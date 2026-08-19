シュトゥットガルトのスターはその後、誤って甲殻類を口にした際に自分の体に何が起こるのか、生々しい詳細を明かした。ウンダヴは、自身のアレルギーがエビだけにとどまらず、ロブスターやムール貝を含む幅広い魚介類に及ぶことを認めた。身体症状はすぐに現れ、しかも極めて危険で、口にするものに注意を払わなければ、このプロアスリートにとって常に脅威となる。

アナフィラキシー反応の恐ろしい感覚について説明しながら、ウンダヴはこのアレルギーが身体に及ぼす生理的な影響を語った。このFWは「全部が腫れ上がって、息ができなくなる。それまでそんなものは聞いたこともなかった」と付け加えた。