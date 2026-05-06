あと一歩でタイトルを逃したシーズンはいずれも胸が締め付けられるものだった。新型コロナで短縮された2019-20シーズン、シティは中断時に首位だったが、試合数換算の勝点で2位チェルシーに逆転された。 翌年もエマ・ヘイズ率いるチェルシーに逆転され、1敗のみながら2ポイント差の2位に終わった。

そして昨年は、現在も10選手がチームに残る中で最も衝撃的だった。残り2試合でシティが6ポイントリードし、得失点でも8上回っていた。チェルシーがリヴァプールに3-4で敗れ、ヘイズ監督が優勝争いの終了を宣言したからだ。 しかし最終節の1つ前でアーセナルに敗れ、チェルシーに5連覇の道が開けた。ヘイズ率いるチームは残り3試合を合計15－0で勝ち、得失点差で首位を取り戻した。これ以上の接戦はあり得ない。

2月上旬には11ポイント差をつけたものの、直近ではアーセナルに追い上げられる不安も漂った。 それでも最終的に、大きなリードが実を結んだ。シーズンを通じてWSLで最も安定し、「ビッグ4」同士で4勝を挙げたシティが2度目のイングランド制覇にふさわしいことは言うまでもない。

彼らはどのように失望を乗り越えたのか？加入1年目のアンドレ・イェグルツは、チェルシーの6連覇を止めた。そしてマンチェスター・シティは10年ぶりのWSL制覇を果たした。