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「2度も彼らを倒した！」。アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、ハンス・フリック率いるチームに勝利した思い出を語り、バルセロナを「世界最高」と称えた。
シメオネ、バルセロナの質の高さを称賛
このアルゼンチン人監督は、リーグ優勝を決めたばかりのバルセロナを称賛し、ハンス・フリック監督がチームから引き出した高いパフォーマンスを認めました。バルサはスポティファイ・カンプ・ノウで宿敵レアル・マドリードを2-0で下し、残り3試合で14ポイント差をつけて優勝を確定しました。
一方、シメオネ率いるアトレティコは、コパ・デル・レイ準決勝とチャンピオンズリーグ準々決勝で計2勝を挙げ、フリック体制のバルセロナを2大会で破っている。
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アトレティコの番狂わせへの誇り
国内のライバルを称えつつ、シメオネ監督はすぐさま自チームの粘り強さを強調した。アトレティコ指揮官は、最近の「エル・クラシコ」を観戦し、シーズン序盤のノックアウト大会で高レベルな相手に挑んだ選手たちに誇りを感じたと語った。
「バルセロナは世界で最も素晴らしいサッカーをするチームだ。昨シーズン同様、彼らは素晴らしいプレーでリーグ優勝を果たした」と彼は語った。「そして、試合を見ながら私が思っていたのはただ一つ、『我々はこのチームを2度も敗退させたんだ、なんてことだ！』ということだけだった」
負傷者の状況とメンバーのローテーション
エル・サダルでの試合を前に、シメオネ監督はチームのコンディション、特にDFホセ・マリア・ヒメネスの状態を報告した。ウルグアイ代表の彼はセルタ戦で負傷したが、診断は軽微で、代表戦を控えるクラブと国にとって安堵材料だ。
シメオネ監督は「足首の捻挫だけで幸いだった。彼がワールドカップでベストな状態でプレーできるよう願っている」とコメント。さらにオサスナ戦では「いつも通り最善の布陣を組む。若手にも出場機会を与え、トップチームでプレーするチャンスを活かしてほしい」と語った。
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アトレティコ・マドリードはラ・リーガを4位で終える見込み。
他の大会ではバルセロナを破る力を見せているものの、今シーズンのリーガ・エスパニョーラではバルセロナが2戦全勝した。コパ・デル・レイでバルサを破ったアトレティコは決勝でレアル・ソシエダに敗れ、チャンピオンズリーグでも国内ライバルに勝ったものの準決勝でアーセナルに敗退した。 現在4位の彼らは、残り3試合で6ポイント差をつけるビジャレアルを追う。火曜日のアウェイ・オサスナ戦、ホームでのジローナ戦、そして最終節ビジャレアル戦でシーズンを終える。
シメオネ監督は「すべては現実だ。残り3試合で3位の可能性を残したままビジャレアル戦を迎えられるわずかなチャンスがある」と語った。目標が減少したことで選手のモチベーションが下がっているという指摘には「友人同士でプレーするときと同じだ。勝ちたいと思う。それがスポーツが与える刺激だ。アマチュアでも、勝つために、楽しむためにプレーする」と反論した。