「2006年だけでは足りなかったのか？」：元ドイツ代表のペル・メルテザッカーが、イタリアでのW杯発言で批判されている。

メルテザッカーは数日前、ZDFの解説者として、W杯予選POでボスニアに敗れ本大会出場を逃したイタリア代表を嘲笑した。 「イタリアが出場できないのは残念ではないか」という質問に、彼は「彼らについて語る価値などない」と答えた。 さらに「20年前、我々が準決勝で負けたときは世界選抜のようなチームだったが、今は優れた選手を見つけるのも難しい」と続けた。
メルテザッカーは2006年ドイツW杯準決勝で、延長戦の末0－2でイタリアに敗れている。
メルテザッカーは数日前、ZDFの解説者として、W杯予選POでボスニアに敗れ本大会出場を逃したイタリア代表を嘲笑した。 「イタリアが出場できないのは残念ではないか」という質問に、彼は「彼らについて語る価値などない」と答えた。 さらに「20年前、我々が準決勝で負けたときは世界選抜のようなチームだったが、今は優れた選手を見つけるのも難しい」と続けた。
メルテザッカーは2006年ドイツW杯準決勝で、延長戦の末0－2でイタリアに敗れている。
イタリア最大スポーツ紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、メルテザッカーの発言に皮肉で反論し、2006年W杯をすぐに引き合いに出した。「まだ傷ついているのは分かるが、専門家として今回は少し厳しすぎた」と記した。 さらに、パラグアイ戦でドイツ代表が屈辱的な敗退を遂げた件についても「厳しすぎるだけでなくナイーブだ。サッカーの神々は報復する。2006年の経験でも足りなかったか？」と指摘した。
2006年、タブロイド紙はイタリアを「ピザの配達人」と揶揄し、選手名をピザのスライスに載せて紹介。さらに「カルチョポリ」スキャンダルも蒸し返した。 『ガゼッタ』紙は「親愛なるペルよ、君の厳しい言葉の後に、カルマが襲いかかった」と報じた。
さらに、2006年にイタリアの先制点を挙げたファビオ・グロッソと、月曜日に決勝PKを決めたパラグアイのホセ・カナレの共通点を指摘する。同紙は「黒くカールした髪、背番号3、左足インサイドで蹴ったボール。すべてがグロッソを想起させる」と伝えている。
|国際試合：
|104
|代表戦での得点：
|4
|代表デビュー：
|2004年10月9日
|代表での最後の試合：
|2014年7月13日