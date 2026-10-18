フロリアン・ヴィルツが司令塔として圧巻のプレーを見せ、リヴァプールをGtechコミュニティ・スタジアムでのブレントフォード戦、2-1の逆転勝利に導いた。ドイツ人MFは後半、ビクトル・ムニョスの同点ゴールをアシスト。その後、アレクサンデル・イサクが決勝点を挙げ、勝ち点3を確定させた。

ヴィルツは後半を通じてブレントフォードの低い位置に構えた守備ブロックを崩し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

その創造性あふれるプレーが、リヴァプールのウェスト・ロンドンでの前半終了時の劣勢を覆す力となった。