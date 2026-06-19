イスマエル・サイバリは今、急成長を遂げている。しかし、このモロッコ出身の新星の最初の歩みは、とてもゆっくりだった。バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督が「獲得したい選手」と話す彼も、幼少期は先天性の変形のため、足をまっすぐ保つ装具を1年以上装着していた。サイバリが歩き始めたのは2歳のときだった。
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2歳になってようやく歩き始め、「太りすぎ」だった。FCバイエルンでヴィンセント・コンパニが獲得を熱望していたこの選手は、当初「救いようのないケース」と見なされていた。
「この器具は役に立った。赤ちゃんがまっすぐ歩けるようになるのを助けてくれるんだ。幸い、うまくいった」と25歳の彼は語った。ワールドカップ・グループリーグ第2戦モロッコ対スコットランドを目前に控え、PSVアイントホーフェンからミュンヘンへの移籍も決まった「ブラジルの天敵」がこれほど注目されることは、そうでなければなかっただろう。
ドイツの最多優勝クラブは、彼の獲得に約5500万ユーロを投じ、契約は2031年まで続く。火曜日にはニュージャージー州バスキング・リッジのトレーニングキャンプでメディカルチェックを済ませた。この際、ミュンヘンのチームドクターであるヨッヘン・ハーネ医師が協力した。同医師はノースカロライナ州を拠点とするドイツ代表チームのチームドクターも務める。
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サイバリは若い頃にチームから外された。「太りすぎだと言われた」
技術と機動力を兼備し、存在感も強いサイバリ。その最大の魅力は柔軟性だ。ブラジル戦（1-1）ではセンターフォワードとして得点を挙げたが、代表31試合10得点を記録する彼は本来10番ポジションが主戦場。ウイングでも起用できる。
昨季PSVで15得点8アシストをマークし、エールディヴィジMVPに輝いた。 だが、彼のキャリアがここまで急上昇するとは、長い間想像できなかった。
バルセロナ近郊テラッサでサッカーを始め、家族とともにスペインからベルギーへ移住。しかしRSCアンデルレヒトのユースでは「太りすぎ」との理由で契約を切られた。 しかしシーズン開幕の前日、突然契約を切られた。「本当に辛かった」と振り返る。
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サイバリはW杯で相手チームに恐怖と戦慄を植え付けた。「我々のセンターバックは警戒を怠ってはならない」
サイバリは2017年にヘンクへ加入。アンデルレヒトとのユース戦で決勝点を挙げ、大きな達成感を味わった。
しかし現在、XXL決勝トーナメントではグループC突破がかかっている。ブラジル戦で勝ち点1を得て好スタートを切ったものの、サイバリは2022年W杯4位の相手にまだ改善の余地があると語る。「良い展開で多くのチャンスを作れた。この経験は次の試合に生きる」
次の対戦相手は警戒を強いられる。「彼はスピードがあり、パワフルで、決定力もある」とスコットランド代表のスティーブ・クラーク監督は語り、「我々のセンターバックは警戒を怠ってはならない」と続けた。