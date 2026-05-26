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Bart DHanis

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2025/26シーズンのアヤックス評価：ミカ・ゴッツが突出、1選手が「2」の評価

特集＆コラム
アヤックス

アヤックスにとって、これは一刻も早く忘れたいシーズンとなった。アムステルダムのチームは「VriendenLoterijエールディヴィジ」で5位に終わり、プレーオフを経て、かろうじて――あるいはかろうじて逃したとも言える――カンファレンスリーグ予選への出場権を獲得したに過ぎなかった。Voetbalzoneは、アヤックスの全選手に対し、2025/26シーズンの総合評価を付けた。

シーズン開始時はジョン・ハイティンガ監督が率いた。前任者フランチェスコ・ファリオリは2位に入りチャンピオンズリーグ出場を果たしたが、ハイティンガは結果を残せなかった。

しかしハイティンガ率いるチームはグループステージで1勝もできず、最終的にはフレッド・グリムが3試合を指揮したが勝ち点は6にとどまった。

リーグ戦でも低迷は続いた。昇格組テルスターとの開幕戦で早くも精彩を欠いた。11月にハイティンガ、3月にはグリムも解任。シーズン終盤はガルシアが指揮を執ったが、状況は改善せず。5位でシーズンを終え、好試合は片手で数えるほどだった。

公式戦に出場した選手ほぼ全員が1〜10の評価を受けた。マヘル・カリゾ、オレクサンドル・ジンチェンコ、富安健洋（冬季加入）と数名の若手は出場機会少なく評価対象外となった。

  • ジェームズ・マッコンネル - 2/10

    ジョーダン・ヘンダーソンの退団が発表され、アヤックスは守備の要となる「6番」の補強が必要だった。だが、その経験豊富な選手は加入せず、代わりにリヴァプールからアレックス・クロース・マコーネルをレンタルした。ハイティンガ監督はアンフィールド時代からマコーネルを知り、アムステルダムへ招へいした。しかし、彼のレンタル期間は成功せず、7試合で終了した。 6か月間で7試合に出場したものの、レンタル期間は早期に終了した。

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  • ラウル・モロ - 3/10

    アレックス・クロースが期待を込めて迎えたモロだったが、成功には至らなかった。スペイン人選手はオランダの環境に適せず、ホームシックにも悩んだ。アヤックスでは21試合に出場し、2アシストと1得点を記録。移籍金は1100万ユーロと高く、評価は3点にとどまる。

  • オーウェン・ワインダル - 3/10

    ウィンドールは4年前にアヤックスに加入したが、一度も確かな実績を残せなかった。ハイティンガ監督は彼に先発のチャンスを与えた。しかし今シーズン、彼が好パフォーマンスを示した試合はない。オスカル・ガルシア監督就任後は、試合の登録メンバーから外れている。

  • Ko Itakura Ajax 09302025(C)Getty Images

    伊倉 浩 - 4/10

    この日本人選手は昨夏、大きな期待を受けて加入。ゴー・アヘッド・イーグルスとのデビュー戦では強い印象を残したが、その後が続かなかった。高額な移籍金と度重なる怪我もあり、評価は及第点に届かなかった。


  • Youri RegeerImago

    ユーリ・レゲール - 4/10

    レゲールはFCトゥウェンテから約500万ユーロでアヤックスに買い戻された。ハイティンガ監督の下、驚きの右サイドバックでシーズンをスタートしたが失敗。その後、中盤に移っても存在感を示せなかった。

  • オリバー・エドヴァーセン - 4/10

    エドヴァルセンがアヤックスで最高の選手でないことは本人も理解しているだろう。しかし今シーズンのパフォーマンスは極めて低かった。 エールディヴィジでは18試合で1ゴールも挙げられず、FCトゥウェンテ戦ではマッツ・ロッツをマークする役割を任されたが、左SBに突破を許しアシストを献上した。ただし、チャンピオンズリーグではゴールを決め、アヤックスのビジャレアル戦勝利（1-2）に貢献した。

  • ヨシップ・スタロ - 5/10

    ファリオリ監督の下でシーズンを終えたスタロは、アムステルダムでようやく居場所を見つけたように見えた。しかしそれは誤りだった。このクロアチア人選手は守備でミスを連発。それでも、彼のポジションを奪える選手がいなかったのだ。

  • Kian Fitz-JimImago

    キアン・フィッツ＝ジム - 5/10

    フィッツ＝ジムはヨハン・クライフ・アレナで多くのファンに愛されている。彼は文句を言わず全力でプレーするが、今シーズンは合格点に届く成果を残せなかった。

  • オスカー・グルーク - 5/10

    グルークは9ゴール7アシストを記録し、アヤックスに貢献した。だが視野を広げていれば、もっと数字を伸ばせたはずだ。守備貢献も少なく、そのためコーチ陣に起用を見送られることが多かった。


  • Steven BerghuisImago

    スティーブン・ベルフイス - 5/10

    ベルグヒースは周囲に優れた選手がいるとより良いプレーができるが、昨シーズンのアヤックスにはそんな選手がほとんどいなかった。彼は4ゴール2アシストにとどまり、シーズンの大半を怪我で欠場した。

  • Wout WeghorstIMAGO

    ウォウト・ヴェグホルスト - 5/10

    ヴェーホルストはシーズン序盤、3試合で3得点を挙げる好スタートを切った。しかしその後、足首の怪我で長期離脱し、最終的には8得点にとどまった。終盤は意気消沈した様子でプレーしていた。

  • ケネス・テイラー - 5/10

    「不遇」という言葉がぴったりだ。テイラーは昨夏移籍できなかったことを悔やんでおり、昨シーズン、チームの主力の一人として活躍した時のレベルには戻れなかった。しかし、イタリアでは、ラツィオでの最初の半年間について非常に満足している。

  • Maarten PaesImago

    マーテン・パエス - 5.5/10

    パエスは控えGKとして加入したが、ヴィテズスラフ・ヤロスの前十字靭帯損傷によりすぐに正GKに昇格。いくつかの見事なセーブを見せ、ミスはなかった。ただしキックオフやクロスパスはアムステルダムのファンから評価されていない。 それでもプレーオフ決勝ではFCユトレヒトとのPK戦で2本を阻止し、及第点を得た。

  • ダヴィ・クラッセン - 5.5/10

    6ゴール2アシストと数字は控えめながら、クラッセンは辛うじて及第点。スタメンの座も度々奪われた。 それでもプレーオフではFCフローニンゲン戦とFCユトレヒト戦で2得点を挙げ、重要な役割を果たした。さらに「ミスター1-0」の異名通り、「デ・クラシカー」でも鮮やかな先制点を奪った。


  • ヴィテスラフ・ヤロス - 6/10

    ヤロス・チェフはリヴァプールからレンタル移籍で加入。大きなミスはなかったが、派手なセーブもなかった。25試合目で前十字靭帯を傷め、シーズンを終えた。

  • アーロン・ボウマン - 6/10

    テルスターとの初戦（2-0）は凡戦だった。ミラン・ゾンネフェルトの決定力がもう少し高ければ、アヤックスは負けていたかもしれない。今シーズン彼はアヤックスで13試合に出場し、18歳ながらビジャレアル、フローニンゲン、ユトレヒト戦で好パフォーマンスを示した。

  • アントン・ガエイ - 6/10

    ガエイはアムステルダムで最高の右サイドバックではないが、今シーズンもアムステルダム・ユナイテッドで貴重な存在だった。35試合に出場し、5アシスト3得点を記録。怪我なくシーズンを過ごし、疲れを知らないディフェンダーとして活躍した。

  • ラヤン・ブニダ - 6/10

    ブニダはエールディヴィジ22試合で1得点5アシストを記録。しかしオスカル・ガルシア監督は経験豊富な選手を起用するため、彼は最近ほとんど出場していない。それでも合格点の印象を残した。

  • Kasper DolbergImago

    カスパー・ドルベルグ - 6/10

    ドルベルグは1000万ユーロでアムステルダムに復帰。復帰後5得点のみだが、ベンチスタートが多く出場時間も限られていた。得点こそなかったものの、アヤックスの攻撃陣では貴重な戦力だった。

  • Jorthy MokioImago

    ジョーシー・モキオ - 6.5/10

    モキオはシーズン序盤苦戦したが、契約延長後に調子を回復。私生活のトラブルが解決すると「得点感覚」も戻った。クラシコとプレーオフのフローニンゲン戦での得点、さらに18歳という年齢を考慮すると、十分に合格点だ。

  • Sean SteurImago

    ショーン・ステュール - 6.5/10

    アヤックスはステールで多くの喜びを得るだろう。精力的なMFはデ・クープで得点し、デビューシーズンを好成績で終えた。

  • AFC Ajax v Eintracht Frankfurt - UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    ルーカス・ローザ - 7/10

    このブラジル人DFは左右両方のサイドでプレーできる。激しいタックルと粘り強さで、アムステルダムでファンに人気だ。PSV戦2試合（どちらも2-2の引き分け）での活躍もあり、高い評価を得ている。

  • ユーリ・バース - 7.5/10

    バアスは今シーズン、アヤックスの数少ない明るい材料だった。彼は昨季のレベルを維持した数少ない選手の一人で、ボールを持ったときのプレーがチームに欠かせなかった。さらに今季は4得点を挙げている。

  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    ミカ・ゴッツ - 9/10

    ゴッツがいなければ、アヤックスは12位に終わっていただろう。ベルギー人FWは攻撃のたびにチームメイトからパスを要求され、それも当然だ。今季17得点15アシストでエールディヴィジMVPに輝いた。シーズン終盤のNAC戦とPSV戦での得点は、今季のハイライトだ。