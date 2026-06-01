『キッカー』誌によると、国際的に有名なクラブがジェナン・ペイチノヴィッチに接触している。同誌はベンフィカ（リスボン）の名を挙げている。しかし、21歳のドイツU-21代表はブンデスリーガ残留を検討しているようだ。
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「2000万ユーロを大幅に上回る」：DFBの逸材、ブンデスリーガ内での大型移籍が濃厚
特にSCフライブルク、バイエル・レバークーゼン、アイントラハト・フランクフルトが獲得に動いている。 ヴォルフスブルクは、チーム内でも数少ない希望である彼の移籍話を受け止め、「破格のオファー」があれば検討する構えだ。ただし、獲得には2000万ユーロを大きく上回る提示額で、現地に直接交渉に訪れる必要がある。
21歳の彼にとって、大手クラブが争奪戦を繰り広げるのは初めてではない。2年前にはマンチェスター・シティが獲得に動いており、その背後にはペップ・グアルディオラが存在した。 当時彼はVfL U-19で21試合31得点を記録し、ドイツ各年代代表でも38試合38得点を挙げていた。
だがシーズン終盤にトップチーム昇格直後、中足骨骨折で数カ月離脱した。その後2部フォルトゥナ・デュッセルドルフへレンタル移籍し、再び怪我に悩んだ。
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VfLヴォルフスブルクで、ジェナン・ペイチノヴィッチは降格シーズン最大の勝者となった。
中足骨骨折から復帰した初戦、ウルム戦で同点弾。しかしフォルトゥナ2試合目後にU-20代表で半月板を損傷し、再び1ヶ月以上離脱した。 復帰後はスーパーサブやダヴィド・コヴァナツキとのコンビで17試合4得点をマークしたが、再び中足骨を骨折。昇格争いの残り8試合を欠場した。
しかしヴォルフスブルクに復帰すると怪我なく初のブンデスリーガフルシーズンを過ごし、年明け直前の最終節で初得点を挙げるとその後は爆発的な活躍を見せた。 SCフライブルク戦でハットトリックを達成し、FCバイエルンやザンクト・パウリ戦でも得点を重ねた。それ以前にはドイツU-21代表に招集され、デビュー戦で即ゴール。U-21欧州選手権予選7試合中6試合に出場したが、アントニオ・ディ・サルヴォ監督の下ではニコロ・トレソルディの控えだった。
公式戦34試合で12得点をマークし、シーズン終盤の降格プレーオフ2ndレグSCパーダーボルン戦でも先制点を奪った。しかしヨアキム・メーレに対する早期退場が物議を醸し、チームは降格した。