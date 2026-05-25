2025-26年プレミアリーグの勝者と敗者：ミケル・アルテタとブルーノ・フェルナンデスが存在感を示した一方、リヴァプールとチェルシーの首脳陣には説明が求められる。

国の反対側では、リヴァプールのレジェンド、モハメド・サラーが9年間のアンフィールドでのキャリアに別れを告げた。同じ頃、マンチェスター・シティは、象徴的な監督ペップ・グアルディオラと温かく手を振った。
そして最大の感動はセルハースト・パークで生まれた。長年苦しんだアーセナルファンは、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を目撃した。
では、2025-26シーズンの真の勝者は誰か。GOALが徹底分析する。
国の反対側では、リヴァプールのレジェンド、モハメド・サラーが9年間のアンフィールドでのキャリアに別れを告げた。同じ頃、マンチェスター・シティは、象徴的な監督ペップ・グアルディオラと温かく手を振った。
そして最大の感動はセルハースト・パークで生まれた。長年苦しんだアーセナルファンは、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を目撃した。
では、2025-26シーズンの真の勝者は誰か。GOALが徹底分析する。
リヴァプールのタイトル防衛失敗には複数の要因があるが、セットプレー対応の不足は特に大きかった。アーネ・スロット監督も最終戦を前に「この1年でサッカーは大きく変わり、リヴァプールは適応できずに代償を払った」と嘆いた。
スロット体制下でリヴァプールは専門コーチを招聘せず、昨年9月にアーロン・ブリッグスを昇格させただけだった。結果は出ず、彼は12月に退任。もともと「個人指導コーチ」だった彼には同情の声も上がった。
2025-26シーズンは、強力なセットプレー専門コーチが不可欠だと示した。コーナーキック、フリーキック、スローインの重要性はかつてないほど高まっている。イングランドのトップ4リーグでは、セットプレーで最も得点を挙げたチームがすべて優勝した。
来季タイトルを取り戻すには、リヴァプールは今夏、ニコラス・ジョヴェールやオースティン・マクフィーのような専門コーチを採用する必要がある。
スロットは今もリヴァプールの監督だ。その一点だけで「勝者」と呼べるかもしれない。プレミアリーグ史上最悪なタイトル防衛の一つを経験しながら、オランダ人監督はシーズンを乗り切った。モハメド・サラーが戦術やロッカールームの雰囲気を公然と批判しても、彼は辞めなかった。
それでもクラブ上層部はスロットを支持。しかし5月のアンフィールドでのチェルシー戦引き分け後、ファンは1年前に史上最多タイ20度目のリーグ制覇をもたらした彼への信頼を失った。マンチェスター・シティへの屈辱的FAカップ敗戦中、ファンは早くもシャビ・アロンソの名を叫んでいた。
ファンはスロットの言い訳、守備の不安定さ、機能しない中盤、得点力不足に何も手を打たない現状にうんざりしていた。結果としてチームは苦難の末、CL出場権を確保しただけだった。
とはいえ、ファンが不満を向けしているのはスロットだけではない。彼らは、チームの急激な衰退が彼一人に原因があるわけではないと理解している。
4億5000万ポンドを投じた夏の補強が失敗し、チームを弱体化させた責任は、フェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）のサッカー部門CEOマイケル・エドワーズとスポーツディレクターのリチャード・ヒューズにある。 昨夏加入した10人のうち、成功と呼べるのはヒューゴ・エキティケだけだが、4月にアキレス腱を断裂し先行きは不透明だ。
1億ポンドのフロリアン・ヴィルツは才能の片りんを見せたものの期待外れで、ジョルジ・ママルダシュヴィリはアリソン・ベッカーやカオイミン・ケレハーに及ばず、ジェレミー・フリンポンはコンディションを維持できず、英国人最高移籍金記録のアレクサンダー・イサクも期待外れだ。
来季の開幕はスロット、エドワーズ、ヒューズにとって正念場だ。3人の契約は2027年までだが、現時点で契約延長を望む声はほとんどない。
1月5日、ルベン・アモリムはマンチェスター・ユナイテッドの監督を解任された。その時点ですでに状況は厳しかった。しかしその後6か月間、同じメンバーでマイケル・キャリックが率いたチームは好結果を残した。結果として、かつては輝かしい評判を誇ったこのポルトガル人監督の名は笑いものになってしまった。
欧州大会の負担がなかったにもかかわらず、解任時のユナイテッドは6位。キャリックの率いた後半戦では3位でフィニッシュし、後半の獲得ポイントは全監督中トップだった。
しかもキャリックがやったのは、3バックを廃止し、ブルーノ・フェルナンデスを9番の背後に置くなど、極めて当たり前の修正だけだった。頑固なアモリムが拒んだその変更が、チームを蘇らせた。
アモリムはまだ41歳であり、スポルティングCPでの実績は評価されるべきだ。それでもイングランドでの彼の記憶として長く残るのは、昨年8月のカラバオカップグリムズビー戦で、戦術ボードの前をオロオロと動きながら指を動かす姿だろう。
「シーズン最優秀選手は必ず優勝チームから選ぶべき」という意見がある。しかし、これはナンセンスだ。サッカーはチームスポーツだが、これは個人賞であり、リーグ最高の選手が必ずしも最強のチームに所属しているとは限らない。
今年は好例で、優勝したアーセナルのデビッド・ラヤ、デクラン・ライス、ガブリエル・マガリャエスは皆活躍したが、真のMVPはマンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスだ。彼は必ずしも好かれるタイプではないが、チームにとってこれほど重要な選手はリーグにいない。
アシスト記録を更新した彼がいなければ、マンチェスター・ユナイテッドの3位も危うかった。過去5年間、世界屈指の創造性と勤勉さを示す10番ながら正当な評価を得てこなかった彼への、当然の報いである。
シーズン終盤、スタンフォード・ブリッジには慎重な楽観ムードが漂う。批判を受けていたチェルシーのオーナーグループ「ブルーコ」は、若手だけでなく実績ある選手も獲得する方針に転換した。この遅れた戦略変更が、今夏リアム・ローゼニオールの後任としてシャビ・アロンソを正式監督に招聘できた要因だ。 さらに、欧州カップ戦不出場が逆に好影響をもたらす可能性もある。プレミアリーグの試合にほぼ毎回1週間の準備期間を確保できるためだ。
とはいえ、2025-26シーズンのプレミアリーグでチェルシーが惨敗した事実は隠せない。
前季はクラブワールドカップ制覇で優勝候補と目されたが、エンツォ・マレスカが反旗を翻したとして解任され、「組織の忠実な一員」ローゼニオールに交代した時点で争奪戦から脱落していた。
予想通り、元ストラスブール監督はマレスカに忠誠心を抱くロッカールームをLinkedIn調の言葉で掌握できず、5試合連続無得点でトップ5入りを逃したことで、わずか4カ月余りで5年半の契約を解除された。
CL出場権を逃したことで、クラブの財政はさらに厳格な監視下に置かれた。FAカップ決勝に進出したものの、暫定監督カルム・マクファーレンのチームはサポーターの士気を高められなかった。中には「ブルーコは出て行け！本来のチェルシーを取り戻せ」と書かれた横断幕を掲げてウェンブリー・ウェイを歩くファンもいた。
この願いが叶う可能性は現時点では低いものの、アロンソ体制の滑り出しが思わしくなければ、トッド・ボーリー率いる経営陣への圧力はさらに高まる。チェルシーは「世界王者」でも、そのオーナーたちが現代サッカー界で最も無能だという見方は強まっている。
シーズン途中で解任され、無職だった監督を「勝者」に選ぶのは奇妙に映るかもしれない。だがエンツォ・マレスカにとって、この半年間は驚くほど順調だった。
12月のエバートン戦で平凡な勝利を収めた後、クラブを批判して解任されたのは奇妙に見えた。しかし、彼は自分が何をしているか理解していた。スタンフォード・ブリッジの職を自ら手放したのは、すでにエティハド・スタジアムでの新ポストが内定していたからだ。
グアルディオラとの縁以外で適性を疑問視する声もあるが、チェルシー退任後、彼の評価はむしろ高まっている。
後半戦、後任のローゼニオ率いるチェルシーは崩壊。クラブW杯決勝でPSGを破った立役者マレスカの解任に、フェルナンデスやククレラも公に落胆を示した。
つまり、スタンフォード・ブリッジの混乱から解雇されたのは、彼にとって最善の転機だった。今は運営が安定したクラブで仕事をしている。
10月18日の臨時会見で、アンジェ・ポステコグルーは監督としての去就が取り沙汰される中、自身のキャリアを熱く弁護。シティ・グラウンドでの「物語」も、これまで通り「私がトロフィーを掲げて終わる」と断言した。
しかし翌日、ホームでチェルシーに0-3で敗れたわずか18分後、彼は解任された。在任39日はプレミアリーグ最短記録だが、彼には不当な扱いを受けたと感じる理由がある。
8試合で1勝もできず、スウォンジー・シティとのカラバオ・カップ戦など6敗を喫していた。
彼は人柄も良く、冒険的なサッカー哲学も評価されるが、フォレストでの歴史的低迷は、トッテナム解任後にプレミアリーグの監督に就けたのは「運が良かっただけの失敗した監督」という世間の見方を変えなかった。
アーセナルのミケル・アルテタにとって、今シーズンは正念場だった。5シーズン連続無冠のスペイン人監督は、タイトル獲得が絶対課題だった。不安な4月を過ごしながらも、ガナーズを2004年以来のプレミアリーグ制覇へ導いた。
ただし、その勝利は「美しいサッカー」とは程遠かった。時間稼ぎ、大げさな演技、セットプレー頼みの得点など、手段を選ばぬ「醜い勝利」だった。 優勝を決定づけたバーンリー戦でも、リーグ21位の相手にCKから1-0で辛勝。終盤にはラヤとトロサールが負傷を装った。
ティエリ・アンリもアルテタの冷笑的なスタイルには疑問を呈したが、結果が全てだと語った。現在、アーセナルはプレミアリーグとチャンピオンズリーグの2冠目前にある。
過程は美しくなかったが、成果は明白だ。
2026年5月19日 - マンチェスター・シティのファンにとって、この10年で最も暗い日となった。ペップ・グアルディオラ監督の今シーズン限りでの退任報道に衝撃を受ける中、チームはボーンマス戦に敗れ、7度目のプレミアリーグ優勝の夢も消えた。
来季契約が残っていたものの、今夏退任するという彼の決断は、さほど驚きではなかった。 シーズン終盤の行方に関係なく、彼の引退は既定路線と噂されていた。国内2冠は、輝かしい在任期間のしめくくりとしてふさわしく、彼が築いた最新チームがエティハドの黄金期を引き継ぐ可能性を示した。
さらに、精神的支柱ベルナルド・シルバも去る。ロドリが続けば打撃は大きい。アーリング・ハーランドが名門の誘惑に耐えられるかも不明だ。
豊富な資金があっても、グアルディオラは替えの利かない資産だった。彼のオーラは唯一無二であり、1ヶ月前ロンドン北部で囁かれた混乱は、今やマンチェスターの青い半球に漂う不安へと移った。
昨年の今頃、アストン・ヴィラには大きな不安が漂っていた。チャンピオンズリーグ出場権を逃したことは、エズリ・コンサの言葉通り「選手たちにとって大きな痛手」だった。さらに、プレミアリーグの「利益と持続可能性に関する規則」で既に苦しんでいたクラブは、移籍予算がさらに削られる財政的打撃も受けた。
夏の補強は期待外れに終わり、ヴィラ・パーク周辺は低迷。開幕5試合未勝利でファンは降格を心配した。
当時、4位と30年ぶり欧州タイトル獲得など想像できるはずもなかった。しかし元CEOポール・フォークナーが「天才」と称したウナイ・エメリの指導の下、チームは驚異的に巻き返した。リヴァプールとの接戦を制しCL復帰を決め、EL決勝でも王者にふさわしいパフォーマンスを示した。
フォークナーはBBCに「彼は監督として信じられないほど素晴らしい」と語った。 「スティーブン・ジェラード体制で苦戦したチームを一変させ、既存戦力を生かしつつ補強でバランスを整えた。彼が集団をまとめ、安定した結果を出す手腕は驚異的だ」
かつてアーセナルで容赦なく嘲笑された男は、今やヴィラで生ける伝説となった。
ヨーロッパリーグでフライブルクに大勝したアストン・ヴィラ。ハーヴィー・エリオットはインスタグラムにこう投稿した。「契約した瞬間から運命だった。ヴィラ最高！ 俺も大きく貢献した。冗談はさておき、ファンの皆さん、ありがとう。存分に楽しんでくれ。」
誠実さと自虐が混じったこの投稿はエリオットらしいもので、彼への同情は深まるばかりだ。
昨夏リヴァプールを去り、出場機会を求めてヴィラへ移籍した彼にとって、これは飛躍のチャンスのはずだった。しかしクラブは、リーグ戦10試合に出場すると3500万ポンドの買い取り義務が発生する条項を回避するため、3月以降彼を1分も起用していない。
モンチ前スポーツディレクターが、エメリ監督の意向に反して獲得したとも噂されるが、エメリ監督はなぜエリオットがすぐに戦力外となったかを明かしていない。
エメリ監督は今月初め、「今になって理由を説明するのは難しい。あるいは簡単かもしれないが、今はそのタイミングではない」と語り、エリオットのプロ意識と人柄を称えた。「彼に申し訳ないという思いは毎日抱いている」
スペイン人監督の悔恨は立派だが、W杯代表を目ざしてヴィラに来たエリオットは1年を棒に振り、不確かな未来を抱えてアンフィールドへ戻る。それでも笑いを忘れない。それが彼の大きさだ。
今シーズンが示すように、チャンピオンシップは熾烈だ。プレミアリーグ昇格のため、クラブは巨費を投じて破綻のリスクを冒し、相手の練習を盗み見ることさえする。
しかし昇格してもすぐに降格するチームが多く、今シーズンも開幕前は「3チームが3年連続で降格する」と予想されていた。結果的に降格したのはバーンリーだけだった。
リーズは4月に苦境に陥ったが、オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦勝利など驚異的な無敗記録で残留を決めた。ダニエル・ファーケ監督は「死を待つ身」から一転、「名誉市民」候補となった。
レジス・ル・ブリス監督率いるサンダーランドも健闘した。昨夏に大型補強を行ったものの、元旦のマンチェスター・シティ戦で0-0の引き分けを演じ7位につけた時点でも、その順位でシーズンを終えると予想する者は少なかった。 最終2試合でエバートン（アウェイ）とチェルシー（ホーム）に連勝し、1973年以来のヨーロッパ大会出場権を得た。しかも、ウェンブリーでのチャンピオンシップ・プレーオフ制覇からわずか1年後の快挙だ。
ル・ブリス、ファーケ、両クラブの関係者は、昇格組でも生き残れるどころか大いに活躍できることを証明し、高い評価を受けた。
ニューカッスル・ユナイテッドは2024-25シーズン最終戦でチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。日曜日の時点ではカンファレンスリーグの出場権も危うかった。これはエディ・ハウ監督率いるチームが1年でいかに低迷したかを示している。
ただし、プレシーズンにアレクサンダー・イサクのゴールで計画が狂ったことを彼の責任にするのは難しい。また、イサクの代役を獲得できなかったのも彼のせいではない。
それでも、ニック・ウォルテメイドや、今季プレミア最悪の補強と言われるヨアン・ウィッサから力を引き出せず、アンソニー・エランガやジェイコブ・ラムジーも成長させられなかった。ファンは独創性に欠ける戦術と予測可能な交代に苛立ちを募らせる。
カラバオ・カップ決勝でリヴァプールを破り70年ぶりのタイトルをもたらした功績も、12位という最終順位の前では色あせ、監督の手腕に疑問の声が上がっている。
それでもCEOデビッド・ホプキンソンやスポーツディレクターのロス・ウィルソンからの信頼は維持しており、自身も続投の意思を示している。 アンソニー・ゴードン、サンドロ・トナリ、ブルーノ・ギマランイスが退団するとの報道もあり、今夏の補強が昨年より難航する可能性は高い。移籍市場が閉じる頃には、彼自身がこの職に留まりたいと考えているのか疑問だ。
チャンピオンズリーグ出場権を獲得しても、トップ選手をタインサイドに呼ぶのは難しかった。欧州大会出場が見込めない今、その難しさは想像に難くない。サウジアラビアのオーナーがスポーツ部門への投資を縮小するとの噂もある。
ヌノ・エスピリト・サント監督にとって、これほど最悪なシーズンはまれだ。昨年ノッティンガム・フォレストを欧州カップ戦出場に導いたものの、2025-26シーズン開幕からわずか3試合で解任された。原因は、クラブオーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏と、元アーセナルSDエドゥを移籍業務担当者に据える決定を巡って対立したことだ。
しかし、ヌノの無職期間は短かった。9月27日、ウェストハムでグラハム・ポッターの後任として就任し、降格圏脱出を任された。チームが残留の可能性を示したのは4月になってからで、3月の代表戦中断後に9ポイント中7ポイントを獲得しただけだった。 しかしチームが再び勝ったのは最終節で、その時点でトッテナムに逆転されたため、リーズ戦の3-0の勝利も意味を失った。
降格はクラブの無能なオーナーへの罰とも見えたが、ヌノには同情の余地があった。終盤は判定運にも恵まれず、EL準決勝を控えたヴィラ戦でエメリが控えメンバー起用したことでスパーズに勝ち点3を献上した。
2011年のブラックプール、バーミンガム以来、39ポイントで降格したチームはなかった。ヌノには8か月あったが、残留できなかった。降格が確定した後、彼は「成長したが、十分ではなかった」と語った。
現代のサッカーは金が支配する。資金力のあるクラブがタイトルをほぼ独占している。それでも、予算の少ないチームがビッグクラブを倒す可能性は残っている。今シーズン、ブレントフォード、ブライトン、ボーンマスは給与総額で下位5位以内ながらプレミアリーグの上位半分に入った。非常にスリリングな展開だった。
特にブレントフォード（20位）は、トーマス・フランク前監督のトッテナム移籍で苦戦が予想された。後任キース・アンドリュース監督は「解任候補筆頭」と見なされていた。 しかしクラブの基盤は堅く、アンドリューズは2月に解任されたフランクより長く采配を振るい、9位という同じ最高順位に導いた。
ブライトンは運営面で定評があり、ファビアン・フルツェラー監督の下でカンファレンスリーグ出場権を獲得した。来季の優勝も十分に狙える。
ボーンマスのアンドニ・イラオラも才能を示したが、6位の快挙はスタッフや選手だけでなくクラブ全員の努力の成果だ。
イラオラ監督の退任後も、ボーンマスがプレミアリーグで競争力を保てると楽観視される。なぜなら、彼らはブレントフォードやブライトンと共に、多くのエリートクラブが「金より分別」を欠いていることを証明したからだ。
スパーズは日曜日に降格を免れたが、祝う気分ではない。DFファン・デ・ヴェンはBBCスポーツに「2年連続17位は受け入れられない。良い選手がいるのに最終節まで残ったのは恥ずべきだ」と語った。
3月31日に就任したロベルト・デ・ゼルビ監督の手腕には光明がある。だが彼は要求が高く、移籍市場でクラブの対応が不十分であればためらわず不満を表明する。いま彼が率いるのは、衝撃的な判断と混乱の代名詞となったチームなのだ（詳細は「イゴール・トゥドール」で検索を！）。
日曜のトッテナム・ホットスパー・スタジアムでは安堵が漂ったが、一枚の横断幕がファンの不満を代弁した。「成功を約束し、失敗をもたらした。ENICは出て行け！」。