2000万ユーロ以上：RBライプツィヒがブンデスリーガのライバルチームから選手を獲得した模様

『キッカー』誌によると、RBがライツに具体的な関心を示していた唯一のクラブだったようだ。オーレ・ヴェルナー監督率いるチームは、オーストリア代表のザヴェル・シュラーガーが契約満了に伴い更新せず、今シーズン終了後に移籍金なしでチームを去ると発表したため、守備的ミッドフィールダーのポジションに補強が必要となっている。プレースタイルの面では、走力とボール奪取能力に長けたライツとシュラーガーは非常に似ている。

同報道によると、ボルシア・メンヒェングラートバッハは移籍金の基本額を分割払いではなく一括で受け取るため、来夏に予定されているチームの再編（ライツの後継者も必要となる）に向けて、必要な資金的余裕を確保できることになる。

ライツにとって、これはプロキャリア初の完全移籍となる。23歳の彼は2009年にボルシアに加入し、ニーダーラインでの在籍期間中、ベルギーのVVセント・トゥルイデンへのレンタル移籍は2回のみ（2021/22シーズンおよび2022/23シーズン後半）だった。