ギリシャ出身の23歳攻撃選手は、昨夏シュトゥットガルト移籍目前で騒動により移籍が頓挫した。
Getty Images Sport
翻訳者：
2025年、思わぬ騒動で決まりかけていた移籍が頓挫。VfBシュトゥットガルトは、かつて狙った選手を巡る争奪戦に再び加わるのか？
『ビルト』紙によると、PAOKは再びコンスタンテリアスをVfBに打診した。今回は売却の意向があるという。しかし移籍金約2000万ユーロはシュトゥットガルトには高すぎる。VfBスポーツ部門も現時点では新攻撃陣の補強は必要としていない。ただし夏に選手離脱があれば状況は変わる可能性がある。
PAOKのオーナー、イヴァン・サヴィディスが空港で移籍を阻止した
2025年、シュトゥットガルトはこの選手との合意に達し、両クラブは移籍金2000万ユーロでも合意していた。 コンスタンテリアスはオランダ合宿でチームメイトと別れ、空港へ。しかしPAOKのロシア人オーナー、イヴァン・サヴィディスがファンからの反発を恐れ、直前で移籍を中止した。その間、一部のサポーターがクラブ施設に押しかけ、職員を脅したとされる。
結果として、コンスタンテリアスは2027年までの契約を2029年まで延長した。交渉破談後、シュトゥットガルトのスポーツディレクター、ファビアン・ヴォルゲムートは「今回は物事がスムーズに進まなかった」と語った。
昨季3位に終わったPAOKは今なお売却を検討しているが、8月に父親になる予定の本人には移籍への迷いがあるという。