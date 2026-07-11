ヤマルは大会での得点不足を批判する声を一蹴し、自身の貢献はゴールだけではないと強調した。18歳の彼はスペインがユーロ2024で成功したことを挙げ、得点だけが評価基準ではないと示した。

「ワールドカップで優勝すれば、私が何ゴールを決めたかは誰も気にしない。優勝して皆が幸せになること。それが私の望みだ」

「自分の動きで多くの相手選手を引きつけ、味方のためにスペースを作れることは分かっている。ボールに触れなくても、チームを助ける行動はすべてプラスになる。みんなは得点にこだわるが、私が1ゴールしか決めなかったにもかかわらず、私たちは欧州選手権を制した。」