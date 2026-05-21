2025年、シュトゥットガルトはこの選手との合意に達し、両クラブは移籍金2000万ユーロでも合意していた。 コンスタンテリアスはオランダ合宿でチームメイトと別れ、空港へ。しかしPAOKのロシア人オーナー、イヴァン・サヴィディスがファンからの反発を恐れ、直前で移籍を中止した。その間、一部のサポーターがクラブ施設に押しかけ、職員を脅したとされる。

結果として、コンスタンテリアスは2027年までの契約を2029年まで延長した。交渉破談後、シュトゥットガルトのスポーツディレクター、ファビアン・ヴォルゲムートは「今回は物事がスムーズに進まなかった」と語った。

昨季3位に終わったPAOKは今なお売却を検討しているが、8月に父親になる予定の本人には移籍への迷いがあるという。