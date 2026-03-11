2016-2026、バルベルデのレアル・マドリードでの10年間：ジダンの直感から、チャンピオンズリーグでのマンチェスター・シティ戦でのハットトリックまで

レアル・マドリードは10年前に、わずか10試合しか出場していなかったペニャロールから彼を獲得した。いや、競争に先んじるため、その1年前にすでに彼を契約していた。その価格は？500万ユーロだ。 今では笑ってしまう話だ。レアル・マドリードは彼の成長を注意深く管理し、クラブは適切なタイミングで各ステップを踏ませることに注意を払い、その結果、今ではトッププレイヤーを手中に収めている。彼はレアル・マドリード・カスティーージャ（レアル・マドリードのユースチーム）からスタートし、デポルティボ・ラ・コルーニャへレンタル移籍したが、これはマドリードを離れた唯一の経験となった。 彼にレギュラーとしての継続性を与えるという直感を持った監督は、2019-20 シーズンのジネディーヌ・ジダンだった。このシーズン、彼はレアルで初のゴールを決め、初のリーガ優勝を果たした。そのあとは、賞、トロフィー（14個）、ゴールという歴史が刻まれた。 彼の得意技はエリア外からのシュートで、特に注目すべきは91%というパス成功率だ。