アーセナルFCは2006年以来初めてチャンピオンズリーグ決勝に進出した。準決勝第2戦ではアトレティコ・マドリードの堅守を1-0（前半0-0）で破り、クラブ初制覇へ王手をかけた。
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20年ぶりのゴールデンゴールでアーセナルがアトレティコ・マドリードを下し、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。
しかし、決勝では最大の試練が待ち受ける。5月30日、ブダペストで行われる決勝で、ハヴェルツ率いる無敗のチームは、バイエルン・ミュンヘンまたは昨年の優勝チームであるパリ・サンジェルマンと対戦する。 先週マドリードで1-1の引き分けに続き、ブカヨ・サカの45分弾でロンドン勢が2度目の決勝進出を決めた。アトレティコはシメオネ監督下で3度目の決勝進出を逃した。
2021年にチェルシーをCL制したハヴェルツは負傷がちだが、第1戦を欠場した後にメンバーに復帰した。出場はならなかった。
ミケル・アルテタ監督は「20年間努力してきた。勝敗は我々の手にある」と語った。火曜未明にはアトレティコの宿泊先ホテル近くでサポーターが花火を打ち上げ、スペイン人選手たちの睡眠を妨げようとした。
アーセナルは最初の決定機を生かし、アトレティコは同点のチャンスを逃した。
それでもアトレティコの選手たちは鋭い動きを見せた。シンプルで鋭いカウンターで時折脅威を与えたが、アーセナルはロヒブランコスの堅守を崩せなかった。
リーグ戦では北ロンドンで0-4と大敗したが、今回は宿泊先を変更。迷信か？と問われたシメオネ監督は「単に安かった」と笑った。
その策は前半終了間際まで奏功した。アーセナルはチャンスを作れず、トロサールへの軽い接触でPKを要求したが認められず（34分）。それでも歓声は上がった。オブラクがトロサールのシュートを止め、こぼれ球をサカが押し込んだのだ。
後半立ち上がりにはウィリアム・サリバのクリアミスからアトレティコに好機が生まれたが、ジュリアーノ・シメオネは決めきれなかった（51分）。 66分にはアーセナルのギョケレスが試合を決定づけるチャンスを逃し、激しい終盤戦へつながった。