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2年連続リーガ制したフリック監督、感極まりCL制覇をファンに誓う
フリック、悲劇の中でもタイトル獲得
バルセロナがスペイン1部リーグ優勝を確定させたカンプ・ノウは、歓喜と感傷が交差した。宿敵を破った大きな勝利にもかかわらず、フリック監督はキックオフ前に父の死を知り、タッチラインで切なさを浮かべた。
動揺を隠せないまま取材に応じたフリックは「厳しい試合だったし、この日を決して忘れない。選手たち、会長、副会長、デコ、支えてくれたすべての人に感謝したい。これほど素晴らしいチームを率いられて誇りに思う」と語った。 90分間戦い抜いた決意に感謝する。この勝利を祝おう。『ヴィスカ・バルサ』、そして『ヴィスカ・カタルーニャ』だ」と語った。
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次の目標はチャンピオンズリーグ制覇。
国内タイトルを獲得したフリック監督は、早くも欧州制覇を狙う。元バイエルン・ミュンヘン監督は「100点を達成し、来季はチャンピオンズリーグを勝ち取る」と宣言した。
「エル・クラシコでマドリードを破りラ・リーガを制したことは素晴らしい。簡単なことではなかった。彼らは素晴らしいチームだ。選手たちをとても誇りに思う」とフリックは語った。「次は勝ち点100を目指す。今は選手たちに祝わせたい。そして来年、チャンピオンズリーグ制覇を狙う」
守備の粘り強さと選手層の厚さへの称賛
バルセロナの優勝は堅い守備が支えた。レアル・マドリード戦で無失点に抑え、フリック監督も守備陣を称えた。若手と控えの活躍が、けがが多いシーズンでもチームを支えた。
「怪我で苦しい状況だったが、我々はよく戦った」とドイツ人監督は語った。「終盤のリーグ戦で我々は良いプレーをし、守備も安定していた。[パウ]・クバルシ、ジェラール・マルティン、エリック・ガルシアは特に活躍した。 多くの選手を起用できたのでベンチメンバーも有効に活用できた。数週間はかかるかもしれないが、我々は満足している。強豪を相手に素晴らしいプレーと守備を見せ、誇りに思う。ロッカールームの雰囲気は最高だ。私はバルセロナで幸せだ。」
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ロッカールームに息づく「素晴らしい」結束
フリック監督は、チームの精神的な強さと、カタルーニャで築いたチーム文化にも言及した。彼は父親の死を選手に率直に伝え、その決断が優勝祝賀で大きな支援の波を生んだと語った。
「簡単なことではない。状況をうまく切り抜けなければならない。シーズン序盤、私はエゴについて語ったが、その後のトレーニングで目にした光景に、非常に良い手応えを感じた」とフリックは試合前のニュースについて語る前に述べた。「母から電話があり、父が亡くなったと知らされた。 選手たちとは良い関係なので伝えようと思った。今日のような日に話すのは難しいが、彼らの反応は素晴らしかった。全員が一つになり、つながりを感じていることに誇りを持つ。話すのはつらいが、幸せだ。ありがとう」