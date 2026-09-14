ブアディがマンチェスターでの生活に向けて準備を進める一方で、ムニエもまた、最近のイングランド行きを満喫している。リールからサンダーランドへの移籍は、1年前には負傷者続出の影響でいったん頓挫したが、このDFはついに移籍を実現させ、新天地で充実の日々を送っている。「これぞイングランドのフットボールだ。自分が若い頃に見ていた、まさにそのものだ」と同選手は語った。「スタジアムは満員で、雰囲気もいい。レベルも非常に高く、激しさもある。求めるものがすべて揃っている。こう言っていいなら、この“秩序あるカオス”が好きなんだ」

元ボルシア・ドルトムントのムニエは、唯一の後悔はもっと早くイングランドのフットボールを経験できなかったことだと認めた。「そう考えると、もっと早くイングランドのクラブと契約していなかったことが少し悲しい。でも、ついに実現できた」と付け加えた。

「そして、とりわけサンダーランドと契約できたことを本当にうれしく思っている。なぜなら、このクラブはフットボールにおいて自分が好きなもの、いや、愛しているもののすべてを体現しているからだ。この大衆的な情熱。この街、自分の出身地のように歩いて回れる街。正直に言って、サンダーランドには少し自分自身を重ねている」



