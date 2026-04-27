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2年連続降格したジェイミー・バーディがレスターに復帰する可能性は？ 元フォクシーズFWが驚きの移籍と「衝撃的な」転落の理由を語る。
レスターの没落：プレミアリーグ王者からリーグ・ワンへ
クラウディオ・ラニエリやブレンダン・ロジャースの下で主要タイトルを獲得したレスターが、ここまで転落するとは誰も予想できなかった。
2025年に再び降格し、今季は財務規定違反で6ポイント減点。満点を取っても降格圏を脱出できなかった。
3部降格はすでに決定。来季の監督、戦力、2026-27シーズンの観客数はいずれも未定だ。
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ヴァーディはレスターのSOSに応えられるか？
昨夏、500試合200得点をマークして引退した伝説のストライカー、ジェイミー・バーディ。39歳で古巣に復帰し、救世主となれるか。
この疑問をディコフにぶつけると、今もクラブを愛する元フォックスのストライカーは、MrQとの独占インタビューでGOALに語った。「ジェイミーかどうかは分からないが、彼らには何かが必要だ。
クラブに関わるすべての人々、特にスタッフとファンたちのことを思うと胸が痛む。先日のキング・パワー・スタジアムの空席は、私にとっても耐え難い光景だった。
私はそこで2度素晴らしい時期を過ごした。1度目は降格直後にクラブが経営破綻したが、ファンが支えてくれた。ウォーカーズ・スタジアムに移ったばかりでチケットは完売し、包囲されたような気迫が選手を突き動かした。
2度目の在籍時はリーグ1でもスタジアムはほぼ満員で、ピッチとスタンドが一つになっていた。その絆が今は薄れてしまい、本当に残念だ」
ディコフ、レスターで何がうまくいかなかったのかを振り返る
ディコフは53歳のスコットランド人として、レスターの不振について感情を露わに語った。「クラブが早期に地位を取り戻す姿を見たい。理事会やオーナーが批判されているのは知っているが、選手も責任を果たすべきだ。
「あのような陣容と経験があれば昇格候補のはずが、残り数試合で降格とは情けない。
選手はすぐ人のせいにする。私もそうだった。だが、自分が責められる状況では、まず自分を見つめ直すべきだ。自分を守るためにクラブを犠牲にする選手が多すぎる。
これは私が強く感じていることだ。普段はそうではないが、あれほど素晴らしいファン層を持ち、あれだけの選手を擁するクラブが、あのような状況に置かれているのを見るのは、どう考えても正しくない。」
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優勝メンバーのヴァーディは39歳で移籍市場に出る可能性がある。
レスターは今夏、チームに活を入れる起爆剤が必要で、その一人がプレミアリーグ制覇を経験したヴァーディだ。彼は昨年、フリーでセリエAに移籍し1年契約を結んだが、12カ月の延長オプションがある。
キャリア晩年のイングランド代表経験者は「救済ミッション」に挑む気はないかもしれない。だが、彼は挑戦から逃げないタイプだ。レスターには土曜のアウェイ・ブラックバーン戦が今季残り1試合。その試合後、クラブは明るい未来へ動き出すはずだ。