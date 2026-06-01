特にSCフライブルク、バイエル・レバークーゼン、アイントラハト・フランクフルトが獲得に動いている。 ヴォルフスブルクは、チーム内でも数少ない希望である彼の移籍話を受け止め、「破格のオファー」があれば検討する構えだ。ただし、獲得には2000万ユーロを大きく上回る提示額で、現地に直接交渉に訪れる必要がある。

21歳の彼にとって、大手クラブが争奪戦を繰り広げるのは初めてではない。2年前にはマンチェスター・シティが獲得に動いており、その背後にはペップ・グアルディオラが存在した。 当時彼はVfL U-19で21試合31得点を記録し、ドイツ各年代代表でも38試合38得点を挙げていた。

だがシーズン終盤にトップチーム昇格直後、中足骨骨折で数カ月離脱した。その後2部フォルトゥナ・デュッセルドルフへレンタル移籍し、再び怪我に悩んだ。