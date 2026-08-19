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「2度、死にかけた」 元プレミアリーグスターが恐ろしいアレルギーの試練を明かす
死を目前にした恐ろしい体験
ウンダブが自身の健康に関する衝撃的な事実を明かした。重度の食物アレルギーにより、命を落としかねないほど危険な状態に陥ったことがあるという。ブライトン＆ホーヴ・アルビオンでプレミアリーグを経験した後、ブンデスリーガに戻った30歳のFWは、シーフードが成人してからずっと自身にとって命に関わる危険であり続けていると説明した。
『The Sun』が報じた最近のポッドキャスト出演で、ドイツ代表の同選手は食の好みや寿司が好きかどうかを問われた。ウンダブは、いくつかの種類は好きだが、極めて慎重にならなければならないとすぐに明確にした。「はい。でもサーモンかベジタリアンだけです。エビは食べられないので。アレルギー反応を2回起こしたことがあって、どちらの時も死にかけました」
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反応がもたらす身体的代償
シュトゥットガルトのスターはその後、誤って甲殻類を口にした際に自分の体に何が起こるのか、生々しい詳細を明かした。ウンダヴは、自身のアレルギーがエビだけにとどまらず、ロブスターやムール貝を含む幅広い魚介類に及ぶことを認めた。身体症状はすぐに現れ、しかも極めて危険で、口にするものに注意を払わなければ、このプロアスリートにとって常に脅威となる。
アナフィラキシー反応の恐ろしい感覚について説明しながら、ウンダヴはこのアレルギーが身体に及ぼす生理的な影響を語った。このFWは「全部が腫れ上がって、息ができなくなる。それまでそんなものは聞いたこともなかった」と付け加えた。
シュトゥットガルトでの生活と日常
ドイツに戻って以降、ウンダフは心の平穏と安定を取り戻し、それが好調ぶりの爆発につながっている。妻のタンヤと静かな日課を楽しむことも多く、食事も安全で管理された状態を保っているという。ブンデスリーガのゴールマシンはさらにこう付け加えた。「国際試合があるときは、たいてい午後に練習する。だから10時から12時の間に、妻と一緒にシュトゥットガルトの中心部へ行くんだ」
プロとしての責務と私生活の適切なバランスを見つけたことが、ピッチ上での成功の鍵となっている。元ブライトンのウンダフは、スタジアムの高圧的な環境から離れたオフの時間に、街の落ち着きを楽しんでいる。彼はこう述べた。「静かだし、ゆっくり落ち着ける。例えば、一緒にサーモン入りのアボカドトーストを食べるよ」
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国際舞台での成功
ウンダヴの健康上の不安は、ピッチ上での成長をまったく鈍らせていない。2022年にベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズからブライトンに加入した身長1.78メートルのFWは、アメックス・スタジアムでなかなか地位を確立できず、30試合で8ゴールにとどまった。しかし、翌年にシュトゥットガルトへ期限付き移籍すると、すぐさま大きなインパクトを残し、2024年に完全移籍を勝ち取った。それ以降はドイツのクラブで驚異的な活躍を見せており、117試合で57ゴール30アシストを記録している。
こうした絶好調のクラブでのパフォーマンスは、ドイツ代表でも発揮されている。ウンダヴはここまで13キャップで9ゴールを挙げており、その中にはこの夏のワールドカップでの3得点も含まれる。キュラソーとの大勝で得点を記録すると、コートジボワール戦ではさらに2ゴールをマークしたが、ラウンド32でパラグアイにPK戦の末に敗れ、チームの敗退を防ぐことはできなかった。
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