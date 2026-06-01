【2025-26シーズン勝者と敗者】アルテタ＆セスクの偉業、“トランプ化”するレアル・マドリー会長、スロットの苦しみにPSG新時代まで

CL決勝後には「痛み」という感情に支配されたことを告白した指揮官だが、それも当然かも知れない。アーセナルは、現・欧州王者をPK戦まで追い詰めたのだから。この敗戦の痛みを乗り越えるには、本人も言うように多少時間がかかるだろう。





だが、その「痛み」はやがて「誇り」へと変わるはずだ。それも選手たちだけではない。アルテタは、この9カ月間の自分自身の努力を十分に誇っていいのだ。それだけのシーズンを過ごし、歴史の転換点を作ったと言っても過言ではないのだから。





5シーズン無冠で過ごし、彼には巨大な重圧がのしかかっていた。さらに、4月の成績から再び「ボトルジョブ」と揶揄されることも多かった。それでも彼は、アーセナルを2004年以来22年ぶりのプレミアリーグ王者に導いている。





確かに「美しいゲーム」で勝ったわけではないし、セットプレーへの依存度や時間稼ぎは問題視されている。OBティエリ・アンリでさえ、今のプレースタイルに100％同意しているわけではない。だが、アルテタは今のチームが最も必要としているものと冷静に向き合い、勝利のためにはすべてを捧げるメンタリティをチーム全体に植え付けた。そうして掴んだ22年ぶり悲願のトロフィーを、誰が非難できるのだろうか。その過程は美しいものではなかったが、疑いようもなく彼らの戦いは人々の心を打っている。