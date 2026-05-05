20年ぶりのゴールデンゴールでアーセナルがアトレティコ・マドリードを下し、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。

しかし、決勝では最大の試練が待ち受ける。5月30日、ブダペストで行われる決勝で、ハヴェルツ率いる無敗のチームは、バイエルン・ミュンヘンまたは昨年の優勝チームであるパリ・サンジェルマンと対戦する。 先週マドリードで1-1の引き分けに続き、ブカヨ・サカの45分弾でロンドン勢が2度目の決勝進出を決めた。アトレティコはシメオネ監督下で3度目の決勝進出を逃した。

2021年にチェルシーをCL制したハヴェルツは負傷がちだが、第1戦を欠場した後にメンバーに復帰した。出場はならなかった。

ミケル・アルテタ監督は「20年間努力してきた。勝敗は我々の手にある」と語った。火曜未明にはアトレティコの宿泊先ホテル近くでサポーターが花火を打ち上げ、スペイン人選手たちの睡眠を妨げようとした。