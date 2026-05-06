Goal.com
ライブ
Man City WSL title gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

2016年以来となるマンチェスター・シティのWSL初優勝。アンドレ・イェグラーツ監督率いるチームが10年の苦境を乗り越え、チェルシーから王座を奪った。

WSL
マンチェスターシティWFC
A. Jeglertz
ビビアン・ミーデマ
カディジャ・ショー
ローレン・ヘンプ
アレックス・グリーンウッド
K. Casparij
長谷川唯
ケロリン
女子サッカー
特集＆コラム

マンチェスター・シティが10年ぶりに女子スーパーリーグで優勝した。優勝は水曜日にアーセナルがブライトンと引き分けたことで決定。試合に出場しなくてもタイトルを獲得した。2016年の優勝以来5度2位に終わったチームにとって、喜びは色あせない。

あと一歩でタイトルを逃したシーズンはいずれも胸が締め付けられるものだった。新型コロナで短縮された2019-20シーズン、シティは中断時に首位だったが、試合数換算の勝点で2位チェルシーに逆転された。 翌年もエマ・ヘイズ率いるチェルシーに逆転され、1敗のみながら2ポイント差の2位に終わった。

そして昨年は、現在も10選手がチームに残る中で最も衝撃的だった。残り2試合でシティが6ポイントリードし、得失点でも8上回っていた。チェルシーがリヴァプールに3-4で敗れ、ヘイズ監督が優勝争いの終了を宣言したからだ。 しかし最終節の1つ前でアーセナルに敗れ、チェルシーに5連覇の道が開けた。ヘイズ率いるチームは残り3試合を合計15－0で勝ち、得失点差で首位を取り戻した。これ以上の接戦はあり得ない。

2月上旬には11ポイント差をつけたものの、直近ではアーセナルに追い上げられる不安も漂った。 それでも最終的に、大きなリードが実を結んだ。シーズンを通じてWSLで最も安定し、「ビッグ4」同士で4勝を挙げたシティが2度目のイングランド制覇にふさわしいことは言うまでもない。

彼らはどのように失望を乗り越えたのか？加入1年目のアンドレ・イェグルツは、チェルシーの6連覇を止めた。そしてマンチェスター・シティは10年ぶりのWSL制覇を果たした。

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    全神経を集中させる

    WSLにはシティ、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、アーセナルの「ビッグ4」がいるが、チャンピオンズリーグの出場枠は3つしかない。そのため毎年1チームが欧州大会を逃し、昨季はシティが該当した。

    日程的にCLとの兼務がなかったことは、イェグルツ率いるシティにWSL優勝争いで大きなアドバンテージをもたらした。ユナイテッド、チェルシー、アーセナルがそろって欧州準々決勝に進んだことを考えれば、その差は明らかだ。

    「選手を万全に保てる余裕がオプションを広げる」と4つの戦線を戦うチームを見てきたユナイテッドのマーク・スキナー監督は語る。チェルシーもここ数か月、多くの負傷者に悩まされた。

    一方で、欧州カップ戦がない分、WSLで結果を出さねばならないというプレッシャーと期待は高まっている。言い訳は通用しない。

    MF長谷川唯もシーズン前に「1位を目指さなければなりません。国内リーグに集中できますから」と語った。

    ただし、これが優勝の主因ではない。もし重要なら、CL出場を逃したチームが毎年優勝するはずだが、2020年のチェルシー以降そんな例はない。

    • 広告
  • Andree Jeglertz Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    適切な人事

    シティの驚異的なシーズンを支えた要因は何か。出発点はイェグルツ監督の影響力だ。

    スウェーデンで2度「年間最優秀監督」に選ばれたベテランで、2004年にマルタ擁するウメオをCL制覇に導いたが、デンマーク代表では結果が出ず、注目度低めでマンチェスターへ。

    その原因は、バイエルン・ミュンヘンのペルニール・ハーダーを擁するデンマーク代表を率いた2025年欧州選手権で勝ち点1も取れなかったことだった。しかし彼はすぐに立ち直り、シティを10年ぶりのWSL制覇へ導いた。

    その要因は、戦術と布陣の変更だ。ポゼッションを重視してきたシティだが、イェグルツ監督はボールを支配しつつもより直接的な攻撃を志向。速攻が増え、得点が伸びた。守備での失点も増えたが、攻撃力を優先する上でやむを得ない。

    左ウィングのローレン・ヘンプは「中盤の自由度が高く、私は左右やその間を浮遊するように動き回ります」と語る。

  • Kerolin Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    パフォーマンスを最適化するシステム

    システムの違いは中盤で最も顕著だ。前監督のガレス・テイラー体制では、長谷川は深い位置に位置し、その前に攻撃的MF2人が配置されていたが、彼らも守備を担っていた。

    イェグルツ監督の下では長谷川がローラ・ブリンクイルデ・ブラウンやサム・コフィーと2人でベースを形成し、ヴィヴィアン・ミエデマは自由に動き回れるようになった。長谷川とパートナーもチャンスがあれば前線へ上がれる。

    これは、チームに基盤となる構造がありながら、選手層に応じて柔軟性やニュアンスも存在する好例だ。右ウイングも同様で、タッチライン沿いを走り精度の高いクロスを供給する伝統的なウインガー藤野あおばと、ディフェンダーをかわしながら内へ切り込むテクニカルなブラジル人ケロリンが起用されている。

    「役割はほぼ同じだが、タイプは全く異なる」とイェグルツ監督は指摘する。「それが、我々が他のチームより予測しづらい理由だ」

    「選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるポジションに配置している」と彼は付け加えた。「全員が戦術を理解しつつ、同時に『自分自身が最高の選手になれる』と感じられる体制が重要だ。選手たちには、自分たちでできることがたくさんあるという感覚を持たせている。ただ、我々が目指している目標を明確に理解しているだけだ」

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    ミエデマの真価が戻ってきた

    これは特にミエデマに当てはまる。彼女は2022年の前十字靭帯断裂という大怪我から復帰し、今季は最高のパフォーマンスを見せている。怪我前までWSL通算得点ランキングトップに君臨したオランダ人ストライカーは、長期のリハビリと手術でコンディション維持に苦戦していたが、今や状況は一変した。

    3月のオールド・トラッフォードでのマンチェスター・ダービーを制した2得点を皮切りに、彼女は2021-22シーズン以来となるリーグ10得点を達成。WSL史上初めて5シーズン連続で2桁得点をマークした。19試合で5アシストを記録するなど、その活躍は目覚ましい。

    しかし、彼女の価値は得点だけではない。 カディジャ・ショーとの相性も開花。2人の世界クラスFW（1人はやや深い位置）は相手にとって厄介だ。ミエデマがユナイテッド戦で2得点を挙げた後、スキナー監督は「相手は『バニー（ショー）』に気を取られる」と語った。その隙を突いたオランダ人選手がネットを揺らす。

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    「世界一」

    注目が散ったことは、今シーズンリーグで輝いたショーにとってむしろ好都合だった。ジャマイカ代表の彼女はリーグ21試合で19得点を挙げ、3度目のゴールデンブーツをほぼ確定。さらにチームを初のWSL制覇へ導いた。

    「世界最高のフォワードだ。他を圧倒している」と3月にショーにリーグ史上最速のハットトリックを決められたトッテナムのマーティン・ホー監督は語った。「彼女はヘディングも足も巧みで、背を向けてもプレーでき、連携と動きも素晴らしい。しかもヴィヴと補い合っている。 左右にケロリンとローレンがおり、彼女たちが上がらなければ背後へ回り込む。ピッチ上の連係は抜群で、長く築いてきた絆が見て取れる」

    それでもシティが10年ぶりのWSL制覇を遂げたのは、ショーの得点だけではない。2023-24シーズン、最終盤で優勝を逃したとき、彼女の不在は痛手だった。さらに、チームメイトが評価する守備での献身もある。

    1月に加入したアメリカ代表MFコフィーは「彼女がプレスをかける時は、このリーグでも世界でも最高の9番だ」と話す。セットプレーでの守備も大きな武器だ。

    「ボールを持たない動きも素晴らしい。チームにとって大きな助けだ」とヘンプは付け加えた。

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    チームワーク

    とはいえ、シティでは特定の選手だけを挙げるのは不公平だ。今シーズン、多くの選手がチーム全体でトップクラスの活躍を見せたからだ。

    右SBカスパリはWSL屈指の選手でアシスト王。新加入CBローズもスムーズに定着。 ブラインキルデ・ブラウンは飛躍の年を迎え、ミッドフィールドの定位置を確立。長谷川は一貫した輝きで再び人々を魅了した。ヘンプ、藤野、ケロリン、メアリー・ファウラーはサイドに多様性と質をもたらした。

    シティは今シーズン、間違いなくリーグ最強のチームであり、その達成には全員の力が不可欠だ。

  • Lauren Hemp Man City Liverpool Women 2025-26Getty Images

    ちょっとした幸運

    2月、チェルシーを5-1で下し11ポイントの首位を守った（WSL史上最大差）。しかしその後3試合で2度勝ち点を落とし、アーセナル戦では敗れた。ブルーズ戦で13連勝した直後だけに衝撃は大きかった。 アーセナルに敗れ、アストン・ヴィラとはスコアレスドロー。追走するチームにわずかな望みが生まれた。

    4月下旬には本拠地でブライトンに2-3で敗れ、優勝争いはさらに混沌とした。その翌週、ホームでリヴァプールを迎えた一戦は優勝決定の機会だったものの、90分間を通じてタイトルを逃す危機が漂った。

    引き分け以下なら優勝の行方は他力本願となるはずだった。ロスタイムに入り1点で終わりかと思われたとき、もう一つの要素が働いた。それは「運」だ。

    サッカーには必ず運が付きもので、少しの運もなしにトロフィーを勝ち取ることは稀だ。特に10年ぶりのリーグ優勝を狙うチームには、ほぼ必ずどこかでつまずきが訪れる。

    リヴァプールのGKジェニファー・フォークは好守を連発していたが、91分、レベッカ・クナークのヘディングが指先を抜けネットに突き刺さった。この劇的弾がタイトルを決定付けた。

    アーセナルが未消化3試合に全勝しても、最終節ウェストハム戦が残っていた。だがCL準決勝で敗れた直後のアーセナルは勢いを維持できず、水曜のブライトン戦で1－1の引き分けに終わり、優勝争いは決着。マンチェスター・シティが2025－26シーズンWSL王者に輝いた。

  • Kerolin Khadija Shaw Rebecca Knaak Man City women 2025-26Getty Images

    名実ともにふさわしい王者

    シティは完璧ではない。ミエデマは私的な理由で数週間欠場しており、彼女の不在でチーム力は低下している。相手チームも、特に左SBが補強ポイントであることから、裏を突くチャンスを見ている。

    さらにショーには移籍噂が絶えず、チームにも好影響とは言えない。契約最終年のショーにはチェルシーから破格オファーが届いているが、シティは現時点で同等の提示をしていない。

    それでも今季のシティはWSLで最も優れたチームであり、イングランド王者にふさわしい。息をのむ攻撃連携を見せ、イェグルツ監督も1年目で選手力を引き出すシステムを構築した。

    今夏は弱点を補強し、層を厚くする時間がある。2026-27シーズンは5年ぶり2度目のCL本戦があり、さらに厳しい戦いになるからだ。

    それでも今は、成し遂げた成果を享受する時だ。 ルーシー・ブロンズ、ジル・スコット、トニ・ダガンがいた10年前の優勝以来、シティはいつも王者に手が届きそうで届かなかった。2021年の2点差、2024年の得失点差での2位。その悔しさをバネに、彼らはついに再び王者の座に返り咲いた。まさにふさわしいチャンピオンだ。

女子FAカップ
チェルシーFCウィメン crest
チェルシーFCウィメン
CHE
マンチェスターシティWFC crest
マンチェスターシティWFC
MCI