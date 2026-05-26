2025/26シーズンのアヤックス評価：ミカ・ゴッツが突出、1選手が「2」の評価

アヤックスにとって、これは一刻も早く忘れたいシーズンとなった。アムステルダムのチームは「VriendenLoterijエールディヴィジ」で5位に終わり、プレーオフを経て、かろうじて――あるいはかろうじて逃したとも言える――カンファレンスリーグ予選への出場権を獲得したに過ぎなかった。Voetbalzoneは、アヤックスの全選手に対し、2025/26シーズンの総合評価を付けた。

シーズン開始時はジョン・ハイティンガ監督が率いた。前任者フランチェスコ・ファリオリは2位に入りチャンピオンズリーグ出場を果たしたが、ハイティンガは結果を残せなかった。

しかしハイティンガ率いるチームはグループステージで1勝もできず、最終的にはフレッド・グリムが3試合を指揮したが勝ち点は6にとどまった。

リーグ戦でも低迷は続いた。昇格組テルスターとの開幕戦で早くも精彩を欠いた。11月にハイティンガ、3月にはグリムも解任。シーズン終盤はガルシアが指揮を執ったが、状況は改善せず。5位でシーズンを終え、好試合は片手で数えるほどだった。

公式戦に出場した選手ほぼ全員が1〜10の評価を受けた。マヘル・カリゾ、オレクサンドル・ジンチェンコ、富安健洋（冬季加入）と数名の若手は出場機会少なく評価対象外となった。