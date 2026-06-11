スカイの報道によると、ドイツの最多優勝クラブは今夏、24歳の守備的オールラウンダーの獲得を追求しない見込みだ。
AFP
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2強の争いが予想される：FCバイエルン・ミュンヘン、プレミアリーグのスター獲得レースから脱落か
バイエルンはクロアチア代表Gvardiolの能力を評価しているが、移籍金は高く、現時点ではそのポジションに補強の緊急性はないと判断した。そのため、一部で報じられたゼーベナー・シュトラーセへの移籍話はすでに下火だ。
24歳のグヴァルディオルは、センターバックだけでなく左サイドバックもこなす汎用性が魅力だ。キム・ミンジェ、伊藤宏樹、議論が続くアルフォンソ・デイヴィスの去就を踏まえると、後継候補として適任だった。
ロタール・マテウスはバイエルンにグヴァルディオルの獲得を勧めた。「守備の2つのポジションで起用可能な、柔軟性のある選手を手に入れることになる。結局のところ、彼は守備を安定させるための重要なピースになり得ると信じている」と、ドイツ代表最多出場記録保持者は語った。
一方、バイエルンはアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウン獲得目前と報じられている。22歳のサイドバックはボーナス含め移籍金約6500万ユーロでFCB加入の見込みだ。
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ヨスコ・グヴァルディオル：マンチェスター・シティ残留か、レアル・マドリード移籍か？
グヴァルディオルには2つの選択肢がある。マンチェスター・シティは2028年までの契約延長オファーを提示済みで、署名待ちの状態だ。新契約は2031年までで、年俸も上昇する。
一方、レアル・マドリードも興味を示しており、交渉が決裂すれば獲得に動く見込みだ。
2023年夏にRBライプツィヒから移籍した際、シティは8000万ユーロの移籍金を要求したとされる。