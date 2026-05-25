2025-26年プレミアリーグの勝者と敗者：ミケル・アルテタとブルーノ・フェルナンデスが存在感を示した一方、リヴァプールとチェルシーの首脳陣には説明が求められる。

スロットは今もリヴァプールの監督だ。その一点だけで「勝者」と呼べるかもしれない。プレミアリーグ史上最悪なタイトル防衛の一つを経験しながら、オランダ人監督はシーズンを乗り切った。モハメド・サラーが戦術やロッカールームの雰囲気を公然と批判しても、彼は辞めなかった。

それでもクラブ上層部はスロットを支持。しかし5月のアンフィールドでのチェルシー戦引き分け後、ファンは1年前に史上最多タイ20度目のリーグ制覇をもたらした彼への信頼を失った。マンチェスター・シティへの屈辱的FAカップ敗戦中、ファンは早くもシャビ・アロンソの名を叫んでいた。

ファンはスロットの言い訳、守備の不安定さ、機能しない中盤、得点力不足に何も手を打たない現状にうんざりしていた。結果としてチームは苦難の末、CL出場権を確保しただけだった。

とはいえ、ファンが不満を向けしているのはスロットだけではない。彼らは、チームの急激な衰退が彼一人に原因があるわけではないと理解している。

4億5000万ポンドを投じた夏の補強が失敗し、チームを弱体化させた責任は、フェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）のサッカー部門CEOマイケル・エドワーズとスポーツディレクターのリチャード・ヒューズにある。 昨夏加入した10人のうち、成功と呼べるのはヒューゴ・エキティケだけだが、4月にアキレス腱を断裂し先行きは不透明だ。

1億ポンドのフロリアン・ヴィルツは才能の片りんを見せたものの期待外れで、ジョルジ・ママルダシュヴィリはアリソン・ベッカーやカオイミン・ケレハーに及ばず、ジェレミー・フリンポンはコンディションを維持できず、英国人最高移籍金記録のアレクサンダー・イサクも期待外れだ。

来季の開幕はスロット、エドワーズ、ヒューズにとって正念場だ。3人の契約は2027年までだが、現時点で契約延長を望む声はほとんどない。