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Mariona Caldentey Aitana Bonmati Alessia Russo splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

2025年女子バロンドール公式ランキング：バルセロナでの3冠とユーロ2025での活躍が評価され、アイタナ・ボンマティがマリオナ・カルデンテイとアレッシア・ルッソを抑えてゴールデンボールを受賞

アイタナボンマティ
マリオナカルデンティ
アレッシア・ルッソー
女子サッカー
クロエ・ケリー
アレクシアプテッラス
イングランド
スペイン
アーセナルウィメン
バルセロナ
チェルシーFCウィメン
WSL
女性の最初の部門
セリエ A｜女子
フラウエン-ブンデスリーガ
ディヴィジオン1フェミニン
NWSL
チャンピオンズ リーグ
UEFA女子ユーロ
オリンピック・リヨン
バイエルン・ミュンヘン
ユベントス
レアル・マドリード・フェメニーノ
パトリシア・ギジャロ
キャロライン・グラハム・ハンセン
エワ・パジョール
クラウディア・ピナ
ルーシーブロンズ
ハンナハンプトン
サンディーボルティモア

バロンドール。好きでも嫌いでも、世界中のサッカー選手がいつか受賞することを夢見る賞です。 そして今、記憶に残る2024-25シーズンを経て、2025年女子ゴールデンボールの受賞者が発表された。その栄冠に輝いたのは、アイタナ・ボンマティだ。バルセロナのスター選手は、この1年間、クラブで卓越した活躍を見せた。カタルーニャのクラブが国内3冠を達成する中で、彼女の世界トップクラスの安定感が際立っていた。また、スペイン代表での活躍も評価され、ユーロ2025の最優秀選手に選出された。

スペイン代表がスイスへ向かう直前に、ボンマティがウイルス性髄膜炎に倒れ、彼女の大会出場が危ぶまれていたとは信じがたいことだ。彼女が回復し、出場できただけでなく、これほど素晴らしいプレーを見せたことは、まさに驚異的である。 しかし、彼女の2024-25シーズンは完璧な終わり方とはならなかった。チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルに、ユーロ2025決勝でイングランドに敗れ、どうしても手に入れたかった2つのタイトルを逃してしまったからだ。それでも、3年連続のバロンドール受賞が彼女にとっての慰めとなった。彼女はリオネル・メッシ、ミシェル・プラティニに続き、史上3人目となる3年連続のバロンドール受賞者となった。

そのチャンピオンズリーグ決勝でバルセロナを破ったアーセナルチームの2選手が、ボンマティと共に表彰台に立った。2位はマリオナ・カルデンテイ。長年バルサの象徴的存在だった彼女は昨年北ロンドンへ移籍し、加入初年度にしてガナーズを前人未到の欧州制覇へと導いた。 3位にはアレッシア・ルッソが入った。彼女は今年、クラブだけでなく代表でも欧州王者となった。ユーロ2025でイングランド代表として決めたゴールは、スペイン戦において「ライオンズ」の巻き返しに貢献し、最終的にPK戦でボンマティとカルデンテイの心を打ち砕く原動力となった。

この3人が2025年のランキングのトップに立ったが、投票集計の結果、残りの30人の候補者たちはどのような順位となったのだろうか？以下の公式ランキングをチェックしてほしい：

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2024-25Getty Images

    30. キャロライン・ウィアー（レアル・マドリード）

    前シーズンは前十字靭帯の負傷によりほぼ全試合を欠場したウィアーだが、今シーズンは見事な復活を遂げ、レアル・マドリードでのデビューシーズンにスペインを席巻した当時の活躍に近い姿を取り戻した。スコットランド代表の彼女は、レアル・マドリードで全大会通算15ゴール11アシストを記録し、中でもバルセロナ相手にチーム史上初となる勝利を収めた試合での2ゴールが際立っていた。

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  • Steph Catley Arsenal Women 2024-25Getty Images

    29. ステフ・キャトリー（アーセナル）

    10月にアーセナルの指揮を執ったレネー・スレガース監督によってセンターバックにコンバートされたキャトリーは、素晴らしいシーズンを送り、ガナーズで輝かしい活躍を見せた。普段は左サイドバックを務める彼女が守備陣にさらなる堅固さをもたらし、その守備陣はチャンピオンズリーグ決勝でバルセロナを無失点に抑え、アーセナルに2007年以来となる欧州タイトルをもたらした。

  • Clara Mateo Paris FC Women 2024-25Getty Images

    =27. クララ・マテオ（パリFC）

    フランスのシーズン終了後の2つの授賞式でいずれもリーグ・アンの年間最優秀選手に選出されたマテオは、下馬評を覆してパリ・サンジェルマンを破りクープ・ドゥ・フランスを制した弱小チーム、パリFCにおいて傑出した活躍を見せ、さらにチャンピオンズリーグ出場権も獲得した。27歳の彼はリーグ最多となる18得点を挙げ、アシスト数でも7本で2位につけた。

  • Frida Maanum Norway Women 2025Getty Images

    =27. フリーダ・マヌム（アーセナル）

    アーセナルのチャンピオンズリーグ優勝メンバーのもう一人の重要選手であるマヌムは、クラブシーズンを10ゴール4アシストで締めくくったが、この数字だけでは、このミッドフィルダーが「ガナーズ」の先発メンバーにおいて果たした価値のほんの一端に過ぎない。その後、彼女はノルウェー代表の主力として活躍し、同国が久々にユーロの決勝トーナメント進出を果たす原動力となったほか、アイスランド戦での勝利では2得点を挙げた。

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2024-25Getty Images

    26. リンジー・ヒープス（リヨン）

    ヒープスは昨シーズンのフランス1部リーグで、得点数において2人の選手に次ぐ成績を残し、ミッドフィールダーでありながら12ゴールを挙げた。また、8アシストを記録してリーグトップに立ち、OLの連覇に貢献した。実際、パリ・サンジェルマンとの優勝決定戦において、リヨンが先制点を挙げたのも、彼女の素晴らしいアシストのおかげだった。

  • Emily Fox Arsenal Women 2024-25Getty Images

    25. エミリー・フォックス（アーセナル）

    フォックスはこの1年、世界トップクラスの実力を示し、アーセナルの右サイドバックとして新たな高みへと到達した。27歳の彼女は守備陣において常に安定した頼もしい存在であり、チャンピオンズリーグ決勝ではバルセロナを封じ込める一助となった。また、攻撃面でも真の戦力として活躍し、なぜ彼女が自身のポジションにおいて世界最高と称されるにふさわしいのか、その理由を存分に証明した。

  • Italy v Wales - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A4 MD1Getty Images Sport

    24. ソフィア・カントーレ（ワシントン・スピリット）

    カントーレは昨シーズン、ユヴェントスで素晴らしい活躍を見せ、セリエAで2桁得点を記録し、チームを2022年以来となる優勝に導いた。さらに、イタリア代表として欧州選手権でも好調を維持し、予想外の準決勝進出に貢献した。現在ワシントン・スピリットに加入しているこの25歳の選手は、ノルウェーとの歴史的な準々決勝で、イタリア代表の2得点すべてにアシストを記録した。

  • Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2024-25Getty Images

    23. ヨハンナ・リッティン・カネリッド（チェルシー）

    2024-25シーズンを、リッティン・カネリッドほど好調なスタートを切った選手はほとんどいなかった。彼女は国内3冠を達成したチェルシーで、チームの原動力として活躍した。ユーロ2025でもその実力を遺憾なく発揮し、優勝候補の一角と目されていたスウェーデン代表の一員としてサイドを駆け抜けたが、イングランドの粘り強い逆転劇により、準々決勝で大会を去ることとなった。 

  • Esther Gonzalez Spain Women 2025Getty Images

    22. エスター・ゴンザレス（ゴッサム）

    今年、NWSLでゴンザレス以上の得点を挙げた選手はいない。彼女はその好調ぶりをユーロ2025にも持ち込んだ。このゴッサムのストライカーは、同大会前の2025年シーズン、リーグ戦13試合で10得点を記録しており、この夏スイスで開催された大会でスペイン代表として出場した際も得点ランキングのトップに立っていた。そして、ラ・ロハが決勝に進出する中、彼女はゴールデンブーツ賞を受賞した。

  • Amanda Gutierres Brazil Women 2025Getty Images

    21. アマンダ・グティエレス（パルメイラス）

    この夏までは、グティエレスという名前を聞いたことがない人もいたかもしれないが、コパ・アメリカで6得点を挙げ、ゴールデンブーツ賞を受賞した活躍により、彼女は一躍脚光を浴びることとなった。24歳の彼女は、ブラジルが大会を制する中で中心的な活躍を見せ、ベネズエラ、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイとの試合で得点を挙げ、決勝のコロンビア戦でも得点を決めた。この試合はPK戦の末にセレソンが勝利を収めたが、グティエレスもPK戦でゴールを決めた。

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2024-25Getty Images

    20. ペルニール・ハーダー（バイエルン・ミュンヘン）

    ハーダーが今シーズン、ドイツで最高の選手だったことに異論を唱える者はほとんどいないだろう。このフォワードは、バイエルン・ミュンヘンの国内3冠達成に多大な貢献を果たした。ブンデスリーガ22試合で14ゴール5アシストを記録したこのデンマーク代表選手は、チャンピオンズリーグの8試合でも6ゴールを挙げ、ユーロ2025での自国代表の不振にもかかわらず、バロンドールの最終候補リスト入りを果たした。

  • Klara Buhl Germany Women 2025Getty Images

    19. クララ・ブール（バイエルン・ミュンヘン）

    ドイツ代表がユーロ2025で準決勝に進出した際、ビュールは際立った活躍を見せた。チームは延長戦の末、スペインに敗れたものの、その躍動感あふれるプレーは、昨年バイエルン・ミュンヘンで彼女を観戦していた者にとっては驚くべきことではなかった。ビュールはブンデスリーガとチャンピオンズリーグを通じて9ゴール17アシストを記録し、ドイツの強豪クラブが国内3冠を達成する上で主役級の活躍を見せた。

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2024-25Getty Images

    18. メルシー・デュモルネ（リヨン）

    もしリヨンがチャンピオンズリーグ準決勝でアーセナルに衝撃的な敗北を喫していなければ、デュモルネはバロンドールの有力候補となっていたかもしれない。22歳の彼はこの1年、全大会通算で22ゴール9アシストを記録し、リヨンがまたしてもリーグ優勝を果たす原動力となった。そのゴールの中には、優勝を決定づけたPSG戦の先制ゴールも含まれている。

  • Temwa Chawinga Getty Images

    17. テムワ・チャウィンガ（カンザスシティ・カレント）

    チャウィンガもまた、2024年末の活躍がバロンドール候補入りを確実なものにしたNWSLのスター選手の一人だ。27歳の彼女は、カンザスシティ・カレントがチャンピオンシップ決勝に進出する中、リーグのMVPに輝き、ゴールデンブーツ賞も獲得した。2025年シーズンも好調なスタートを切り、最初の14試合で9得点を挙げている。

  • Cristiana Girelli of Italy celebrates scoring Getty Images

    16. クリスティアナ・ジレッリ（ユヴェントス）

    クラブと代表の両方で、ジレッリはこの1年間、素晴らしい活躍を見せてきた。35歳の彼女は、ユヴェントスが3年ぶりにリーグ優勝を果たす中、19ゴールを挙げてセリエAの得点王に輝いた。また、コッパ・イタリア決勝では先制点を挙げ、ビアンコネーリがローマを下す原動力となった。さらに、ユーロ2025ではイタリア代表の準決勝進出を牽引し、ノルウェーとの準々決勝では2得点を挙げて勝利に貢献した。

  • Sandy Baltimore Chelsea Women FA Cup 2024-25Getty Images

    15. サンディ・ボルチモア（チェルシー）

    ボルチモアはチェルシーでの素晴らしい初シーズンを過ごし、チームが国内3冠を達成し、1試合も負けずに優勝する中で重要な役割を果たした。これは、彼女がシーズン大半を、本来のフォワードのポジションではなく、左サイドバックとしてプレーしていたにもかかわらずの成果である。25歳の彼女は、全大会を通じて9ゴール6アシストを記録し、特にFAカップ決勝での卓越したパフォーマンスが際立っていた。

  • Barbra Banda Orlando Pride 2024Imagn Images

    14. バーブラ・バンダ（オーランド・プライド）

    バンダは3月に始まったNWSLの新シーズン以来、絶好調を維持しており、最初の14試合で8得点を挙げている。しかし、2024年シーズンの終盤の活躍も、バロンドール選考委員が評価する期間に含まれていた。特に重要なのは、この期間に同FWがオーランド・プライドをNWSLシールドおよびクラブ史上初となるNWSLチャンピオンシップ制覇へと導いたことだ。

  • Caroline Graham Hansen Norway Women 2025Getty Images

    13. キャロライン・グラハム・ハンセン（バルセロナ）

    グラハム・ハンセンは、ノルウェー代表が今夏のユーロで12年ぶりにグループステージ突破を果たし、準々決勝でイタリアに敗れるまでの間、チームで最も活躍した選手だった。その前シーズン、彼女はバルセロナが国内3冠を達成する中で大活躍し、クラブとしても素晴らしいシーズンを送っていた。昨年のバロンドール2位に輝いた彼女は、2024-25シーズンを21ゴール、14アシストという成績で締めくくった。

  • Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: FinalGetty Images Sport

    12. マルタ（オーランド・プライド）

    コパ・アメリカで大会最優秀選手に選出されたマルタは、今夏、代表引退を撤回してブラジル代表に復帰し、往年の輝きを取り戻した。39歳の彼女は、6試合中わずか3試合しか先発出場しなかったにもかかわらず、3ゴール3アシストを記録し、決勝戦では2ゴールを挙げてチームを牽引した。また、2024年末には所属するオーランド・プライドのNWSLシールドおよびチャンピオンシップ制覇にも貢献した。

  • Spain v Belgium - UEFA Women's EURO 2025 Group BGetty Images Sport

    11. クラウディア・ピナ（バルセロナ）

    クラブでも代表でも常に先発出場していたわけではないが、ピナはこの1年、役割に関わらず、試合を決定づける頼もしい存在であることを証明した。チャンピオンズリーグで彼女以上の得点を挙げた選手はいない。24歳の彼女は、バルセロナが3冠を達成した際の重要な場面で活躍しただけでなく、スペイン代表がユーロ2025決勝に進出する過程でも2つの見事なゴールを決めた。

  • Hannah Hampton England Women 2025Getty Images

    10. ハンナ・ハンプトン（チェルシー）

    この賞にノミネートされた唯一のゴールキーパーであるハンプトンは、チェルシーで輝かしいシーズンを送り、チームが国内3冠を無敗で達成する中でWSLのゴールデングローブ賞を共同受賞したほか、その後の欧州選手権でも素晴らしい活躍を見せた。 24歳の彼女は、イングランドが欧州王者に輝く中でチームを牽引する最高の選手の一人となり、準々決勝のスウェーデン戦や決勝のスペイン戦でのPK戦勝利において、決定的なセーブを連発した。トップ10入りを果たしただけでなく、2025年のバロンドール授賞式では、史上初の「女子ヤシン賞」も受賞した。

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    9. ルーシー・ブロンズ（チェルシー）

    ブロンズはユーロ2025においてイングランド代表の主力選手の一人であり、ライオネッスが連覇を果たした大会では、特にスウェーデンとの準々決勝での活躍が際立っていた。こうした活躍は、チェルシーでの素晴らしいシーズンを経てのものだった。同クラブでは、このサイドバックが国内3冠達成の立役者となり、女子スーパーリーグ6連覇を決めるゴールを挙げた。

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2024-25Getty Images

    8. エヴァ・パヨル（バルセロナ）

    昨シーズン、パヨールほどの得点ペースを見せた選手は他にいなかった。このストライカーは2024-25シーズンを、クラブと代表合わせて驚異的な52ゴールに加え、さらに16アシストを記録して締めくくった。彼女はバルセロナの国内3冠達成に貢献し、女子代表としては史上初となる主要大会に出場した。また、ポーランド代表がユーロで史上初となる勝利を収め、夏を最高の形で締めくくる中、パヨールもゴールを決めた。

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    7. リア・ウィリアムソン（アーセナル）

    前回の主要大会を前十字靭帯の負傷で欠場したウィリアムソンは、ユーロ2025でその遅れを取り戻し、2022年に成し遂げた歴史的な偉業を再現して、キャプテンとして「ライオネッス」を優勝に導いた。その前にはクラブシーズンも輝かしい幕切れを迎えており、生粋のアーセナルファンである彼女は、チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルがバルセロナを破るのに貢献した。

  • Patri Guijarro Spain Women 2025Getty Images

    6. パトリ・ギジャロ（バルセロナ）

    バルセロナおよびスペイン代表で守備的ミッドフィールダーを務めるギジャロにとって、この1年間でクラブと代表合わせて12ゴール16アシストを記録したことは、非常に印象的な成果だった。 そのポジションにおいて世界最高と評される彼女だが、守備的な役割ゆえにその実力が十分に評価されないこともある。しかし近年では、バロンドール賞の常連候補として名実ともにその地位を確立している。2025年のランキングで高い順位を獲得したことからも明らかなように、投票においても常に高い評価を得ている。

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    5. クロエ・ケリー（アーセナル）

    2024-25シーズン前半は出場機会すら得られないこともあったケリーだが、1月にアーセナルへ期限付き移籍してからは活躍し、ガナーズのチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。その後、ユーロ2025ではイングランド代表の勝敗を分ける存在となり、準々決勝、準決勝、決勝と英雄的な活躍を見せ、ライオネッスが優勝を果たしたこの大会は、永遠にケリーの名と結びつくこととなった。

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    4. アレクシア・プテラス（バルセロナ）

    ここ最近、怪我に悩まされていたプテラスだが、昨シーズンは驚異的な活躍を見せ、バルセロナの国内3冠達成に大きく貢献した。バロンドールを2度受賞した彼女は、2024-25シーズンにクラブと代表で計27ゴール、21アシストを記録し、夏には代表チームをユーロ2025の決勝へと導いた。

  • Alessia Russo Arsenal Women 2024-25Getty Images

    3. アレッシア・ルッソ（アーセナル）

    昨シーズンのWSLでルッソ以上にゴールを決めた選手はいない。彼女はアーセナルで12得点を挙げ、ゴールデンブーツ賞を分け合った。また、チャンピオンズリーグでは、アーセナルの欧州制覇に貢献したこのイングランド代表ストライカーを上回る得点を記録したのはピナだけだった。26歳の彼女は「ライオンズ」の一員としてユーロでも活躍し、決勝戦でゴールを決め、さらなる欧州タイトル獲得に貢献した。

  • Mariona Caldentey Arsenal Women UWCL trophy 2024-25Getty Images

    2. マリオナ・カルデンテイ（アーセナル）

    今年の夏、WSLの年間最優秀選手に輝いたカルデンテイは、アーセナルでの初シーズンで驚異的な活躍を見せた。その活躍が最も際立ったのはチャンピオンズリーグで、彼女のプレーはガナーズの優勝に不可欠なものだった。 クラブレベルで18ゴール9アシストを記録した29歳の彼女は、スペイン代表として出場したユーロでも素晴らしい活躍を見せ、イングランドに敗れた決勝戦では先制点を挙げた。これらすべてが功を奏し、彼女はバロンドールの表彰台に名を連ね、長年過小評価されていた才能から、名高い世界クラスのスターへと変貌を遂げた。

  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    1. アイタナ・ボンマティ（バルセロナ）

    2023年と2024年にバロンドールを受賞したボンマティは、2025年にも再び同賞を獲得し、史上3人目となる3年連続受賞者となった。彼女はスペイン代表を決勝へと導いた功績により、ユーロ2025の最優秀選手に選出されたほか、バルセロナが決勝に進出した昨シーズンのチャンピオンズリーグでも最優秀選手賞を受賞している。 これらの試合では、イングランド代表戦とアーセナル戦にそれぞれ敗れ、ボンマティは勝利を収めることはできなかったが、バルセロナの国内3冠達成には多大な貢献を果たした。この功績は、彼女を2025年バロンドール・フェミニンに選出した投票者たちからも高く評価された。これまで3年連続でバロンドールを受賞したのはリオネル・メッシとミシェル・プラティニのみだったが、今やボンマティもその選りすぐりのクラブの一員となった。