2歳になってようやく歩き始め、「太りすぎ」だった。FCバイエルンでヴィンセント・コンパニが獲得を熱望していたこの選手は、当初「救いようのないケース」と見なされていた。

「この器具は役に立った。赤ちゃんがまっすぐ歩けるようになるのを助けてくれるんだ。幸い、うまくいった」と25歳の彼は語った。ワールドカップ・グループリーグ第2戦モロッコ対スコットランドを目前に控え、PSVアイントホーフェンからミュンヘンへの移籍も決まった「ブラジルの天敵」がこれほど注目されることは、そうでなければなかっただろう。

ドイツの最多優勝クラブは、彼の獲得に約5500万ユーロを投じ、契約は2031年まで続く。火曜日にはニュージャージー州バスキング・リッジのトレーニングキャンプでメディカルチェックを済ませた。この際、ミュンヘンのチームドクターであるヨッヘン・ハーネ医師が協力した。同医師はノースカロライナ州を拠点とするドイツ代表チームのチームドクターも務める。