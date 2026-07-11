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「2度も勝った。フランスを恐れていない」とスペインのラミン・ヤマル。準決勝を前に、W杯得点記録の批判を退けた。
スペインはベルギー戦勝利を受け、次はフランス戦に照準を合わせる。
スペインは準々決勝でベルギーを2－1で破り、16年ぶりにW杯準決勝へ進んだ。メリノとルイスのゴールが勝利を決定づけ、ヤマルがMOMに選ばれた。
バルセロナの若手は、ディディエ・デシャン率いるフランスとの準決勝へ早くも視線を移した。優勝候補の一角「レ・ブルー」だが、ヤマルは過去2戦で勝利していることから「ラ・ロハ」にも十分勝算があると語った。
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ヤマルは、スペインには恐れなどないと断言している
ベルギー戦勝利後、ヤマルは「スペインは大会の最高舞台で戦うために来た」と強調。右ウイングは「直近2試合でフランスに勝っている。恐れはない」と語り、過去の対戦成績を自信の根拠とした。
「準決勝に進んだのは、こういう試合に勝ち進むためだ」とコペ紙の取材に語った。「今は休んでフランス戦を考える。直近2試合は勝っているし、恐れることはない」
ヤマルはさらにこう付け加えた。「2つの選択肢がある。彼らがワールドカップ決勝に3大会連続で進出するか、あるいは我々が3回彼らを破るかだ。何が起こるかは分からないが、我々は恐れていない」
チームの成功は個人の成績より大切だ
ヤマルは大会での得点不足を批判する声を一蹴し、自身の貢献はゴールだけではないと強調した。18歳の彼はスペインがユーロ2024で成功したことを挙げ、得点だけが評価基準ではないと示した。
「ワールドカップで優勝すれば、私が何ゴールを決めたかは誰も気にしない。優勝して皆が幸せになること。それが私の望みだ」
「自分の動きで多くの相手選手を引きつけ、味方のためにスペースを作れることは分かっている。ボールに触れなくても、チームを助ける行動はすべてプラスになる。みんなは得点にこだわるが、私が1ゴールしか決めなかったにもかかわらず、私たちは欧州選手権を制した。」
- AFP
準決勝の試練が待ち受けている
スペインは現在、決勝進出をかけてフランスとのワールドカップ準決勝に備えている。ヤマルとチームメイトたちは、レ・ブルー（フランス代表）に対する連勝記録を伸ばし、大会の最高峰の舞台へと進むことで、その自信を裏付けたいと考えている。
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