バイエルンはクロアチア代表Gvardiolの能力を評価しているが、移籍金は高く、現時点ではそのポジションに補強の緊急性はないと判断した。そのため、一部で報じられたゼーベナー・シュトラーセへの移籍話はすでに下火だ。

24歳のグヴァルディオルは、センターバックだけでなく左サイドバックもこなす汎用性が魅力だ。キム・ミンジェ、伊藤宏樹、議論が続くアルフォンソ・デイヴィスの去就を踏まえると、後継候補として適任だった。

ロタール・マテウスはバイエルンにグヴァルディオルの獲得を勧めた。「守備の2つのポジションで起用可能な、柔軟性のある選手を手に入れることになる。結局のところ、彼は守備を安定させるための重要なピースになり得ると信じている」と、ドイツ代表最多出場記録保持者は語った。

一方、バイエルンはアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウン獲得目前と報じられている。22歳のサイドバックはボーナス含め移籍金約6500万ユーロでFCB加入の見込みだ。