『The Athletic』によると、トルコの強豪クラブはアーセナルとの交渉で31歳のフォワードの移籍金2,000万ユーロで合意した。 内訳は保証金1,800万ユーロ、出来高200万ユーロ。個人条件（年俸約900万ユーロ）の調整が続いており、移籍は未確定だ。

トロサールは2025年8月に大幅昇給で契約延長したものの、2027年夏までの1年契約だった。30代に差し掛かる選手を今売却するのが最善と判断したアーセナルは、移籍を決断した。