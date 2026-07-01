『The Athletic』によると、スパーズはプレミアリーグから降格したウェストハム・ユナイテッド所属のMFマテウス・フェルナンデスの獲得競争を制した。
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2部リーグの選手に1億ユーロ近く？ トッテナム・ホットスパーが注目のMF争奪戦をリード
移籍金に注目が集まっている。トッテナムは21歳の獲得に9800万ユーロ（8500万ポンド）以上を支払う見込みで、さらにボーナスが発生する可能性もある。
選手本人はすでに移籍に合意。ウェストハムがチャンピオンシップに降格したため残留の可能性は低かった。
トッテナムはマンチェスター・ユナイテッドなど複数のライバルを退け、獲得レースを制した。
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フェルナンデス、ポルトガル代表のW杯メンバー入りを逃す
今季、期待外れだったウェストハムでフェルナンデスは数少ない希望だった。公式戦42試合に出場し、5得点5アシストを記録した。
21歳の彼は昨夏、4400万ユーロ（3800万ポンド）の移籍金でサウサンプトンから加入したばかりだった。
ポルトガル代表としては4月の米国との親善試合で途中出場した1試合のみ。米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップの26人枠には選ばれなかった。