バルセロナがスペイン1部リーグ優勝を確定させたカンプ・ノウは、歓喜と感傷が交差した。宿敵を破った大きな勝利にもかかわらず、フリック監督はキックオフ前に父の死を知り、タッチラインで切なさを浮かべた。

動揺を隠せないまま取材に応じたフリックは「厳しい試合だったし、この日を決して忘れない。選手たち、会長、副会長、デコ、支えてくれたすべての人に感謝したい。これほど素晴らしいチームを率いられて誇りに思う」と語った。 90分間戦い抜いた決意に感謝する。この勝利を祝おう。『ヴィスカ・バルサ』、そして『ヴィスカ・カタルーニャ』だ」と語った。