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ライブ
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Alvino Hanafi
翻訳者：

2011年以来初！ リヴァプールの逆転劇でフロリアン・ヴィルツがプレミアリーグの歴史に名を刻む

リヴァプール
フロリアン・ヴィルツ
フィルジル・ファン・ダイク
ブレントフォード 対 リヴァプール
プレミアリーグ
ブレントフォード

フロリアン・ヴィルツは、リヴァプールがブレントフォードに2-1で勝利した試合で、プレミアリーグのチャンス創出に関する驚異的な記録を樹立した。この日の午後、ドイツ代表のヴィルツはビクトル・ムニョスのゴールをアシスト。主将フィルジル・ファン・ダイクが200回目となるチームの先導を務めた日でもあった。

  • ヴィルツの圧巻のプレーがリヴァプールの巻き返しをけん引

    フロリアン・ヴィルツが司令塔として圧巻のプレーを見せ、リヴァプールをGtechコミュニティ・スタジアムでのブレントフォード戦、2-1の逆転勝利に導いた。ドイツ人MFは後半、ビクトル・ムニョスの同点ゴールをアシスト。その後、アレクサンデル・イサクが決勝点を挙げ、勝ち点3を確定させた。

    ヴィルツは後半を通じてブレントフォードの低い位置に構えた守備ブロックを崩し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

    その創造性あふれるプレーが、リヴァプールのウェスト・ロンドンでの前半終了時の劣勢を覆す力となった。

  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ドイツ人司令塔がプレミアリーグで15年ぶりの記録を樹立

    『Opta』のデータによると、ヴィルツは土曜日の試合で、オープンプレーからチームメートに9回のチャンスを作り出した。プレミアリーグの1試合で選手がオープンプレーから生み出したチャンスとしては、2021年1月のサディオ・マネ以来最多となる。

    さらに、1部リーグのアウェー戦における記録としても、2011年8月にサミル・ナスリが10回のチャンスを作り出して以来、15年以上で最多の数字だ。

    アンドニ・イラオラ監督は、深く引いて守る相手に対してスペースを見つけるヴィルツの類まれな能力を称賛した。


  • ファン・ダイク、リヴァプール主将として200試合出場を達成

    この試合では、リヴァプールのDFフィルジル・ファン・ダイクも個人として歴史的な節目を迎えた。200回目の主将を務めたオランダ人センターバックは、クラブ史上8人目となる主将としての出場200試合を達成した。

    ファン・ダイクは、スティーヴン・ジェラード（470試合）、ロン・イェーツ（417試合）、エムリン・ヒューズ（335試合）、ジョーダン・ヘンダーソン（268試合）らが名を連ねる顔ぶれに加わった。

    2018年10月に初めて主将としてチームを率いて以来、主将を務めた200試合のうち150試合はプレミアリーグでの出場だった。


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  • imago-sport-1084667043.jpgFocus Images

    中心人物がけん引、リヴァプールは秋の過密日程へ

    ヴィルツとファン・ダイクの歴史的な偉業が、アンドニ・イラオラ率いるチームにとって実りあるものとなった西ロンドンでの午後を締めくくった。

    創造性と守備の中心選手たちがともに本領を発揮するなか、リヴァプールは国内と欧州の舞台で勢いを維持している。

    リヴァプールは次に、UEFAチャンピオンズリーグでビジャレアルをアンフィールドに迎える過密な1週間に備える。

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