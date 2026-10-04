オランダ代表のシャビ監督は試合前、この一戦に向けた準備の中で主将への賛辞を惜しまなかった。この達成が選手本人にとってもチームにとっても持つ重要性を強調し、「フィルヒルにとって感情的な一日になるかもしれない」と試合前に語り、代表通算100キャップという節目を「信じられない」と表現した。さらにこのDFがグループに与える影響の大きさにも言及し、元サウサンプトンの選手を「真のリーダー」と評し、オランダの次世代タレントに基準を示し続けていると強調した。

個人としての称賛が集まる中でも、ファン・ダイクはいつも通りプロフェッショナルな姿勢を崩さず、グループA2での目の前の戦いに集中している。オランダは勝ち点5で2位につけており、首位ギリシャ（勝ち点7）を追い、3位ドイツ（勝ち点4）にはわずかな差をつけている。 ギリシャ戦で劇的な形の追いついてのドローを演じた後、このDFはすぐさまチームメートにさらなる改善を求めた。「素晴らしい節目ではあるが、今はそこに焦点は当たっていない」と語っている。