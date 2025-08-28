準決勝進出チームが決まり、2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグは終盤へ。ドイツ勢はバイエルン・ミュンヘンだけが残った。競技の魅力だけでなく賞金も重要だ。では、バイエルンはどの程度の賞金を期待できるのか？
SPOXがこの記事で詳しく解説します。
準決勝進出チームが決まり、2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグは終盤へ。ドイツ勢はバイエルン・ミュンヘンだけが残った。競技の魅力だけでなく賞金も重要だ。では、バイエルンはどの程度の賞金を期待できるのか？
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バイエルン・ミュンヘンの今季CL収入は、出場料やUEFA賞金など合計8340万ユーロに到達。決勝に進めば1850万ユーロ、優勝すればさらに650万ユーロが加算される。
さらにシーズン終了時にはクラブ係数と旧マーケットプールに基づく「バリューボーナス」も支払われ、最大4000万ユーロの「バリュー・ポット」とホームゲームのチケット収入約3000万ユーロが上乗せされる。
すでに総収入は1億ユーロを優に超え、最大で1億5000万ユーロに達する見込みで、クラブ史上最高額を更新する。
|賞金の種類
|割合
|総額
|詳細
|スタート賞金
|27.5%
|総額6億7,000万ユーロ
|36チームはそれぞれ1,862万ユーロを受け取る（前払い1,787万ユーロ＋残額75万ユーロ）。
|成績・勝ち上がり賞金
|37.5%
|9億1400万ユーロ
|勝利：1試合につき210万ユーロ、引き分け：1試合につき70万ユーロ。配分されなかった金額は最終順位に応じて比例配分される。
|「バリュー」プール
|35%
|8億5300万ユーロ
|市場シェアとUEFA実績に応じて配分（欧州73％、非欧州27％）。
出場賞と成績賞に加え、各チームにはランキング賞が支給される：
賞金総額は1口27万5,000ユーロ×666口で、上位8チームが最多口数、下位チームが最少口数を受け取ります。
ノックアウトステージに進むと賞金が増額されます：
UEFAスーパーカップの賞金も支給されます。参加チームには400万ユーロ、優勝チームにはさらに100万ユーロが加算されます。
|日付
|ホームチーム
|アウェイチーム
|第1戦または第2戦
|4月28日
|PSG
|FCバイエルン
|第1戦
|4月29日
|アトレティコ
|アーセナル
|第1戦
|5月5日
|アーセナル
|アトレティコ
|第2戦
|5月6日
|FCバイエルン
|PSG
|第2戦
|協会
|国
|アーセナルFC
|イングランド
|チェルシーFC
|イングランド
|リヴァプールFC
|イングランド
|マンチェスター・シティ
|イングランド
|ニューカッスル・ユナイテッドFC
|イングランド
|トッテナム・ホットスパー
|イングランド
|アトレティコ・マドリード
|スペイン
|アスレティック・クラブ
|スペイン
|FCバルセロナ
|スペイン
|レアル・マドリード
|スペイン
|ビジャレアルCF
|スペイン
|ボルシア・ドルトムント
|ドイツ
|FCバイエルン・ミュンヘン
|ドイツ
|アイントラハト・フランクフルト
|ドイツ
|バイエル04レバークーゼン
|ドイツ
|アタランタBC
|イタリア
|FCインテルナツィオナーレ・ミラノ
|イタリア
|ユヴェントス
|イタリア
|SSCナポリ
|イタリア
|ASモナコ
|フランス
|オリンピック・ド・マルセイユ
|フランス
|パリ・サンジェルマン
|フランス
|SLベンフィカ
|ポルトガル
|スポルティング・クラブ・デ・ポルトガル
|ポルトガル
|クラブ・ブルッヘ
|ベルギー
|R. ユニオン・サン＝ジロワーズ
|ベルギー
|AFCアヤックス
|オランダ
|PSVアイントホーフェン
|オランダ
|FKボーデ・グリムト
|ノルウェー
|F.C.コペンハーゲン
|デンマーク
|ガラタサライ
|トルコ
|カラバグFK
|アゼルバイジャン
|SKスラヴィア・プラハ
|チェコ
|パフォスFC
|キプロス
|FCカイラト・アルマトイ
|カザフスタン