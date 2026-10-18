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翻訳者：
「2011年以来の出来事！」フロリアン・ヴィルツ、リヴァプールの逆転劇でプレミアリーグの歴史を刻む
ヴィルツの圧巻の活躍がリヴァプールの巻き返しをけん引
フロリアン・ヴィルツが司令塔として見事なプレーを披露し、リヴァプールをGtechコミュニティ・スタジアムでのブレントフォード戦、2-1の逆転勝利に導いた。ドイツ人MFは後半にヴィクトル・ムニョスの同点ゴールをアシストし、その後、アレクサンデル・イサクが決勝点を挙げて勝ち点3を確保した。
ヴィルツは後半を通じてブレントフォードの低い位置での守備を崩し、試合最優秀選手に選ばれた。
その創造性あふれるプレーが、リヴァプールのロンドン西部でのハーフタイム時点の劣勢を覆す力となった。
- Getty Images Sport
ドイツ人司令塔がプレミアリーグで15年ぶりの記録を樹立
Optaのデータによると、ヴィルツは土曜日の試合で、オープンプレーからチームメイトに9度のチャンスを作り出した。プレミアリーグの1試合で選手個人がオープンプレーから作り出したチャンスの数としては、2021年1月のサディオ・マネ以来最多となる。
さらに、アウェー戦に限れば、2011年8月にサミル・ナスリが10度のチャンスを作り出して以来、15年以上にわたるトップリーグでの最多記録でもある。
アンドニ・イラオラ監督は、深く引いた守備を相手にスペースを見つけ出すヴィルツの類まれな能力を称賛した。
ファン・ダイク、リヴァプール主将として200試合出場を達成
この試合は、DFフィルジル・ファン・ダイクにとって歴史的な節目にもなった。リヴァプールで200試合目となるキャプテンを務め、同クラブ史上8人目の到達者となった。
オランダ人センターバックのファン・ダイクは、スティーヴン・ジェラード（470試合）、ロン・イェーツ（417試合）、エムリン・ヒューズ（335試合）、ジョーダン・ヘンダーソン（268試合）らに名を連ねた。
2018年10月に初めてキャプテンとしてチームを率いて以来、200試合のうち150試合はプレミアリーグでの出場だ。
- Focus Images
キーパーソンたちがリヴァプールをけん引、忙しい秋の戦いへ
ヴィルツとファン・ダイクの歴史的な偉業が、ロンドン西部でアンドニ・イラオラのチームが過ごした実り多い午後を締めくくった。
攻撃の創造性を担う選手と守備のリーダーがともに好調で、リヴァプールは国内と欧州の両舞台で勢いを維持している。
リヴァプールは過密日程の1週間を控え、UEFAチャンピオンズリーグでビジャレアルをアンフィールドに迎える準備を進めている。
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