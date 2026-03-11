1、2、3。ハットトリック。サンティアゴ・ベルナベウのスタンディングオベーション。ムバッペ？いや、彼はその試合に出場すらしていない。ハランドやセメニョ、あるいはグアルディオラの他の選手たちでもない。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のレアル・マドリード対マンチェスター・シティの試合で3得点を挙げたのはフェデリコ・バルベルデであり、彼は再び世界最強のミッドフィールダーの一人であることを証明した。 ボックス・トゥ・ボックス型ミッドフィールダーでありながら、必要に応じて右サイドバックも務める。攻撃的ミッドフィールダーとしての数字も持つ：今シーズン、レアル・マドリードの得点に18回関与し、6ゴール12アシストを記録した。驚異的な数字だ。
AFP
翻訳者：
2016-2026、バルベルデのレアル・マドリードでの10年間：ジダンの直感から、チャンピオンズリーグでのマンチェスター・シティ戦でのハットトリックまで
バルベルデのレアル・マドリードでの10年間
レアル・マドリードは10年前に、わずか10試合しか出場していなかったペニャロールから彼を獲得した。いや、競争に先んじるため、その1年前にすでに彼を契約していた。その価格は？500万ユーロだ。 今では笑ってしまう話だ。レアル・マドリードは彼の成長を注意深く管理し、クラブは適切なタイミングで各ステップを踏ませることに注意を払い、その結果、今ではトッププレイヤーを手中に収めている。彼はレアル・マドリード・カスティーージャ（レアル・マドリードのユースチーム）からスタートし、デポルティボ・ラ・コルーニャへレンタル移籍したが、これはマドリードを離れた唯一の経験となった。 彼にレギュラーとしての継続性を与えるという直感を持った監督は、2019-20 シーズンのジネディーヌ・ジダンだった。このシーズン、彼はレアルで初のゴールを決め、初のリーガ優勝を果たした。そのあとは、賞、トロフィー（14個）、ゴールという歴史が刻まれた。 彼の得意技はエリア外からのシュートで、特に注目すべきは91%というパス成功率だ。
契約、解除条項およびユナイテッドの利益
レアル・マドリードとは2029年6月までの契約を結んでおり、誰にとっても手の届かない違約金条項が設定されている。その金額は10億ユーロ。アラブのクラブでさえ到達できない額だ。 現時点では、契約金とは別に、フェデリコ・バルベルデが他のユニフォームを着ている姿を見ることは不可能に思える。昨夏、マンチェスター・ユナイテッドが彼に関心を示しているという噂があったが、選手自身はスペインのクラブを離れる可能性を一切考慮しなかった。 彼は、ウルグアイで少年だった自分をスカウトし、世界の頂点に導いてくれたクラブに感謝している。そして今日、ベルナベウは彼のために立ち上がった。
広告