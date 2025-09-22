2025年女子バロンドール公式ランキング：バルセロナでの3冠とユーロ2025での活躍が評価され、アイタナ・ボンマティがマリオナ・カルデンテイとアレッシア・ルッソを抑えてゴールデンボールを受賞

スペイン代表がスイスへ向かう直前に、ボンマティがウイルス性髄膜炎に倒れ、彼女の大会出場が危ぶまれていたとは信じがたいことだ。彼女が回復し、出場できただけでなく、これほど素晴らしいプレーを見せたことは、まさに驚異的である。 しかし、彼女の2024-25シーズンは完璧な終わり方とはならなかった。チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルに、ユーロ2025決勝でイングランドに敗れ、どうしても手に入れたかった2つのタイトルを逃してしまったからだ。それでも、3年連続のバロンドール受賞が彼女にとっての慰めとなった。彼女はリオネル・メッシ、ミシェル・プラティニに続き、史上3人目となる3年連続のバロンドール受賞者となった。

そのチャンピオンズリーグ決勝でバルセロナを破ったアーセナルチームの2選手が、ボンマティと共に表彰台に立った。2位はマリオナ・カルデンテイ。長年バルサの象徴的存在だった彼女は昨年北ロンドンへ移籍し、加入初年度にしてガナーズを前人未到の欧州制覇へと導いた。 3位にはアレッシア・ルッソが入った。彼女は今年、クラブだけでなく代表でも欧州王者となった。ユーロ2025でイングランド代表として決めたゴールは、スペイン戦において「ライオンズ」の巻き返しに貢献し、最終的にPK戦でボンマティとカルデンテイの心を打ち砕く原動力となった。

この3人が2025年のランキングのトップに立ったが、投票集計の結果、残りの30人の候補者たちはどのような順位となったのだろうか？以下の公式ランキングをチェックしてほしい：