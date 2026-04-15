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「2試合とも完全に支配した！」――フレンキー・デ・ヨングは、チャンピオンズリーグ準々決勝のアトレティコ・マドリード戦でバルセロナが優位だったと主張し、審判団を批判した。
合計スコアでは敗れたが、バルセロナは「優勢」だった。
バルセロナのMFデ・ヨングは、チャンピオンズリーグ準々決勝でアトレティコに敗れた後も強気の姿勢を示した。第2戦は2-1で勝ったが、2試合合計3-2で敗退。このオランダ人選手は「180分の内容を見れば、このスコアは実情を反映していない」と語った。
「両試合とも我々が優位だった。10人で戦ったが支配していた。運がなかっただけだ」とデ・ヨングは『マルカ』に語った。
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デ・ヨング、審判の判定を遠慮なく批判
デ・ヨングは、2試合を通じて審判の判定に不満を示した。特に第1戦でマルク・プビルに有利なハンドの判定がシリーズの流れを変えたと指摘した。
「今日は疑問の残る判定がいくつかあった。第1戦で試合を決定づけたのはプビルのプレーだ。あれはレッドカードとPKになるべきだった」とデ・ヨングは語った。また、第2戦で「完全に試合を奪われた」と主張したチームメイトのラフィーニャの怒りも共有している。
フリック監督は若手のチームを誇りに思っている
選手たちが審判の判定に気を取られている間、バルサのフリック監督は冷静に全体を見渡し、若き選手たちの献身的なプレーを称えた。失望はあったものの、このドイツ人指揮官はカタルーニャで輝かしい未来を築く基盤はすでに出来ていると確信している。
試合後、フリックは「選手たちのメンタリティと姿勢には誇りを感じる。改善点は学ぶべきだが、若いチームは来季必ず成長する。皆にとって残念な結果だと理解している。私も失望している。だが、それがサッカーであり、人生だ。立ち直らなければならない」と語った。
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注目はラ・リーガの優勝争いに集まる
欧州の戦いが終わった今、バルセロナはシーズンを台無しにしないよう全力を尽くさなければならない。リーグ終盤、首位を走るチームについて、デ・ヨングは国内タイトルへの意欲を語った。
「リーガ・エスパニョーラ制覇は極めて重要。最高のチームが勝つ」とデ・ヨング。「過去2年間、我々は質が高くタイトルを取れることを示した。若いながら高いレベルで戦っている」