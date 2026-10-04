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2015年のデビューから100キャップ到達！ オランダのレジェンド、フィルジル・ファン・ダイクがセルビア戦で代表100試合出場のエリートクラブ入り
アイントホーフェンでの伝説的な節目
ファン・ダイクは、フィリップス・スタディオンで行われたセルビア戦で代表通算100キャップを達成し、オランダサッカー界の偉人たちの殿堂にその名を刻んだ。この重要なネーションズリーグの一戦でシャビ率いるチームの主将を務めるリバプールの重鎮は、ヴェスレイ・スナイデル、エドウィン・ファン・デル・サール、フランク・デ・ブール、ラファエル・ファン・デル・ファールト、デイリー・ブリント、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト、ディルク・カイト、ロビン・ファン・ペルシー、フィリップ・コクー、そしてメンフィス・デパイを含む、オランダ代表で100試合出場を達成した名選手たちの仲間入りを果たした。
この節目に至る道のりは、一貫性とリーダーシップによって形作られてきた。2015年10月10日、EURO2016予選のカザフスタン戦で2-1の勝利を収めた試合でA代表デビューを飾って以来、ファン・ダイクは守備の大黒柱であるだけでなく、攻撃面でも大きな脅威となり、自国代表で14得点を記録している。
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タッチライン際からの称賛
オランダ代表のシャビ監督は試合前、この一戦に向けた準備の中で主将への賛辞を惜しまなかった。この達成が選手本人にとってもチームにとっても持つ重要性を強調し、「フィルヒルにとって感情的な一日になるかもしれない」と試合前に語り、代表通算100キャップという節目を「信じられない」と表現した。さらにこのDFがグループに与える影響の大きさにも言及し、元サウサンプトンの選手を「真のリーダー」と評し、オランダの次世代タレントに基準を示し続けていると強調した。
個人としての称賛が集まる中でも、ファン・ダイクはいつも通りプロフェッショナルな姿勢を崩さず、グループA2での目の前の戦いに集中している。オランダは勝ち点5で2位につけており、首位ギリシャ（勝ち点7）を追い、3位ドイツ（勝ち点4）にはわずかな差をつけている。 ギリシャ戦で劇的な形の追いついてのドローを演じた後、このDFはすぐさまチームメートにさらなる改善を求めた。「素晴らしい節目ではあるが、今はそこに焦点は当たっていない」と語っている。
守備面への懸念と共有された節目
国民的アイコンとしての地位は揺るがない一方で、ファン・ダイクのシャビの戦術システムにおける最近のパフォーマンスは、現地メディアから時折厳しい目を向けられている。オランダは2026年を通して守備の安定感に苦しんでおり、11試合連続でクリーンシートを達成できていない。
また、この偉業のタイミングは、かつてリヴァプールでともにプレーしたアンディ・ロバートソンの同様の成功とも重なった。ロバートソンはそのわずか24時間前、北マケドニア戦でスコットランド代表通算100キャップを達成していた。
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オランダ代表を主要大会で率いる
ファン・ダイクは代表キャリアを通じて、オランダ代表の主要大会での躍進の中心に立ってきた。2019年の第1回UEFAネーションズリーグ決勝進出、2022年ワールドカップ8強、そしてEURO2024の準決勝進出へとチームを導いている。
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