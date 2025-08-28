準決勝進出チームが決まり、2025/26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグは終盤へ。ドイツ勢はバイエルン・ミュンヘンだけが残った。競技の魅力だけでなく賞金も重要だ。では、バイエルンはどの程度の賞金を期待できるのか？

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