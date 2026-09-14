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「200億ポンドあればロバだって買える！」。トマ・ムニエが、元チームメートのアユーブ・ブアディが1億ユーロでマンチェスター・シティに加入したことを受け、「無意味な」移籍市場を痛烈批判
マンチェスター・シティがブアディを1億ユーロで獲得
マンチェスター・シティは最近、10代のセンセーションであるブアディをリールから1億ユーロという驚額で獲得した。18歳のMFはフランスで有数の有望株として台頭しており、エンツォ・マレスカ監督のチームは彼をエティハド・スタジアムへ迎え入れるため、巨額の資金投入に踏み切った。
この天文学的な移籍金には、ブアディの元チームメートであるムニエから厳しい批判が寄せられている。過去2シーズンにわたってリールでこの若手と同じロッカールームを共有したベテランのベルギー人DFは、移籍金の額が現実とかけ離れたものになっていると感じている。10代の選手が並外れた才能を持っていることは認めつつも、ムニエは現在の財政状況が完全に釣り合いを失っていると考えている。
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ムニエが無意味な市場原理を痛烈批判
『ジ・アスレティック』の幅広い内容に及ぶインタビューで、ムニエは現代サッカー界における金銭面の行き過ぎについて、自身の考えを明確に示した。サンダーランドのSBはかつての同僚を素早く称賛した一方で、その移籍に付随する莫大な移籍金を正当化することは拒んだ。
ブアディの評価額について問われると、ムニエは「彼はちょうど1億ポンドで移籍した。アユーブは信じられない選手だ。だが、つまり、金の話をする必要はない。もうそこに論理はないからだ」と述べた。
さらに、現在のビッグクラブがどのように補強を進めているかについて、辛辣な見解を示した。「2億ポンドでロバを買うこともできれば、2000万ポンドで非常に優れた選手を買うこともできる。もはや何の筋も通っていない」と付け加えた。
遅れて実現したイングランドサッカーの夢
ブアディがマンチェスターでの生活に向けて準備を進める一方で、ムニエもまた、最近のイングランド行きを満喫している。リールからサンダーランドへの移籍は、1年前には負傷者続出の影響でいったん頓挫したが、このDFはついに移籍を実現させ、新天地で充実の日々を送っている。「これぞイングランドのフットボールだ。自分が若い頃に見ていた、まさにそのものだ」と同選手は語った。「スタジアムは満員で、雰囲気もいい。レベルも非常に高く、激しさもある。求めるものがすべて揃っている。こう言っていいなら、この“秩序あるカオス”が好きなんだ」
元ボルシア・ドルトムントのムニエは、唯一の後悔はもっと早くイングランドのフットボールを経験できなかったことだと認めた。「そう考えると、もっと早くイングランドのクラブと契約していなかったことが少し悲しい。でも、ついに実現できた」と付け加えた。
「そして、とりわけサンダーランドと契約できたことを本当にうれしく思っている。なぜなら、このクラブはフットボールにおいて自分が好きなもの、いや、愛しているもののすべてを体現しているからだ。この大衆的な情熱。この街、自分の出身地のように歩いて回れる街。正直に言って、サンダーランドには少し自分自身を重ねている」
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サンダーランドに注目の再会が迫る
サンダーランドが厳しい連戦を戦う中、ムニエは過密日程に直面している。直近ではアーセナルと対戦し、水曜日にはAZアルクマール戦を控える中、このDFは来週日曜日にマンチェスター・シティと対戦する際、ブアディと顔を合わせることになる。
この注目の一戦では、ムニエがかつてドルトムントでチームメートだったアーリング・ハーランドと再会することにもなる。ベルギー人が率直に述べたように、得点力の高いノルウェー人FWは説明不要の存在であり、サンダーランドは週末、見慣れた顔ぶれを相手に手ごわい試練に直面することになる。
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