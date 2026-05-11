他の大会ではバルセロナを破る力を見せているものの、今シーズンのリーガ・エスパニョーラではバルセロナが2戦全勝した。コパ・デル・レイでバルサを破ったアトレティコは決勝でレアル・ソシエダに敗れ、チャンピオンズリーグでも国内ライバルに勝ったものの準決勝でアーセナルに敗退した。 現在4位の彼らは、残り3試合で6ポイント差をつけるビジャレアルを追う。火曜日のアウェイ・オサスナ戦、ホームでのジローナ戦、そして最終節ビジャレアル戦でシーズンを終える。

シメオネ監督は「すべては現実だ。残り3試合で3位の可能性を残したままビジャレアル戦を迎えられるわずかなチャンスがある」と語った。目標が減少したことで選手のモチベーションが下がっているという指摘には「友人同士でプレーするときと同じだ。勝ちたいと思う。それがスポーツが与える刺激だ。アマチュアでも、勝つために、楽しむためにプレーする」と反論した。