえ小さな町の出身でもね」
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敗者：ヴォルフスブルク
チャンピオンズリーグ出場権を確保したにもかかわらず、オリバー・グラスナーは2020-21シーズンの終わりにヴォルフスブルクを去った。理由は、スポーツディレクターのヨルク・シュマットケとの「存在しない関係」、そしてキャプテンのジョシュア・ギラヴォギを含むロッカールームの複数の重要人物との関係だった。ギラヴォギは率直に「彼がいなくなって嬉しい」と認めている。
ヴォルフスブルクにとって不運なことに、グラスナーが去って以来、彼らは二度と同じではなくなった。そしてドイツのトップリーグで29シーズン連続で過ごした後、ブンデスリーガ1部から降格した。
取締役のディエゴ・ベナリオによれば、パーダーボルンに決定的なプレーオフで敗れた後、ロッカールームでは涙が流れたという。そして他の情報源によれば、ディフェンダーのジャヌエル・ベロシアンが苛立ちをドアにぶつけたことで、いくつかの破壊行為さえあったという。
ディーター・ヘッキング監督とクリスティアン・エリクセンを含む高給取りの選手数名は、今や退団が予想されている。しかしサポーターにとって大きな懸念は、降格によってドイツの自動車メーカーであるフォルクスワーゲンがクラブとの長年の関係を終える結果になり得ることだ。もしそうなれば、ヴォルフスブルクがブンデスリーガに戻ってくるまで、ましてやチャンピオンズリーグに戻ってくるまでには、しばらく時間がかかるかもしれない。
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勝者：クリスティアン・キヴ
クリスティアン・キヴは、インテルがセリエAのタイトルを決めた後、まっすぐにトンネルの奥へと姿を消した。そしてそれは、単に選手たちだけにスポットライトが当たるべきだと感じたからではなかった。『DAZN Italia』でこう語っている。
「タバコを吸いに行ったんだ。悪癖がいくつかあってね。申し訳ない！」
彼が謝る必要などまったくない。むしろ最初の3試合で勝ち点3に留まった時、彼を見限るようなことを書いた人間が謝るべきだ。比較的経験の浅い彼が、前年にチャンピオンズリーグ決勝まで導いたシモーネ・インザーギの跡を継ぐという任務に懐疑的な人間は多かった。しかし、彼は見事にチームを蘇らせ、スクデットとコッパ・イタリアを掲げている。同一シーズンに両方のトロフィーを持ち帰ったインテルの指揮官は、あのジョゼ・モウリーニョ以来のこと。ベッペ・マロッタが長期政権を託したい理由はそこにある。
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敗者：エリック・テン・ハーグ
彼はテクニカルディレクターとしてFCトゥウェンテに戻ることは「素晴らしく」、そして「特別」だと語った。「私は幼い頃からヘット・ディークマンのサポーターだった」と1月に語っている。「私のサッカーと指導者としてのキャリアはここで始まったからね」
しかし、テン・ハーグがキャリアのこの段階でデ・フロルシュ・フェステに戻ることを思い描いていたはずがまったくない。昨年5月、シャビ・アロンソの後任としてレヴァークーゼンの監督に就任した後であればなおさらだ。
テン・ハーグは、無敗での二冠を達成した人物の後任という困難な仕事を担っていることを理解していたはずだ。フロリアン・ヴィルツやジェレミー・フリンポンを含む多くの主力選手がアロンソに続いて去っていったが、元マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は「この変化の時期に一緒に何かを築き、野心的なチームを育てるのは魅力的な挑戦」と語っている。
しかし、彼はブンデスリーガわずか2試合（1敗1分）で解任。ドイツ1部史上最短の在任期間となった。彼はこの決定に当然ながら激怒。それを「前例のないこと」と呼び（実際そのとおりだ）、そして「成功とタイトル」をもたらすために必要な「時間と信頼」を与えられるべきだったと主張した。
だがマネージングディレクターのサイモン・ロルフェスに言わせれば、テン・ハーグはわずか3カ月でクラブのほぼ全員と対立したとのこと。クラブには解任するしか選択肢がなかったようだ。
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勝者：ウナイ・エメリ
昨年の今頃、アストン・ヴィラにはひどく大きな不安があった。チャンピオンズリーグ出場権を逃したことは、エズリ・コンサが言ったように「選手たちにとって大きな痛手だった」。しかし、それは財政面でも苦い打撃であり、すでによく知られているプレミアリーグの利益＆持続可能性規則（PSR）に関する問題に直面しているクラブにとって、さらに制限された補強予算を意味していた。
精彩を欠いた夏の移籍市場はヴィラ・パーク周辺の士気をほとんど高めず、ファンはチームが最初の5試合のいずれにも勝てないのを見て、本気で降格を恐れていた。その段階で、ヴィラが最終的に4位で終え、30年ぶりの欧州タイトルを獲得すると主張すれば、現実を見られない愚か者とバカにされていただろう。
しかし、彼らは成し遂げた。元最高経営責任者のポール・フォークナーがウナイ・エメリを「天才」と呼んだのは正しい。このスペイン人指揮官は目覚ましい復活を指揮し、それはリヴァプール戦のスリリングな勝利でチャンピオンズリーグ復帰を確保したことで頂点に達し、その後ヨーロッパリーグ決勝で未来の王にふさわしいパフォーマンスを披露した。フォークナーな『BBC』でこう語る。
「彼は監督として信じられないほど素晴らしい。前任者のスティーブン・ジェラードの下でチームは苦しんでいたが、彼はそれを一変させた。監督より前からいる選手が大半で、ほぼ同じ選手たちだった。しかし彼がそのユニットをまとめ上げ、一貫した結果を出しているのが分かる。まったく驚くべきことだよ」
かつてアーセナルで容赦なく嘲笑された男が、いまやヴィラでは生ける伝説と見なされている。
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勝者：ピエール・サージュ
先週、新監督を探している複数のクラブから連絡を受けたことを明かしたが、それは少しも驚くことではない。47歳の彼がRCランスで成し遂げたことは、まさに並外れているからだ。
シーズンが始まったとき、昨季8位で終えたチームに何を期待すべきか、誰もはっきりとは分かっていなかった。とりわけ、ニール・エル＝アイナウイ、アンディ・ディウフ、ファクンド・メディナという3人の重要な選手を失っていたのだから。したがって、サージュの第一の目標は降格回避だった。
しかし、RCランスで何か特別なことが起きているのはすぐに明らかになった。サージュはフロリアン・トーヴァンやオドソンヌ・エドゥアールを含む多数の新加入選手をチームにうまく組み込み、同時にマラング・サールのような選手たちの良さを最大限に引き出した。
予想に反して、RCランスは強大なPSGと本格的な優勝争いを繰り広げている。リーグ・アンがチャンピオンズリーグを考慮してリーグ戦の日程を動かしていなければ、彼らがタイトルを掴んでいた可能性すらある。
彼らはリーグ・アン準優勝でチャンピオンズリーグ出場権を確保し、さらにクラブ史上初めてクープ・ドゥ・フランスを掲げた。サージュが言ったように、それは「素晴らしいシーズンの集大成」であり、フランス人指揮官がさらに大きなクラブに加わることにつながるかもしれない。
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敗者：マルチクラブ・オーナーシップ
3月、リヴァプールのオーナーであるフェンウェイ・スポーツ・グループが他のチームを買収する計画を放棄したと報じられた。その決定の背景にある考えはまだ明らかにされていないが、少なくとも他の投資家にとってマルチクラブ・オーナーシップ（MCO）がいかにうまくいっていないかと、何らかの関係があったのではないかと考えずにはいられない。
シティ・フットボール・グループは、ミチェル率いるジローナがチャンピオンズリーグを戦ってからわずか16か月後に降格するのを目の当たりにした。彼らの降格は、“フィーダークラブ”としてヴィトール・レイスとクラウディオ・エチェベリという若手を送り出していたマンチェスター・シティの強化部門にとって深刻な打撃だ。とはいえ、MCOモデルの従属的な一部であることの利点に疑問を抱き始めているジローナのファンにとってはさらに大きな打撃だが……。
一方でフランスの最新報道によれば、マンチェスター・ユナイテッド共同オーナーのサー・ジム・ラトクリフは必死にニースを売ろうとしているが、今のアリアンツ・リヴィエラの有害な雰囲気を考えると、それは簡単ではないだろう。実際INEOSの誰一人として、12月にすでに選手を襲撃していた苛立ったファンからの報復を恐れて、シーズン最終戦に出席する勇気すらなかった。彼らが近づかないでいたのも正しい。メスとの0-0の引き分けの終盤、ウルトラスがピッチになだれ込んだことで、ニースは昇格／降格プレーオフに回ることになったのだ。
一方BlueCoは、4月に彼らのオーナーシップに抗議するファンが1つどころか2つの集団で現れた。ストラスブールのサポーターが英仏海峡を越えてスタンフォード・ブリッジへ赴き、チェルシー側の仲間と合流し、それぞれのクラブからトッド・ベーリー＆Co.を追い出すために動いている。国境を越えた行進の主催者であるデイビッド・クックは、それが「2つの異なる国のファンが変化をもたらそうとして共に行進する、サッカーの歴史における地殻変動的な瞬間」になり得ると述べた。そして、彼の言うとおりであることを祈るばかりだ。
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勝者：バイエルン・ミュンヘンの3トップ
今季バイエルン・ミュンヘンを二冠へと導いたハリー・ケイン、ルイス・ディアス、マイケル・オリーセだが、チャンピオンズリーグを一緒に制覇して初めて「史上最高の3トップ」の1つとして記憶されるだろう。しかし、欠けているのは本当にビッグイヤーだけである。彼らの破壊力は史上最高だ。今季ブンデスリーガで3人合計104ゴールに関与。全コンペティションで109ゴールを記録したが、これを上回るのは2015-16シーズンのあの“MSN”だけである。
実際、バイエルンのレジェンドであるローター・マテウスは、おそらく最も的確に表現した。「一つの歯車が次の歯車に完璧に噛み合い、個々の部品が正確に連動している。だから最終的な結果は高品質な総合作品の芸術となるのだ」と。3人それぞれがバロンドール候補である。
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敗者：アルネ・スロット
フットボールでは、人生は本当にあっという間に過ぎ去っていく。アルネ・スロットはリヴァプール初年度でプレミアリーグのトロフィーを掲げたが、2年目の終わりに解任された。彼は自身の解任を不当だと感じるに違いない。とりわけ、あの驚きのタイトル獲得があったのだから。さらに、2025-26シーズン中に負傷者が続出したことで非常に不運だったと主張するだろうし、モハメド・サラーとの関係はまったく助けにならなかったとも言うだろう。
しかし、土曜日にスロットが追い出されたこと自体は、まったく驚くべきことではなかった。実際、もっと早く解任されるべきだったと簡単に主張することもできる。リヴァプールにとって71年ぶりの最悪の成績の連続から、ただの一度も立ち直れなかった。再び勝ち点を積み上げ始めた時でさえ、彼らのパフォーマンスは依然としてひどいままで、シーズン終盤を迎えるずっと前から完全にアイデアを使い果たしてしまったことは明らかだった。
ファンは敗戦そのものは受け入れられたかもしれないが、それが常に陰鬱な内容の試合とセットだったのが問題だった。言い訳は山ほどあったものの、スロットが状況を好転させられるという証拠は一度も示されなかった。その結果、彼はファンの支持だけでなく、自分の選手たちの支持も失ったようだ。リヴァプールには、彼らをプレミアリーグ2度目の優勝へ導いた男を渋々手放す以外の選択肢が残されていなかった。
フットボールは時に本当に残酷なゲームだ。
- AFP
勝者：オリバー・グラスナー
クリスタル・パレスのシーズンが崩壊してしまうのではないか……1月に主将マーク・グエイをマンチェスター・シティに売却し、翌日にグラスナーの退任報道が報じられた時、そう思ったファンも多かったはずだ。
だが最終的に、グラスナーは契約の残り期間を全う。パレスをカンファレンスリーグ制覇へ導くという最高の形で退任した。これはマンチェスター・シティを下してFAカップ優勝を達成してから、わずか1年後のことだった。
次に何が起こるかは不明だ。パレスはまだ後任を決めておらず、一方でグラスナーの選択肢は予想よりもはるかに限られているように見える。とはいえ、強豪チームが彼を狙わないのであれば、それこそ驚きだ。これまで主要タイトルを一度も獲得したことのなかったチームで彼が成し遂げたことは本当に並外れており、ヨーロッパ中の中小クラブにとって疑いなくインスピレーションの源となるはずである。元イーグルスのストライカーであるクリントン・モリソンは『BBC Radio 5 Live』で熱く語った。
「パレスにできるなら、どのチームも『自分たちにもできる』と信じなければならない。自分が生きている間にこれを見ることになるとは思わなかったし、彼がクリスタル・パレスにこれほどの影響を与えるとも思わなかった。でも、常に信じ続けなければならない。こういう瞬間こそが、生きる理由なのだから」
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敗者：マンチェスター・シティ
2026年5月19日。マンチェスター・シティのサポーターは、この10年の間にこれほど憂鬱な日を経験したことはおそらくなかった。愛する監督ペップ・グアルディオラがシーズン終了時に退任することを決めたという信頼できる報道を受け入れようと苦闘していたところ、今度はボーンマスで、7度目のプレミアリーグ優勝で有終の美を飾るという彼の望みが煙と消えるのを、なすすべもなく見守らなければならなかった。
もちろん、グアルディオラが来年契約満了を迎える時ではなく、この夏に去るという決断は、それほど大きな驚きではなかった。シーズン終盤に何が起ころうとも、彼が辞めることを決めるという噂も広く広まっていた。そして国内2つのカップ戦は、グアルディオラがトロフィーに満ちた在任期間に幕を下ろすのにふさわしい方法であり、同時にこのカタルーニャ人が構築した最新のチームが、彼がエティハドで監督してきた前例のない成功の時代を継続する可能性があることを示唆していた。
しかし、去るのはグアルディオラだけではない。シティを鼓舞する主将ベルナルド・シウバも去る。彼の不在はピッチ内外の両方で痛感されるだろう。特にロドリが彼に続いて退団するならなおさらだ。
間違いなく、これはシティにとって憂慮すべき不確実な時代である。悲惨なレアル・マドリーに不穏なほど容易くチャンピオンズリーグから叩き出されたことも忘れてはならない。
どれほど金があろうと、グアルディオラは常に彼らの最も価値ある資産であり、誰もが一緒に働きたがる指導の天才だった。エンツォ・マレスカには同じオーラも、成功の実績もない。1か月前のノースロンドンの通りでのいわゆるパニックは、マンチェスターの青い側に広がる不安へと取って代わられた。
勝者：FCトゥーン
レスター・シティの“奇跡のプレミアリーグ制覇”から10年が経ち、我々はまた別のおとぎ話を目にすることになった――今回の舞台はスイスだ。
FCトゥーンは7年前に深刻な経営危機に陥り、2019-20シーズンの終わりにスイス2部へ降格した。人口およそ4万5,000人の小さな町のチームは昨夏にトップリーグ復帰を果たしたが、今季が始まった時点での唯一の目標は残留だった。
しかし、元スイス代表FWマウロ・ルストリネッリの見事な指揮のおかげで、トゥーンは創設128年で初めてリーグ優勝を果たした。本当に驚くべき偉業であり、予想外の勝利という心温まる物語だったため、打ち負かされたライバルたちにさえ祝福された。
「だから私たちはサッカーを愛している」。ヤングボーイズのウイング、クリスティアン・ファスナハトは『BBC Sport』で、かつて所属したクラブが今月初めにタイトルを決めた後にこう語った。「なぜならサッカーには独自のルールがあり、こうした物語は世界中を巡るからね。スイスのサッカー界全体がトゥーンのために喜んでいるよ」
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勝者：パリ・サンジェルマン
PSGが2年連続でチャンピオンズリーグ優勝を達成した後、彼らに残る疑問はたった1つだけ。「ルイス・エンリケはもう1シーズン残る気があるのか？」だ。そしてその答えは、おそらく「イエス」だろう。この野心あふれるスペイン人指揮官は、ビッグイヤーを掲げた直後、夏の移籍市場に言及している。
もちろん、優勝チームが新たな選手を獲得して活性化を図るのは重要だ。しかしPSGにとって、最も重要な存在はルイス・エンリケである。ナセル・アル＝ケライフィ会長は『TNT Sports』に対し、「すべてはプロジェクト次第。そしてルイス・エンリケはそのプロジェクトにとって最高のリーダーだ。彼は世界最高の監督だ」と宣言したことで、PSGファンは安堵したに違いない。
PSGの目標は、レアル・マドリーのみが達成しているチャンピオンズリーグ三連覇だ。今季史上3番目に若いチャンピオンズリーグ王者となった彼らには、アカデミー出身の有望な選手たちも台頭している。ルイス・エンリケが残留し、彼が望む補強を実現できれば……PSGの時代はこれからも続いていくだろう。