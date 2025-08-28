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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
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翻訳者：

2025/26シーズン チャンピオンズリーグの賞金とボーナス。バイエルン・ミュンヘンが現在までに獲得した金額。

チャンピオンズ リーグ
バイエルン
フランクフルト
ボルシア・ドルトムント
レヴァークーゼン

バイエルンがCL準決勝に進出。総賞金と報奨金はいくらなのか？SPOXが回答。

準決勝進出チームが決まり、2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグは終盤へ。ドイツ勢はバイエルン・ミュンヘンだけが残った。競技の魅力だけでなく賞金も重要だ。では、バイエルンはどの程度の賞金を期待できるのか？

SPOXがこの記事で詳しく解説します。

  • 2025/26シーズン チャンピオンズリーグの賞金とボーナス。バイエルン・ミュンヘンが現在までに獲得した金額。

    バイエルン・ミュンヘンの今季CL収入は、出場料やUEFA賞金など合計8340万ユーロに到達。決勝に進めば1850万ユーロ、優勝すればさらに650万ユーロが加算される。

    さらにシーズン終了時にはクラブ係数と旧マーケットプールに基づく「バリューボーナス」も支払われ、最大4000万ユーロの「バリュー・ポット」とホームゲームのチケット収入約3000万ユーロが上乗せされる。

    すでに総収入は1億ユーロを優に超え、最大で1億5000万ユーロに達する見込みで、クラブ史上最高額を更新する。 

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  • 2025/26シーズンチャンピオンズリーグのFCバイエルン・ミュンヘンの賞金とボーナス。FCBの累計獲得額と大会別賞金総額。

    • リーグ戦の収益配分：
    賞金の種類割合総額詳細
    スタート賞金27.5%総額6億7,000万ユーロ36チームはそれぞれ1,862万ユーロを受け取る（前払い1,787万ユーロ＋残額75万ユーロ）。
    成績・勝ち上がり賞金37.5%9億1400万ユーロ勝利：1試合につき210万ユーロ、引き分け：1試合につき70万ユーロ。配分されなかった金額は最終順位に応じて比例配分される。
    「バリュー」プール35%8億5300万ユーロ市場シェアとUEFA実績に応じて配分（欧州73％、非欧州27％）。

    出場賞と成績賞に加え、各チームにはランキング賞が支給される：

    • トップ8：各200万ユーロ
    • 9～16位：各100万ユーロ

    賞金総額は1口27万5,000ユーロ×666口で、上位8チームが最多口数、下位チームが最少口数を受け取ります。

    ノックアウトステージに進むと賞金が増額されます：

    • プレーオフ：100万ユーロ
    • ラウンド16：1,100万ユーロ
    • 準々決勝：1,250万ユーロ
    • 準決勝：1,500万ユーロ
    • 決勝：1,850万ユーロ
    • 優勝ボーナス：さらに650万ユーロ

    UEFAスーパーカップの賞金も支給されます。参加チームには400万ユーロ、優勝チームにはさらに100万ユーロが加算されます。

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    2025/26シーズンチャンピオンズリーグのFCバイエルン・ミュンヘンの賞金とボーナス。FCBの累計獲得額と準決勝の概要。

    日付ホームチームアウェイチーム第1戦または第2戦
    4月28日PSGFCバイエルン第1戦
    4月29日アトレティコアーセナル第1戦
    5月5日アーセナルアトレティコ第2戦
    5月6日FCバイエルンPSG第2戦
  • Real Madrid C.F. v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second LegGetty Images Sport

    2025/26シーズン チャンピオンズリーグ：全36チーム一覧

    協会
    アーセナルFCイングランド
    チェルシーFCイングランド
    リヴァプールFCイングランド
    マンチェスター・シティイングランド
    ニューカッスル・ユナイテッドFCイングランド
    トッテナム・ホットスパーイングランド
    アトレティコ・マドリードスペイン
    アスレティック・クラブスペイン
    FCバルセロナスペイン
    レアル・マドリード スペイン
    ビジャレアルCFスペイン
    ボルシア・ドルトムントドイツ
    FCバイエルン・ミュンヘンドイツ
    アイントラハト・フランクフルトドイツ
    バイエル04レバークーゼンドイツ
    アタランタBCイタリア
    FCインテルナツィオナーレ・ミラノイタリア
    ユヴェントスイタリア
    SSCナポリイタリア
    ASモナコフランス
    オリンピック・ド・マルセイユフランス
    パリ・サンジェルマンフランス
    SLベンフィカポルトガル
    スポルティング・クラブ・デ・ポルトガルポルトガル
    クラブ・ブルッヘベルギー
    R. ユニオン・サン＝ジロワーズベルギー
    AFCアヤックスオランダ
    PSVアイントホーフェンオランダ
    FKボーデ・グリムトノルウェー
    F.C.コペンハーゲンデンマーク
    ガラタサライ トルコ
    カラバグFKアゼルバイジャン
    SKスラヴィア・プラハチェコ
    パフォスFCキプロス
    FCカイラト・アルマトイカザフスタン