2025-26年欧州シーズンの勝者と敗者：PSGのチャンピオンズリーグ連覇、バイエルン・ミュンヘンの豪快な3トップ、アルネ・スロット監督の苦境、混乱に陥ったレアル・マドリード

ミケル・アルテタ監督はチャンピオンズリーグ決勝後、「痛み」を感じたと明かした。アーセナルはPK戦目前でPSGを追い詰めたが、ブダペストでの敗北から回復するには時間がかかると語った。

しかしその痛みはすぐに誇りに変わるだろう。それは選手だけではない。アルテタもまた、この9か月間の努力を誇りに思うはずだ。アーセナル監督にとって、今シーズンはまさに正念場だった。

5シーズン連続でタイトルを逃したあと、彼にはどうしてもトロフィーが必要だった。4月の不安な展開にもかかわらず、彼は2004年以来となるプレミアリーグ制覇を果たした。

ただし、その勝利は「美しいサッカー」とは程遠かった。アーセナルは時間稼ぎや大げさな演技、セットプレー頼みの得点など、いわば「醜い勝利」を体現した。 事実上優勝を決めたバーンリー戦でも1-0の辛勝。最下位から2番目の相手にCKからのヘディングで勝ち、終盤にはラヤとトロサールが痛がって時間を稼いだ。

ティエリ・アンリもアルテタの冷笑的なスタイルには疑問を呈したが、結果が全てだと語った。そして、アーセナルの長い無冠の時代は幕を閉じた。

過程は美しくなかったが、結果は確かなものだった。