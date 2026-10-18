フロリアン・ヴィルツが司令塔として見事なプレーを披露し、リヴァプールをGtechコミュニティ・スタジアムでのブレントフォード戦、2-1の逆転勝利に導いた。ドイツ人MFは後半にヴィクトル・ムニョスの同点ゴールをアシストし、その後、アレクサンデル・イサクが決勝点を挙げて勝ち点3を確保した。

ヴィルツは後半を通じてブレントフォードの低い位置での守備を崩し、試合最優秀選手に選ばれた。

その創造性あふれるプレーが、リヴァプールのロンドン西部でのハーフタイム時点の劣勢を覆す力となった。