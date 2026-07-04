AFP
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2000万ユーロで移籍合意、レアンドロ・トロサールがアーセナルを退団へ
ベシクタシュ、ベルギー代表選手との契約合意
『The Athletic』によると、トルコの強豪クラブはアーセナルとの交渉で31歳のフォワードの移籍金2,000万ユーロで合意した。 内訳は保証金1,800万ユーロ、出来高200万ユーロ。個人条件（年俸約900万ユーロ）の調整が続いており、移籍は未確定だ。
トロサールは2025年8月に大幅昇給で契約延長したものの、2027年夏までの1年契約だった。30代に差し掛かる選手を今売却するのが最善と判断したアーセナルは、移籍を決断した。
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ワールドカップの出場が正式移籍を遅らせている。
交渉は最終段階だが、ベルギー代表のワールドカップが終わるまで正式発表はない見込みだ。トロサールはルディ・ガルシア監督率いるベルギー代表の要で、アメリカとのベスト16戦へ準備中。グループステージ4試合に先発し、ニュージーランド戦（5-1）で2ゴール1アシストを記録した。
32強戦のセネガル戦でも3－2の逆転劇をアシストし、存在感を示した。代表活動中は最終署名に至らない見込みだが、大会後にイスタンブールへ移籍する枠組みは整っている。
アーセナルにとって頼もしい存在
2023年1月にブライトンから2700万ポンドで加入したトロサールは、ミケル・アルテタ監督の下で主力に定着。主に左サイドでプレーし、負傷者が出た際には中央でも起用された。通算174試合で36ゴール34アシストを記録している。
得点面で最も活躍した2023-24シーズンにはプレミアリーグとチャンピオンズリーグで計16得点をマーク。これは、リヴァプール戦でハットトリックを達成し3-3の引き分けに導いた2022-23シーズンの前半戦の活躍をさらに発展させたものだった。
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エミレーツでの見事なフィニッシュ
トロサールが退団すれば、プレミアリーグ王者として北ロンドンを去る。 元ブライトン所属の彼は2025-26シーズンに重要な役割を果たし、アーセナルが2004年の「インヴィンシブルズ」以来のリーグ優勝に貢献した。昨季は公式戦50試合で8ゴール11アシストを記録。特にウェストハム戦で83分に決めた決勝弾は、優勝争いでマンチェスター・シティを突き放す一撃となった。
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