「2006年だけでは足りなかったのか？」：元ドイツ代表のペル・メルテザッカーが、イタリアでのW杯発言で批判されている。

メルテザッカーは数日前、ZDFの解説者として、W杯予選POでボスニアに敗れ本大会出場を逃したイタリア代表を嘲笑した。 「イタリアが出場できないのは残念ではないか」という質問に、彼は「彼らについて語る価値などない」と答えた。 さらに「20年前、我々が準決勝で負けたときは世界選抜のようなチームだったが、今は優れた選手を見つけるのも難しい」と続けた。

メルテザッカーは2006年ドイツW杯準決勝で、延長戦の末0－2でイタリアに敗れている。