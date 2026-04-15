「2試合とも完全に支配した！」――フレンキー・デ・ヨングは、チャンピオンズリーグ準々決勝のアトレティコ・マドリード戦でバルセロナが優位だったと主張し、審判団を批判した。

デ・ヨングは、2試合を通じて審判の判定に不満を示した。特に第1戦でマルク・プビルに有利なハンドの判定がシリーズの流れを変えたと指摘した。

「今日は疑問の残る判定がいくつかあった。第1戦で試合を決定づけたのはプビルのプレーだ。あれはレッドカードとPKになるべきだった」とデ・ヨングは語った。また、第2戦で「完全に試合を奪われた」と主張したチームメイトのラフィーニャの怒りも共有している。