移籍金に注目が集まっている。トッテナムは21歳の獲得に9800万ユーロ（8500万ポンド）以上を支払う見込みで、さらにボーナスが発生する可能性もある。

選手本人はすでに移籍に合意。ウェストハムがチャンピオンシップに降格したため残留の可能性は低かった。

トッテナムはマンチェスター・ユナイテッドなど複数のライバルを退け、獲得レースを制した。