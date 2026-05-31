2025-26年欧州シーズンの勝者と敗者：PSGのチャンピオンズリーグ連覇、バイエルン・ミュンヘンの豪快な3トップ、アルネ・スロット監督の苦境、混乱に陥ったレアル・マドリード

一方、バイエルン・ミュンヘンは数々の記録を塗り替え、ブンデスリーガを再び制した。バルセロナも危機に瀕したレアル・マドリードを大きく引き離し、2シーズン連続でラ・リーガ王者に輝いた。
イタリアではアントニオ・コンテがスクデット獲得から1年でナポリを去り、今季はインテルが圧勝でスクデットを獲得。ユヴェントスとACミランは初めてCL出場権を逃した。
では、2025-26シーズンの欧州サッカー界で最大の勝者と敗者は誰か？GOALが以下に解説する。
一方、バイエルン・ミュンヘンは数々の記録を塗り替え、ブンデスリーガを再び制した。バルセロナも危機に瀕したレアル・マドリードを大きく引き離し、2シーズン連続でラ・リーガ王者に輝いた。
イタリアではアントニオ・コンテがスクデット獲得から1年でナポリを去り、今季はインテルが圧勝でスクデットを獲得。ユヴェントスとACミランは初めてCL出場権を逃した。
では、2025-26シーズンの欧州サッカー界で最大の勝者と敗者は誰か？GOALが以下に解説する。
ミケル・アルテタ監督はチャンピオンズリーグ決勝後、「痛み」を感じたと明かした。アーセナルはPK戦目前でPSGを追い詰めたが、ブダペストでの敗北から回復するには時間がかかると語った。
しかしその痛みはすぐに誇りに変わるだろう。それは選手だけではない。アルテタもまた、この9か月間の努力を誇りに思うはずだ。アーセナル監督にとって、今シーズンはまさに正念場だった。
5シーズン連続でタイトルを逃したあと、彼にはどうしてもトロフィーが必要だった。4月の不安な展開にもかかわらず、彼は2004年以来となるプレミアリーグ制覇を果たした。
ただし、その勝利は「美しいサッカー」とは程遠かった。アーセナルは時間稼ぎや大げさな演技、セットプレー頼みの得点など、いわば「醜い勝利」を体現した。 事実上優勝を決めたバーンリー戦でも1-0の辛勝。最下位から2番目の相手にCKからのヘディングで勝ち、終盤にはラヤとトロサールが痛がって時間を稼いだ。
ティエリ・アンリもアルテタの冷笑的なスタイルには疑問を呈したが、結果が全てだと語った。そして、アーセナルの長い無冠の時代は幕を閉じた。
過程は美しくなかったが、結果は確かなものだった。
シーズン最終戦のアウェイ・クレモネーゼ戦後、セスク・ファブレガスは円陣の選手たちに「君たちは永遠に記憶される」と語った。その言葉は現実になるだろう。
4-1で勝利し、クラブは初めて欧州の舞台へ進出した。
ファブレガスは「すべては選手たちのおかげ」と語った。しかし元スペイン代表MF自身が、現代サッカー史に残る急成長の原動力だった。彼が選手として加入した2022年、コモはセリエBにいた。以来、クラブをゼロから築き上げてきた。
「ここでの決断は数え切れない。サッカー部門の鍵を事実上任されたようなもので、始めた当初は何もなかったからだ」と39歳の彼はDAZNイタリアに語った。 「4年前、選手として加入したとき、チームにいた2人のフィジオ（理学療法士）と今日話した。当時は練習場がなく、バーの奥のテーブルでマッサージをしていた。それが今、私たちはチャンピオンズリーグに出場している！」
セリエAで最も若く、最も魅力的なサッカーを披露し、不可能と思えた夢を叶えた彼には、最大限の賛辞を贈りたい。
ただし、問題はコモがこのままW杯優勝者をチームに留められるかだ。スポーツディレクターのカルアルベルト・ルディが「ファブレガスは選手時代より監督としてさらに優れている」と語る通り、その手腕は確かなものだからだ。
セリエA最終盤、『ガゼッタ・デロ・スポルト』と『コリエーレ・デラ・セラ』のインタビューでイタリアサッカーのインフラ問題を語ったACミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレ氏。同氏は批判を受けながら、昨年のチャンピオンズリーグ決勝でインテルが「姿を見せなかった」と指摘した。 インテルはPSGに完敗したが、レッドバード創業者であるカルディナーレがライバルに言及した理由は不明だ。
イタリアサッカーには問題が多いが、インテルは例外だ。ミュンヘンでの試合は3シーズンで2度目の決勝進出だった。一方ミランは2年連続で決勝トーナメントに進めていない。むしろミランこそ、セリエAの多くのクラブが抱える運営の問題を象徴している。
昨夏は他クラブより多額の補強費を投じ、欧州大会の負担もなかったが、最終10試合で6敗しトップ4を逃した。
特に痛恨だったのはホームでのカリアリ戦。先制しながらも、やる気のない相手に完敗した。
カルディナーレは「明白な失敗」としてマッシミリアーノ・アッレグリ監督、CEOジョルジオ・フルラーニ、スポーツディレクターのイグリ・タレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダを解任した。 だが、この一掃措置でファンの不満は収まらないだろう。彼らは2023年にスクデットを獲得した功労者であるレジェンド、パオロ・マルディーニ前テクニカルディレクターが解任されたことに強い疑念を抱きつつも、カルディナーレに時間を与えるつもりだった。
カリアリ戦の惨敗以前から、カルディナーレと特別顧問ズラタン・イブラヒモビッチへの抗議は続いていた。試合後、クルヴァ・スッドのウルトラスは「カルディナーレ、帰れ！恥知らず！」と書かれた横断幕をホテルの外に掲げた。
だがCardinaleが退任する気配はない。残留する場合、インテルが何を正しく行っているかを参考に、ミランの問題点を把握するべきだ。
今シーズン最後のクラシコを前に、バルセロナは「一つの大きな家族」と記した笑顔のチーム写真を投稿した。 これは、カンプ・ノウでの試合を前に混乱状態にあった宿敵レアル・マドリードへのあからさまな皮肉だった。オーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデのロッカールームでの小競り合いは、スペインの首都で起きた舞台裏の衝突の氷山の一角に過ぎない。
対照的にバルサは「兄弟のような絆」で結ばれている。 2年前に就任したハンス・フリック監督は、クラブレジェンドのシャビ解任で混乱したチームに団結をもたらし、新契約を勝ち取った。その一体感がカタルーニャのチームを2年連続のリーガ制覇へ導いた。
ただし、アトレティコ・マドリードにチャンピオンズリーグで敗退したように、規律の乱れとハイライン戦術が課題で、欧州制覇への道はなお不明だ。
それでも、ラミン・ヤマルら若き才能はさらに伸びる見込みがある。財政再建でラ・リーガの「1対1」ルール復帰も目前だ。すでにアンソニー・ゴードンを獲得し、アトレティコの嘲笑にもめげずフリアン・アルバレスの加入も楽観視されている。
総合的に見れば、今こそバルサファンにとって絶好の時期だ。クラブが安定へと向かう一方で、マドリードは混乱に陥っている。スポーツディレクターのデコが言うように、これはカンプ・ノウで成功への「新時代の幕開け」だ。
5月15日、バルセロナは「エル・クラシコ」で勝利し、リーガ優勝を決めた。レアル・マドリードは2シーズン連続で主要タイトルを逃し、1月にシャビ・アロンソを解任し新人監督アルバロ・アルベロアを起用したフロレンティーノ・ペレス会長への圧力は高まるばかりだ。
2冠からわずか2年、チームはピッチ内外で崩壊。カンプ・ノウでの0-2敗戦前週にはロッカールームで衝突が相次ぎ、フェデ・バルベルデが病院に運ばれる騒動もあった。
この混乱の中、5月17日に急きょ開かれた記者会見でペレス会長は「こんにちは。残念ながら、私は辞任しません」と宣言した。これは、後に続く騒動を予感させる敵対的な前触れだった。ペレス会長は自身の功績を擁護するどころか、辞任を迫る「敵」たちを攻撃するために登場したのだ。
1時間に及ぶ異例の演説で、79歳のペレスはメディアが「フェイクニュース」を流し陰謀を企てていると激しく批判。健康不安には「超自然的な動物だ」と一蹴し、バルセロナとラ・リーガの汚職も告発した。
ペレスはまるでトランプ化してしまった。7期目の当選からわずか1年で再選挙を呼びかけたが、その暴走が自身を追い詰める可能性もある。
2009年の復帰以来、初めて会長職が争われる見込みだ。再生可能エネルギー業界の大物エンリケ・リケルメの立候補が正式に承認されたためで、ペレスが自ら辞任するわけではないが、追い出される可能性が現実味を帯びてきた。
ボー・オ・グリムトはインテルを破りチャンピオンズリーグベスト16に進出。サン・シーロで昨季決勝進出チームを圧倒し、ケティル・クヌッセン監督は言葉を失った。「北の小さな町のチームが……信じられますか？！」答えは「いいえ」、私たちには到底信じられなかった。
金権が支配し、甚至に破壊した現代サッカーでも、資金力のある強豪が毎年チャンピオンズリーグのノックアウトステージに進出する光景に慣れていた。だが、初出場ながら夢を叶え、運営力で見事に強豪を倒すクラブが存在することをボーデ・グリムトが示した。
プレーオフ進出はまぐれではない。彼らは人工芝でペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティを破り、メトロポリターノではディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードに逆転勝利した。
試合後、MOMに選ばれたイェンス・ペッター・ハウゲは「素晴らしいプロジェクト」の一員であることを誇りに思うと語った。
2018年にノルウェー1部に昇格したばかりの同クラブは、今や欧州中で模範と称賛されている。
クヌッセンは「ここに至るまで長い道のりだった」と語る。それでもクラブは現状に満足しない。本拠地スタジアムの建設に着手し、今後も番狂わせを起こすつもりだ。
「サッカーには常にチャンスがある。たとえ小さな町からでも」とクヌッセンは語った。
チャンピオンズリーグ出場権を獲得したにもかかわらず、オリバー・グラスナーは2020-21シーズン後にヴォルフスブルクを去った。理由は、スポーツディレクターのヨルグ・シュマートケや主将ジョシュア・ギラヴォギらとの「関係が皆無だった」ためで、ギラヴォギも「彼が去ってよかった」と明かした。
グラスナー退任後、チームは低迷。月曜日、29シーズン連続のブンデスリーガ在籍に幕を閉じた。
理事のディエゴ・ベナリオは、パダーボルンとのプレーオフ敗退後、ロッカールームで涙が流れたと明かした。また、DFジャヌエル・ベロシアンがドアに当たり破壊行為に及んだとも報じられた。ディーター・ヘッキング監督は「降格は痛い」と語った。
ヘッキング監督や高給取りのクリスティアン・エリクセンらは退団すると見込まれる。それ以上に深刻なのは、ドイツの自動車メーカー・フォルクスワーゲンが長年の支援を打ち切る恐れがある点だ。
クラブがブンデスリーガに復帰するのは容易ではなく、チャンピオンズリーグの舞台に戻ることはさらに遠い未来となるだろう。
インテルがセリエA優勝を決めた直後、クリスティアン・チブはトンネルへ姿を消した。選手たちにスポットライトを譲るためだけではない。「タバコを吸いに行ったんだ」と元ネラッズーリのディフェンダーはDAZNイタリアに明かした。「僕にはいくつか悪癖があるんだ、ごめんね！」
だが、彼に謝罪は必要なかった。むしろ、インテル監督就任直後の3試合で3ポイントしか取れなかったと彼を早々に切り捨てた人々が、謝るべきだった。
彼はチームへの嘲笑や中傷に怒っていたが、CL決勝で5失点したインザーギのあとを継いだ45歳の若造では無理だと批判する声も多かった。 しかし彼はミュンヘンでのPSG戦で0-5と惨敗し、死んだと思われたチームを再生させた。
ボデ・グリムト戦でのCL敗退で疑問は残るが、会長マロッタは「長く率いてほしい」と語る。
スクデットだけでなくコッパ・イタリアも制し、ジョゼ・モウリーニョ以来となる同一シーズン2冠を達成した。
エリック・テン・ハグは、テクニカルディレクターとしてFCトゥウェンテに復帰することを「素晴らしい」かつ「特別な」と語った。1月には「幼少期からヘット・ディークマンのサポーターだった。選手としても監督としても、キャリアはここから始まった」と語っている。
だが、キャリアのこの段階でデ・グロルシュ・フェステに帰還するとは予想していなかっただろう。しかも昨年5月、シャビ・アロンソの後任としてバイエル・レバークーゼンの監督に就いた直後である。
無敗で2冠を達成したアロンソの後任は難題だった。フロリアン・ヴィルツやジェレミー・フリンポンなど主力が続々と移籍していたからだ。
それでも彼は、オールド・トラッフォードでの解任を乗り越え、監督としての評価を取り戻すと確信していた。「この変革期にチームを築き、野心的な集団を作るのは魅力的な挑戦だ」と語った。
しかしブンデスリーガ2試合（1敗1分）だけで解任され、ドイツ1部史上最短在任となった。テン・ハグは「前例のないこと」だと怒りを示し、成功とタイトルを得るために時間と信頼が必要だと主張した。
一方、サイモン・ロルフェス代表は「テン・ハグはわずか3か月でクラブ内ほとんど全員と対立した」との報道を受け、クラブには行動する以外の選択肢がなかったと説明した。
昨年の今頃、アストン・ヴィラには大きな不安が漂っていた。チャンピオンズリーグ出場権を逃したことは、エズリ・コンサが語ったように「選手たちにとって大きな痛手」だった。さらに、これは財政面でも痛烈な打撃となった。プレミアリーグの「利益と持続可能性に関する規則（PSR）」を巡る問題がすでに広く報じられていたクラブにとって、移籍予算がさらに厳しくなることを意味したからだ。
夏の補強は期待外れで、ヴィラ・パーク周辺は重苦しい空気に包まれた。開幕5試合未勝利のチームを見てファンは降格を恐れ、この時点で4位と欧州タイトル獲得を予想する者はほとんどいなかった。
しかし、元CEOポール・フォークナーがウナイ・エメリを「天才」と呼んだのは正しかった。エメリはリヴァプールに勝利してCL復帰を決め、EL決勝でも圧巻のパフォーマンスを示した。
フォークナーはBBCに「彼は監督として信じられないほど素晴らしい仕事をした」と語った。 「スティーブン・ジェラード体制では苦戦していたが、彼はチームを一変させた。多くの主力選手が残り、補強は限定的だったにもかかわらず、彼はどうやってチームを一つにし、安定した結果を出しているのか。それは驚くべきことだ」
かつてアーセナルで容赦なく嘲笑された男は、今やヴィラで生ける伝説となった。
ピエール・セージは先週、新監督を探している複数クラブから接触があったと明かしたが、驚くべきことではない。47歳の彼がランスで成し遂げた功績は並外れている。
昨季8位のチームが今季何ができるか、開幕前は誰にも分からなかった。ニール・エル・アイナウィ、アンディ・ディウフ、ファクンド・メディナと主力が3人も抜けていたからだ。当初の目標はあくまで降格回避だった。
しかし、レンズではすぐに何か特別なことが起きていることが明らかになった。セージはフロリアン・トーヴァンやオドソンヌ・エドゥアールといった新戦力をチームに融合させ、マラン・サールらから最高のパフォーマンスを引き出した。
あらゆる予想に反し、ランスはPSGと優勝を争った。もしリーグ・アンがPSGのCL準々決勝日程を理由に首位決戦を延期しなければ、ランスが首位で終えていた可能性もある。
結果として2位でCL権を獲得し、クープ・ドゥ・フランスでもニースを3-1で下して初優勝。セージは「素晴らしいシーズンの集大成」と語り、近い将来、より大きなクラブへステップアップする可能性もある。
3月、リヴァプールのオーナーであるフェンウェイ・スポーツ・グループが他クラブ買収を断念したと報じられた。理由は不明だが、複数クラブ所有（MCO）が他の投資家でうまくいっていない現状と無関係ではないだろう。
シティ・フットボール・グループが保有するジローナは、ミシェル監督率いるチームがチャンピオンズリーグを戦ったわずか16か月後にラ・リーガから降格した。
ジローナはマンチェスター・シティの育成拠点として機能していたが、降格によりトップチーム経験の機会が失われた。この事態は、MCOの恩恵に疑問を抱くカタルーニャのサポーターにとって大きな打撃だ。
一方、マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーであるジム・ラトクリフ卿は、ニース売却に躍起だ。しかしアリアンツ・リヴィエラに漂う悪質な雰囲気を考えれば、容易ではない。 12月には選手に暴行したファンがおり、最終戦もINEOS関係者は出席を回避。メッツ戦は0-0で終了し、ニースは昇降格プレーオフへ進んだ。試合後、ウルトラスがピッチに乱入し、INEOSの判断は正しかった。
4月には、ブルーコ傘下のストラスブールとチェルシーのサポーターがスタンフォード・ブリッジに集まり、共同で抗議行動を行った。
この国境を越えた行進を主催したデビッド・クック氏は「異なる2つの国のサポーターが変化を求めて共に行進するのはサッカー史の画期的な瞬間だ」と語った。その言葉が正しかったと証明されることを祈るばかりだ。
今季バイエルンを2冠に導いたコンパニ率いるケイン、ディアス、オリセの3トップ。サッカー史に名を残す攻撃トリオとされるには、3人でチャンピオンズリーグ制覇がまだ必要だ。
それでも彼らに足りないのは欧州制覇だけだ。攻撃力に関してはすでにすべてを備えている。ディアスは大舞台で結果を出す。オリゼは軽々と相手を抜き去る。そして、現代にこれほど完成された「No.9」はいない。
3人は今季ブンデスリーガで合計104ゴールに関与し、新記録を樹立。この実績を武器に、バロンドールを狙いながらワールドカップに挑む。
3人の総得点は109に及び、1シーズンでこの数字を超えたのは15-16シーズンのバルセロナ（メッシ、スアレス、ネイマール）だけだ。性格はそれぞれ異なるが、イングランド、コロンビア、フランスの3人は互いを補完し合う。
バイエルンのレジェンド、ロタール・マテウスは彼らを「スイス製時計」に例えた。一つの歯車が次の歯車に完璧にはまり、個々が連携することで高品質な芸術作品が完成する、と。
マルセイユはかねてより世界屈指の混沌クラブとされてきたが、今シーズンはさらに波乱万丈だ。
リーグ・アン開幕のレンヌ戦前、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームはパリ・サンジェルマンと優勝を争うとの期待もあった。 しかしロアジョン・パークで0-1と敗れるとロッカールームは混乱。アドリアン・ラビオとジョナサン・ロウが乱闘し、デ・ゼルビ監督は「酒場の喧嘩」と表現した。2人はその後放出された。
その後チームは回復の兆しを見せたが、安定には至らなかった。CLでクラブ・ブルージュに敗退したわずか1週間後、OMはパルク・デ・プランスでPSGに0-5と大敗。デ・ゼルビは「絶望の淵」と語った。
イタリア人は3日後に辞任。後任のハビブ・ベイェもヨーロッパリーグ出場権を確保したが、ロッカールームの不和が続き、退任が濃厚だ。
後任には複数の候補が浮上しているものの、混乱収拾と街が待ち望むチーム作りには、並外れたリーダーが不可欠だ。
ローマは冬の移籍市場でアストン・ヴィラからドニエル・マレンをレンタルで獲得。ジャンピエロ・ガスペリーニ監督は彼を「理想的な選手」と絶賛した。しかし、プレミアリーグで35試合7得点と結果が出なかったため、疑問の声もあった。だが、ガスペリーニの判断は正しかった。
セリエAで18試合14得点をマークし、1月加入選手のリーグ記録（12ゴール）を更新。得点王争いでもラウタロ・マルティネスに次ぐ2位に入った。
MFブライアン・クリスタンテはマレンを「新たな武器」と呼んだ。その言葉通り、マレンはローマを4位に導き、7年ぶりのCL出場権をもたらした。
欧州カップ戦出場権獲得により、レンタル契約に定められた2500万ユーロの買い取り義務が発動したが、この活躍ぶりからすれば破格の安さだ。
サッカーは展開が速い。アルネ・スロットはリヴァプールの初年度にプレミアリーグ制覇を達成したが、2年目で解任された。 本人は不服だろう。優勝の直後だったし、2025-26シーズンは怪我人が多く、モハメド・サラーの態度も良くなかったと主張するだろう。
それでも土曜の解任は驚きではなかった。むしろ遅すぎたとの声もある。チームは71年ぶりの連敗から回復できず、勝ち点を重ねても内容は依然として低調だった。シーズンが終わる前から、スロットが手詰まりなのは明白だった。
敗戦そのものは、内容が伴っていればファンも許容できたかもしれない。言い訳は山ほどあったが、状況を好転させる証拠は一度も示せなかった。結果としてファンと選手からの信頼を失い、クラブには2度目の優勝を導いた彼を解任する以外の選択肢は残されていなかった。
サッカーは、時に残酷なスポーツだ。
1月、クリスタル・パレスは主将マルク・ゲヒをマンチェスター・シティへ売却することで合意。その翌日、オリバー・グラスナー監督が辞任意向を表明した。
オーストリア人監督は「数カ月前に決断した」と説明したが、発表のタイミングはデリケートだった。当時マンチェスター・ユナイテッドが新監督を探しており、移籍市場が閉まる前に Glasner が去るのではないかとの懸念が広がった。
しかしグラスナーは契約満了まで残留し、マンチェスター・シティを破ってFAカップ制したわずか1年後、カンファレンスリーグでも優勝して退任した。
後任は未決定で、グラスナーの次なる舞台も限られている。
それでも、近い将来ビッグクラブが彼を招へいしなければ大きな驚きだ。無冠のチームを率いて成し遂げた成果は非凡であり、欧州の小さなクラブに希望を与える。
「パレスができたなら、どのチームも自分たちにもできると信じなければならない」と元イーグルスのストライカー、クリントン・モリソンはBBCラジオ5ライブで語った。「自分の生涯でこんな光景を目にするとは思わなかったし、彼がクリスタル・パレスにこれほどの影響を与えるとも思わなかった。だが、常に信じ続けなければならない。なぜなら、こうした瞬間こそが生きる意味だからだ」
2026年5月19日 - マンチェスター・シティのファンにとって、この10年で最も暗い日となった。ペップ・グアルディオラ監督の今シーズン限りでの退任報道を受け止めきれないまま、彼らはボーンマス戦で7度目のプレミアリーグ優勝の夢が消えるのを無力に見守るしかなかった。
来季契約が残っていたが、今夏退任するという決断は、大きな驚きではなかった。 シーズン終盤の行方に関わらず、彼の引退は既定路線とされていた。国内2冠は、輝かしい在任期間のしめくくりとしてふさわしく、彼が築いた最新チームがエティハドの黄金期を継承する可能性を示した。
さらに、精神的支柱ベルナルド・シルバも去る。ロドリが続けば打撃は大きい。ハーランドが名門の誘惑に耐えられるかも不明だ。
レアル・マドリードにCLで敗退したように、チームは不安定だ。 資金はあっても、グアルディオラこそ最高の資産だった。誰もが共に働きたいと望む天才だ。後任のエンツォ・マレスカには、そのオーラも実績もない。1ヶ月前、ロンドン北部の街で囁かれた「パニック」は、今やマンチェスターの青い半球を包む不安へと移った。
レスター・シティが奇跡のプレミアリーグ制覇から10年。今度はスイスで、サッカーの童話が生まれた。
FCトゥーンは7年前消滅の危機に瀕し、2019-20シーズンに2部へ降格。人口約4万5000人の小さな町を本拠地とするこのチームは昨夏トップリーグに復帰したが、今シーズンの目標はただ「残留」することだった。
しかし、元スイス代表FWマウロ・ルストリーネッリ監督の卓越した采配で、クラブ創設128年目で初優勝。この驚きの快挙に、敗れたライバルさえも祝福した。
「だからこそ僕たちはサッカーを愛している。サッカーには独自のルールがあり、こうした物語は世界中に広がる。スイスのサッカー界全体がトゥーンを祝福している」と、ヤング・ボーイズのウイング、クリスティアン・ファスナハトは古巣の優勝後、BBCスポーツに語った。
ルイス・エンリケ率いるPSGがチャンピオンズリーグ2連覇を達成。直後、彼は来季も残留し、夏に補強すると語った。
ポジション争いの激しさは成功の要だが、レアル・マドリード以来となるCL3連覇を狙うPSGにとって、ルイス・エンリケの存在は不可欠だ。
ナセル・アル・ケライフィ会長もTNTスポーツに「彼はパリに残る」と確信を語った。
アル・ケラフィ会長は「すべてはプロジェクト次第だ。ルイス・エンリケは最高のリーダーであり、世界最高の監督だ」と語った。
この意見に反対する人は少ないだろう。つまり、PSGが欧州王者の座を守り抜く可能性は十分にある。彼らはCL優勝チームとして史上3番目に若く、アカデミー出身の若手も台頭している。ルイス・エンリケの補強が実現すれば、来季も無敵のチームになるかもしれない。